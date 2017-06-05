نتيجة الشهادة الاعدادية الازهرية

مصريات – كتبت شيماء ناصر: اخيراً صدرت النتيجة، وتم نشر نسب النجاح لمواد الصف الثالث الاعدادى الفصل الدراسي الثاني اي الترم الثاني بعد اعتماد نظام الترمين في المعاهد الازهرية.

ووصلت نسبة النجاح بالقرآن الكريم 8.74% وفي التفسير والحديث 6.80% وفي النحو والصرف 6.55% في اللغة الانجليزية 1.88% وفي الدراسات الاجتماعية 5.80% وفي العلوم 83%.

أوضح الشيخ محمد ابراهيم رئيس الكنترول ان العمل داخل حجرات الكنترول يسير بدقة حرصا علي مصلحة الطلاب لامكانية تقييم المستوى الحقيقي للطالب من خلال الدرجات التي يحصل عليها.

اضاف ان تصحيح نتيجة الاعدادية الازهرية 2017 بدأ خلال الاسبوع الجاري علي أن يتم اعلان نتيجة الصف الثالث الاعدادي الازهري من خلال موقع الازهر الشريف التعليمي.

تحديث ظهور نتيجة الصف الثالث الاعدادى الازهرى 2017 الترم الثاني:

يستطيع طلاب الشهادة الاعدادية الازهرية الاستعلام عن النتيجة الخاصة بامتحانات الفصل الدراسي الثانى بعد ان تم الاعلان عنها رسمياً اليوم.

ويمكن الوصول الي نتائج الامتحانات للصف الثالث الاعدادي الازهري 2017 برقم الجلوس والحصول عليها مع كشف الدرجات بالاسم >>> http://www.alazhar.gov.eg/learn/student/results/prep3_a.aspx

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نتيجة الشهادة الاعدادية الازهرية الفصل الدراسي الثانى 2017