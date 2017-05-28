نتائج الشهادة الاعدادية بالدقهلية

نتيجة الشهادة الاعدادية بالدقهلية

مصريات – الدقهلية – كتبت مي الحسيني: سيتم في وقت لاحق اليوم، الاعلان عن نتيجة الصف الثالث الاعدادى لنهاية العام، وذلك بعد ان تأخرت محافظة الدقهلية عن بقية المحافظات مثل محافظة القاهرة وغيرها، التي قامت باصدار النتائج منذ عدة ايام.

نتيجة الشهادة الاعدادية بمحافظة الدقهلية 2017-2018

نتيجة الشهادة الاعدادية محافظة الدقهلية وزارة التربية والتعليم

ويمكن معرفة نتائج الشهادة الاعدادية محافظة الدقهلية لعام 2017 الترم الاول او الترم الثاني بالاسم او برقم الجلوس من رابط موقع نتائج مديرية التربية والتعليم موقع وزارة التربية والتعليم لعرض نتائج المحافظة.

كما يمكن الاطلاع على نتيجة الشهادة الاعدادية مديرية التربية والتعليم في محافظة الدقهلية والمنصورة، وجميع الادارات التعليمية من خلال هذا الرابط الخاص بنتائج الامتحانات على موقع مديرية التربية والتعليم بالدقهلية التابع لوزارة التربية والتعليم وذلك برقم الجلوس ويتم جلب النتيجة بالاسم حسب مجموع الدرجات والتقدير العام.

تحديث نتيجة الصف الثالث الاعدادى اخر العام الدراسي الترم الثانى 2017

سيجري الاعلان عن نتائج الشهادة الاعدادية بالدقهلية من موقع مديرية التربية والتعليم برقم الجلوس وستجدوها فور الاعلان عنها اليوم بالضغط على الرابط التالي >>>>> http://natiga4dk.com/

اخبار ومواضيع ذات صلة:

Advertisement

نتيجة الشهادة الاعدادية بالدقهلية 2017 مديرية التربية والتعليم

28/05/2017 1618 تعليق نتيجة الاعدادية , , , , , , , , , , , , , , ,
1618 comments
  1. اسماء ايمن سعد 23/05/2017 14:15 -

    ارجو معرفة نتيجتى بالشهادة الاعدادية
    محافظة الدقهلية
    رقم الجلوس 13013

  4. abdo 08/02/2017 22:32 -

    شكراً جزيلا على هذا الموقع حيث يعطى النتائج سريعا

  5. انتصار خليل حسن 08/02/2017 01:01 -

    لو سمحتو ارغب بمعرفة نتيجة الصف الثالث الاعدادى بالدقهليه والله الموفق

  6. نسمه حالد فتحي محمد المعداوي 06/02/2017 17:00 -

    برجاء معرفه النتيجه
    دقهليه بداوي الاعداديه بنات
    رقم الجلوس ١٧٦٧٢
    نسمه خالد فتحي محمد المعداوي

  7. مصطفي ايمن مصطفي عسكر 01/02/2017 14:28 -

    رقم الجلوس الدقهلية 173 مدرسة ابن لقمان المنصورة

  8. سلمى رضا 21/01/2017 15:15 -

    اريد نتيجة الصف الاول الاعدادى مدرسة برق العز رقم جلوس ١٤١

  9. ندى هاشم محمد عبد الرازق حسن 19/01/2017 16:42 -

    أريد معرفة نتيجتى الآن الصف الأول الاعدادى الترم الاول رقم جلوسي 282

  10. طارق مدحت محمد الحسينى 03/06/2016 13:54 -

    اريد معرفة النتيجة رقم جلوسى 84827 الدقهليه

  11. شيرين عبد المقصود جاد الرب الدنف 10/02/2016 10:31 -

    رقم الجلوس 23841 

  12. شيرين عبد المقصود جاد الرب الدنف 10/02/2016 10:27 -

    عايزة اعرف نتيجة الصف الثالث اعدادى بميت الكرماء

  13. ايمان رفعت منصور عبد المجيد بحيرى 18/10/2015 20:39 -

    الحمد لله الثانوية زى الفل بعد ما شفت نتيجتى فى اعدادية تعبت وربنا ما خيبش تعبى #الحمد لله #

  14. محمد حسن عطية مهني 22/06/2015 09:49 -

    عايز نتيجةً امتحانات الثانوية الصناعية بأسيوط

  15. علياء جمال محمود محمد 11/06/2015 08:45 -

    نتيجة الشهادة الاعداديه

  16. نورغزى 10/06/2015 18:33 -

    نتيجة الشهادة الإعدادية -محافظة الدقهلية-إدارة بلقاس التعليمية-رقم الجلوس31294دينا محمود فتحى

  17. نورغزى 10/06/2015 18:32 -

    أرجو معرفة نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة الدقهلية-إدارة بلقاس التعليمية-رقم الجلوس31294دينا محمود فتحى

  18. زينب عبدالله الرشيد 08/06/2015 20:48 -

    ابي اشوف نتيجتي كنت مسافر في القصيم ما لحقت النتيجه

أضف تعليقاً