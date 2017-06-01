نتيجة الشهادة الاعدادية 2017 بالاسم محافظة البحيرة

نتيجة الشهادة الاعدادية محافظة البحيرة

مصريات – البحيرة – كتبت هند ابو النجا: لن يطول انتظار طلبة دمنهور، و مدينة رشيد، مطوبس، وادي النطرون، كفر الدوار وباقي مدن المحافظة لمعرفة نتيجة امتحانات الصف الثالث الاعدادى بالبحيرة 2017 الترم الثانى ..

نتائج الشهادة الاعدادية الصف الثالث موقع وزارة مديرية التربية والتعليم البحيرة برقم الجلوس 2017

نتيجة الشهادة الاعدادية بالاسم محافظة البحيرة 2017

حيث يقوم السيد محافظ البحيرة باعتماد نتيجة الشهادة الاعدادية اليوم وذلك بحضور وكيل وزارة التربية والتعليم.

كما سيعلن ايضاً عن اوائل نتيجة اعدادية البحيرة 2017 ويتم الاتفاق مع الادارات التعليمية بالمحافظة على المكافآت الخاصة بهم ووكيفية تكريمهم على مستوى مديرية التربية والتعليم بالبحيرة وذلك يجري عادة بنهاية الفصل الدراسي الثاني من كل عام عند اعلان نتيجة طلاب الصف الثالث الاعدادى.

جدير بالذكر ان نتائج الاعدادية بالبحيرة تأخرت بالظهور مقارنة مع غيرها من محافظات مصر، حيث ظهرت نتائج الشهادة الابتدائية والاعدادية بالمحافظات الكبرى مثل محافظة القاهرة، ومحافظة الاسكندرية، ومحافظة المنوفية، ومحافظة الجيزة محافظة الشرقية، محافظة الغربية، وغيرها.

هذا ومن المنتظر ان تعلن نتائج امتحانات الاعدادية 2017 برقم الجلوس وتظهر الدرجات بالاسم، على موقع نتائج الامتحانات الخاص بادارة مديرية وزارة التربية والتعليم بالبحيرة.

وتجدوه عبر الضغط على هذا الرابط: http://www.doe.gov.eg

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نتيجة الشهادة الاعدادية محافظة البحيرة برقم الجلوس بالاسم 2017

01/06/2017 866 تعليق نتيجة الاعدادية , , , , , , , , , , , , ,
866 comments
  1. هبه الله عبدالحليم سيد عبد الرحمن 28/05/2017 03:02 -

    عياز اعرف نتيجه هبه الله عبد الحليم اسيوط رقم الجلوس 19768

  2. رفعت عبدالعليم عبدالعزيز الشحات 25/05/2017 23:36 -

    نورهان رفعت رقم جلوس 6474 اعدادية البحيرة 2017

  3. فوزى اشرف سعد عبدالعاطي 23/05/2017 22:28 -

    ياريت اعرف نتيجة الشهادة الاعدادية ٢٠١٧ للبحيرة مركز ابوحمص مدرسة الصخرة الاعدادية ورقم الجلوس ٣٨٤٥٥

  4. ليلي يا سين محمود ابو شبانه 17/05/2017 12:31 -

    رقم الجلوس 328

  5. محمد احمد محمد حسن ساري 06/02/2017 10:14 -

    انا مجمد احمد ساري كفر الدوار محافظه البحيره رقم الجلرس 8750

  6. الاء جمعه احمد 14/08/2016 02:54 -

    عايزة نتيجة الصف الثالث مدرسه الزهراء ابوحمص

  7. أسماء أحمد حسن الطويل 08/06/2016 22:39 -

    رقم الجلوس 236430 رقم الجلوس هذا من البحيره

  8. بشار محمد عوض المشرقى 07/06/2016 13:47 -

    عايزه اعرف نتيجه بشار محمد عوض المشرقى مركز ابو حمص محافظه البحيره

  9. بشار محمد عوض المشرقى 07/06/2016 13:43 -

    عايزه اعرف نتيجه بشار محمد عوض المشرقى مركز ابو حمص

  10. سلوى عنتر إسماعيل عبدالحميد 05/06/2016 22:11 -

    عايز اعرف نتيجه امتحان  رقم جلوس  58000

  11. عبير محمود فؤاد ابوقوره 05/06/2016 15:56 -

    لوسمحت انا عوازه اعرف النتيجه

  13. نتيجة 04/06/2016 20:02 -

    رقم جلوس 70172محافظة البحيرة عايزين نعرف النتيجة

  14. رحاب محمود 04/06/2016 17:34 -

    نتيجة الصف الثالث الاعدادى بمحافظة البحيره مدرسة السلام رقم الجلوس 38349

  15. رحاب محمود 04/06/2016 17:28 -

    عايزه نتيجة الصف الثالث بالبحيره رقم الجلوس38349

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