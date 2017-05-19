نتيجة الشهادة الابتدائية 2017 بالجيزة ومدينة 6 اكتوبر

نتيجة الشهادة الابتدائية بمحافظة الجيزة

مصريات – كتبت سلوى عاشور: ربما تكون الجيزة اكبر ادارة تعليمية في مصر، بما يخص اعداد الطلاب والطالبات الدراسين فيها في مرحلة التعليم الاساسي عامةً، والمتقدمين الى امتحانات الصف السادس الابتدائى، آخر العام الدراسي 2017 خاصةً، ولعل هذا ما يفسر سبب تاخر صدور النتيجة حتى ظهورها اليوم.

وكانت الادارة التعليمية في محافظة القاهرة قد اعلنت نتيجة الابتدائية لطلابها منذ يومين، وكنا قد نشرنا موقع معرفة النتيجة على صفحات مصريات.

هذا واعتمد محافظ الجيزة نتيجة الشهادة الابتدائية لجميع المدارس التابعة للادارات التعليمية في الجيزة ومدارس مدينة 6 اكتوبر قبل ان تصبح محافظة.

ويواصل التلاميذ معرفة نتائج الابتدائى على الموقع الذي نورده ادناه، وهو موقع بوابة الجيزة التعليمية المخصص لعرض النتيجة لكافة مدارس الابتدائى الواقعة في محافظة الجيزة، بما فيها منطقة 6 اكتوبر، التي تعتبر اكثر منطقة بالجيزة من حيث عدد مدارس الابتدائي.

كما اتاحت مديرية التربية والتعليم بالجيزة معرفة النتائج من خلال المدارس مباشرة حيث يستطبع الطلاب والوياء الامور التوجه الى المدرسة والحصول على النتيجة بالدرجات بشكل موثق، على الرغم بانه يمكن طباعة بيانات درجات الطالب من خلال الموقع نفسة.

وقد بلغت نسبة النجاح في نتيجة الشهادة الابتدائية 2017 بمحافظة الجيزة 76%. كما أوضحت وكيلة وزارة التعليم أن الفتيات هن الاكثر تفوقا بنتائج امتحانات الصف السادس 2017 الفصل الدراسي الثانى.

وللتعرف على الدرجات في نتيجة الشهادة الابتدائية 2017 الترم الثانى في 6 اكتوبر وباقي المدارس بالجيزة اضغط على الرابط هذا: http://gizaedu.gov.eg

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نتيجة الشهادة الابتدائية 2017 محافظة الجيزة ومدينة 6 اكتوبر

19/05/2017 271 تعليق نتيجة الابتدائية , , , , , , , , , , , ,
271 comments
  1. نور محمد سعيد 14/08/2017 00:35 -

    اريد اعرف انا من الاواءل العشره ام لا رقم الجلوس 319 اخر العام

  2. اسلام محمود احمد رشوان 10/06/2017 17:06 -

    رقم الجلوس : 103635

  3. اسلام محمود احمد رشوان 09/06/2017 10:30 -

    محافظه الجيزه :السادس من اكتوبر الازهر الشريف رقم الجلوس :103635 اريد نتيجه الترم الثاني الصف السادس الابتدائي

  4. ياسر شعبان 23/05/2017 21:12 -

    نتبجه عزه شعبان عشري الصف الثالت الابتدائية رقم الجلوس 12

  5. اريج أحمد أبراهيl 23/05/2017 11:03 -

    رقم الجلوس 185645 نتيجة الصف السادس الابتدائى 2017

  6. نورهان محمد محمد إبراهيم الشافعى 22/05/2017 22:23 -

    نتيجه إمتحانات الشهاده الأبتدائيه بمدرسه الفتح للتعليم الأساسى بالحى السادس مساكن الشباب بمدينه السادس من أكتوبر

  7. أريج أحمد أبراهيم محمد خليل 22/05/2017 20:12 -

    نتيجة التعليم الاساسى 2017 لمحافظة الجيزه برقم جلوس 185645

  8. روضة احمد محمد انور 19/05/2017 17:54 -

    محافظة الجيزة ادارة 6 اكتوبرمدرسة الحي ال١6 التعليم الاساسي الشيخ زايد رقم جلوسي 184934 نتيجة الترم التاني الصف السادس الابتدائي

  9. روضة احمد محمد انور 19/05/2017 17:51 -

    اريد نتيجة ستة ابتدائي الترم الثاني مدرسة الحي ال16 الشيخ زايد التعليم الاساسي

  10. روضة احمد محمد انور 19/05/2017 17:49 -

    مدرسة الحي ال16 الشيخ زايد التعليم الاساسي رقم الجلوس 184934عاوزة نتيجة الصف السادس الابتدائي الترم الثاني

  11. لوجينا تامر محمد 13/05/2017 23:08 -

    مدرسه الرضوي الحديثه للغات الحي السابع
    لوجينا تامر رقم الجلوس 2169 ارجو معرفه نتيجه الصف الثاني الابتدائي

  12. شهد بدوي عبد اللطيف حسن 01/02/2017 20:40 -

    اريد معرفة نتيجة نصف العام الصف الخامس الابتدائى مدرسة الحي الأول تعليم اساسي 6اكتوبر رقم الجلوس 5227

  15. نهي شريف صابر محمود قطب 25/01/2016 16:56 -

    اريد نتيجة الامتحانات الاسم نهي شريف صابر محمود قطب رقم الجلوس 1200047

  16. خولة 14/06/2015 15:39 -

    اريد نتيجة الشهادة الابتدائية بتاعي واجرى الامتحان  في  متوسطة  مولياط 
    الحبيب اوقد جلست  في الصف الأول امام المكتب  الطاولة الاولى 

  17. امينه متولي سيد ابراهيم 22/05/2015 15:41 -

    اريد معرفه النتيجه بتاعتي الصف الثاني الابتدائي رقم الجلوس 17

  18. امينه متولي سيد ابراهيم 22/05/2015 15:39 -

     اريد معرفه النتيجه بتاعتي الصف الثاني الابتدائي رقم الجلوس 17

  19. محمود جمال عبد الرازق 20/05/2015 15:18 -

    اريد ان اعرف نتيجة الصف الاول الاعدادي في مدسة 6اكتوبر بالحي السابع ورقم الجلوس718

  20. ابانوب اشرف وصفى صموئيل 19/05/2015 23:28 -

    نتيجة ابانوب اشرف وصفى الصف السادس الابتدائى بمدرسة الطلائع الاسلامية بالحى الخامس

  21. مادونا مسعد خليل 19/05/2015 20:32 -

    محافظة الجيزة ادارة 6اكتوبر مدرسة الحي الحادي عشر للتعليم الاساسي رقم الجلوس 113829 اريد نتيجة الترم التاني الصف السادس الابتدائى 

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