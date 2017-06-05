نتائج الشهادة الاعدادية الازهرية

نتيجة الشهادة الاعدادية الازهرية

مصريات – كتبت شيماء ناصر: اخيراً صدرت النتيجة، وتم نشر نسب النجاح لمواد الصف الثالث الاعدادى الفصل الدراسي الثاني اي الترم الثاني بعد اعتماد نظام الترمين في المعاهد الازهرية.

نتيجة الشهادة الاعدادية الازهرية الدور الاول الترم الاول والثاني الصف الثالث الاعدادى

نتيجة الشهادة الاعدادية الازهرية لعام 2017

ووصلت نسبة النجاح بالقرآن الكريم 8.74% وفي التفسير والحديث 6.80% وفي النحو والصرف 6.55% في اللغة الانجليزية 1.88% وفي الدراسات الاجتماعية 5.80% وفي العلوم 83%.

أوضح الشيخ محمد ابراهيم رئيس الكنترول ان العمل داخل حجرات الكنترول يسير بدقة حرصا علي مصلحة الطلاب لامكانية تقييم المستوى الحقيقي للطالب من خلال الدرجات التي يحصل عليها.

اضاف ان تصحيح نتيجة الاعدادية الازهرية 2017 بدأ خلال الاسبوع الجاري علي أن يتم اعلان نتيجة الصف الثالث الاعدادي الازهري  من خلال موقع الازهر الشريف التعليمي.

تحديث ظهور نتيجة الصف الثالث الاعدادى الازهرى 2017 الترم الثاني:

يستطيع طلاب الشهادة الاعدادية الازهرية الاستعلام عن النتيجة الخاصة بامتحانات الفصل الدراسي الثانى بعد ان تم الاعلان عنها رسمياً اليوم.

ويمكن الوصول الي نتائج الامتحانات للصف الثالث الاعدادي الازهري 2017 برقم الجلوس والحصول عليها مع كشف الدرجات بالاسم >>> http://www.alazhar.gov.eg/learn/student/results/prep3_a.aspx

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نتيجة الشهادة الاعدادية الازهرية الفصل الدراسي الثانى 2017

05/06/2017 833 تعليق نتائج الازهر الشريف 2017 , , , , , , , , , , , ,
833 comments
  1. نورهان نتعي حرب مهني 19/07/2017 16:09 -

    ارجو منكم نتيحة الطابه رقم جلوس20 الصف الثاتي اﻻرهري بنات دورثاني وشكرا

  2. نورهان نتعي حرب مهني 19/07/2017 16:01 -

    عايز اعرف نتيجة الطالبه نورهان نتعي حربرقم جلوس 20 الصف الثاني اﻻعدادي ازهري ترم ثاني

  3. نتعي حرب 19/07/2017 15:56 -

    نتيجة ااصف الثاني الاعدادي اﻻزهري بنات الترم الثاني رفم جلوس 20

  4. شعبان محمود احمد احمد على 04/06/2017 21:24 -

    اريد النتيجة رقم الجلوس 42590

  5. سلوى احمد 03/06/2017 03:35 -

    رقم الجلوس هو 27198 محافظة الدقهلية ارجو النتيجة و شكرا

  6. اماني شريف حسن مراد 13/08/2016 05:24 -

    اريد معرفة نتيجة الشهادة الاعدادية الدور الثاني معهد فتيات سمسطا محافظة بنى سويف

  7. اماني شريف حسن مراد 13/08/2016 05:20 -

    انا عايزة نتيجة الاعدادية الازهرية الدور الثاني

  8. اماني شريف حسن مراد 13/08/2016 05:17 -

    اريد معرفة النتيجة

  9. محمود كرم عبد المعطى 12/08/2016 19:37 -

    محمود كرم عبد المعطى 53111

  10. حمدى عزت 12/08/2016 12:18 -

    انا عايز نتيجه الاعداديه الازهريه دور تاني حمدى عزت محمد عبد الجواد مرجان 23289

  13. مكرم خالد فرحان عبد الرحمن 30/07/2016 22:50 -

    انا عايز اعرف نتيجني في الصف الثالث الثانوي الازهري ورقم الجلوس 44948

  14. احمد محمد فاروق محافظة الشرقية 24/06/2016 22:15 -

    اريد معرقة نتيجتى

  15. Ahmed Ata 10/06/2016 17:32 -

    انا عايز الشهاده رقم جلوس١٣٨٥

  16. سيف الاسلام 07/06/2016 13:28 -

    لو سمحتوا هوه المجموع الكلى من كام

  17. على السيد الطحان 06/06/2016 14:13 -

    انا عايز النتيجة اعمل اية
    ورقم الجلوس ١٢٤٢٤

  18. بسمه محمد محمد محمد عامر 31/08/2015 04:51 -

    انا عايزه اعرف النتيجه ومش معايا رقم الجلوس اعمل ايه واعرف النتيجه ازاى

  19. احمد محمد احمد احمد منتصر 25/08/2015 07:34 -

    أريد معرفة نتيجتى كان لى دور ثان رقم جلوسى
    27085

  21. عبد الخالق محمود 15/08/2015 15:15 -

    اريد ان اعرف نتيجة الشهادة الاعدادية الازهرية ملاحق 2015 ورقم جلوسى 49714 معهد خاتم المرسلين محافظة الجيزة

  22. احمد حمدي 20/06/2015 20:39 -

    عايز اعرف النتيجه بالدرجات

  24. حمدى احمد السايح علام 18/06/2015 00:28 -

    اريد ان اعرف نتيجة الشهادة الاعدادية الازهرية ورقم الجلوس 13489

  25. الاعداديه الازهريه 15/06/2015 22:26 -

    نتيجة الامتحانات الاعداديه الازهريه رقم الجلوس
    37325

  26. ندى محمد سليمان محمد 15/06/2015 12:22 -

    محافظة الاسماعيليه

    232024

  27. نورسين النبلاوى 13/06/2015 21:38 -

    عايزة النتيجة ان من بورسعيد ورقمى 232242ثالث اعدادى ازهر

  28. هارون طاهر عبد العال راشد 13/06/2015 02:36 -

    36314 الشهاده الاعداديه الازهريه

  29. هاجر جمال على السيد 13/06/2015 01:53 -

    عايز اعرف النتيجة الاعداديه
    ورقم الجلوس 201834 الصف الثالث الاعدادى الازهرى2015

  30. نهلة عصام 12/06/2015 20:06 -

    انا عايزه نتيجة نهله عصام احمد فتيات طهطا سوهاج

  31. عاصم عبد الوهاب احمد عبد الوهاب 12/06/2015 19:53 -

    لوسمحت رقمى 24914 معهد ديمشلت

  32. معاذ محمود احمد 12/06/2015 15:18 -

    الشهادة الاعدادية 2015 للطالب معاذ محمود احمد رقم الجلوس 4348

  33. ANA OMAR TAHA 12/06/2015 12:15 -

    انا عايز نتيجه الاعداديه الازهريه ورقم الجلوس 221314

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