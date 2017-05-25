نتيجة الشهادة الابتدائية بقنا

مصريات – قنا – كتبت شيماء ابو الوفا: قد لا تكون هناك مدارس اكثر ازدحاماً بالطلاب في مرحلة التعليم الاساسي مثل محافظة قنا، ويعود ذلك بالدرجة الاولى لعدم زيادة اعداد المدارس بما يتناسب وعدد السكان في المحافظة، وينعكس ذلك على حجم الاعمال المرتبة على المعلمين والمعلمات والقائمين على التعليم في المديرية.

وكذلك الامر فيما يتعلق بسرعة تصحيح اوراق الامتحانات وتهيئة كشوف الطلاب.

هذا وظهرت نتيجة الصف السادس بقنا رغم تأخر وضعها على الانترنت حتى الان، إلا ان المحافظ كان قد صادق عليها بحضور ممثلي ادارة التربية والتعليم.

وتشمل نتيجة امتحانات الشهادة الابتدائية 2017 الصف السادس الابتدائى التعليم الاساسي بمحافظة قنا جميع الادارات التعليمية والمدارس التابعة للمحافظة وصرح وكيل وزارة التربية والتعليم لمحافظة قنا.

وستكون نتائج ابتدائية قنا متاحة في المدارس اعتبارا من يوم الغد كما سيمكن مشاهدتها على موقع نتائج الامتحانات من لموقع وزارة التربية والتعليم برقم الجلوس مع كشوف الدرجات والتقدير العام.

ويمكن الان مشاهدة نتيجة الصف السادس بقنا الفصل الدراسي الثانى اخر العام 2017 والاطلاع عليها، من خلال رابط نتيجة الشهادة الابتدائية 2017 وكتابة رقم الجلوس على موقع مديرية التربية والتعليم بالضغط هنا: http://www.qena.gov.eg

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نتيجة الشهادة الابتدائية 2017 نتائج محافظة قنا الصف السادس