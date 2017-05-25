نتيجة الشهادة الابتدائية 2017 نتائج محافظة قنا الصف السادس

نتيجة الشهادة الابتدائية بقنا
مصريات – قنا – كتبت شيماء ابو الوفا: قد لا تكون هناك مدارس اكثر ازدحاماً بالطلاب في مرحلة التعليم الاساسي مثل محافظة قنا، ويعود ذلك بالدرجة الاولى لعدم زيادة اعداد المدارس بما يتناسب وعدد السكان في المحافظة، وينعكس ذلك على حجم الاعمال المرتبة على المعلمين والمعلمات والقائمين على التعليم في المديرية.
وكذلك الامر فيما يتعلق بسرعة تصحيح اوراق الامتحانات وتهيئة كشوف الطلاب.
هذا وظهرت نتيجة الصف السادس بقنا رغم تأخر وضعها على الانترنت حتى الان، إلا ان المحافظ كان قد صادق عليها بحضور ممثلي ادارة التربية والتعليم.
وتشمل نتيجة امتحانات الشهادة الابتدائية 2017 الصف السادس الابتدائى التعليم الاساسي بمحافظة قنا جميع الادارات التعليمية والمدارس التابعة للمحافظة وصرح وكيل وزارة التربية والتعليم لمحافظة قنا.
وستكون نتائج ابتدائية قنا متاحة في المدارس اعتبارا من يوم الغد كما سيمكن مشاهدتها على موقع نتائج الامتحانات من لموقع وزارة التربية والتعليم برقم الجلوس مع كشوف الدرجات والتقدير العام.
ويمكن الان مشاهدة نتيجة الصف السادس بقنا الفصل الدراسي الثانى اخر العام 2017 والاطلاع عليها، من خلال رابط نتيجة الشهادة الابتدائية 2017 وكتابة رقم الجلوس على موقع مديرية التربية والتعليم بالضغط هنا: http://www.qena.gov.eg
الاسم محمود محمد رضوان حفني
رقم الجلوس ١٩٧٣
مركز ابو تشت
مصطفی محمود محمد رقم الجلوس 2896 مدرسه نجع الزمر
محمد نصر فاروق محمد على محافظة قنا مدرسة السادات الابتدائبة المشتركه رقم الجلوس 33439
اريد ان اعرف نتيجة الصف السادس الابتدائى رقم الجلوس23305 باسم شهد عمرو كمال
أريد أن أعرف نتيجتى انابالصف السادس الإبتدائى محافظة قنا مركز قوص مدرسة عثمان بن عفان رقم الجلوس 53169
اريد نتيجتى رقم جلوسى هو 19090
مدرسة ابومناع بحرى الاعدادية بنات رقم الجلوس هو 19119
رقم الجلوس 019018
مدرسه الحاج محمد عبد الرحمن لتعليم الاساسي -نجع حمادي-شرق النيل قريه السباقات
اريد ان اعرف نتيجتى محافظة قنا مركز فرشوط
رقم الجلوس 10384
اريد نتيجتي الابتدائيه
رقم الجلوس 38044
مدرسة كوم يعقوب الابتدائيه
مدرسه الكوم الاحمر الابتدائيه امتا النتيجه تبان
الا
سم اسلام جلال مهران احمد
.. ☺
المدرســـــــــــــــــه دشنا بنين الابتدائيه :*
المركز دشنا بقنا رقم الجلوس 23707
انا عايز اعرف نتيجتى من مدينة دشنا بمحافظة قنا مدرسة دشنا بنين الابتدائيه الاسم اسلام جلال مهران رقم الجلوس 23707
الاسم : السيدنور عبدالغنى
رقم الجلوس : 15457
انا رقم جلوسى 11521 من محافظة قنا مركز فرشوط
انا من قنا من مدرسة السيد عبد الرحيم الابتدائي الجديده المشتركه نتيجة الصف السادس رقم الجلوسي 41972
انا محمود سيد احمد من مدرسة قنا الرسمية للغات رقم جلوسي 42959 عايز اعرف نتيجة الصف السادس الابتدائي
عاوز النتيجة رقم جلوس 40447 قنا
عيز اعرف نتيجة الصف السادس الابتدائي بمحافظة قنا مدرسة السيد عبد الرحيم الجديد المشتركه الابتدائي رقم الجلوس 41972
ايد اعرف النتيجة رقم الجلوس (41492) المحافظة قنا لمدرسة ابو بكر الصديق
اريد ان عرف النتيجة رقم الجلوس 14192
ادارة ابوتشت التعليميه-قنا
مدرسة الشرقى سمهود للتعليم الاساسى
منة الله فوزى محمد
رقم الجلوس 7888
اريد ان اعرف نتيجة الصف السادس الابتدائي 2015 من محافظة قنا رقم الجلوس44660 قوص قنا
.ولكم كل الشكر..معرفة نتيجة..احمد حسين محمد الابتدائيه المشتركه نجع حمادى..جلوس رقم 21445
مها محمد ابراهيم اريد ان اعرف نتيجتى بمحافظة قنا رقم الجلوس 9812
انا اسمى منار محمد ابراهيم اريدان اعرف نتيجتى بمحافظة قنا
الاسم اسلام محمد رقم الجلوس 7479