نتيجة الشهادة الابتدائية محافظة بنى سويف

مصريات – بنى سويف – كتبت نيرة عبد التواب: لطلبة مدارس بني سويف بجميع مراكزها من الواسطى اهناسيا – ببا – سمسطا ، ناصر ، القشن الاطلاع الان هم واولياء امورهم على درجات نتيجة شهادة التعليم الاساسي الصف السادس الابتدائي الخاصة بالترم الاول نصف العام او الثاني اخر العام، وكذلك مجموع درجات نتائج امتحانات الشهادة الابتدائية بمحافظة بني سويف الفصل الدراسي الاول و الثاني.

ومشاهدة نتائج الشهادة الابتدائية برقم الجلوس الخاص بكل تلميذ وتظهر تقديراته بعدها بالاسم و المدرسة و المجموع الكلي الحاصل عليه من على موقع وزارة التربية والتعليم.

وسوف يتم اعلان اسماء الاوائل نتيجة ابتدائية بني سويف مباشرة بعد قيام المحافظ باعتمادها هذا الاسبوع.

وكذلك يمكن سحب الملف الخاص بكل تلميذ من المدرسة التابع لها بعد ظهور نتيجة الشهادة الابتدائية ليتمكن من تقديمها للمرحلة الاعدادية اخر العام.



هذا ويمكن الاستعلام عن نتيجة الابتدائبة ببني سويف برقم الجلوس او باسم الطالب من خلال هذين الرابطين.

1 – بحالة اعلانها على موقع البوابة الالكترونية لمحافظة بنى سويف، كما جرى في بعض المرات، فسيمكن الوصول اليها بالضغط على الرابط الاتي >>> http://www.benisuef.gov.eg

2 – او كما تم الان نشرها على موقع بوابة التعليم مديرية التربية والتعليم التابع للادارة التعليمية لمحافظة بني سويف وتجده عبر هذا اللينك بالضغط عليه الان >>> http://www.bns-edu.com/B6.aspx

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نتيجة الشهادة الابتدائية محافظة بنى سويف 2017 برقم الجلوس