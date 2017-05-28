نتيجة الشهادة الاعدادية بالدقهلية 2017 مديرية التربية والتعليم

نتيجة الشهادة الاعدادية بالدقهلية
مصريات – الدقهلية – كتبت مي الحسيني: سيتم في وقت لاحق اليوم، الاعلان عن نتيجة الصف الثالث الاعدادى لنهاية العام، وذلك بعد ان تأخرت محافظة الدقهلية عن بقية المحافظات مثل محافظة القاهرة وغيرها، التي قامت باصدار النتائج منذ عدة ايام.
ويمكن معرفة نتائج الشهادة الاعدادية محافظة الدقهلية لعام 2017 الترم الاول او الترم الثاني بالاسم او برقم الجلوس من رابط موقع نتائج مديرية التربية والتعليم موقع وزارة التربية والتعليم لعرض نتائج المحافظة.
كما يمكن الاطلاع على نتيجة الشهادة الاعدادية مديرية التربية والتعليم في محافظة الدقهلية والمنصورة، وجميع الادارات التعليمية من خلال هذا الرابط الخاص بنتائج الامتحانات على موقع مديرية التربية والتعليم بالدقهلية التابع لوزارة التربية والتعليم وذلك برقم الجلوس ويتم جلب النتيجة بالاسم حسب مجموع الدرجات والتقدير العام.
تحديث نتيجة الصف الثالث الاعدادى اخر العام الدراسي الترم الثانى 2017
سيجري الاعلان عن نتائج الشهادة الاعدادية بالدقهلية من موقع مديرية التربية والتعليم برقم الجلوس وستجدوها فور الاعلان عنها اليوم بالضغط على الرابط التالي >>>>> http://natiga4dk.com/
ارجو معرفة نتيجتى بالشهادة الاعدادية
محافظة الدقهلية
رقم الجلوس 13013
رقم الجلوس 9700
رقم جلوسي 2355
شكراً جزيلا على هذا الموقع حيث يعطى النتائج سريعا
لو سمحتو ارغب بمعرفة نتيجة الصف الثالث الاعدادى بالدقهليه والله الموفق
برجاء معرفه النتيجه
دقهليه بداوي الاعداديه بنات
رقم الجلوس ١٧٦٧٢
نسمه خالد فتحي محمد المعداوي
رقم الجلوس الدقهلية 173 مدرسة ابن لقمان المنصورة
اريد نتيجة الصف الاول الاعدادى مدرسة برق العز رقم جلوس ١٤١
أريد معرفة نتيجتى الآن الصف الأول الاعدادى الترم الاول رقم جلوسي 282
اريد معرفة النتيجة رقم جلوسى 84827 الدقهليه
رقم الجلوس 23841
عايزة اعرف نتيجة الصف الثالث اعدادى بميت الكرماء
الحمد لله الثانوية زى الفل بعد ما شفت نتيجتى فى اعدادية تعبت وربنا ما خيبش تعبى #الحمد لله #
عايز نتيجةً امتحانات الثانوية الصناعية بأسيوط
نتيجة الشهادة الاعداديه
نتيجة الشهادة الإعدادية -محافظة الدقهلية-إدارة بلقاس التعليمية-رقم الجلوس31294دينا محمود فتحى
أرجو معرفة نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة الدقهلية-إدارة بلقاس التعليمية-رقم الجلوس31294دينا محمود فتحى
ابي اشوف نتيجتي كنت مسافر في القصيم ما لحقت النتيجه