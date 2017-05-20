نتيجة الشهادة الابتدائية الصف السادس 2017 برقم الجلوس

نتيجة الشهادة الابتدائية الصف السادس برقم الجلوس
مصريات – كتبت هبة محفوظ: ينتظر مساء اليوم ان تقوم ادارة الجيزة التعليمية باصدار نتيجة الصف السادس ونشرها الكترونياً.
وكانت القاهرة اول محافظة تعلن نتائج الشهادة الابتدائية، وخلال يومين فقط من انتهاء الامتحانات.
هذا وبدأت بالظهور نتيجة الشهادة الابتدائية الخاصة بجميع المحافظات المصرية قبلي وبحري تباعاً .. رغم انتهاء جميع التلاميذ من امتحاناتهم منذ اسبوع، لكن هناك بعض المحافظات لم تنهي اعامل التدقيق، وستظهر نتائج الصف السادس الابتدائى للجميع قبل نهاية الاسبوع الحالي.
وعلى الطلبة الذين لن يجدوا نتيجة الصف السادس الابتدائي 2017 الترم الثانى على الانترنت برقم الجلوس التوجه الى مدارسهم والى مكاتب شئون الطلبة .. وحظ سعيد للجميع.
بالنسبة للمحافظات التي ظهرت نتائجهم على الانترنت، فيمكن مشاهدتها حسب كل محافظة من الروابط الموجودة اسفل هذا الموضوع، او في القسم المخصص في موقع مصريات للنتائح، وذلك حسب كل مديرية تربية وتعليم لكل محافظة وهي: محافظة القاهرة , محافظة الدقهلية ، محافظة الاسكندرية ، محافظة الشرقية ، المنوفية ، محافظة البحيرة ، كفر الشيخ ، القليوبية ، الغربية ، بني سويف ، المنيا، الاقصر ، قنا ، مطروح ، شمال سيناء و العريش ، البحر الاحمر ، جنوب سيناء ، محافظة اسوان ، محافظة سوهاج ، اسيوط، محافظة الاسماعيلية ، السويس ، بورسعيد ، البحر الاحمر ، الوادي الجديد ، القليوبية ، محافظة الجيزة ، دمياط ، الفيوم.
بالنسبة لابتدائية محافظة القاهرة 2017 الترم الثانى اضغط هنا: http://www.cairogovresults.com
وهو الموقع الرسمي لمديرية التربية والتعليم في القاهرة.
وبالنسبة لابتدائية الجيزة 2017 الترم الثانى فيمكن مشاهدة النتيجة بالضغط هنا: http://gizaedu.gov.eg
تحديث رابط موقع نتيجة الشهادة الابتدائية 2017 آخر العام
فيما يلي رابط نتائج الابتدائية الصف السادس الابتدائى بعدة محافظات من موقع وزارة التربية والتعليم والتي ستصدر تباعاً اضغط هنا للدخول: http://moe.gov.eg/natiga_primary-elementary
نتيجة الشهادة الابتدائيه المحلة الكبرى ادارة شرق
الاسم
تقى على عباس
أحمد رأفت فؤاد المليجي
محافظة . الغربية
رقم الجلوس . 9297
احمد محمود حافظ احمد
الصف السادس مدرسه محمد سيد طنطاوى التجمع الخامس
رقم الجلوس 6463
ارجوكم ساعدوني انا عايزه اعرف شهادتي رقم جلوسك ٩٣٢٠٧ محافظه القليوبيه الترم الثاني مدرسه المنشاه الكبرى الابتدائيه رقم ١
الاسم : محمود علي محمد الدقهلية رقم الجلوس:202
اريد نتيجة الصف السادس الابتدائى بمحافظة الاسكندرية ورقم الجلوس 124676
رقم الجلوس 3647محافظة شمال سيناء بالعريش
الشهيدعلي عبد الحليم الصف السادس الابتدائيه
محافظة الاسكندرية سيدى بشر مدرسة مصطفى المشرفة الابتدائية رقم الجلوس 11503
انا اسمى فيروز فى مدرسة الشهداء الاربعة ررقم الجلوس 69414
انا عايز اعرف الصف الثانى الابتدائى محافظة كفر الشيخ
رقم الجلوس 18460 ملحق الصف السادس
اريد درجات الشهادة الابتدائية
مدرسه عمر ابن الخطاب الوادى الجديد
انا عايز اعرف نتيجة الابتدائية بمحافظة دمياط
ااريد شهادة الصف السادس الابتدائى مدرسه مجمع الجعافرة بالقليوبية رقم الجلوس 10580
انا عايز اعرف نتيجة الصف السادس في مدرسة الرضوان الخاصة رقم الجلوس 1633
اريد ان اعرف نتيجة المرحلة الأبتدائية
مازن أحمد محمد أحمد محمود رقم جلوس
146781 محافظة الأسكندرية
اريد شهادة الصف السادس الابتدائى مدرسه نجيب مجفوظ رقم الجلوس 19308
اريد معرفه النتيجه لي الصف السادس انا رقم جلوسي 263407
اريد معرفه النتيجه الابتدائيه
اريد شهاده الصف السادس ورقم الجلوس 6778
اريد شهادة الصف السادس الابتدائى برم الجلوس 10301
اريد نتيجة الشهادة الابتدائية محافظة الغربية رقم جلوسى 62973
نرجو نتيجة الصف السادس الابتدائى رقم جلوسلى 197798 في مدرسة الامام محمد عبده محافظة القاهره
اريد شهادة الصف السادس بمدرسة السلام الابتدائيةالبلد القديمة برقم الجلوس 69322
معرفة النتيجة
نتيجه الصف السادس /رقم الجلوس 1977
اريد شهادة الصف الخامس الابتدائي رقم الجلوس 415 مدرست الجيل الحر بامحافظة القاهرة وشكرا
مدرسة رياض الصالحين خاصة صف 6 ابتداءي شبرا الخيمة
6/8
انه مش متخياله انه اخدىه ملحق فى الغاته الرياضيه انه اقوله السريح انه وزمله كنه بنقاله المتحانه من بعضه
كريم فكري محمود ياسين موسي
انا عبدالرحمن طارق عزالدين رقم جلوسي 1419 مدرسه مجمع الخصوص محافظه القليوبيه عاوز اعرف نتيجتي في الدور التاني للشهاده الابتدائيه …..شكرا
فريد شوقي احمد عبد المقصود # رقم الجلوس\7495
عايز نتيجة الشهادة الابتدائية ورقم الجلوس150255
انا عايز اعرف نتيجه الشهاده الابتدائيه الازهريه بالعريش
رقم الجلوس 36761 اسيوط ديروط
اريد معرفة نتيجة الصف السادس الابتدائي بمحافظة كفر الشيخ ورقم الجلوس94556