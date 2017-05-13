نتيجة الشهادة الابتدائية 2017 محافظة الجيزة برقم الجلوس

نتيجة الشهادة الابتدائية محافظة الجيزة 2017

مصريات – الجيزة – كتبت شروق البسطيوسي: مع ان محافظة الجيزة هي الاكبر من ناحية عدد الطلاب، وازدحام المدارس، وخاصة في المرحلة الابتدائية، إلا ان الجيزة عادةً ماتكون السباقة في اعلان نتائج الامتحانات لطلابها.

وصرح السيد وكيل وزارة التربية والتعليم في مديرية محافظة الجيزة، انه سوف يتم اعلان نتائج الصف السادس لطلاب محافظة الجيزة، وايضا اعلان اسماء الطلبة المتفوقين في نتيجة الشهادة الابتدائية سواء في المدارس او على شبكة الانترنت، تابعوا نتيجة الابتدائية 2017 بالجيزة من خلال الرابط في الاسفل.

وقام موقع مديرية التربية والتعليم التابع الى وزارة التربية والتعليم برفع نتائج الامتحانات لطلاب الصف السادس على موقع مخصص لنشر نتيجة الشهادة الابتدائية 2017 واتاحتها للطلبة واولياء امورهم.



من ناحية اخرى انتهت امتحانات الاعدادية في المحافظة وجاء امتحان الدراسات مكونا من ستة أسئلة موزعة على الجغرافيا والتاريخ.

أمام لجنة مدرسة د. مصطفي البرادعي بشمال الجيزة أكد التلاميذ اسلام علاء ومحمد حسن وأحمد فتحي واسلام سعيد على سهولة امتحان الدراسات استثناء سؤال الخريطة حيث ان التلميذ مطالب بوضع الأرقام على الخريط.

أوضح محمد خالد وعبدالله أحمد ومحمود أحمد أن الامتحان سهل ولم يخرج عن المنهج المقرر الاسئلة مباشرة والوقت مناسب للاجابة والمراجعة.. أعرب مصطفي محمد وحسين أحمد وحسين محمد عن سعادتهم لسهولة الامتحان وخلوه من الألغاز والغموض وان الاسئلة تدربوا كثيرا على حلها.

تحديث نتيجة ابتدائية الجيزة:



تظهر نتيجة الابتدائية بمحافظة الجيزة لطلاب الصف السادس ويمكن مشاهدتها الان على رابط موقع مديرية التربية والتعليم بالجيزة المدرج اخر الخبر.

جاءت نسبة النجاح في نتائج الشهادة الابتدائية التي اعتمدها محافظ الجيزة 80.57% والتي ادى فيها 149668 من التلاميذ في المديريات التعليمية المختلفة التابعة للمحافظة.

واعتمد كذلك نتيجة الشهادة الابتدائية الترم الثاني بالجيزة الخاصة بمدارس المكفوفين وبلغت نسبة النجاح بها 79% .

وسوف يتم تحديد مواعيد التقدم للمدارس الاعدادية للناجحين في نتائج الصف السادس الابتدائي مدارس الجيزة خلال شهر يونيو.

لمعرفة نتائج ابتدائية الجيزة من موقع مديرية التربية والتعليم اضغط هنا: http://gizaedu.gov.eg

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