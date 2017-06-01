نتيجة الشهادة الاعدادية محافظة البحيرة برقم الجلوس بالاسم 2017

نتيجة الشهادة الاعدادية محافظة البحيرة
مصريات – البحيرة – كتبت هند ابو النجا: لن يطول انتظار طلبة دمنهور، و مدينة رشيد، مطوبس، وادي النطرون، كفر الدوار وباقي مدن المحافظة لمعرفة نتيجة امتحانات الصف الثالث الاعدادى بالبحيرة 2017 الترم الثانى ..
حيث يقوم السيد محافظ البحيرة باعتماد نتيجة الشهادة الاعدادية اليوم وذلك بحضور وكيل وزارة التربية والتعليم.
كما سيعلن ايضاً عن اوائل نتيجة اعدادية البحيرة 2017 ويتم الاتفاق مع الادارات التعليمية بالمحافظة على المكافآت الخاصة بهم ووكيفية تكريمهم على مستوى مديرية التربية والتعليم بالبحيرة وذلك يجري عادة بنهاية الفصل الدراسي الثاني من كل عام عند اعلان نتيجة طلاب الصف الثالث الاعدادى.
جدير بالذكر ان نتائج الاعدادية بالبحيرة تأخرت بالظهور مقارنة مع غيرها من محافظات مصر، حيث ظهرت نتائج الشهادة الابتدائية والاعدادية بالمحافظات الكبرى مثل محافظة القاهرة، ومحافظة الاسكندرية، ومحافظة المنوفية، ومحافظة الجيزة محافظة الشرقية، محافظة الغربية، وغيرها.
هذا ومن المنتظر ان تعلن نتائج امتحانات الاعدادية 2017 برقم الجلوس وتظهر الدرجات بالاسم، على موقع نتائج الامتحانات الخاص بادارة مديرية وزارة التربية والتعليم بالبحيرة.
وتجدوه عبر الضغط على هذا الرابط: http://www.doe.gov.eg
عياز اعرف نتيجه هبه الله عبد الحليم اسيوط رقم الجلوس 19768
نورهان رفعت رقم جلوس 6474 اعدادية البحيرة 2017
ياريت اعرف نتيجة الشهادة الاعدادية ٢٠١٧ للبحيرة مركز ابوحمص مدرسة الصخرة الاعدادية ورقم الجلوس ٣٨٤٥٥
رقم الجلوس 328
انا مجمد احمد ساري كفر الدوار محافظه البحيره رقم الجلرس 8750
عايزة نتيجة الصف الثالث مدرسه الزهراء ابوحمص
رقم الجلوس 236430 رقم الجلوس هذا من البحيره
عايزه اعرف نتيجه بشار محمد عوض المشرقى مركز ابو حمص محافظه البحيره
عايزه اعرف نتيجه بشار محمد عوض المشرقى مركز ابو حمص
عايز اعرف نتيجه امتحان رقم جلوس 58000
لوسمحت انا عوازه اعرف النتيجه
نتيجة رقم جلوس 70172
رقم جلوس 70172محافظة البحيرة عايزين نعرف النتيجة
نتيجة الصف الثالث الاعدادى بمحافظة البحيره مدرسة السلام رقم الجلوس 38349
عايزه نتيجة الصف الثالث بالبحيره رقم الجلوس38349
57149 يارب النجاح