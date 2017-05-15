نتائج الشهادة الابتدائية الصف السادس محافظة بني سويف 2017

نتيجة الشهادة الابتدائية محافظة بنى سويف

مصريات – بنى سويف – كتبت نيرة عبد التواب: لطلبة مدارس بني سويف بجميع مراكزها من الواسطى اهناسيا – ببا – سمسطا ، ناصر ، القشن الاطلاع الان هم واولياء امورهم على درجات نتيجة شهادة التعليم الاساسي الصف السادس الابتدائي الخاصة بالترم الاول نصف العام او الثاني اخر العام، وكذلك مجموع درجات نتائج امتحانات الشهادة الابتدائية بمحافظة بني سويف الفصل الدراسي الاول و الثاني.

ومشاهدة نتائج الشهادة الابتدائية برقم الجلوس الخاص بكل تلميذ وتظهر تقديراته بعدها بالاسم و المدرسة و المجموع الكلي الحاصل عليه من على موقع وزارة التربية والتعليم.

وسوف يتم اعلان اسماء الاوائل نتيجة ابتدائية بني سويف مباشرة بعد قيام المحافظ باعتمادها هذا الاسبوع.

وكذلك يمكن سحب الملف الخاص بكل تلميذ من المدرسة التابع لها بعد ظهور نتيجة الشهادة الابتدائية ليتمكن من تقديمها للمرحلة الاعدادية اخر العام.

هذا ويمكن الاستعلام عن نتيجة الابتدائبة ببني سويف برقم الجلوس او  باسم الطالب من خلال هذين الرابطين.

1 – بحالة اعلانها على موقع البوابة الالكترونية لمحافظة بنى سويف، كما جرى في بعض المرات، فسيمكن الوصول اليها بالضغط على الرابط الاتي >>> http://www.benisuef.gov.eg

2 – او كما تم الان نشرها على موقع بوابة التعليم مديرية التربية والتعليم التابع للادارة التعليمية لمحافظة بني سويف وتجده عبر هذا اللينك  بالضغط عليه الان >>> http://www.bns-edu.com/B6.aspx

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نتيجة الشهادة الابتدائية محافظة بنى سويف 2017 برقم الجلوس

15/05/2017 461 تعليق نتيجة الابتدائية , , , , , , , , , , , ,
461 comments
  1. عبد اللطيف 02/02/2017 11:32 -

    نتيجة الصف السادس الابتدائى الترم الاول في مركز الواسطي قرية افوة الاسم حسين عبد اللطيف حامد عبد اللطيف

  2. مازن اشرف فتحى 31/01/2017 20:10 -

    عايز اعرف نتيجة الصف السادس مدرسة القومية الخاصة ببنى سويف

  4. علي محمد 30/01/2017 11:12 -

    اريد ظهور النتيجه رجاء الرد

  5. rooa 30/01/2017 09:40 -

    أميرة ايمن حنين انا عايزة اعرف نتيجتي ورقم جلوسي 29692

  7. وسيم محمود جمعة 14/08/2016 23:28 -

    عايز اعرف نتيجة الشهادة الابتدائية الصف السادس الرجاء الرد

  8. شهد رمضان عرفات 30/05/2016 11:19 -

    معرفه النتيجه انا فى الصف السادس ورقم جلوسى23016

  9. اشرف طه 30/05/2016 11:18 -

    اريد اعرف نتيجه الصف السادس ورقم جلوسى23016

  10. زياد حماده صالح امين 16/05/2016 15:46 -

    اريد ان اعرف درجات الترم 2 لمدرسه اهناسيا التعلميه رقم الجلوس 827

  11. الإسم هاجر حسيب شعبان 09/02/2016 19:07 -

    نتيجة الصف السادس الابتدائى بمحافظة بني سويف مركز الفشن رقم الجلوس 51298 

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