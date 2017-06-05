نتيجة الشهادة الاعدادية محافظة الشرقية الترم الثانى

مصريات – الزقازيق – كتبت ريهام عبد المنعم خليل: بعد طول انتظار وبعد صدور نتيجة الشهادة الاعدادية الصف الثالث الترم الثانى تقريباً في كل المحافظات وغالبية الادارات التعليمية فيما عدا محافظات الصعيد ومحافظة الشرقية.

حيث تاخرت عن غيرها، ولكن سيمكنكم اليوم مشاهدة نتائج امتحانات الاعدادية بالشرقية، وذلك سواء كانت الزقازيق و منيا القمح و كفر صقر و الحسينية و ههيا و اولاد صقر وبقية الادارات التعليمية.

وكنا قد اوردنا بخبر سابق بانه لم يتم هذه المرة نشر نتائج الترم الثاني على موقع وزارة التربية والتعليم المركزي، بل تم نشره على موقع مديرية التربية والتعليم بوابة مركز تكنلوجيا المعلومات التابع لمحافظة الشرقية مباشرة ويمكن الوصول له عبر اللينك المختصر ادناه.

للاطلاع على نتيجة الشهادة الاعدادية بالشرقية حين رفعها اضغط على الرابط التالي ثم ادخل رقم الجلوس حيث ستظهر لك النتائج بالاسم وبالتقدير: http://www.sharkia.gov.eg

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نتيجة الشهادة الاعدادية محافظة الشرقية الترم الثانى الآن