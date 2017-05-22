نتيجة الشهادة الاعدادية الصف الثالث 2017 لجميع محافظات مصر

نتيجة الشهادة الاعدادية الصف الثالث الاعدادى 2017
مصريات – كتبت – هند رجب: ينتظر صدور نتائج الصف الثالث للمرحلة الاعدادية في اغلب محافظات مصر خلال الاسبوع الحالي نذكر منها نتيجة الشهادة الاعدادية بالقاهرة , بالدقهلية ، بالاسكندرية، بالمنوفية ، بالبحيرة ، ببني سويف ، بالمنيا ، بشمال سيناء ، بجنوب سيناء ، باسوان، بالقليوبية ، بالجيزة، بالفيوم.
ومازالت هناك بعض المحافظات التي لم تعلن حتى اليوم عن موعد نتيجة الشهادة الاعدادية 2017 فيها مثل الشرقية ، كفر الشيخ ، سوهاج وكذلك نتيجة الشهادة الاعدادية بمحافظة بورسعيد التي تأخر بها اعلان نتائج الاعدادية والابتدائية، وينتظر ان يتم اعلانها اليوم او غدا حسب مصدر في مديرية التربية والتعليم ببورسعيد كذلك فيما يخص محافظات ومدن القناة مثل الاسماعيلية.
كما ينتظر ان تصدر نتيجة الشهادة الاعدادية 2017 بكفر الشيخ في وقت لاحق اليوم.
اما آخر المحافظات التي ستنشر نتيجة الصف الثالث الاعدادى 2017 بها وجعلها متاحة للمشاهدة على الانترنت على موقع وزارة التربية والتعليم بصفحة النتائج الجديدة على الرابط الموجود اخر هذا الخبر فهي:
نتيجة الشهادة الاعدادية باسيوط و دمياط ومرسى مطروح والاقصر والوادي الجديد ومحافظة البحر الاحمر واخيراً نتيجة الشهادة الاعدادية في محافظتي السويس ومحافظة قنا
وتستطيعون الان مشاهدة نتيجة الشهادة الاعدادية مباشرة من موقع وزارة التربية والتعليم في المحافظات المذكورة اعلاه بالضغط على الرابط التالي: http://moe.gov.eg/natiga_preparatory
معرفة النتيجة 15696
ريد نتيجه الصف الثالث الاعدادى بدمياط
محافظة دمياط الصف الثالث الاعدادى رقم الجلوس18102
عاوز اعرف نتيجه الصف محافظة القاهرة ادراة شرق شبرا الخيمه رقم الجلوس 43552
مدرسة نصر الخاصة
رقم الجلوس ٢٩٣١٥
عايز اعرف النتيجه بتعتي انا في الصف الثالث الاعدادي الترم الاول
ايد نتيجه الصف الثالث الاعدادى بالمحافظه الاسكندريه72228
رقم الجلوس38068
الاسم\عبداللاه جمال عبد اللاه \المحافظه \اسيوط \رقم الجلوس\54401\المدرسه\بني زيدالاكراد الاعداديه الجديده
نتيجه الطلب احمد عاطف ابو سيف
رقم الجلوس4249محافظه الفيوم مدرسه البسيونيه الاعداديه
محمد جلال محمد عبدالوارث حسن رقم الجلوس 12836 مدرسه شبرا النمله الاعداديه بمحافظه طنطا الغربيه ادارة الغرب
عايز اعرف النتيجة بمحافظة الغربية
نتيجة الصف الثالث الاعدادى
عاوز نتيجة الشهادة الاعدادية بتعتي رقم جلوسي
11152 الاسكندريه
عاوز نعرف نتيجة برقم الجلوسى
انا عايز النتيجه بتاعتى للشهاده الأعداديه محافظه الأسكندريه اداره المنتزه رقم الجلوس 16128
الصف الثالث الاعدادي رقم الجلوس:368389 مدرسة احمد عرابي ادارة منشاة ناصر
عايز اعرف شهادة الاعداديةبمحافظة الاسكندرية
عايز اعرف شهادة الاعداية بمحافظة الاسكندرية
عاوز اعرف النتيجة بتاعتى ورقم جلوسى 2044
انا عايز اعرف نتيجه الامتحان محافظه القليوبيه في اول ظهورها رقم الجلوس ؟ 29831 وشكراً
رقم الجلوس ؟ 29831 ارجو نتيجة الشهادة الاعدادية الصف الثالث الاعدادي في اول ظهورها وشكراً
رقم الجلوس 625 انا عيزه اعرفها
انا عاوز اعر ف النتيجه بتعتى
اريد نتيجه الشهاده الاعداديه با الاسكندريه البكاتوشى الاعداديه بنين
ارجوكم خبروني بسرعه علي الشهاده
أيه محمود رقم الجلوس 24611
نتيجة الشهادة الاعدادية ورقم الجلوس 27473 مركز بلبيس
نتيجة الشهادة الاعدادية 2013 ادارة غرب الزقازيق
اريد نتيجه الشهاده الاعداديه محافظه الشرقيه
عايزاعرف النتيجة رقم الجلوس32144
انا من الشرقية وعايز رقم جلوسى
النتيجة ظهرة فى الشرقية ارىد معرفتها حالا
رقم جلوس 78462
10863 رقم الجلوس
اريد نتيجه الصف الثالث الاعدادى ورقم الجلوس 45645
عاوزه اعرف النتيجه الاعداديه مدرسه ابو مليحه
عاوزه اعرف الشهاده الان رقم الجلوس 67769
رقم الجلوس 46267
اريد نتيجة الشهادة الاعدادية الان
اريد نتيجة الشهادة الاعدادية وياري كل الناس تنجح
اريد نتيجتى الصف الثالث الاعدادى بالشرقيه ادارة منيا القمح التعليميه مدرسه المحمديه الاعداديه المشتركه بقريه المحمديه رقم جلوسى 35185والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته