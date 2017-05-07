نتيجة الشهادة الابتدائية 2017 نتائج الترم الثانى آخر العام

نتيجة الشهادة الابتدائية 2017
مصريات – كتبت لمياء عبد الكريم: لا شك بان الانتهاء من مرحلة دراسية والانتقال لاخرى، يعني الكثير للطلاب، ولأولياء امورهم، الذين حرصوا على متابعة دراسة ابنائهم على امتداد الصفوف الانتقالية، ومازالت الابتدائية احدى اهم المراحل الدراسية، كونها تعتبر الاساس لمواصلة التعليم الناجح والمثمر في الاعوام اللاحقة، لهذا فان حالة الاهتمام واللهفة لمعرفة النتيجة هي حالة طبيعية رغم ما يشاع عن المبالغة في ذلك.
ونقول اليوم لجميع تلاميذ الصف السادس الابتدائي بانه سوف يمكنكم مشاهدة ومعرفة نتائج الصف السادس اخر العام اي الفصل الدراسي الثانى، بعد اعتمادها وتصحيح الدرجات ومراجعة نتيجة الامتحانات الخاصة بجميع طلاب الشهادة الابتدائية 2017/2016 ، وذلك اعتباراً من بداية هذا الاسبوع.
حيث ومن المنتظر ان تظهر بعد الانتهاء من التصحيح التي شغلت المدارس مما اعاق ظهور نتائج الابتدائية حتى للصفوف الاولى مثل الصف الثالث الابتدائي او الرابع الابتدائي والخامس الابتدائي وليس فقط نتيجة الصف السادس الابتدائي 2017 التي تعتبر نهاية المرحلة الاولى من التعليم الاساسي.
وسوف يتم تحميل نتيجة الابتدائية 2017 على مواقع وزارة التربية والتعليم لكل محافظة على حدى بالاسم او برقم الجلوس ويقصد بذلك مواقع المديريات والبوابات التعليمية لكل محافظة التي نقوم باطلاعكم عليها على صفحات موقع مصريات.
اما بالنسبة للطلبة المتخلفين عن اداء احد الامتحانات فسوف تظهر فقط بالمواد التي ادوا بها الاختبار.
ويتم ظهور نتيجة الابتدائية الترم الثاني 2017 برقم الجلوس لكل طالب بكل المحافظات من محافظة اسوان ، الاقصر ، الوادي الجديد ، محافظة قنا ، محافظة سوهاج وكذلك نتيجة الشهادة الابتدائية في محافظة اسيوط ، المنيا ، بني سويف ، دمياط ، الفيوم ، المنوفية ، الغربية ـ الشرقية وايضاً نتيجة الشهادة الابتدائية بالاسم لكل من محافظة الدقهلية ، كفر الشيخ ـ البحيرة ـ مطروح ـ محافظة الاسكندرية ، القاهرة ، حلوان ، محافظة الجيزة ، القليوبية و 6 اكتوبر.
ويمكن للطلبة وضع الاسم ورقم الجلوس والمحافظة هنا بالتعليقات وتبادل المعلومات حول مواعيد ظهورها.
تحديث 2017 نتائج الشهادة الابتدائية الترم الثانى آخر العام الدراسي:
ستصدر نتيجة الشهادة الابتدائية الفصل الدراسي الثانى 2017 في عدد من المحافظات نذكر منها محافظة الجيزة والقليوبية والاسكندرية وكنا قد وفرنا روابط مباشرة لها تجدوها في الاسفل او في القسم بالاعلى.
كما يصدق محافظ القاهرة على ابتدائية مدارس القاهرة وستكون متاحة على الانترنت مباشرة عند تفعيلها، ويمكنكم الوصول اليها بالضغط على هذا اللينك: http://cairomoe.info/natiga
ملاحظة هامة : لمشاهدة نتيجة الشهادة الابتدائية بالقاهرة بشكل صحيح يجب:
اولا: ان تستخدم متصفح انترنت اكسبلورر وليس فايرفوكس او جوجل كروم كونه لايعمل الا على انترنت اكسبلورر :
لهذا لو كنت قد دخلت لهذه الصفحة الان عبر متصفح اخر يجب ان تقوم بالخروج ثم تعود الى هنا وتضغط على الرابط اعلاه.
ثانياً: بحالة لو ظهرت لك صفحة اعلانات يمكن تخطي الاعلان مباشرة وذلك بالضغط على عبارة “SKIP AD” لو كانت بالانجليزية او عبارة : “تخطى الاعلانات” على يمين الشاشة في الاعلى.
كذلك تستطيعون متابعة اخبار نتيجة الشهادة الابتدائية 2017 في باقي المحافظات بنفس الطريقة المبينة اعلاه بالضغط على هذا الرابط الموحد لجميع المحافظات: http://moe.gov.eg/natiga_primary-elementary
ابي اعرف نتيجتي الصف الخامس
اريد معرفة نتيجة نصف العام الصف الخامس الابتدائى مدرسة الحي الأول تعليم اساسي 6اكتوبر رقم الجلوس 5227
انا الاولي علي المحافظة ان سنة ستة ورقم جلوسي 8712
عمر علي
أريد اعرف نتيجه الصف السادس الابتدائى الأزهري دور ثاني
سليمان السيدسليمان عبدالله
معرفة نتيجة الشهادة الابتدائية الازهرية
رقم الجلوس ١٨٧٠٠
السلام عليكم ورحمة الله
فضلا عند ظهور نتيجة الدور الثانى لشهادة الإبتدائية الأزهرية
إرسال ايميل لى , و جزاكم الله خيرا
نتيجه الازهور التجريبي ببورسعيد بنات فاطمة السيد عبد السميع عبد الحليم
انا شهد ايمن جميل ابو سريع اريد ان اعرف النتيجه..رقم الجلوس ١١٧٩٤٨
انا اريد ان اعرف نتيجتي
نتيجة الصف السادس الابتدائي الدور الثانى محافظة القليوبية2016
الشهاد البتدائيه ملاحق بلال حسن محمد
رقم الجلوس٣٥٣٥٨
ممكن اعرف نتيجه الدور التانى ظهرت ولا لسه للصف السادس الابتدائي بعد ازنكوا
270224ملاحق الصف السادس2016
عاوزاعرف نتيجة الدورالتانى الشهادة الابتدائية رقم جلوس262
نتيجة الدور الثانى الشهادة الابتدائية
انا اريد اعرف نتيجتى
انا اريد نتيجة الشهادة الابتدائية
اريد الشهادة الابتدئية الصف الثالث
انا اسمى حسين خالد خميس لولى سالم في الصف الخامس الابتدائي مدرسه ناصر عايزة أعرف نتيجته لة سمحتوا
محمد جاسر اسيوط مركز ديروط المندره بحري
رقم الجلوس
4942
عيزه اعرف نتيجتى الصف السادس الابتدائىورقم جلوسى 42459محافظة ابو قرقاص
الاسم محمد سيد محمد احمد
رقم جلوس 3913
المحافظه البحر الاحمر
ارجو معرفه النتيجه الابتدائيه مدرسه النصر الابتدائيه القصيرر
عايز اعرف نتيجتى رقم جلوسى 14575 بمحافظة الاسماعيلية
اناتحصلت على معدل7.70 واتمنى ان تدعو لي بان اتحصل على معدل 18.23 في شهادة التعليم المتوسط
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اريد ان اعرف نتيجة الصف السادس محافظة البحيرة رقم الجلوس 58997
اريد معرفه نتيجة رضا ممدوح فضل ورقم الجلوس 13263
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عبد الرحمن السيد وجيه
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المدرسة البرامون الابتدائيةالمشتركة
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اريد معرفة نتيجة الصف الخامس الابتدئى رقم الجلوس 25
اريد معرفة نتيجة الصف الخامس الابتدئى
انا اسمي وعد في الصف الخامس الابتدائي مدرسه طلائع جابر الانصاري لغات في فصل 5/1 عايزة أعرف نتيجته لة سمحتوا
92367 ادارة شرق محافظة الاسكندرية
مبروك