نتيجة الشهادة الابتدائية الدور الثانى

مصريات – كتبت يسرا علي: تعتمد كل محافظة منفردة ملاحق نتيجة الصف السادس الابتدائى الدور الثاني، سواء العاصمة القاهرة والمحافظات الكبرى مثل محافظة الاسكندرية ، محافظة الجيزة ، محافظة القليوبية ، محافظة اسوان ، محافظة سوهاج ، اسيوط، الاسماعيلية ،المنوفية، مطروح ، القليوبية ، الغربية ، بني سويف ، المنيا، الاقصر ، قنا ، شمال سيناء ، البحر الاحمر ، العريش ، جنوب سيناء ، السويس ، القاهرة , الدقهلية ، الاسكندرية ، الشرقية ، بورسعيد ، الوادي الجديد ، القليوبية ، الجيزة ، دمياط ، الفيوم ، البحيرة ، كفر الشيخ.



وكذلك يعتمد كل محافظة ملاحق نتيجة الابتدائية الدور الثاني لابناء المدن الواقعة تحت ادارته.



وعلى الطلبة الناجحين في نتيجة الصف السادس الابتدائى الدور الثاني التقدم مباشرة الى المدارس الاعدادية بعد سحب ملف الشهادات من مدارسهم او الادارة التعليمية التابعين لها.

وللحصول على نتيجة الشهادة الابتدائية 2017 اضغط هنا http://moe.gov.eg/natiga_primary-elementary

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نتيجة الشهادة الابتدائية الدور الثانى 2017 ملاحق الصف السادس