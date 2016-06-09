نتيجة الشهادة الاعدادية الدور الثانى 2017

نتائج ملاحق الشهادة الاعدادية الدور الثاني 2017

نتيجة ملاحق الشهادة الاعدادية الدور الثاني 2017

مصريات – كتبت حسناء السيد:

اعلنت وزارة التربية والتعليم بان الادارات التعليمية في جميع المحافظات بحالة الاستعداد القصوى حتى يتم صدور نتيجة الشهادة الاعدادية  الدور الثاني لكل الطلبة ويمكن بعدها لجميع الناجحين في نتيجة ملاحق الصف الثالث الاعدادي 2017 التقدم الى المدارس الثانوية العامة او الدبلومات الفنية على حسب درجة القبول في المحافظة الخاصة بها وسوف يعتمد المحافظين نتائج ملاحق الشهادة الاعدادية الصف الثالث الاعدادى الدور الثاني لكل المحافظات وجه قبلي وبحري.

وكما هو الحال في نتيجة الشهادة الاعدادية 2017 الدور الاول فان نتائج الامتحانات في الدور الثاني ستصدر تباعاً وفي كل محافظة بشكل منفرد، وتقوم وزارة التربية والتعليم بنشر نتائج الصف الثالث الاعدادى الدور الثاني 2016 على موقع الوزارة الرسمي لبعض المحافظات فقط في الحين الذي يتم تقديم نتيجة الشهادة الاعدادية لغالبية المحافظات على موقع مديرية التربية والتعليم لكل محافظة.

ويمكن للطلبة مشاهدة و معرفة نتيجة ملاحق الشهادة الاعدادية الدور الثاني 2017 محافظة القاهرة ، الاسكندرية ، القليوبية ، الجيزة ، الفيوم ، البحيرة ، كفر الشيخ ، مطروح ، قنا ، اسوان ، الاقصر ، بني سويف ، المنيا ، سوهاج،  دمياط ، اسيوط ، المنوفية ، الغربية ، الشرقية العريش و شمال سيناء ، جنوب سيناء الغردقة ، البحر الاحمر ، الجيزة ، 6 اكتوبر وذلك من موقع وزارة التربية والتعليم بالضغط هنا >> http://portal.moe.gov.eg/Pages/natiga_prep.aspx

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نتيجة الشهادة الاعدادية الدور الثانى 2017 ملاحق الصف الثالث

09/06/2016 783 تعليق نتيجة الاعدادية , , , , , , , , , , , , , ,
783 comments
  1. اخمد عبد الحميد مجمد احمد 25/07/2017 09:05 -

    محاقظة القاهرة رقم الجلو س 300055

  2. رحاب 22/07/2017 17:20 -

    انا عايزة اعرف نتاجية فى الملاحق عشن نلحقة نقدام

  3. ندى عبدالله عبد العظيم 05/06/2017 12:57 -

    عاوزه اعرف درجات المواد الى ناجحه فيها 41658 ده رقم جلوسى بنى سويف

  4. اسراءناصر خليل 27/05/2017 11:25 -

    انا عايزه النتيجه بالاسم فقط وانا اسمى اسراء ناصر خليل

  5. كريم خالد زكى ابراهيم احمد 08/02/2017 13:04 -

    انا رقم جلوسى46516 وعايز النتيجه

  7. ahmed slalah mazn 23/08/2016 22:45 -

    نتيجة الشهادة الاعدادية الدور التانى محافظة بنى سويف

  9. خالد ر 21/08/2016 06:21 -

    نتيجه الاعداديه ملاحق رقم الجلوس 33815 الغربيه

  10. خالد ر 21/08/2016 06:20 -

    نتيجه الاعداديه ملاحق رقم الجلوس 33815

  11. رابعاة احمد عبد الظاهر 20/08/2016 23:10 -

    رابعة احمد عبدالظاهر ناجحة

  12. محمد عبد الهادي عبد الو نيس 18/08/2016 23:03 -

    ارجو النيجة

  13. محمد عبد الهادي عبد الو نيس 18/08/2016 23:02 -

    محمد عبد الهادي عبدالونيس محا فظة البحيرة ارجو ان اعرف النتيجة رقم الجلوس 47744

  14. مارينا جون روحي نجيب 17/08/2016 23:45 -

    انا عايز اعرف النتيجة ارجوكم انا كلكن انا اسم مارينا جون روحي نجيب رقم جلوس 1047

  16. ميدو علي احمد السيد 17/08/2016 16:12 -

    التوفيق والنجاح ان شاء الله

  17. صبري مصطفي 16/08/2016 21:25 -

    قريةبنيغالبمحافظة اسيوط رقمالجلوس 250963

  18. كريم احمد عبدالرحمن 16/08/2016 19:43 -

    انا عوذ نتيجة الامتحانات رقم الجلوس ١٥٨٨٠

  19. ايهاب بخيت نصيف ظريف 16/08/2016 16:17 -

    انا عاوز اعرف نتيجة الملاحق رقم الجلوس 3911 محافظة قنا مركز ابو تشت بقرية الاميرية كوم هتيم

  20. احمد اسماعيل محمد نوح 16/08/2016 14:03 -

    عايز نتيجه الصف الثالث الاعدادى محافظه المنوفيه رقم الجلوس8953

  21. خالد 15/08/2016 13:56 -

    عاوز نتيجه ملاحق الصف الثالث الاعدادى الغربيه33518

  22. شروق احمد سيد محمد 15/08/2016 11:53 -

    الرجاء اعرف نتيجة ملاحق الاعداديه

  23. محمد أنيس الحارتى 14/08/2016 21:10 -

    عايز نتيجه الصف الثالث الاعدادى محافظه الغربية رقم الجلوس 135665

  24. محمود حسن هاشم خليل 14/08/2016 15:33 -

    محمود حسن هاشم خليل محافظة قنا رقم الجلوس 11378

  25. محمود حسن هاشم خليل 14/08/2016 15:31 -

    عايز اعرف نتيجة الصف الثالث الاعدادى الترام الثاني محافظة قنا رقم الجلوس 11378

  26. على محمد النجار 14/08/2016 13:46 -

    هتبان امتا لو سمحتوا

  28. فاطمه مسعد شعبان عبد العزيز 13/08/2016 19:06 -

    عايزه اعرف نتيجه بتاعتي البحيره رقم الجلوس 9057

  29. فاطمه مسعد شعبان 13/08/2016 19:05 -

    عايزه اعرف نتيجه ف البحيره رقم الجلوس 9057

  31. عبدالمنعم ناصر عبدالمنعم فرج 11/08/2016 23:26 -

    شكرا
    محافظه القاهره 531205

  32. ياسمين رجب صديق بغدادي 11/08/2016 21:36 -

    غايزه اعرف نتيجه الاعداديه ملاحق رقم جلوسي 1767 الجيزه مدرسه صفيه زغلول

  33. محمدممدوح سعيد 11/08/2016 21:01 -

    عايز نتيجه الصف الثالث الاعدادى محافظه البحيره رقم الجلوس 24409

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