نتائج الشهادة الابتدائية بالفيوم 2017

نتيجة الشهادة الابتدائية محافظة الفيوم

مصريات – الفيوم – كتبت – رجاء الحسيني: بعد طول انتظار، يعتمد محافظ الفيوم نتائج اخر العام لطلاب الصف السادس الابتدائي، وذلك بحضور السيد وكيل وزارة التربية والتعليم بالفيوم.

وصرح وكيل وزارة التربية والتعليم بان نتيجة ابتدائية الفيوم 2017 في طريقها الان للنشر على شبكة الانترنت، كما انه سيستطيع الطلبة واولياء امورهم الحصول على نتيجة الشهادة الابتدائية لمحافظة الفيوم في المدارس بشكل مباشر بحالة تعذر الوصول اليها على موقع بوابة الفيوم التعليمية التابع الى مديرية التربية والتعليم بالفيوم والذي ندرج رابط له اخر هذا الخبر.

هذا وقال وكيل وزارة التربية والتعليم بان نسبة النجاح في نتيجة الشهادة الابتدائية بالفيوم بلغت 76.72 وذلك حسب نتائج الابتدائية في الفيوم الترم الثانى لعام 2017.

ومن المتوقع ان يتم بث نتيجة الصف السادس بالفيوم 2017 خلال الساعات القادمة ويمكن الوصول اليها برقم الجلوس الخاص بكل طالب او طالبة عبر موقع بوابة الفيوم التعليمية بالضغط على هذا الرابط والاستعلام فور اعتمادها >>> http://www.fayoum.gov.eg

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نتيجة الشهادة الابتدائية 2017 موقع بوابة محافظة الفيوم التعليمية

13/05/2017 237 تعليق نتيجة الابتدائية , , , , , , , , , , , , ,
237 comments
  1. محمود شريف خليفة 15/06/2015 11:59 -

    انااريد معرفة نتيجة الصف السادس رقم الجلوس 101667

  2. ايمن حسنى ادريس صالح 11/06/2015 12:41 -

    معرفة النتيجة برقم جلوس 10499

  3. نورهان على لطفى على 04/06/2015 02:09 -

    نتيجة الصف السادس

  4. جهاد جوده محمد عبد الجيد على 03/06/2015 10:37 -

    نتيجه الابتدائية

  5. شهد رضا عبد المنعم منجي 01/06/2015 14:31 -

    النتيجة الابتدائية

  6. دنيا نادى محمد عيسى 01/06/2015 11:48 -

    نتيجه الابتدائيه

  7. محمد ايهاب محمود حافظ الزغبي 31/05/2015 17:29 -

    اريد معرفة نتيجة الابتدائية وشكرا

  8. محمد ايهاب محمود حافظ الزغبي 31/05/2015 17:27 -

    اريد معرفة نتيجتي الصف السادس وشكرا

  9. يوسف شعبان روبى محمد 31/05/2015 15:23 -

    اريد ان اعرف نتيجة الصف السادس الابتدائيه بالفيوم رقم الجلوس 32180

  10. مهند اشرف 30/05/2015 12:30 -

    عايز اعرف النتيجه الابتدائيه رقم الجلوس 4683 ورقم معتز اشرف 4680

  11. احمد خميس عبد الحميد 30/05/2015 10:45 -

    أريد معرفة النتيجة

  12. مصطفي محمود عويس رمضان 30/05/2015 01:31 -

    اريد معرفة نتيجة الصف السادس الابتدائى

  13. الاء محمد اسماعيل عبدالحفيظ 28/05/2015 20:04 -

    مدرسة فاطمه الزهراء بمطرطارس

  14. عمرو محمد السيد امين 28/05/2015 11:59 -

    السلام عليكم اريد اعرف انتيجه رقم الجلوس 52472 الاسم عمرو محمد السيد امين

  15. سلمى طارق محمد احمد 27/05/2015 09:56 -

    اريد ان اعرف نتيجتى الاسم سلمى طارق المدرسة دار ماد تعليم اساسى رقم الجلوس 9917

  16. احمد جمال عبد الحفيظ 26/05/2015 15:41 -

    اريد ان اعرف نتيجتى بالمرحله الابتدائيه بالفيوم برقم جلوس 6021

  17. ahmed kamal 25/05/2015 21:19 -

    رقم الجلوس 15617 اسم المدرسة :مدرسة الفجر الجديدة بالعدوة محافظة الفيوم

  18. محمدعلى محمدعلى 25/05/2015 02:04 -

    محافظة  الفيوم رقم جلوس 48279

  19. محمد ابراهيم صالح 24/05/2015 12:38 -

    اريد اعرف نتيجة الصف السادس الابتدائي رقمي 33666

  20. نتيجة وليد محمد 24/05/2015 11:14 -

    الفيوم الصف السادس الابتدائي

  21. احمد محمد امير 23/05/2015 23:54 -

    اريد معرفه النتيجه الصف السادس الابتدائى رقم الجلوس32550

  22. آلاء محمد جمعة 23/05/2015 14:42 -

    عايز اعرف نتيجة بنت أخي  التلميذ آلاء محمد جمعة مدرسة قرية منشية الجمال الابتدائية ورقم الجلوس 42206

  23. محمدمصطفي 21/05/2015 14:12 -

    نتيجة الشهادة الابتدائية 2015

  24. محمد هانى فرج عبد العاطى 19/05/2015 15:29 -

    نتيجه الصف السادس الابتدائى بالفيوم 

  25. رشا مصطفى محمود 04/02/2015 11:10 -

    الاسم رشا مصطفى محمود المرسى الحبشى 
    رقم الجلوس 54890 
    من قرية ميت ابو الحسين

  26. هادي ابوهيف 03/02/2015 17:45 -

    نتيجه رنا مصطفي محمد راغب 
    مدرسه اباظه الابتدائيه 
    رقم الجلوس 19179

  27. منة الله ناصر عبد المعتمد 03/02/2015 14:32 -

    عايز اعرف نتيجة بنتى 
    رقم الجلوس (35635)

  28. منة الله ناصر عبد المعتمد 03/02/2015 14:31 -

    عايز اعرف نتيجة بنتى 
    اسم المدرسة 
    محافظة الفيوم
    عايز اعرف نتيجة بنتى (رقم الجلوس) 35635

  29. هادى عرفه صابر 03/02/2015 13:34 -

    عايز اعرف نتيجة الصف السادس الابتدائى

  30. محمد عبدالعليم 02/02/2015 21:13 -

    نتيجه  ايمان احمد مظهر رقم الجلوس 10421

  31. ندى شعبان محمد 02/02/2015 18:19 -

    أنا فى الصف السادس الابتدائى وعايز أعرف درجتى  وأنا فى مدرسة المجمع فى سنورس بمحافظة الفيوم

  34. احمد 02/02/2015 17:09 -

    هل الدرجات ظهرت محافظة الفيوم ؟

  35. رغد حمدى طه 02/02/2015 15:34 -

    اريد ان اعرف النتيجة انا رقم جلوسى 5238 بمحافظة الفيوم مدرسة زهراء الاندلس الابتدانية الخاصة 

  36. منة الله حسن عفيفي بدري 02/02/2015 15:06 -

    منة الله حسن عفيفي بدري(رقم الجلوس:4766) مدرسة الاسلامية خاصة بالفيوم

  37. اسلام محمد عارف احمد 01/02/2015 18:55 -

    اريد ان اعرف نتيجة الصف السادس الابتدائى
    رقم الجلوس:7647
    المدرسة:الشهيد عبد العظيم جمعه بالعزب
    لعام 2015
    محافظة الفيوم

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