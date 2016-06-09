نتيجة الشهادة الاعدادية الدور الثانى 2017 ملاحق الصف الثالث

نتيجة الشهادة الاعدادية الدور الثانى 2017
مصريات – كتبت حسناء السيد:
اعلنت وزارة التربية والتعليم بان الادارات التعليمية في جميع المحافظات بحالة الاستعداد القصوى حتى يتم صدور نتيجة الشهادة الاعدادية الدور الثاني لكل الطلبة ويمكن بعدها لجميع الناجحين في نتيجة ملاحق الصف الثالث الاعدادي 2017 التقدم الى المدارس الثانوية العامة او الدبلومات الفنية على حسب درجة القبول في المحافظة الخاصة بها وسوف يعتمد المحافظين نتائج ملاحق الشهادة الاعدادية الصف الثالث الاعدادى الدور الثاني لكل المحافظات وجه قبلي وبحري.
وكما هو الحال في نتيجة الشهادة الاعدادية 2017 الدور الاول فان نتائج الامتحانات في الدور الثاني ستصدر تباعاً وفي كل محافظة بشكل منفرد، وتقوم وزارة التربية والتعليم بنشر نتائج الصف الثالث الاعدادى الدور الثاني 2016 على موقع الوزارة الرسمي لبعض المحافظات فقط في الحين الذي يتم تقديم نتيجة الشهادة الاعدادية لغالبية المحافظات على موقع مديرية التربية والتعليم لكل محافظة.
ويمكن للطلبة مشاهدة و معرفة نتيجة ملاحق الشهادة الاعدادية الدور الثاني 2017 محافظة القاهرة ، الاسكندرية ، القليوبية ، الجيزة ، الفيوم ، البحيرة ، كفر الشيخ ، مطروح ، قنا ، اسوان ، الاقصر ، بني سويف ، المنيا ، سوهاج، دمياط ، اسيوط ، المنوفية ، الغربية ، الشرقية العريش و شمال سيناء ، جنوب سيناء الغردقة ، البحر الاحمر ، الجيزة ، 6 اكتوبر وذلك من موقع وزارة التربية والتعليم بالضغط هنا >> http://portal.moe.gov.eg/Pages/natiga_prep.aspx
محاقظة القاهرة رقم الجلو س 300055
انا عايزة اعرف نتاجية فى الملاحق عشن نلحقة نقدام
عاوزه اعرف درجات المواد الى ناجحه فيها 41658 ده رقم جلوسى بنى سويف
انا عايزه النتيجه بالاسم فقط وانا اسمى اسراء ناصر خليل
انا رقم جلوسى46516 وعايز النتيجه
مبروك
نتيجة الشهادة الاعدادية الدور التانى محافظة بنى سويف
٥٨٩٠
٥٨٨٩
نتيجه الاعداديه ملاحق رقم الجلوس 33815 الغربيه
نتيجه الاعداديه ملاحق رقم الجلوس 33815
رابعة احمد عبدالظاهر ناجحة
ارجو النيجة
محمد عبد الهادي عبدالونيس محا فظة البحيرة ارجو ان اعرف النتيجة رقم الجلوس 47744
انا عايز اعرف النتيجة ارجوكم انا كلكن انا اسم مارينا جون روحي نجيب رقم جلوس 1047
يارب انجح
التوفيق والنجاح ان شاء الله
قريةبنيغالبمحافظة اسيوط رقمالجلوس 250963
انا عوذ نتيجة الامتحانات رقم الجلوس ١٥٨٨٠
انا عاوز اعرف نتيجة الملاحق رقم الجلوس 3911 محافظة قنا مركز ابو تشت بقرية الاميرية كوم هتيم
عايز نتيجه الصف الثالث الاعدادى محافظه المنوفيه رقم الجلوس8953
عاوز نتيجه ملاحق الصف الثالث الاعدادى الغربيه33518
الرجاء اعرف نتيجة ملاحق الاعداديه
عايز نتيجه الصف الثالث الاعدادى محافظه الغربية رقم الجلوس 135665
محمود حسن هاشم خليل محافظة قنا رقم الجلوس 11378
عايز اعرف نتيجة الصف الثالث الاعدادى الترام الثاني محافظة قنا رقم الجلوس 11378
هتبان امتا لو سمحتوا
اريد معرفه نتيجه الدور الثانى
عايزه اعرف نتيجه بتاعتي البحيره رقم الجلوس 9057
عايزه اعرف نتيجه ف البحيره رقم الجلوس 9057
كفر الشيخ فييين
شكرا
محافظه القاهره 531205
غايزه اعرف نتيجه الاعداديه ملاحق رقم جلوسي 1767 الجيزه مدرسه صفيه زغلول
عايز نتيجه الصف الثالث الاعدادى محافظه البحيره رقم الجلوس 24409