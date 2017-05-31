نتيجة الشهادة الاعدادية الازهرية 2017

مصريات – كتبت هالة عبد الرحمن محمد: تنتهي خلال ايام جميع اعمال الكنترول الخاصة باكمال نتيجة الصف الثالث الاعدادى الازهرى الدور الاول الترم الثانى 2017، وذلك حتى يتفرغ العاملون به لطلبة المرحلة الثانوية، وللمراقبة على اللجان في الامتحانات الازهرية المستمرة منذ ثلاثة ايام تقريبا.

وسيتم وضع نتائج اعدادية الازهر بالاسم، او برقم الجلوس الدور الاول على رابط موقع الازهر التعليمي الموجود بالاسفل وتشمل الشهادة الاعدادية لمعاهد الازهر الشريف العامة وايضا للقراءات والبعوث.

وتعرض نتيجة الشهادة الاعدادية 2017 لجميع معاهد الازهر الشريف في محافظة القاهرة , محافظة الدقهلية ، الاسكندرية ، الشرقية ، محافظة المنوفية ، البحيرة ، كفر الشيخ ، القليوبية ، الغربية ، بني سويف ، محافظة المنيا، الاقصر ، محافظة قنا ، محافظة مرسى مطروح ، شمال سيناء و العريش ، البحر الاحمر ، جنوب سيناء ، اسوان ، سوهاج ، محافظة اسيوط ، الاسماعيلية ، السويس ، بورسعيد ، البحر الاحمر ، الوادي الجديد ، القليوبية ، الجيزة ، دمياط ، الفيوم.

كما يتاح للناجحين في نتيجة الاعدادية الازهرية 2017 بعد الترم الثاني، الاختيار بين الشعبة العلمي او الادبي، او الشعبة الثانوية الجديدة التي تم ادراجها والخاصة بكليات الشريعة والدين فقط.

تحديث نتيجة الصف الثالث الاعدادى للمعاهد الازهرية الترم الثانى 2017

من المقرر تصديق فضيلة الشيخ احمد الطيب على نتيجة شهادة اعدادية الازهر 2017 الترم الثانى خلال ايام.

هذا وسيتم عرض نتائج الاعدادية برقم الجلوس وذلك فور توفرها على النت على موقع الازهر التعليمي المخصص لاظهار نتائج امتحانات اعدادية الازهر وذلك بالضغط هنا >> www.alazhar.gov.eg

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نتيجة الشهادة الاعدادية الازهرية 2017 موقع الأزهر التعليمي