نتيجة الشهادة الاعدادية الصف الثالث الاعدادى

نتيجة الشهادة الاعدادية الصف الثالث الاعدادى 2017

مصريات – كتبت – هند رجب: ينتظر صدور نتائج الصف الثالث للمرحلة الاعدادية في اغلب محافظات مصر خلال الاسبوع الحالي نذكر منها نتيجة الشهادة الاعدادية بالقاهرة , بالدقهلية ، بالاسكندرية، بالمنوفية ، بالبحيرة ، ببني سويف ، بالمنيا ، بشمال سيناء ، بجنوب سيناء ، باسوان، بالقليوبية ، بالجيزة، بالفيوم.

نتائج امتحانات الشهادة الاعدادية الصف الثالث الاعدادى 2017

نتيجة الشهادة الاعدادية الصف الثالث الاعدادى 2017

ومازالت هناك بعض المحافظات التي لم تعلن حتى اليوم عن موعد نتيجة الشهادة الاعدادية 2017 فيها مثل الشرقية ، كفر الشيخ ، سوهاج وكذلك نتيجة الشهادة الاعدادية بمحافظة بورسعيد التي تأخر بها اعلان نتائج الاعدادية والابتدائية، وينتظر ان يتم اعلانها اليوم او غدا حسب مصدر في مديرية التربية والتعليم ببورسعيد كذلك فيما يخص محافظات ومدن القناة مثل الاسماعيلية.

كما ينتظر ان تصدر نتيجة الشهادة الاعدادية 2017 بكفر الشيخ في وقت لاحق اليوم.

اما آخر المحافظات التي ستنشر نتيجة الصف الثالث الاعدادى 2017 بها وجعلها متاحة للمشاهدة على الانترنت على موقع وزارة التربية والتعليم بصفحة النتائج الجديدة على الرابط الموجود اخر هذا الخبر فهي:

نتيجة الشهادة الاعدادية باسيوط و دمياط ومرسى مطروح والاقصر والوادي الجديد ومحافظة البحر الاحمر واخيراً نتيجة الشهادة الاعدادية في محافظتي السويس ومحافظة قنا

وتستطيعون الان مشاهدة نتيجة الشهادة الاعدادية مباشرة من موقع وزارة التربية والتعليم في المحافظات المذكورة اعلاه بالضغط على الرابط التالي: http://moe.gov.eg/natiga_preparatory

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نتيجة الشهادة الاعدادية الصف الثالث 2017 لجميع محافظات مصر

22/05/2017 542 تعليق نتيجة الاعدادية , , , , , , ,
542 comments
  1. محمود رضوان عبدالحميد 03/06/2015 15:43 -

    معرفة النتيجة 15696

  2. أحمد عبدالفتاح أبو السعد 03/06/2015 10:14 -

    ريد نتيجه الصف الثالث الاعدادى بدمياط 

  3. امير طلعت طلعت الحسينى بدير 31/05/2015 11:25 -

    محافظة دمياط الصف الثالث الاعدادى رقم الجلوس18102

  4. احمدانور توفيق خليل 29/01/2015 13:38 -

    عاوز اعرف نتيجه الصف محافظة القاهرة ادراة شرق شبرا الخيمه رقم الجلوس 43552

  5. شروق محمد رمضان محمد عرابي 28/01/2015 17:49 -

    مدرسة نصر الخاصة
    رقم الجلوس ٢٩٣١٥

  6. محمد عبد الفتاح احمد فهمي 04/02/2014 00:23 -

    عايز اعرف النتيجه بتعتي انا في الصف الثالث الاعدادي الترم الاول

  7. الشهاده الصف الثالث 22/01/2014 14:55 -

    ايد نتيجه الصف الثالث الاعدادى بالمحافظه الاسكندريه72228

  9. عبداللاه جمال عبداللاه 12/06/2013 20:56 -

    الاسم\عبداللاه جمال عبد اللاه \المحافظه \اسيوط \رقم الجلوس\54401\المدرسه\بني زيدالاكراد الاعداديه الجديده

  10. احمدالصوفى 07/06/2013 22:30 -

    نتيجه الطلب احمد عاطف ابو سيف
    رقم الجلوس4249محافظه الفيوم مدرسه البسيونيه الاعداديه

  11. ياسمين 30/05/2013 22:42 -

    محمد جلال محمد عبدالوارث حسن رقم الجلوس 12836 مدرسه شبرا النمله الاعداديه بمحافظه طنطا الغربيه ادارة الغرب

  12. عبدالرحمن محمد 30/05/2013 12:04 -

    عايز اعرف النتيجة بمحافظة الغربية 

  13. علا ابو ضيف على موسى 27/05/2013 18:38 -

    نتيجة الصف الثالث الاعدادى

  14. هدير عبده احمد على 26/05/2013 00:21 -

    عاوز نتيجة الشهادة الاعدادية بتعتي رقم جلوسي
    11152 الاسكندريه

  15. حليو السمالوسى 25/05/2013 21:00 -

    عاوز نعرف نتيجة برقم الجلوسى

  16. hossam 25/05/2013 03:36 -

    انا عايز النتيجه بتاعتى للشهاده الأعداديه محافظه الأسكندريه اداره المنتزه رقم الجلوس 16128

  17. هاجرشعبان بليغ 24/05/2013 21:49 -

    الصف الثالث الاعدادي                                                                                   رقم الجلوس:368389                                                                                   مدرسة احمد عرابي                                                                                     ادارة منشاة ناصر

                              

  18. مصطفي محمد حامد علي محمود 24/05/2013 15:30 -

    عايز اعرف شهادة الاعداديةبمحافظة الاسكندرية

  19. مصطفي محمد حامد علي محمود 24/05/2013 15:29 -

    عايز اعرف شهادة الاعداية بمحافظة الاسكندرية

  20. مصطفى محمد كامل احمد نصر 23/05/2013 17:28 -

    عاوز اعرف النتيجة بتاعتى ورقم جلوسى 2044

  21. رانيا احمد عبده 20/05/2013 04:01 -

    انا عايز اعرف نتيجه الامتحان محافظه القليوبيه في اول ظهورها رقم الجلوس ؟ 29831 وشكراً

  22. رانيا احمد عبده 20/05/2013 03:56 -

    رقم الجلوس ؟ 29831 ارجو نتيجة الشهادة الاعدادية الصف الثالث الاعدادي في اول ظهورها وشكراً

  23. دينا محمد 19/05/2013 16:08 -

    رقم الجلوس 625 انا عيزه اعرفها

  24. احمد سيد فتح الباب السيد 07/05/2013 20:30 -

    انا عاوز اعر ف النتيجه بتعتى

  25. احمد مرشدى السيد محمد 10/04/2013 14:25 -

    اريد نتيجه الشهاده الاعداديه با الاسكندريه البكاتوشى الاعداديه بنين

  26. وائل نشات 29/03/2013 07:57 -

    ارجوكم خبروني بسرعه علي الشهاده

  28. عبير 15/03/2013 21:18 -

    نتيجة الشهادة الاعدادية ورقم الجلوس 27473 مركز بلبيس 

  29. eslam 15/03/2013 00:01 -

    نتيجة الشهادة الاعدادية 2013 ادارة غرب الزقازيق

  30. امال حسين حافظ عبدالعزيز 14/03/2013 17:49 -

    اريد نتيجه الشهاده الاعداديه محافظه الشرقيه

  31. احمدصلاح 14/03/2013 12:45 -

    عايزاعرف النتيجة رقم الجلوس32144

  32. احمد صبحى محمد 13/03/2013 20:47 -

    انا من الشرقية وعايز رقم جلوسى

  33. محمد عماد فتحى محمود 13/03/2013 17:54 -

    النتيجة ظهرة فى الشرقية ارىد معرفتها حالا 

  35. ادهم مصطفي حسن مصطفي جوهر 13/03/2013 17:34 -

    10863 رقم الجلوس

  36. محمد ابراهيم محمد جمعه 13/03/2013 17:04 -

    اريد نتيجه الصف الثالث الاعدادى ورقم الجلوس 45645

  37. سلمى محمد السيد 13/03/2013 16:34 -

    عاوزه اعرف النتيجه الاعداديه مدرسه ابو مليحه

  38. سلمى محمد السيد 13/03/2013 16:33 -

    عاوزه اعرف الشهاده الان رقم الجلوس 67769

  39. حسن ثابت عبدالحميد خليفه 13/03/2013 16:02 -

    رقم الجلوس 46267

  40. ابراهيم حسن صلاح امين 13/03/2013 16:01 -

    اريد نتيجة الشهادة الاعدادية الان

  41. عمر محمد صلاح 13/03/2013 15:57 -

    اريد نتيجة الشهادة الاعدادية وياري كل الناس تنجح

  42. محمود احمد جوده 13/03/2013 15:40 -

    اريد نتيجتى الصف الثالث الاعدادى بالشرقيه ادارة منيا القمح التعليميه مدرسه المحمديه الاعداديه المشتركه بقريه المحمديه رقم جلوسى 35185والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته

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