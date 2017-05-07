نتيجة الشهادة الابتدائية 2017 نتائج الترم الثانى آخر العام

نتيجة الشهادة الابتدائية 2017

نتيجة الشهادة الابتدائية 2017

مصريات – كتبت لمياء عبد الكريم: لا شك بان الانتهاء من مرحلة دراسية والانتقال لاخرى، يعني الكثير للطلاب، ولأولياء امورهم، الذين حرصوا على متابعة دراسة ابنائهم على امتداد الصفوف الانتقالية، ومازالت الابتدائية احدى اهم المراحل الدراسية، كونها تعتبر الاساس لمواصلة التعليم الناجح والمثمر في الاعوام اللاحقة، لهذا فان حالة الاهتمام واللهفة لمعرفة النتيجة هي حالة طبيعية رغم ما يشاع عن المبالغة في ذلك.

ونقول اليوم لجميع تلاميذ الصف السادس الابتدائي بانه سوف يمكنكم مشاهدة ومعرفة نتائج الصف السادس اخر العام اي الفصل الدراسي الثانى، بعد اعتمادها وتصحيح الدرجات ومراجعة نتيجة الامتحانات الخاصة بجميع طلاب الشهادة الابتدائية 2017/2016 ، وذلك اعتباراً من بداية هذا الاسبوع.

حيث ومن المنتظر ان تظهر بعد الانتهاء من التصحيح التي شغلت المدارس مما اعاق ظهور نتائج الابتدائية حتى للصفوف الاولى مثل الصف الثالث الابتدائي او الرابع الابتدائي والخامس الابتدائي وليس فقط نتيجة الصف السادس الابتدائي 2017 التي تعتبر نهاية المرحلة الاولى من التعليم الاساسي.

وسوف يتم تحميل نتيجة الابتدائية 2017 على مواقع وزارة التربية والتعليم لكل محافظة على حدى بالاسم او برقم الجلوس ويقصد بذلك مواقع المديريات والبوابات التعليمية لكل محافظة التي نقوم باطلاعكم عليها على صفحات موقع مصريات.

اما بالنسبة للطلبة المتخلفين عن اداء احد الامتحانات فسوف تظهر فقط بالمواد التي ادوا بها الاختبار.

ويتم ظهور نتيجة الابتدائية الترم الثاني 2017 برقم الجلوس لكل طالب بكل المحافظات من محافظة اسوان ، الاقصر ، الوادي الجديد ، محافظة قنا ، محافظة سوهاج وكذلك نتيجة الشهادة الابتدائية في محافظة اسيوط ، المنيا ، بني سويف ، دمياط ، الفيوم ، المنوفية ، الغربية ـ الشرقية وايضاً نتيجة الشهادة الابتدائية بالاسم لكل من محافظة الدقهلية ، كفر الشيخ ـ البحيرة ـ مطروح ـ محافظة الاسكندرية ، القاهرة ، حلوان ، محافظة الجيزة ، القليوبية و 6 اكتوبر.

ويمكن للطلبة وضع الاسم ورقم الجلوس والمحافظة هنا بالتعليقات وتبادل المعلومات حول مواعيد ظهورها.

تحديث 2017 نتائج الشهادة الابتدائية الترم الثانى آخر العام الدراسي:

ستصدر نتيجة الشهادة الابتدائية الفصل الدراسي الثانى 2017 في عدد من المحافظات نذكر منها محافظة الجيزة والقليوبية والاسكندرية وكنا قد وفرنا روابط مباشرة لها تجدوها في الاسفل او في القسم بالاعلى.

كما يصدق محافظ القاهرة على ابتدائية مدارس القاهرة وستكون متاحة على الانترنت مباشرة عند تفعيلها، ويمكنكم الوصول اليها بالضغط على هذا اللينك: http://cairomoe.info/natiga

ملاحظة هامة : لمشاهدة نتيجة الشهادة الابتدائية بالقاهرة بشكل صحيح يجب:

اولا: ان تستخدم متصفح انترنت اكسبلورر وليس فايرفوكس او جوجل كروم كونه لايعمل الا على انترنت اكسبلورر :

لهذا لو كنت قد دخلت لهذه الصفحة الان عبر متصفح اخر يجب ان تقوم بالخروج ثم تعود الى هنا وتضغط على الرابط اعلاه.

ثانياً: بحالة لو ظهرت لك صفحة اعلانات يمكن تخطي الاعلان مباشرة وذلك بالضغط على عبارة “SKIP AD”  لو كانت بالانجليزية او عبارة : “تخطى الاعلانات” على يمين الشاشة في الاعلى.

كذلك تستطيعون متابعة اخبار نتيجة الشهادة الابتدائية 2017 في باقي المحافظات بنفس الطريقة المبينة اعلاه  بالضغط على هذا الرابط الموحد لجميع المحافظات: http://moe.gov.eg/natiga_primary-elementary

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نتيجة الشهادة الابتدائية 2017 نتائج الترم الثانى آخر العام

07/05/2017 2140 تعليق نتيجة الابتدائية , , , , , , , , , , , , , , , , , ,
2140 comments
  2. شهد بدوي عبد اللطيف حسن 31/01/2017 21:25 -

    اريد معرفة نتيجة نصف العام الصف الخامس الابتدائى مدرسة الحي الأول تعليم اساسي 6اكتوبر رقم الجلوس 5227

  3. اسماء عصام 03/01/2017 09:53 -

    انا الاولي علي المحافظة ان سنة ستة ورقم جلوسي 8712

  5. حسن حسنيابراهيم 20/08/2016 21:48 -

    أريد اعرف نتيجه الصف السادس الابتدائى الأزهري دور ثاني

  6. سليمان السيد سليمان 12/08/2016 15:05 -

    سليمان السيدسليمان عبدالله
    معرفة نتيجة الشهادة الابتدائية الازهرية
    رقم الجلوس ١٨٧٠٠

  7. محمد 09/08/2016 14:21 -

    السلام عليكم ورحمة الله
    فضلا عند ظهور نتيجة الدور الثانى لشهادة الإبتدائية الأزهرية
    إرسال ايميل لى , و جزاكم الله خيرا

  8. السيد عبد السميع 08/08/2016 15:44 -

    نتيجه الازهور التجريبي ببورسعيد بنات فاطمة السيد عبد السميع عبد الحليم

  9. شهد ايمن جميل ابو سريع 05/08/2016 08:43 -

    انا شهد ايمن جميل ابو سريع اريد ان اعرف النتيجه..رقم الجلوس ١١٧٩٤٨

  10. شهد ايمن جميل ابو سريع 05/08/2016 08:37 -

    انا اريد ان اعرف نتيجتي

  11. محمدرزق فهمى 03/08/2016 22:13 -

    نتيجة الصف السادس الابتدائي الدور الثانى محافظة القليوبية2016

  12. حسن محمد 01/08/2016 16:37 -

    الشهاد البتدائيه ملاحق بلال حسن محمد
    رقم الجلوس٣٥٣٥٨

  13. ندى رمضان 01/08/2016 14:23 -

    ممكن اعرف نتيجه الدور التانى ظهرت ولا لسه للصف السادس الابتدائي بعد ازنكوا

  14. رقية طة محمد طة 27/07/2016 16:15 -

    270224ملاحق الصف السادس2016

  15. محمداالسيدعلي عبدالعال 26/07/2016 20:13 -

    عاوزاعرف نتيجة الدورالتانى الشهادة الابتدائية رقم جلوس262

  16. محمداالسيدعلي عبدالعال 26/07/2016 20:11 -

    نتيجة الدور الثانى الشهادة الابتدائية

  18. اسراء صلاح محمد 04/07/2016 23:36 -

    انا اريد نتيجة الشهادة الابتدائية

  19. محمد احمد عبد الغنى 04/07/2016 10:58 -

    اريد الشهادة الابتدئية الصف الثالث

  20. حسين خالدخميس لولي سالم 27/06/2016 03:24 -

    انا اسمى حسين خالد خميس لولى سالم في الصف الخامس الابتدائي مدرسه ناصر عايزة أعرف نتيجته لة سمحتوا

  21. محمد جاسر 10/06/2016 02:57 -

    محمد جاسر اسيوط مركز ديروط المندره بحري 
    رقم الجلوس 
    4942 

  22. حبيبه جمال عبد الغنى حسن 08/06/2016 15:20 -

    عيزه اعرف نتيجتى الصف السادس الابتدائىورقم جلوسى 42459محافظة ابو قرقاص

  23. محمد سيد محمد احمد 06/06/2016 23:14 -

    الاسم محمد سيد محمد احمد 
    رقم جلوس 3913
    المحافظه البحر الاحمر
    ارجو معرفه النتيجه الابتدائيه مدرسه النصر الابتدائيه القصيرر

  24. رحمة علاء 30/05/2016 13:46 -

    عايز اعرف نتيجتى رقم جلوسى 14575 بمحافظة الاسماعيلية

  25. سلامه 26/05/2016 00:28 -

    اناتحصلت على معدل7.70 واتمنى ان تدعو لي بان اتحصل على معدل 18.23 في شهادة التعليم المتوسط

  26. صباح جمال محمد سعد 24/05/2016 13:34 -

    نتيجة الصف السادس البتدائى بجرجا مدرسة النهضه البتدائية

  27. سما 23/05/2016 17:03 -

    اريد ان اعرف نتيجة الصف السادس محافظة البحيرة رقم الجلوس 58997

  28. رانيا إبراهيم شوقي 22/05/2016 08:11 -

    اريد معرفه نتيجة رضا ممدوح فضل ورقم الجلوس 13263

  29. عبدالرحمن ابراهيم عبد الواحد النشار 17/05/2016 17:39 -

    مدرسة الموسسة اريد ان اعرف النتيجة

  30. عبدالرحمن السيد وجيه 17/05/2016 12:14 -

    عبد الرحمن السيد وجيه
    رقم الجلوس 299
    المدرسة البرامون الابتدائيةالمشتركة

  31. عبد الرحمن عبد المنعم شادلي احمد 24/01/2016 09:37 -

    عاوز اعرف نتيجة  الابداية للصف السادس  عبد الرحمن عبد المنعم
     رقم الجلوس 29922

  32. شهد حمدى حسن السيد 22/01/2016 14:06 -

    نتيجه الصف الخامس الابتدائى المنصورة رقم الجلوس ٧٦١

  33. ايهاب هيثم محمد على 22/01/2016 08:51 -

    عايز اعرف نتيجة الصف السادس الابتدائية بمحافظة القاهرة رقم الجلوس: 192832

  34. شهادة الصف الخامس الابتدائية بمدرسة الطرطيه الابتدائية 21/01/2016 13:56 -

    شهادة الصف الخامس الابتدائية بمدرسة الطرطيه الابتدائية 

  35. محمد نبيل محمد سفينه 19/01/2016 15:18 -

    نتيجة الشهادة الابتدائية 2016 محافظة الوادي الجديد

  36. شهد ابو النور 11/01/2016 14:25 -

    اريد معرفة نتيجة الصف الخامس الابتدئى رقم الجلوس 25

  37. شهد ابو النور 11/01/2016 14:23 -

    اريد معرفة نتيجة الصف الخامس الابتدئى

  38. وعد السيد ايوة 11/01/2016 13:04 -

    انا اسمي وعد في الصف الخامس الابتدائي مدرسه طلائع  جابر الانصاري لغات في فصل 5/1 عايزة أعرف نتيجته لة سمحتوا

  39. مروان طارق محمد على 07/09/2015 23:34 -

    92367 ادارة شرق محافظة الاسكندرية

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