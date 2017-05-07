نتيجة الشهادة الابتدائية 2017 نتائج الترم الثانى آخر العام

نتيجة الشهادة الابتدائية 2017

مصريات – كتبت لمياء عبد الكريم: لا شك بان الانتهاء من مرحلة دراسية والانتقال لاخرى، يعني الكثير للطلاب، ولأولياء امورهم، الذين حرصوا على متابعة دراسة ابنائهم على امتداد الصفوف الانتقالية، ومازالت الابتدائية احدى اهم المراحل الدراسية، كونها تعتبر الاساس لمواصلة التعليم الناجح والمثمر في الاعوام اللاحقة، لهذا فان حالة الاهتمام واللهفة لمعرفة النتيجة هي حالة طبيعية رغم ما يشاع عن المبالغة في ذلك.

ونقول اليوم لجميع تلاميذ الصف السادس الابتدائي بانه سوف يمكنكم مشاهدة ومعرفة نتائج الصف السادس اخر العام اي الفصل الدراسي الثانى، بعد اعتمادها وتصحيح الدرجات ومراجعة نتيجة الامتحانات الخاصة بجميع طلاب الشهادة الابتدائية 2017/2016 ، وذلك اعتباراً من بداية هذا الاسبوع.

حيث ومن المنتظر ان تظهر بعد الانتهاء من التصحيح التي شغلت المدارس مما اعاق ظهور نتائج الابتدائية حتى للصفوف الاولى مثل الصف الثالث الابتدائي او الرابع الابتدائي والخامس الابتدائي وليس فقط نتيجة الصف السادس الابتدائي 2017 التي تعتبر نهاية المرحلة الاولى من التعليم الاساسي.

وسوف يتم تحميل نتيجة الابتدائية 2017 على مواقع وزارة التربية والتعليم لكل محافظة على حدى بالاسم او برقم الجلوس ويقصد بذلك مواقع المديريات والبوابات التعليمية لكل محافظة التي نقوم باطلاعكم عليها على صفحات موقع مصريات.

اما بالنسبة للطلبة المتخلفين عن اداء احد الامتحانات فسوف تظهر فقط بالمواد التي ادوا بها الاختبار.

ويتم ظهور نتيجة الابتدائية الترم الثاني 2017 برقم الجلوس لكل طالب بكل المحافظات من محافظة اسوان ، الاقصر ، الوادي الجديد ، محافظة قنا ، محافظة سوهاج وكذلك نتيجة الشهادة الابتدائية في محافظة اسيوط ، المنيا ، بني سويف ، دمياط ، الفيوم ، المنوفية ، الغربية ـ الشرقية وايضاً نتيجة الشهادة الابتدائية بالاسم لكل من محافظة الدقهلية ، كفر الشيخ ـ البحيرة ـ مطروح ـ محافظة الاسكندرية ، القاهرة ، حلوان ، محافظة الجيزة ، القليوبية و 6 اكتوبر.

ويمكن للطلبة وضع الاسم ورقم الجلوس والمحافظة هنا بالتعليقات وتبادل المعلومات حول مواعيد ظهورها.

تحديث 2017 نتائج الشهادة الابتدائية الترم الثانى آخر العام الدراسي:

ستصدر نتيجة الشهادة الابتدائية الفصل الدراسي الثانى 2017 في عدد من المحافظات نذكر منها محافظة الجيزة والقليوبية والاسكندرية وكنا قد وفرنا روابط مباشرة لها تجدوها في الاسفل او في القسم بالاعلى.

كما يصدق محافظ القاهرة على ابتدائية مدارس القاهرة وستكون متاحة على الانترنت مباشرة عند تفعيلها، ويمكنكم الوصول اليها بالضغط على هذا اللينك: http://cairomoe.info/natiga

ملاحظة هامة : لمشاهدة نتيجة الشهادة الابتدائية بالقاهرة بشكل صحيح يجب:

اولا: ان تستخدم متصفح انترنت اكسبلورر وليس فايرفوكس او جوجل كروم كونه لايعمل الا على انترنت اكسبلورر :

لهذا لو كنت قد دخلت لهذه الصفحة الان عبر متصفح اخر يجب ان تقوم بالخروج ثم تعود الى هنا وتضغط على الرابط اعلاه.

ثانياً: بحالة لو ظهرت لك صفحة اعلانات يمكن تخطي الاعلان مباشرة وذلك بالضغط على عبارة “SKIP AD” لو كانت بالانجليزية او عبارة : “تخطى الاعلانات” على يمين الشاشة في الاعلى.

كذلك تستطيعون متابعة اخبار نتيجة الشهادة الابتدائية 2017 في باقي المحافظات بنفس الطريقة المبينة اعلاه بالضغط على هذا الرابط الموحد لجميع المحافظات: http://moe.gov.eg/natiga_primary-elementary

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نتيجة الشهادة الابتدائية 2017 نتائج الترم الثانى آخر العام