نتيجة الشهادة الاعدادية بالدقهلية

مصريات – الدقهلية – كتبت مي الحسيني: سيتم في وقت لاحق اليوم، الاعلان عن نتيجة الصف الثالث الاعدادى لنهاية العام، وذلك بعد ان تأخرت محافظة الدقهلية عن بقية المحافظات مثل محافظة القاهرة وغيرها، التي قامت باصدار النتائج منذ عدة ايام.

ويمكن معرفة نتائج الشهادة الاعدادية محافظة الدقهلية لعام 2017 الترم الاول او الترم الثاني بالاسم او برقم الجلوس من رابط موقع نتائج مديرية التربية والتعليم موقع وزارة التربية والتعليم لعرض نتائج المحافظة.

كما يمكن الاطلاع على نتيجة الشهادة الاعدادية مديرية التربية والتعليم في محافظة الدقهلية والمنصورة، وجميع الادارات التعليمية من خلال هذا الرابط الخاص بنتائج الامتحانات على موقع مديرية التربية والتعليم بالدقهلية التابع لوزارة التربية والتعليم وذلك برقم الجلوس ويتم جلب النتيجة بالاسم حسب مجموع الدرجات والتقدير العام.



تحديث نتيجة الصف الثالث الاعدادى اخر العام الدراسي الترم الثانى 2017



سيجري الاعلان عن نتائج الشهادة الاعدادية بالدقهلية من موقع مديرية التربية والتعليم برقم الجلوس وستجدوها فور الاعلان عنها اليوم بالضغط على الرابط التالي >>>>> http://natiga4dk.com/

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نتيجة الشهادة الاعدادية بالدقهلية 2017 مديرية التربية والتعليم