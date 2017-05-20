نتائج الصف السادس الشهادة الابتدائية 2017 برقم الجلوس

نتيجة الشهادة الابتدائية الصف السادس برقم الجلوس

مصريات – كتبت هبة محفوظ: ينتظر مساء اليوم ان تقوم ادارة الجيزة التعليمية باصدار نتيجة الصف السادس ونشرها الكترونياً.

وكانت القاهرة اول محافظة تعلن نتائج الشهادة الابتدائية، وخلال يومين فقط من انتهاء الامتحانات.

هذا وبدأت بالظهور نتيجة الشهادة الابتدائية الخاصة بجميع المحافظات المصرية قبلي وبحري تباعاً .. رغم انتهاء جميع التلاميذ من امتحاناتهم منذ اسبوع، لكن هناك بعض المحافظات لم تنهي اعامل التدقيق، وستظهر نتائج الصف السادس الابتدائى للجميع قبل نهاية الاسبوع الحالي.

وعلى الطلبة الذين لن يجدوا نتيجة الصف السادس الابتدائي 2017 الترم الثانى على الانترنت برقم الجلوس التوجه الى مدارسهم والى مكاتب شئون الطلبة .. وحظ سعيد للجميع.

بالنسبة للمحافظات التي ظهرت نتائجهم على الانترنت، فيمكن مشاهدتها حسب كل محافظة من الروابط الموجودة اسفل هذا الموضوع، او في القسم المخصص في موقع مصريات للنتائح، وذلك حسب كل مديرية تربية وتعليم لكل محافظة وهي: محافظة القاهرة , محافظة الدقهلية ، محافظة الاسكندرية ، محافظة الشرقية ، المنوفية ، محافظة البحيرة ، كفر الشيخ ، القليوبية ، الغربية ، بني سويف ، المنيا، الاقصر ، قنا ، مطروح ، شمال سيناء و العريش ، البحر الاحمر ، جنوب سيناء ، محافظة اسوان ، محافظة سوهاج ، اسيوط، محافظة الاسماعيلية ، السويس ، بورسعيد ، البحر الاحمر ، الوادي الجديد ، القليوبية ، محافظة الجيزة ، دمياط ، الفيوم.

بالنسبة لابتدائية محافظة القاهرة 2017 الترم الثانى اضغط هنا: http://www.cairogovresults.com

وهو الموقع الرسمي لمديرية التربية والتعليم في القاهرة.

وبالنسبة لابتدائية الجيزة 2017 الترم الثانى فيمكن مشاهدة النتيجة بالضغط هنا: http://gizaedu.gov.eg

تحديث رابط موقع نتيجة الشهادة الابتدائية 2017 آخر العام

فيما يلي رابط نتائج الابتدائية الصف السادس الابتدائى بعدة محافظات من موقع وزارة التربية والتعليم والتي ستصدر تباعاً اضغط هنا للدخول: http://moe.gov.eg/natiga_primary-elementary

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نتيجة الشهادة الابتدائية الصف السادس 2017 برقم الجلوس

20/05/2017 1688 تعليق نتيجة الابتدائية , , , , , , , , , , , , , ,
1688 comments
  1. تقى على عباس 20/05/2017 09:21 -

    نتيجة الشهادة الابتدائيه المحلة الكبرى ادارة شرق
    الاسم
    تقى على عباس

  2. البرنس حمو 19/05/2017 19:07 -

    أحمد رأفت فؤاد المليجي
    محافظة . الغربية
    رقم الجلوس . 9297

  3. احمد محمود حافظ 19/05/2017 02:05 -

    احمد محمود حافظ احمد
    الصف السادس مدرسه محمد سيد طنطاوى التجمع الخامس
    رقم الجلوس 6463

  4. بسمله خالد 17/05/2017 13:15 -

    ارجوكم ساعدوني انا عايزه اعرف شهادتي رقم جلوسك ٩٣٢٠٧ محافظه القليوبيه الترم الثاني مدرسه المنشاه الكبرى الابتدائيه رقم ١

  5. mahmoudali 17/05/2017 02:24 -

    الاسم : محمود علي محمد الدقهلية رقم الجلوس:202

  6. الاسم \اميره سامح فرج احمد السيد زيدان 19/03/2017 15:56 -

    اريد نتيجة الصف السادس الابتدائى بمحافظة الاسكندرية ورقم الجلوس 124676

  7. اسماء عصام الدين عبدالرؤوف 02/02/2017 12:12 -

    رقم الجلوس 3647محافظة شمال سيناء بالعريش

  8. عبدالرحمن احمدهاشم 01/02/2017 18:22 -

    الشهيدعلي عبد الحليم الصف السادس الابتدائيه

  9. احمد حمود بكر عبد المجيد عبد العاطى 27/01/2017 13:44 -

    محافظة الاسكندرية سيدى بشر مدرسة مصطفى المشرفة الابتدائية رقم الجلوس 11503

  10. فيروز احمد جلاال 25/01/2017 13:59 -

    انا اسمى فيروز فى مدرسة الشهداء الاربعة ررقم الجلوس 69414

  11. محمد السهيلى بطاطس 18/01/2017 15:33 -

    انا عايز اعرف الصف الثانى الابتدائى محافظة كفر الشيخ

  12. عبدالرحمن احمد عصمت 30/07/2016 23:54 -

    رقم الجلوس 18460 ملحق الصف السادس

  13. اسراء صلاح محمد 13/06/2016 17:57 -

    اريد درجات الشهادة الابتدائية

  14. سلمى جمال 16/03/2016 17:10 -

    مدرسه عمر ابن الخطاب الوادى الجديد

  15. شادى سامى ابو الفتوح 08/02/2016 09:48 -

    انا عايز اعرف نتيجة الابتدائية بمحافظة دمياط

  16. اسلام 30/01/2016 13:13 -

    ااريد شهادة الصف السادس الابتدائى مدرسه مجمع الجعافرة بالقليوبية رقم الجلوس 10580 

  17. فادي سمير رزق 27/01/2016 18:21 -

    انا عايز اعرف نتيجة الصف السادس في مدرسة الرضوان الخاصة رقم الجلوس 1633

  18. مازن أحم 25/01/2016 02:51 -

    اريد ان اعرف نتيجة المرحلة الأبتدائية
    مازن أحمد محمد أحمد محمود رقم جلوس
    146781 محافظة الأسكندرية

  19. محمد مصطفي محمود عبد الوهاب السيد دياب 24/01/2016 16:40 -

    اريد شهادة الصف السادس الابتدائى مدرسه نجيب مجفوظ رقم الجلوس 19308

  20. محمد عبد الحليم 24/01/2016 01:36 -

    اريد معرفه النتيجه لي الصف السادس انا رقم جلوسي 263407

  21. مصطفي ماجد 24/01/2016 01:34 -

    اريد معرفه النتيجه الابتدائيه

  22. عادل مدحت عادل عبدالمنعم 23/01/2016 13:16 -

    اريد شهاده الصف السادس ورقم الجلوس 6778

  23. محمد رضا المتولى احمد المتولى طنش 22/01/2016 11:30 -

    اريد شهادة الصف السادس الابتدائى برم الجلوس 10301

  24. مروان محمود محمد علام 22/01/2016 08:43 -

    اريد نتيجة الشهادة الابتدائية محافظة الغربية رقم جلوسى 62973

  25. صابرين عمرو عطا حسن 21/01/2016 20:40 -

    نرجو نتيجة الصف السادس الابتدائى  رقم جلوسلى  197798   في مدرسة الامام محمد عبده محافظة القاهره

  26. السيدوسام 21/01/2016 12:25 -

    اريد شهادة الصف السادس بمدرسة السلام الابتدائيةالبلد القديمة برقم الجلوس 69322

  28. احمد نصر مغاورى الشيخ حسن 19/01/2016 14:35 -

    نتيجه الصف السادس /رقم الجلوس 1977

  29. محمد اشرف علي 17/01/2016 22:52 -

    اريد شهادة الصف الخامس الابتدائي رقم الجلوس 415 مدرست الجيل الحر بامحافظة القاهرة وشكرا

  30. محمد رشاد محمد محروس نصار 19/12/2015 21:17 -

    مدرسة رياض الصالحين خاصة  صف 6 ابتداءي شبرا الخيمة 
    6/8

  31. ندى 24/08/2015 00:45 -

    انه مش متخياله انه اخدىه ملحق فى الغاته الرياضيه انه اقوله السريح انه وزمله كنه بنقاله المتحانه من بعضه

  33. عبدالرحمن طارق عزالدين 27/07/2015 22:59 -

    انا عبدالرحمن طارق عزالدين رقم جلوسي 1419 مدرسه مجمع الخصوص محافظه القليوبيه عاوز اعرف نتيجتي في الدور التاني للشهاده الابتدائيه …..شكرا

  34. فريد شوقي احمد عبد المقصود 24/07/2015 01:09 -

    فريد شوقي احمد عبد المقصود     # رقم الجلوس\7495

  35. عبدالله احمد يوسف 14/06/2015 15:30 -

    عايز نتيجة الشهادة الابتدائية ورقم الجلوس150255

  36. عبدالرحمن هاني محمد عبدالرحمن محمد خليل الخيتي 13/06/2015 23:47 -

    انا عايز اعرف نتيجه الشهاده الابتدائيه الازهريه بالعريش

  37. عبد الرحمن ياسر محمد عبد المعز 13/06/2015 21:55 -

    رقم الجلوس 36761 اسيوط ديروط

  38. محمد 11/06/2015 23:27 -

    اريد معرفة نتيجة الصف السادس  الابتدائي بمحافظة كفر الشيخ ورقم الجلوس94556

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