نتيجة الشهادة الاعدادية 2017 بوابة محافظة الاسكندرية التعليمية

نتيجة الشهادة الاعدادية محافظة الاسكندرية 2017
مصريات – الاسكندرية – كتبت وفاء حمدي: يعتمد السيد محافظ الاسكندرية نتائج امتحانات الصف الثالث الاعدادى اخر العام الدراسي 2017، وذلك صباح الغد ، وبحضور عدد من السادة في مديرية التربية والتعليم وعدد كبير من ممثلي الصحافة والاعلام.
هذا وستظهر نتيجة الشهادة الاعدادية بالاسكندرية الترم الثانى برقم الجلوس والاسم على موقع وزارة التربية والتعليم في محافظة الاسكندرية البوابة الالكترونية التعليمية، وهي البوابة المخصصة والمنوط بها عرض النتيجة لطلاب الاسكندرية بكافة مراحل التعليم الاساسي، ونقدم لكم رابط مباشر للدخول اليها والاستعلام عن نتيجة اعدادية الاسكندرية.
وتشمل نتائج امتحانات الصف الثالث الاعدادى بالاسكندرية ادارة شرق ، ادارة الرمل ، العامرية محرم بك ، المنشية ، بالاضافة لمركز برج العرب وغيرها من الادارات والمناطق التعليمية بالاسكندرية.
ولمن لم يتمكن حتى الان من طلاب الشهادة الاعدادية في محافظة الاسكندرية من معرفة نتيجة الصف الثالث الاعدادى 2017 ودرجاته وتقديره من موقع بوابة مديرية التربية والتعليم محافظة الاسكندرية التعليمي الرسمي اضغط على هذا الرابط للدخول: http://www.alex-edu.com
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اريد ان اعرف درجات الامتحانات تالتة اعدادي بمحافظة الاسكندرية اسم المدرسة محمد فؤاد حلمي
اسم الطالب محمود السيد محمد نصار
رقم الجلوس 61243
نتيجه الشهاده الإعدادية لسنه 2017 باسم الطالبه
ايه عصام محمد ابراهيم مسعود
جدول الامتحانات جميع الصفوف
عايزة نتيجة الصف السادس 102442
للحصول على دبلوم صناعي فى الالكترونيات او الحاسب الالى او الملابس الجاهزة معاهد المريم الاسكندرية 8 شارع بطليموس الفلكي سابا باشا
عايز اعرف الدرجات
والنتيجه
عايز اعرف النتيجة رقم الجلوس 40481
اريد معرفة النتيجة ورقم الجلوس ٩٩٥٩٤
مدرسه المشير احمد بدوى رقم الجلوس 9299