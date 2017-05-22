نتيجة الشهادة الاعدادية 2017 بوابة الاسكندرية التعليمية

نتيجة الشهادة الاعدادية محافظة الاسكندرية 2017

مصريات – الاسكندرية – كتبت وفاء حمدي: يعتمد السيد محافظ الاسكندرية نتائج امتحانات الصف الثالث الاعدادى اخر العام الدراسي 2017، وذلك صباح الغد ، وبحضور عدد من السادة في مديرية التربية والتعليم وعدد كبير من ممثلي الصحافة والاعلام.

نتائج الشهادة الاعدادية الصف الثالث لمحافظة الاسكندرية 2017

نتيجة الشهادة الاعدادية 2017 بوابة الاسكندرية التعليمية

هذا وستظهر نتيجة الشهادة الاعدادية بالاسكندرية الترم الثانى برقم الجلوس والاسم على موقع وزارة التربية والتعليم في محافظة الاسكندرية البوابة الالكترونية التعليمية، وهي البوابة المخصصة والمنوط بها عرض النتيجة لطلاب الاسكندرية بكافة مراحل التعليم الاساسي، ونقدم لكم رابط مباشر للدخول اليها والاستعلام عن نتيجة اعدادية الاسكندرية.

وتشمل نتائج امتحانات الصف الثالث الاعدادى بالاسكندرية ادارة شرق ، ادارة الرمل ، العامرية محرم بك ، المنشية ، بالاضافة لمركز برج العرب وغيرها من الادارات والمناطق التعليمية بالاسكندرية.

ولمن لم يتمكن حتى الان من طلاب الشهادة الاعدادية في محافظة الاسكندرية من معرفة نتيجة الصف الثالث الاعدادى 2017 ودرجاته وتقديره من موقع بوابة مديرية التربية والتعليم محافظة الاسكندرية التعليمي الرسمي اضغط على هذا الرابط للدخول: http://www.alex-edu.com

ملحوظة : بحالة لو صادفك صفحة اعلانية انتظر لثواني ثم تخطى الصفحة بالضغط على المستطيل الاصفر في القسم العلوي من الصفحة.

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نتيجة الشهادة الاعدادية 2017 بوابة محافظة الاسكندرية التعليمية

22/05/2017 1859 تعليق نتيجة الاعدادية , , , , , , , , , , , , ,
1859 comments
  1. حودة نصار 29/01/2017 21:36 -

    اريد ان اعرف درجات الامتحانات تالتة اعدادي بمحافظة الاسكندرية اسم المدرسة محمد فؤاد حلمي
    اسم الطالب محمود السيد محمد نصار
    رقم الجلوس 61243

  2. عصام محمد مسعود 04/01/2017 15:17 -

    نتيجه الشهاده الإعدادية لسنه 2017 باسم الطالبه
    ايه عصام محمد ابراهيم مسعود

  3. سماء احمد 25/11/2016 20:21 -

    جدول الامتحانات جميع الصفوف

  4. شروق علي علي محمد حفناوى 27/01/2016 20:09 -

    عايزة نتيجة الصف السادس 102442

  5. ابراهيم 15/07/2015 00:32 -

    للحصول على دبلوم  صناعي فى الالكترونيات او الحاسب الالى او الملابس الجاهزة  معاهد المريم الاسكندرية     8 شارع بطليموس الفلكي سابا باشا

  6. عبدالحمن رضا احمد 28/05/2015 15:19 -

    عايز اعرف الدرجات
    والنتيجه

  7. احمدحسين احمدحسين 26/05/2015 15:27 -

    عايز اعرف النتيجة رقم الجلوس 40481

  8. محمد عصام محمد 25/05/2015 18:23 -

    اريد معرفة النتيجة ورقم الجلوس ٩٩٥٩٤

  9. اميره احمد 24/05/2015 20:26 -

    مدرسه المشير احمد بدوى رقم الجلوس 9299

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