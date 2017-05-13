نتيجة الشهادة الابتدائية 2017 موقع بوابة محافظة الفيوم التعليمية

نتيجة الشهادة الابتدائية محافظة الفيوم
مصريات – الفيوم – كتبت – رجاء الحسيني: بعد طول انتظار، يعتمد محافظ الفيوم نتائج اخر العام لطلاب الصف السادس الابتدائي، وذلك بحضور السيد وكيل وزارة التربية والتعليم بالفيوم.
وصرح وكيل وزارة التربية والتعليم بان نتيجة ابتدائية الفيوم 2017 في طريقها الان للنشر على شبكة الانترنت، كما انه سيستطيع الطلبة واولياء امورهم الحصول على نتيجة الشهادة الابتدائية لمحافظة الفيوم في المدارس بشكل مباشر بحالة تعذر الوصول اليها على موقع بوابة الفيوم التعليمية التابع الى مديرية التربية والتعليم بالفيوم والذي ندرج رابط له اخر هذا الخبر.
هذا وقال وكيل وزارة التربية والتعليم بان نسبة النجاح في نتيجة الشهادة الابتدائية بالفيوم بلغت 76.72 وذلك حسب نتائج الابتدائية في الفيوم الترم الثانى لعام 2017.
ومن المتوقع ان يتم بث نتيجة الصف السادس بالفيوم 2017 خلال الساعات القادمة ويمكن الوصول اليها برقم الجلوس الخاص بكل طالب او طالبة عبر موقع بوابة الفيوم التعليمية بالضغط على هذا الرابط والاستعلام فور اعتمادها >>> http://www.fayoum.gov.eg
انااريد معرفة نتيجة الصف السادس رقم الجلوس 101667
معرفة النتيجة برقم جلوس 10499
نتيجة الصف السادس
نتيجه الابتدائية
النتيجة الابتدائية
نتيجه الابتدائيه
اريد معرفة نتيجة الابتدائية وشكرا
اريد معرفة نتيجتي الصف السادس وشكرا
اريد ان اعرف نتيجة الصف السادس الابتدائيه بالفيوم رقم الجلوس 32180
عايز اعرف النتيجه الابتدائيه رقم الجلوس 4683 ورقم معتز اشرف 4680
أريد معرفة النتيجة
اريد معرفة نتيجة الصف السادس الابتدائى
مدرسة فاطمه الزهراء بمطرطارس
السلام عليكم اريد اعرف انتيجه رقم الجلوس 52472 الاسم عمرو محمد السيد امين
اريد ان اعرف نتيجتى الاسم سلمى طارق المدرسة دار ماد تعليم اساسى رقم الجلوس 9917
اريد ان اعرف نتيجتى بالمرحله الابتدائيه بالفيوم برقم جلوس 6021
رقم الجلوس 15617 اسم المدرسة :مدرسة الفجر الجديدة بالعدوة محافظة الفيوم
محافظة الفيوم رقم جلوس 48279
اريد اعرف نتيجة الصف السادس الابتدائي رقمي 33666
الفيوم الصف السادس الابتدائي
اريد معرفه النتيجه الصف السادس الابتدائى رقم الجلوس32550
عايز اعرف نتيجة بنت أخي التلميذ آلاء محمد جمعة مدرسة قرية منشية الجمال الابتدائية ورقم الجلوس 42206
نتيجة الشهادة الابتدائية 2015
نتيجه الصف السادس الابتدائى بالفيوم
الاسم رشا مصطفى محمود المرسى الحبشى
رقم الجلوس 54890
من قرية ميت ابو الحسين
نتيجه رنا مصطفي محمد راغب
مدرسه اباظه الابتدائيه
رقم الجلوس 19179
عايز اعرف نتيجة بنتى
رقم الجلوس (35635)
عايز اعرف نتيجة بنتى
اسم المدرسة
محافظة الفيوم
عايز اعرف نتيجة بنتى (رقم الجلوس) 35635
عايز اعرف نتيجة الصف السادس الابتدائى
نتيجه ايمان احمد مظهر رقم الجلوس 10421
أنا فى الصف السادس الابتدائى وعايز أعرف درجتى وأنا فى مدرسة المجمع فى سنورس بمحافظة الفيوم
نتيجة سادس ابتدائي
نتيجة الصف السادس
هل الدرجات ظهرت محافظة الفيوم ؟
اريد ان اعرف النتيجة انا رقم جلوسى 5238 بمحافظة الفيوم مدرسة زهراء الاندلس الابتدانية الخاصة
منة الله حسن عفيفي بدري(رقم الجلوس:4766) مدرسة الاسلامية خاصة بالفيوم
اريد ان اعرف نتيجة الصف السادس الابتدائى
رقم الجلوس:7647
المدرسة:الشهيد عبد العظيم جمعه بالعزب
لعام 2015
محافظة الفيوم