نتيجة الشهادة الاعدادية محافظة الشرقية الترم الثانى

نتيجة الشهادة الاعدادية محافظة الشرقية الترم الثانى

مصريات – الزقازيق – كتبت ريهام عبد المنعم خليل: بعد طول انتظار وبعد صدور نتيجة الشهادة الاعدادية الصف الثالث الترم الثانى تقريباً في كل المحافظات وغالبية الادارات التعليمية فيما عدا محافظات الصعيد ومحافظة الشرقية.

حيث تاخرت عن غيرها، ولكن سيمكنكم اليوم مشاهدة نتائج امتحانات الاعدادية بالشرقية، وذلك سواء كانت الزقازيق و منيا القمح و كفر صقر و الحسينية و ههيا و اولاد صقر  وبقية الادارات التعليمية.

وكنا قد اوردنا بخبر سابق بانه لم يتم هذه المرة نشر نتائج الترم الثاني على موقع وزارة التربية والتعليم المركزي، بل تم نشره على موقع مديرية التربية والتعليم بوابة مركز تكنلوجيا المعلومات التابع لمحافظة الشرقية مباشرة ويمكن الوصول له عبر اللينك المختصر ادناه.

للاطلاع على نتيجة الشهادة الاعدادية بالشرقية حين رفعها اضغط على الرابط التالي ثم ادخل رقم الجلوس حيث ستظهر لك النتائج بالاسم وبالتقدير: http://www.sharkia.gov.eg

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نتيجة الشهادة الاعدادية محافظة الشرقية الترم الثانى الآن

05/06/2017 256 تعليق نتيجة الاعدادية , , , , , , , , , , , , ,
256 comments
  1. شيرين حمدى سعيد ابرهيم 05/06/2017 04:54 -

    اريد معرفة نتيجة الشهادة للصف الاول الاعدادى رقم الجاوس 324 محافظة الشرقية

  2. اية عادل حسنين على 05/06/2017 04:52 -

    بسم اللة الرحمن الرحيم اريد معرفة نتيجة الشهادة الاعدادية بمنيا القمح مدرسة الشربينى الاعدادية بنات ورقم جلوسى 32459

  3. اسراء 05/06/2017 04:50 -

    عايزة اعرف تنسيق الشهادة الاعدادية بالنسبة للثانوى العام بسرعة لو سمحت

  4. محمد رضا 05/06/2017 04:49 -

    اريد اعرف نتيجة الصف الثالث الاعدادى   بمحافظة الشرقية ورقم جلوسى 11883

  5. احمد السيد المسيرى 05/06/2017 04:48 -

    الاء محمد عبد العظيم عبد القادر .مركز فاقوس شرقيه رقم جلوس77802

  6. شيماء عبد الجليل عبد اللطيف 05/06/2017 04:47 -

    عاوز النتيجة الاعدادية الصف الثالث الترم الثاني رقم الجلوس4122 الزقازيق بسرعة

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