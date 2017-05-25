نتيجة الشهادة الابتدائية الصف السادس محافظة الاقصر 2017

نتيجة الشهادة الابتدائية بالاقصر
مصريات – الاقصر – كتبت ريم القرموطي: مع ان محافظة الاقصر من المحافظات القليلة بعدد السكان، الا ان عدد طلاب مرحلة التعليم الاساسي ليس قليلاً، ويقوم المعلمون والمعلمات والقائمون على قطاع الامتحانات بجهود كبيرة لتحسين مستوى التعليم في المحافظة.
هذا واعتمد محافظ الاقصر نتيجة الصف السادس الابتدائى في الاقصر بنسبة 65.83%.
وقال السيد وكيل وزارة التربية والتعليم، ان اجمالى عدد المتقدمين للامتحانات بلغ 19234 تغيب منهم 1015 وحضر 18219 تلميذاً وتلميذة نجح بـ نتيجة الشهادة الابتدائية 2017 في مديرية التربية والتعليم بالاقصر منهم 15239 ورسب 2980.
وسوف يمكن مشاهدة نتيجة ابتدائية مدارس مديرية الاقصر للصف السادس الابتدائى حال نشرها على موقع مديرية وزارة التربية والتعليم وذلك برقم الجلوس لكل تلميذ وتلميذة بالضغط على هذا الرابط: http://www.luxor.gov.eg
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