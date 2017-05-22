نتيجة الشهادة الاعدادية محافظة الاسكندرية 2017

مصريات – الاسكندرية – كتبت وفاء حمدي: يعتمد السيد محافظ الاسكندرية نتائج امتحانات الصف الثالث الاعدادى اخر العام الدراسي 2017، وذلك صباح الغد ، وبحضور عدد من السادة في مديرية التربية والتعليم وعدد كبير من ممثلي الصحافة والاعلام.

هذا وستظهر نتيجة الشهادة الاعدادية بالاسكندرية الترم الثانى برقم الجلوس والاسم على موقع وزارة التربية والتعليم في محافظة الاسكندرية البوابة الالكترونية التعليمية، وهي البوابة المخصصة والمنوط بها عرض النتيجة لطلاب الاسكندرية بكافة مراحل التعليم الاساسي، ونقدم لكم رابط مباشر للدخول اليها والاستعلام عن نتيجة اعدادية الاسكندرية.

وتشمل نتائج امتحانات الصف الثالث الاعدادى بالاسكندرية ادارة شرق ، ادارة الرمل ، العامرية محرم بك ، المنشية ، بالاضافة لمركز برج العرب وغيرها من الادارات والمناطق التعليمية بالاسكندرية.



ولمن لم يتمكن حتى الان من طلاب الشهادة الاعدادية في محافظة الاسكندرية من معرفة نتيجة الصف الثالث الاعدادى 2017 ودرجاته وتقديره من موقع بوابة مديرية التربية والتعليم محافظة الاسكندرية التعليمي الرسمي اضغط على هذا الرابط للدخول: http://www.alex-edu.com

ملحوظة : بحالة لو صادفك صفحة اعلانية انتظر لثواني ثم تخطى الصفحة بالضغط على المستطيل الاصفر في القسم العلوي من الصفحة.

اخبار ومواضيع ذات صلة:

Advertisement

نتيجة الشهادة الاعدادية 2017 بوابة محافظة الاسكندرية التعليمية