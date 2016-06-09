نتيجة الشهادة الاعدادية الدور الثانى 2017



مصريات – كتبت حسناء السيد:

اعلنت وزارة التربية والتعليم بان الادارات التعليمية في جميع المحافظات بحالة الاستعداد القصوى حتى يتم صدور نتيجة الشهادة الاعدادية الدور الثاني لكل الطلبة ويمكن بعدها لجميع الناجحين في نتيجة ملاحق الصف الثالث الاعدادي 2017 التقدم الى المدارس الثانوية العامة او الدبلومات الفنية على حسب درجة القبول في المحافظة الخاصة بها وسوف يعتمد المحافظين نتائج ملاحق الشهادة الاعدادية الصف الثالث الاعدادى الدور الثاني لكل المحافظات وجه قبلي وبحري.

وكما هو الحال في نتيجة الشهادة الاعدادية 2017 الدور الاول فان نتائج الامتحانات في الدور الثاني ستصدر تباعاً وفي كل محافظة بشكل منفرد، وتقوم وزارة التربية والتعليم بنشر نتائج الصف الثالث الاعدادى الدور الثاني 2016 على موقع الوزارة الرسمي لبعض المحافظات فقط في الحين الذي يتم تقديم نتيجة الشهادة الاعدادية لغالبية المحافظات على موقع مديرية التربية والتعليم لكل محافظة.

ويمكن للطلبة مشاهدة و معرفة نتيجة ملاحق الشهادة الاعدادية الدور الثاني 2017 محافظة القاهرة ، الاسكندرية ، القليوبية ، الجيزة ، الفيوم ، البحيرة ، كفر الشيخ ، مطروح ، قنا ، اسوان ، الاقصر ، بني سويف ، المنيا ، سوهاج، دمياط ، اسيوط ، المنوفية ، الغربية ، الشرقية العريش و شمال سيناء ، جنوب سيناء الغردقة ، البحر الاحمر ، الجيزة ، 6 اكتوبر وذلك من موقع وزارة التربية والتعليم بالضغط هنا >> http://portal.moe.gov.eg/Pages/natiga_prep.aspx

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نتيجة الشهادة الاعدادية الدور الثانى 2017 ملاحق الصف الثالث