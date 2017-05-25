نتيجة الصف السادس الشهادة الابتدائية 2017 بالاقصر

نتيجة الشهادة الابتدائية بالاقصر

مصريات – الاقصر – كتبت ريم القرموطي: مع ان محافظة الاقصر من المحافظات القليلة بعدد السكان، الا ان عدد طلاب مرحلة التعليم الاساسي ليس قليلاً، ويقوم المعلمون والمعلمات والقائمون على قطاع الامتحانات بجهود كبيرة لتحسين مستوى التعليم في المحافظة.

هذا واعتمد محافظ الاقصر نتيجة الصف السادس الابتدائى في الاقصر بنسبة 65.83%.

وقال السيد وكيل وزارة التربية والتعليم، ان اجمالى عدد المتقدمين للامتحانات بلغ 19234 تغيب منهم 1015 وحضر 18219 تلميذاً وتلميذة نجح بـ نتيجة الشهادة الابتدائية 2017 في مديرية التربية والتعليم بالاقصر منهم 15239 ورسب 2980.

وسوف يمكن مشاهدة نتيجة ابتدائية مدارس مديرية الاقصر للصف السادس الابتدائى حال نشرها على موقع مديرية وزارة التربية والتعليم وذلك برقم الجلوس لكل تلميذ وتلميذة بالضغط على هذا الرابط: http://www.luxor.gov.eg

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نتيجة الشهادة الابتدائية الصف السادس محافظة الاقصر 2017

25/05/2017 231 تعليق نتيجة الابتدائية , , , , , , , , , , , ,
231 comments
  1. ملك حسين ثابت 24/05/2017 15:56 -

    اريد نتيجة امتحانات الابتدائيه لمدرسة الراهبات الفرانسسكانيات بالاقصر

  2. ايمان عادل عبد الدايم 22/05/2017 15:51 -

    انا عايزه الشهاده بتاعتى11438

  4. عبدالرحمن محمد عبدالواجد 14/02/2016 12:57 -

    رقم الجلوس 4045

  5. سلمي عصام 07/02/2016 23:57 -

    اريد ان اعرف النتيجة الصف السادس

  6. youssef Eltib 03/06/2015 19:13 -

    اريد نتيجة الشهادة الابتدائية محافظة الاقصر رقم الجلوس 2473

  7. عماد سليمان عبدالتواب 02/06/2015 12:39 -

    16869 هذا هو رقم الجلوس

  8. غيداء 22/05/2015 20:14 -

    انا من مدرسة توماس وعافي الابتدائية رقم جلوسى 17902

  9. اسما احمد 31/01/2015 22:58 -

    I want to be gauged result of sixth grade and sitting No. 3242 and the name Amadrsh Tariq ibn Ziyad primary

  10. نشوي احمد قرشي 31/01/2015 18:01 -

    رقم جلوسي 1633 مدرسة النوبة الابتدائية

  11. سلسبيل ابو الحجاج 27/01/2015 23:26 -

    انا سلسبيل ابو الحجاج محمد احمد فالصف الثالث الابتدائي مدرسه سيدي ابو الحجاج الابتدائيه بالاقصر اريد اعرف نتيجتي رقم الجلوس 6666

  12. سلسبيل ابو الحجاج محمد احمد 27/01/2015 23:22 -

    انا فالصف الثالث الابتدائي بمدرسه ابو الحجاج الابتدائيه بالاقصر ريد اعرف نتيجتي

  13. نورهان احمد حسن على 27/01/2015 18:17 -

    انا نورهان من الا قصر اريد ورقم الجلوس 2202

  14. محمود احمد محمد عبد العزيز 26/01/2015 00:35 -

    اريد نتيجة الصف السادس محافظة الاقصر مدرسة سيدي ابو الحجاج رقم الجلوس ١٥٤١ الاسم/ محمود احمد محمد عبدالعزيز 
     ارجو ازهار النتيجة

  15. سلمي رمضان خضري علي 25/01/2015 00:57 -

    سلمي رمضان خضري
    رقم الجلوس 607 سنة 3

  16. انا من الاقصر 22/01/2015 04:12 -

    انا من الاقصر ورقم جلوسى 16694

  17. اميرة حموده اسماعيل محمد 20/01/2015 18:24 -

    انا عايزة اعرف نتيجتى و رقم جلوسى هو 1240 وانا فى مدرسة سيدى ابو الحجاج 

    بمحافظة الاقصر و انا فى الصف الخامس و رقم الجنة 19   

  18. tفاروق محمود منصور 31/12/2014 17:04 -

    انا عايز اشوف الشهادة بتعتي

  19. محمد عبدالرحيم محمد 26/08/2014 12:02 -

    محافظة الاقصر ادارة اسنا التعليمية قرية الدير رقمى 75 مدرسة سيدى أحمد بن ادريس

  20. Mohamed Mahmoud Gamel 08/07/2014 04:38 -

    النتيجة لصف السادس الابتدائى

  21. شريف محمد احمد سيد عبد الجليل 02/06/2014 23:31 -

    اريد نتيجتى للصف الثالث الاعدادى مدرسه الشهيد احمدمرتضى للتعليم الاساسى انا من الاقصر مدينه الطود نجع الطويل

  22. احمد العزب محمود حسن 02/06/2014 14:33 -

    انني انا في الصف السادس الابتدائي 

  23. اسماء احمد 31/05/2014 21:56 -

    اريد النتيجة انا من محافظة الاقصر رقم الجلوس 12292

  24. نورهان جاد 31/05/2014 21:54 -

    اريد النتيجة انا من محافظة الاقصر رقم الجلوس 12310

  25. محمود محمد عبادى 28/05/2014 15:55 -

    اريد النتيجه الشهاده الابتدائيه 

  26. ساره جابر 23/05/2014 15:46 -

    اين نتيجة الصف السادس مادام قد أعتمدت من الوزارة

  27. على الحسين ابوقرن 21/05/2014 09:59 -

    اريد النتيجه رقم الجلوس 148

  28. البراء احمد ابو المجد 20/05/2014 11:22 -

    نتيجة المعهد الازهرى الكرنك الابتدائى

  29. حسام محمد قناوى با سنا 11/05/2014 11:37 -

    انا عايز الشهادة بنعتى 

  30. حسناء حسن 10/02/2014 20:38 -

    عايز اعرف نتيجتي انا من مدرسة حاجر الضبعية الابتداية المشتركة رقم جلوسى 9924

  31. rahib 10/02/2014 14:06 -

    ماثيو الراهب سمير الصف الثالث مدرسة الفرنسيسكان الاقصر

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