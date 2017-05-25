نتيجة الشهادة الابتدائية محافظة قنا

نتيجة الشهادة الابتدائية بقنا

مصريات – قنا – كتبت شيماء ابو الوفا: قد لا تكون هناك مدارس اكثر ازدحاماً بالطلاب في مرحلة التعليم الاساسي مثل محافظة قنا، ويعود ذلك بالدرجة الاولى لعدم زيادة اعداد المدارس بما يتناسب وعدد السكان في المحافظة، وينعكس ذلك على حجم الاعمال المرتبة على المعلمين والمعلمات والقائمين على التعليم في المديرية.

وكذلك الامر فيما يتعلق بسرعة تصحيح اوراق الامتحانات وتهيئة كشوف الطلاب.

هذا وظهرت نتيجة الصف السادس بقنا رغم تأخر وضعها على الانترنت حتى الان، إلا ان المحافظ كان قد صادق عليها بحضور ممثلي ادارة التربية والتعليم.

وتشمل نتيجة امتحانات الشهادة الابتدائية 2017 الصف السادس الابتدائى التعليم الاساسي بمحافظة قنا جميع الادارات التعليمية والمدارس التابعة للمحافظة وصرح وكيل وزارة التربية والتعليم لمحافظة قنا.

وستكون نتائج ابتدائية قنا متاحة في المدارس اعتبارا من يوم الغد كما سيمكن مشاهدتها على موقع نتائج الامتحانات من لموقع وزارة التربية والتعليم برقم الجلوس مع كشوف الدرجات والتقدير العام.

ويمكن الان مشاهدة نتيجة الصف السادس بقنا الفصل الدراسي الثانى اخر العام 2017 والاطلاع عليها، من خلال رابط نتيجة الشهادة الابتدائية 2017 وكتابة رقم الجلوس على موقع مديرية التربية والتعليم بالضغط هنا: http://www.qena.gov.eg

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نتيجة الشهادة الابتدائية 2017 نتائج محافظة قنا الصف السادس

25/05/2017 429 تعليق نتيجة الابتدائية , , , , , , , , , , ,
429 comments
  1. محمود محمد رضوان حفني 07/02/2017 20:26 -

    الاسم محمود محمد رضوان حفني
    رقم الجلوس ١٩٧٣
    مركز ابو تشت

  2. محمودمحمد 06/02/2017 12:41 -

    مصطفی محمود محمد رقم الجلوس 2896 مدرسه نجع الزمر

  3. محمد نصر فاروق محمد على 05/02/2017 23:00 -

    محمد نصر فاروق محمد على محافظة قنا مدرسة السادات الابتدائبة المشتركه رقم الجلوس 33439

  4. شهد عمرو كمال 07/02/2016 16:00 -

    اريد ان اعرف نتيجة الصف السادس الابتدائى رقم الجلوس23305 باسم شهد عمرو كمال

  5. مصطف أبو القاسم على قاسم 24/01/2016 08:06 -

    أريد أن أعرف نتيجتى انابالصف السادس الإبتدائى محافظة قنا مركز قوص مدرسة عثمان بن عفان رقم الجلوس 53169

  6. نورهان السيد نجمد الدين كردى 05/06/2015 14:38 -

    اريد نتيجتى رقم جلوسى هو 19090

  7. هناءصابرشرقاوى محمدعلى 02/06/2015 16:03 -

    مدرسة ابومناع بحرى الاعدادية بنات رقم الجلوس هو 19119

  9. محمد الهواري 02/06/2015 12:06 -

    مدرسه الحاج محمد عبد الرحمن لتعليم الاساسي -نجع حمادي-شرق النيل قريه السباقات

  10. نورا عبدالباسط حلمى 01/06/2015 19:42 -

    اريد ان اعرف نتيجتى محافظة قنا مركز فرشوط

    رقم الجلوس 10384

  11. اسماء محمد عطا الطيب 01/06/2015 14:20 -

    اريد نتيجتي الابتدائيه 
    رقم الجلوس 38044

  12. مروة مجدى محمدمحمد 31/05/2015 17:26 -

    مدرسة كوم يعقوب الابتدائيه

  13. نور الدين زكريا 31/05/2015 17:06 -

    مدرسه الكوم الاحمر الابتدائيه امتا النتيجه تبان

  14. اسلام 31/05/2015 13:08 -

    الا
    سم اسلام جلال مهران احمد

    .. ☺

    المدرســـــــــــــــــه دشنا بنين الابتدائيه :*

    المركز دشنا بقنا رقم الجلوس 23707

  15. اسلام 31/05/2015 13:04 -

    انا عايز اعرف نتيجتى من مدينة دشنا بمحافظة قنا مدرسة دشنا بنين الابتدائيه الاسم اسلام جلال مهران رقم الجلوس 23707

  16. السيد نور عبدالغنى 31/05/2015 12:13 -

    الاسم : السيدنور عبدالغنى
    رقم الجلوس : 15457

  17. سحر عبدالرحيم محم دسليم 30/05/2015 12:07 -

    انا رقم جلوسى 11521 من محافظة قنا مركز فرشوط

  18. عبدالرحمن كرم نصاري 30/05/2015 10:13 -

    انا من قنا من مدرسة السيد عبد الرحيم الابتدائي الجديده المشتركه نتيجة الصف السادس رقم الجلوسي 41972 

  19. محمود سيد احمد احمد الطيب 30/05/2015 10:08 -

    انا محمود سيد احمد من مدرسة قنا الرسمية للغات رقم جلوسي 42959 عايز اعرف نتيجة الصف السادس الابتدائي

  20. عبدالرحمن منتصر عبد العاطى 29/05/2015 20:00 -

    عاوز النتيجة رقم جلوس 40447 قنا

  21. عبدالرحمن كرم نصاري 29/05/2015 07:13 -

    عيز اعرف نتيجة الصف السادس الابتدائي بمحافظة قنا مدرسة السيد عبد الرحيم الجديد المشتركه الابتدائي رقم الجلوس 41972 

  22. مارى جرجس مرقص 28/05/2015 16:29 -

    ايد اعرف النتيجة رقم الجلوس (41492) المحافظة قنا لمدرسة ابو بكر الصديق

  23. مارى جرجس مرقص 28/05/2015 16:26 -

    اريد ان عرف النتيجة رقم الجلوس 14192

  24. منة الله فوزى محمد حسين 28/05/2015 15:25 -

    ادارة ابوتشت التعليميه-قنا
    مدرسة الشرقى سمهود للتعليم الاساسى 
    منة الله فوزى محمد 
    رقم الجلوس 7888

  25. فاطمه خليل محمد خليل 26/05/2015 20:01 -

    اريد ان اعرف نتيجة الصف السادس الابتدائي 2015 من محافظة قنا رقم الجلوس44660 قوص قنا

  26. احمد حسين محمد 25/05/2015 00:59 -

    .ولكم كل الشكر..معرفة نتيجة..احمد حسين محمد الابتدائيه المشتركه نجع حمادى..جلوس رقم 21445

  27. مهامحمدابراهيم 24/05/2015 16:20 -

    مها محمد ابراهيم اريد ان اعرف نتيجتى بمحافظة قنا رقم الجلوس 9812

  28. منار محمد ابراهيم 24/05/2015 16:18 -

    انا اسمى منار محمد ابراهيم اريدان اعرف نتيجتى بمحافظة قنا

  29. اسلام 24/05/2015 13:08 -

    الاسم اسلام محمد رقم الجلوس 7479

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