نتيجة الشهادة الابتدائية 2017 محافظة الجيزة برقم الجلوس

نتائج الشهادة الابتدائية محافظة الجيزة 2017

نتيجة الشهادة الابتدائية محافظة الجيزة 2017

مصريات – الجيزة – كتبت شروق البسطيوسي: مع ان محافظة الجيزة هي الاكبر من ناحية عدد الطلاب، وازدحام المدارس، وخاصة في المرحلة الابتدائية، إلا ان الجيزة عادةً ماتكون السباقة في اعلان نتائج الامتحانات لطلابها.

وصرح السيد وكيل وزارة التربية والتعليم  في مديرية محافظة الجيزة، انه سوف يتم  اعلان نتائج الصف السادس لطلاب محافظة الجيزة، وايضا اعلان اسماء الطلبة المتفوقين في نتيجة الشهادة الابتدائية سواء في المدارس او على شبكة الانترنت، تابعوا نتيجة الابتدائية 2017 بالجيزة من خلال الرابط في الاسفل.

وقام موقع مديرية التربية والتعليم التابع الى وزارة التربية والتعليم برفع نتائج الامتحانات لطلاب الصف السادس على موقع مخصص لنشر نتيجة الشهادة الابتدائية 2017 واتاحتها للطلبة واولياء امورهم.

من ناحية اخرى انتهت امتحانات الاعدادية في المحافظة وجاء امتحان الدراسات مكونا من ستة أسئلة موزعة على الجغرافيا والتاريخ.

أمام لجنة مدرسة د. مصطفي البرادعي بشمال الجيزة أكد التلاميذ اسلام علاء ومحمد حسن وأحمد فتحي واسلام سعيد على سهولة امتحان الدراسات استثناء سؤال الخريطة حيث ان التلميذ مطالب بوضع الأرقام على الخريط.

أوضح محمد خالد وعبدالله أحمد ومحمود أحمد أن الامتحان سهل ولم يخرج عن المنهج المقرر الاسئلة مباشرة والوقت مناسب للاجابة والمراجعة.. أعرب مصطفي محمد وحسين أحمد وحسين محمد عن سعادتهم لسهولة الامتحان وخلوه من الألغاز والغموض وان الاسئلة تدربوا كثيرا على حلها.

تحديث نتيجة ابتدائية الجيزة:

تظهر نتيجة الابتدائية بمحافظة الجيزة لطلاب الصف السادس ويمكن مشاهدتها الان على رابط موقع مديرية التربية والتعليم بالجيزة المدرج اخر الخبر.

جاءت نسبة النجاح في نتائج الشهادة الابتدائية التي اعتمدها محافظ الجيزة 80.57% والتي  ادى فيها 149668 من التلاميذ في المديريات التعليمية المختلفة التابعة للمحافظة.

واعتمد كذلك نتيجة الشهادة الابتدائية الترم الثاني بالجيزة الخاصة بمدارس المكفوفين وبلغت نسبة النجاح بها 79% .

وسوف يتم تحديد مواعيد التقدم للمدارس الاعدادية للناجحين في نتائج الصف السادس الابتدائي مدارس الجيزة خلال شهر يونيو.

لمعرفة نتائج ابتدائية الجيزة من موقع مديرية التربية والتعليم اضغط هنا: http://gizaedu.gov.eg

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نتيجة الشهادة الابتدائية 2017 محافظة الجيزة برقم الجلوس

13/05/2017 1382 تعليق نتيجة الابتدائية , , , , , , , , , , , , , ,
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  1. مرام 19/05/2017 06:50 -

    لوسمحت عايزة نتيجة الصف السادس الابتدائى مرام اشرف ورقم الجلوس 50929مدرسة سعيدالمغربى

  2. hassan mohamed 19/05/2017 00:28 -

    رقم الجلوس 121762 في مدرسة الحي التاني التجريبية المتميزة 6 اكتوبر

    الاسم: حسن محمد حسن محمد

  3. يوستينا زكاريا ذكرى مينا 18/05/2017 22:08 -

    نتيجة الابتدائية رقم الجلوس 147735

  5. بسمله عبدالغني محمد عبدالغني 18/05/2017 14:05 -

    بسمله عبدالغني محمد عبدالغني ورقم الجلوس ٧٩٩٣٥ بمدرسه الفجر الجديد بالجيزه عايزه النتيجه

  6. رحاب الطوخي 18/05/2017 13:26 -

    إبراهيم حسين محمد
    رقم الجلوس 43390

  7. منه الله عماد عبد الحاليم الراشيدة 18/05/2017 04:40 -

    اريد معرفة درجه الطالبه منه الله عماد عبد الحليم الرشيدى

  8. مصطفي محمود 17/05/2017 21:33 -

    لوسمحت عاوزه نتيجه ملك سيد مدرسه طه حسين الابتدائية رقم جلوس 3964

  9. مصطفي محمود 17/05/2017 21:32 -

    لو سمحت عاوزه اعرف نتيجه منه الله سيد مدرسه طه حسين الابتدائية رقم جلوس4091

  10. هالة محمد على 17/05/2017 17:09 -

    نتيجة الابتدائية الجيزة رقم جلوس 80275

  11. منه الله محمود ميزار محمود 17/05/2017 16:13 -

    انا عايزة نتيجة الامتحان انا في محافظة الجيزة في في المدرسه مناشي البلد القديمه

  12. اية وائل 17/05/2017 09:50 -

    عايزة اعرف نتيجة الامتحان انا من مدرسة الهبة الخاصة رقم الجلوس ٥٠٤٢٤

  13. منة الله خالد زينهم 15/05/2017 04:29 -

    نتيجة الشهادة الابتدائية رقم الجلوس 51971 محافظة الجيزة مدرسة منارة الهرم الخاصة

  14. ملك وليد 26/01/2017 01:30 -

    اريد معرفة النتيجة ورقمي 174046

  15. احمد رمضان كامل محمد 26/01/2017 00:45 -

    ادراة العمرانية مدرسة طلعت حرب

  16. نور محمد حسن محمود 24/01/2017 22:23 -

    رقم جلوس 144448 مدرسة نبع العلم باللوراق

  17. محمد حسن 24/01/2017 22:20 -

    نتيجه الصف السادس الابتدائى بالجيزة مدرسة نبع العلم باللوراق 2017 رقم جلوس 144448

  18. عمر فتحى 24/01/2017 22:19 -

    منه عمر فتحى عبدالقوى
    رقم الجلوس 648
    مدرسه المعتمديه الابتدائيه بنين
    الصف الثانى الابتدئى

  19. محمد حسن 24/01/2017 22:17 -

    نتيجة الصف السادس الابتدائى بالجيزة مدرسة نبع العلم بالوراق 2017 رقم الجلوس

  20. حسين اكرم حسين 24/01/2017 18:57 -

    نتيجه الصف السادس الابتدائي مدرسه ابن خلدون الخاصه بالجيزه ٧٢٦٨٦ رقم الجلوس

  21. abrahim 24/01/2017 08:22 -

    ابراهيم مصطفي ابراهيم ده رقم الجلوس 160125

  22. احمد محمد علي احمد نصر 05/08/2016 02:20 -

    احمد محمد علي احمد نصر رقم الجلوس 19766 ارجو الرد ولكم جزيل الشكر

  23. خالد عبد الناصر همام 16/02/2016 17:12 -

    نتيجه الشهاده الابتدائية الصف السادس رقم الجلوس70151 مدرسه بشتيل الجديده

  24. ايه عاطف 30/01/2016 22:54 -

    نتيجه الشهاده الابتدائيه الجيزه رقم الجلوس 31992

  25. مريم صلاح عبدالشافي 26/01/2016 18:51 -

    عيزه اعرف نتيجة الامتحان الابتدائيه الصف السادس.                  رقم الجلوس 10846

  26. انا من مدرسة نجيب محفوظ الابتداية عايز اعرف الامتحانات 16/11/2015 08:37 -

    انا من مدرسة نجيب محفوظ الابتداية عايز اعرف الامتحانات

  27. محمداحمدصلاح 25/06/2015 22:52 -

    عوذ نتيجة الطالب محمداحمدصلاح بي محافظة الجيزه

  28. اسراء عادل ابو العلا محمد 18/06/2015 12:16 -

    انا فى محافظة الجيزة اريد النتيجة و رقم الجلوس

  29. عبدالرحمن احمد صلاح الدين عبدالحليم 11/06/2015 02:02 -

    انا عبدالرحمن عايز نتيجة الصف الثاني الابتدائي مدرسة الاميره بأوسيم ورقم جلوسي 747

  30. لطيفة ابوبكر عزالدين بشير 10/06/2015 12:51 -

    نريد معرفة نتيجة سادسة ابتدائي رقم الجلوس102592مدرسة الاشراف النموذجية

  31. يوسف حسن يوسف 09/06/2015 01:58 -

    لو سمحت عايز نتيجة الصف السادس الابتدائي ده174333

  32. رقية 04/06/2015 19:55 -

    نتيجة الابتدائية رقم الجلوس 117423ولكم جزيل الشكر

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