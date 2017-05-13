نتيجة الشهادة الابتدائية محافظة الفيوم

مصريات – الفيوم – كتبت – رجاء الحسيني: بعد طول انتظار، يعتمد محافظ الفيوم نتائج اخر العام لطلاب الصف السادس الابتدائي، وذلك بحضور السيد وكيل وزارة التربية والتعليم بالفيوم.

وصرح وكيل وزارة التربية والتعليم بان نتيجة ابتدائية الفيوم 2017 في طريقها الان للنشر على شبكة الانترنت، كما انه سيستطيع الطلبة واولياء امورهم الحصول على نتيجة الشهادة الابتدائية لمحافظة الفيوم في المدارس بشكل مباشر بحالة تعذر الوصول اليها على موقع بوابة الفيوم التعليمية التابع الى مديرية التربية والتعليم بالفيوم والذي ندرج رابط له اخر هذا الخبر.

هذا وقال وكيل وزارة التربية والتعليم بان نسبة النجاح في نتيجة الشهادة الابتدائية بالفيوم بلغت 76.72 وذلك حسب نتائج الابتدائية في الفيوم الترم الثانى لعام 2017.

ومن المتوقع ان يتم بث نتيجة الصف السادس بالفيوم 2017 خلال الساعات القادمة ويمكن الوصول اليها برقم الجلوس الخاص بكل طالب او طالبة عبر موقع بوابة الفيوم التعليمية بالضغط على هذا الرابط والاستعلام فور اعتمادها >>> http://www.fayoum.gov.eg

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نتيجة الشهادة الابتدائية 2017 موقع بوابة محافظة الفيوم التعليمية