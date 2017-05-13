نتيجة الشهادة الابتدائية محافظة القاهرة 2017

مصريات – القاهرة – كتبت اسماء عامر: عملية تصحيح اوراق الطلاب تجري في المدارس، حتى واثناء الامتحانات، وذاك حسب جدول المواد المقررة بالتتالي، وبالفعل بدأت الإدارات التعليمية في محافظة القاهرة، الاعداد لاصدار نتيجة الفصل الدراسي الثاني للصف السادس،في الحين الذي انهت به محافظة جميع اعمال نتيجة الشهادة الابتدائية وهي على وشك اعلانها خلال اليومين القادمين.



اما في محافظة القاهرة فليس هناك حتى الآن تصريح رسمي من قبل مديرية التربية والتعليم حول موعد محدد لظهور نتيجة الابتدائية، ولكن يتوقع ان لا تتأخر اكثر من اسبوع على ابعد تقدير.

وكانت مدرسة خالد بن الوليد الابتدائية اول مدرسة انتهت من تصحيح نتائج امتحانات الصف السادس الابتدائي 2017 محافظة القاهرة بمجموع 100% ..

وفي إدارة بولاق الدكرور التعليمية التابعة لمحافظة الجيزة قام مدير الإدارة التعليمية باعتماد نتائج الصف السادس الابتدائي.



ويعتمد السيد محافظ القاهرة نتيجة الشهادة الابتدائية للعام الدراسي 2016-2017 باقرب وقت وفور تسلمه للنتيجة النهائية، وذلك بحضور مدير مديرية التربية والتعليم لمدارس القاهرة.

هذا وسيجري تقديم نتيجة الشهادة الابتدائية 2017 لطلاب محافظة القاهرة في وقت لاحق على موقع مديرية التربية والتعليم لمحافظة القاهرة اي بوابة القاهرة التعليمية لنتائج الامتحانات وليس على موقع وزارة التربية والتعليم الرئيسي.

تحديث رابط نتيجة الشهادة الابتدائية بالقاهرة:

للاستعلام ومشاهدة نتيجة الابتدائية على موقع بوابة محافظة القاهرة التعليمية برقم الجلوس اضغط هنا >> www.cairogovresults.com

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نتيجة الشهادة الابتدائية 2017 بوابة محافظة القاهرة التعليمية