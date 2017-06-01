نتيجة الشهادة الاعدادية محافظة البحيرة

مصريات – البحيرة – كتبت هند ابو النجا: لن يطول انتظار طلبة دمنهور، و مدينة رشيد، مطوبس، وادي النطرون، كفر الدوار وباقي مدن المحافظة لمعرفة نتيجة امتحانات الصف الثالث الاعدادى بالبحيرة 2017 الترم الثانى ..

حيث يقوم السيد محافظ البحيرة باعتماد نتيجة الشهادة الاعدادية اليوم وذلك بحضور وكيل وزارة التربية والتعليم.



كما سيعلن ايضاً عن اوائل نتيجة اعدادية البحيرة 2017 ويتم الاتفاق مع الادارات التعليمية بالمحافظة على المكافآت الخاصة بهم ووكيفية تكريمهم على مستوى مديرية التربية والتعليم بالبحيرة وذلك يجري عادة بنهاية الفصل الدراسي الثاني من كل عام عند اعلان نتيجة طلاب الصف الثالث الاعدادى.



جدير بالذكر ان نتائج الاعدادية بالبحيرة تأخرت بالظهور مقارنة مع غيرها من محافظات مصر، حيث ظهرت نتائج الشهادة الابتدائية والاعدادية بالمحافظات الكبرى مثل محافظة القاهرة، ومحافظة الاسكندرية، ومحافظة المنوفية، ومحافظة الجيزة محافظة الشرقية، محافظة الغربية، وغيرها.

هذا ومن المنتظر ان تعلن نتائج امتحانات الاعدادية 2017 برقم الجلوس وتظهر الدرجات بالاسم، على موقع نتائج الامتحانات الخاص بادارة مديرية وزارة التربية والتعليم بالبحيرة.

وتجدوه عبر الضغط على هذا الرابط: http://www.doe.gov.eg

اخبار ومواضيع ذات صلة:

Advertisement

نتيجة الشهادة الاعدادية محافظة البحيرة برقم الجلوس بالاسم 2017