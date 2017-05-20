نتيجة الشهادة الابتدائية الصف السادس برقم الجلوس

مصريات – كتبت هبة محفوظ: ينتظر مساء اليوم ان تقوم ادارة الجيزة التعليمية باصدار نتيجة الصف السادس ونشرها الكترونياً.

وكانت القاهرة اول محافظة تعلن نتائج الشهادة الابتدائية، وخلال يومين فقط من انتهاء الامتحانات.

هذا وبدأت بالظهور نتيجة الشهادة الابتدائية الخاصة بجميع المحافظات المصرية قبلي وبحري تباعاً .. رغم انتهاء جميع التلاميذ من امتحاناتهم منذ اسبوع، لكن هناك بعض المحافظات لم تنهي اعامل التدقيق، وستظهر نتائج الصف السادس الابتدائى للجميع قبل نهاية الاسبوع الحالي.

وعلى الطلبة الذين لن يجدوا نتيجة الصف السادس الابتدائي 2017 الترم الثانى على الانترنت برقم الجلوس التوجه الى مدارسهم والى مكاتب شئون الطلبة .. وحظ سعيد للجميع.



بالنسبة للمحافظات التي ظهرت نتائجهم على الانترنت، فيمكن مشاهدتها حسب كل محافظة من الروابط الموجودة اسفل هذا الموضوع، او في القسم المخصص في موقع مصريات للنتائح، وذلك حسب كل مديرية تربية وتعليم لكل محافظة وهي: محافظة القاهرة , محافظة الدقهلية ، محافظة الاسكندرية ، محافظة الشرقية ، المنوفية ، محافظة البحيرة ، كفر الشيخ ، القليوبية ، الغربية ، بني سويف ، المنيا، الاقصر ، قنا ، مطروح ، شمال سيناء و العريش ، البحر الاحمر ، جنوب سيناء ، محافظة اسوان ، محافظة سوهاج ، اسيوط، محافظة الاسماعيلية ، السويس ، بورسعيد ، البحر الاحمر ، الوادي الجديد ، القليوبية ، محافظة الجيزة ، دمياط ، الفيوم.

بالنسبة لابتدائية محافظة القاهرة 2017 الترم الثانى اضغط هنا: http://www.cairogovresults.com

وهو الموقع الرسمي لمديرية التربية والتعليم في القاهرة.

وبالنسبة لابتدائية الجيزة 2017 الترم الثانى فيمكن مشاهدة النتيجة بالضغط هنا: http://gizaedu.gov.eg

تحديث رابط موقع نتيجة الشهادة الابتدائية 2017 آخر العام



فيما يلي رابط نتائج الابتدائية الصف السادس الابتدائى بعدة محافظات من موقع وزارة التربية والتعليم والتي ستصدر تباعاً اضغط هنا للدخول: http://moe.gov.eg/natiga_primary-elementary

اخبار ومواضيع ذات صلة:

Advertisement

نتيجة الشهادة الابتدائية الصف السادس 2017 برقم الجلوس