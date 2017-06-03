نتيجة الشهادة الاعدادية بالاسم

مصريات – كتبت اسراء يسري: نظراً لتوقف موقع وزارة التربية والتعليم الخاص باظهار نتائج الامتحانات عن تقديم نتائج الصف الثالث الاعدادى باسماء الطلاب، واقتصارها منذ عامين على ارقام الجلوس فقط، وبسبب من عدم امكانية الاطلاع على نتيجة الشهادة الاعدادية 2017 بالاسم لطلاب الصف الثالث الاعدادى في المدارس المختلفة على مستوى الجمهورية الحكومية والخاصة والتجريبية لكافة الادارات التعليمية وفي اي محافظة وهي اسوان ، سوهاج ، اسيوط ، الاسماعيلية ، القاهرة , الدقهلية ، الاسكندرية ، الشرقية ، المنوفية ، ، مطروح ، شمال سيناء ، جنوب سيناء ، السويس ، بورسعيد ، البحر الاحمر ، الوادي الجديد ، القليوبية ، الجيزة ، دمياط ، الفيوم ، البحيرة ، كفر الشيخ ، القليوبية ، الغربية ، بني سويف ، المنيا، الاقصر ، قنا.



وكما اعتدتم وعلى صفحات مصريات، وفي كل فصل دراسي، سنحاول قدر الامكان بالمساعدة، واتاحة نتائج الامتحانات الاعدادية بالاسم فقط ، وخاصة في حالة فقدان رقم الجلوس او نسيانه، نظراً لصعوبة الحصول على رقم الجلوس بشكل فوري، ووجود رغبة ملحة من الاهل والاصدقاء لمعرفة نتيجة الاعدادية باقصى سرعة.

وكنا قد اشرنا سابقا بانه جاري التحضير لاطلاق خدمة نتائج امتحانات الشهادة الاعدادية بالاسم لجميع الطلاب وباسرع وقت ممكن.

لهذا، وريثما يكتمل عمل البرنامج بالتعاون مع الجهات المعنية، التي نسعى لطلب موافقتها على هذا الامر، وحتى لا نخيب امال الطلاب الذين ينتظرون النتيجة بفارغ الصبر، سنلجأ الى طريقة بدائية بعض الشيئ في استخراج نتيجة الشهادة الاعدادية حسب الاسم، وذلك من خلال وضعكم لتعليق باسم الطالب المراد معرفة نتيجة الشهادة الاعدادية باسمه.



كما يمكنكم في نفس الوقت متابعة نتيجة الاعدادية برقم الجلوس بواسطة موقع وزارة التربية والتعليم الرسمي الالكتروني فور قيامه بنشر النتائج على الرابط التالي: http://portal.moe.gov.eg/natiga_preparatory

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نتيجة الشهادة الاعدادية بالاسم برقم الجلوس لصف الثالث 2017