نتيجة الشهادة الاعدادية الصف الثالث الاعدادى 2017

مصريات – كتبت – هند رجب: ينتظر صدور نتائج الصف الثالث للمرحلة الاعدادية في اغلب محافظات مصر خلال الاسبوع الحالي نذكر منها نتيجة الشهادة الاعدادية بالقاهرة , بالدقهلية ، بالاسكندرية، بالمنوفية ، بالبحيرة ، ببني سويف ، بالمنيا ، بشمال سيناء ، بجنوب سيناء ، باسوان، بالقليوبية ، بالجيزة، بالفيوم.

ومازالت هناك بعض المحافظات التي لم تعلن حتى اليوم عن موعد نتيجة الشهادة الاعدادية 2017 فيها مثل الشرقية ، كفر الشيخ ، سوهاج وكذلك نتيجة الشهادة الاعدادية بمحافظة بورسعيد التي تأخر بها اعلان نتائج الاعدادية والابتدائية، وينتظر ان يتم اعلانها اليوم او غدا حسب مصدر في مديرية التربية والتعليم ببورسعيد كذلك فيما يخص محافظات ومدن القناة مثل الاسماعيلية.

كما ينتظر ان تصدر نتيجة الشهادة الاعدادية 2017 بكفر الشيخ في وقت لاحق اليوم.

اما آخر المحافظات التي ستنشر نتيجة الصف الثالث الاعدادى 2017 بها وجعلها متاحة للمشاهدة على الانترنت على موقع وزارة التربية والتعليم بصفحة النتائج الجديدة على الرابط الموجود اخر هذا الخبر فهي:

نتيجة الشهادة الاعدادية باسيوط و دمياط ومرسى مطروح والاقصر والوادي الجديد ومحافظة البحر الاحمر واخيراً نتيجة الشهادة الاعدادية في محافظتي السويس ومحافظة قنا

وتستطيعون الان مشاهدة نتيجة الشهادة الاعدادية مباشرة من موقع وزارة التربية والتعليم في المحافظات المذكورة اعلاه بالضغط على الرابط التالي: http://moe.gov.eg/natiga_preparatory

اخبار ومواضيع ذات صلة:

Advertisement

نتيجة الشهادة الاعدادية الصف الثالث 2017 لجميع محافظات مصر