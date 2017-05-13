نتيجة الشهادة الابتدائية 2017 محافظة الجيزة برقم الجلوس

نتيجة الشهادة الابتدائية محافظة الجيزة 2017
مصريات – الجيزة – كتبت شروق البسطيوسي: مع ان محافظة الجيزة هي الاكبر من ناحية عدد الطلاب، وازدحام المدارس، وخاصة في المرحلة الابتدائية، إلا ان الجيزة عادةً ماتكون السباقة في اعلان نتائج الامتحانات لطلابها.
وصرح السيد وكيل وزارة التربية والتعليم في مديرية محافظة الجيزة، انه سوف يتم اعلان نتائج الصف السادس لطلاب محافظة الجيزة، وايضا اعلان اسماء الطلبة المتفوقين في نتيجة الشهادة الابتدائية سواء في المدارس او على شبكة الانترنت، تابعوا نتيجة الابتدائية 2017 بالجيزة من خلال الرابط في الاسفل.
وقام موقع مديرية التربية والتعليم التابع الى وزارة التربية والتعليم برفع نتائج الامتحانات لطلاب الصف السادس على موقع مخصص لنشر نتيجة الشهادة الابتدائية 2017 واتاحتها للطلبة واولياء امورهم.
من ناحية اخرى انتهت امتحانات الاعدادية في المحافظة وجاء امتحان الدراسات مكونا من ستة أسئلة موزعة على الجغرافيا والتاريخ.
أمام لجنة مدرسة د. مصطفي البرادعي بشمال الجيزة أكد التلاميذ اسلام علاء ومحمد حسن وأحمد فتحي واسلام سعيد على سهولة امتحان الدراسات استثناء سؤال الخريطة حيث ان التلميذ مطالب بوضع الأرقام على الخريط.
أوضح محمد خالد وعبدالله أحمد ومحمود أحمد أن الامتحان سهل ولم يخرج عن المنهج المقرر الاسئلة مباشرة والوقت مناسب للاجابة والمراجعة.. أعرب مصطفي محمد وحسين أحمد وحسين محمد عن سعادتهم لسهولة الامتحان وخلوه من الألغاز والغموض وان الاسئلة تدربوا كثيرا على حلها.
تحديث نتيجة ابتدائية الجيزة:
تظهر نتيجة الابتدائية بمحافظة الجيزة لطلاب الصف السادس ويمكن مشاهدتها الان على رابط موقع مديرية التربية والتعليم بالجيزة المدرج اخر الخبر.
جاءت نسبة النجاح في نتائج الشهادة الابتدائية التي اعتمدها محافظ الجيزة 80.57% والتي ادى فيها 149668 من التلاميذ في المديريات التعليمية المختلفة التابعة للمحافظة.
واعتمد كذلك نتيجة الشهادة الابتدائية الترم الثاني بالجيزة الخاصة بمدارس المكفوفين وبلغت نسبة النجاح بها 79% .
وسوف يتم تحديد مواعيد التقدم للمدارس الاعدادية للناجحين في نتائج الصف السادس الابتدائي مدارس الجيزة خلال شهر يونيو.
لمعرفة نتائج ابتدائية الجيزة من موقع مديرية التربية والتعليم اضغط هنا: http://gizaedu.gov.eg
لوسمحت عايزة نتيجة الصف السادس الابتدائى مرام اشرف ورقم الجلوس 50929مدرسة سعيدالمغربى
رقم الجلوس 121762 في مدرسة الحي التاني التجريبية المتميزة 6 اكتوبر
الاسم: حسن محمد حسن محمد
نتيجة الابتدائية رقم الجلوس 147735
ملك محمد كمال
50300
بسمله عبدالغني محمد عبدالغني ورقم الجلوس ٧٩٩٣٥ بمدرسه الفجر الجديد بالجيزه عايزه النتيجه
إبراهيم حسين محمد
رقم الجلوس 43390
اريد معرفة درجه الطالبه منه الله عماد عبد الحليم الرشيدى
لوسمحت عاوزه نتيجه ملك سيد مدرسه طه حسين الابتدائية رقم جلوس 3964
لو سمحت عاوزه اعرف نتيجه منه الله سيد مدرسه طه حسين الابتدائية رقم جلوس4091
نتيجة الابتدائية الجيزة رقم جلوس 80275
انا عايزة نتيجة الامتحان انا في محافظة الجيزة في في المدرسه مناشي البلد القديمه
عايزة اعرف نتيجة الامتحان انا من مدرسة الهبة الخاصة رقم الجلوس ٥٠٤٢٤
نتيجة الشهادة الابتدائية رقم الجلوس 51971 محافظة الجيزة مدرسة منارة الهرم الخاصة
اريد معرفة النتيجة ورقمي 174046
ادراة العمرانية مدرسة طلعت حرب
رقم جلوس 144448 مدرسة نبع العلم باللوراق
نتيجه الصف السادس الابتدائى بالجيزة مدرسة نبع العلم باللوراق 2017 رقم جلوس 144448
منه عمر فتحى عبدالقوى
رقم الجلوس 648
مدرسه المعتمديه الابتدائيه بنين
الصف الثانى الابتدئى
نتيجة الصف السادس الابتدائى بالجيزة مدرسة نبع العلم بالوراق 2017 رقم الجلوس
نتيجه الصف السادس الابتدائي مدرسه ابن خلدون الخاصه بالجيزه ٧٢٦٨٦ رقم الجلوس
ابراهيم مصطفي ابراهيم ده رقم الجلوس 160125
احمد محمد علي احمد نصر رقم الجلوس 19766 ارجو الرد ولكم جزيل الشكر
نتيجه الشهاده الابتدائية الصف السادس رقم الجلوس70151 مدرسه بشتيل الجديده
نتيجه الشهاده الابتدائيه الجيزه رقم الجلوس 31992
عيزه اعرف نتيجة الامتحان الابتدائيه الصف السادس. رقم الجلوس 10846
انا من مدرسة نجيب محفوظ الابتداية عايز اعرف الامتحانات
عوذ نتيجة الطالب محمداحمدصلاح بي محافظة الجيزه
انا فى محافظة الجيزة اريد النتيجة و رقم الجلوس
انا عبدالرحمن عايز نتيجة الصف الثاني الابتدائي مدرسة الاميره بأوسيم ورقم جلوسي 747
نريد معرفة نتيجة سادسة ابتدائي رقم الجلوس102592مدرسة الاشراف النموذجية
لو سمحت عايز نتيجة الصف السادس الابتدائي ده174333
نتيجة الابتدائية رقم الجلوس 117423ولكم جزيل الشكر