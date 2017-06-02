نتيجة الشهادة الاعدادية 2017 بالشرقية

نتيجة الشهادة الاعدادية بالشرقية

مصريات – محافظة الشرقية – كتبت نهى الراسي: كما كنا قد اعلنا في خبر سابق اليوم، عن موعد ظهور نتائج امتحانات طلاب شهادة الصف الثالث الاعدادى آخر العام 2017 والتي ستشمل حصيلة الفصلين الدراسيين الاول والثانى، وكشف بدرجات المجموع والتقدير العام، على موقع مديرية التربية والتعليم بالشرقية عصر الغد، وذلك بعد مصادقة المحافظ.

نتائج الشهادة الاعدادية الصف الثالث بالشرقية 2017 موقع وزارة مديرية التربية والتعليم

نتيجة الشهادة الاعدادية بالشرقية 2017

وسيمكن مشاهدة نتائج الصف الثالث الاعدادى للسنة الدراسية 2017 التابعة لاي من المراكز والادارات التعليمية في محافظة الشرقية التالية: الزقازيق ، منيا القمح ، كفر صقر ، الحسينية ، ههيا ، اولاد صقر .. وغيره

وعلى غير المعتاد لم يقم موقع وزارة التربية والتعليم المركزي باعلان نتائج اعدادية الشرقية على الموقع الرسمي.

لهذا فقد تكفل موقع مديرية التربية والتعليم التابع للمحافظة باتاحة النتيجة على النت من خلال موقع بوابة مديرية التربية والتعليم الالكتروني الرسمي ويمكن الوصول اليه عبر الرابط ادناه.

تحديث الترم الثانى لنتائج الشهادة الاعدادية بمحافظة الشرقية 2017

يمكنك مشاهدة نتيجة الشهادة الاعدادية برقم الجلوس للفصل الدراسي الثانى 2017 لجميع مدارس محافظة الشرقية حيث ستظهر بوقت متأخر ليلة اليوم.

وللاستعلام عن نتيجة الاعدادية بالشرقية اضغط على الرابط التالي: http://www.sharkia.gov.eg

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نتيجة الشهادة الاعدادية بالشرقية مديرية التربية والتعليم 2017

02/06/2017 912 تعليق نتيجة الاعدادية , , , , , , , , , , , ,
912 comments
  1. Rafik Elgamel 02/06/2017 00:21 -

    مصطفي رفيق محمد صلاح محمد الجمل
    18425

  3. كريم محمد شحات 01/06/2017 22:59 -

    عايز اعرف نتيجة الشهادة بتاعي

  4. ayman saad elwan 01/06/2017 16:35 -

    عايز اعرف الشهاده بتعت رقم الجلوس ده 60619

  5. ناجي عبد الرؤف محمد القراط 01/06/2017 13:56 -

    عبد الرحمن ناجي عبد الرؤف محمد القراط رقم جلوس 27822

  6. احمدالقزاز 01/06/2017 01:28 -

    نتيجة الشهادة الاعداديه الشرقيه
    رقم الجلوس 57321

  7. محمد محمود احمد محمود السيد عامر 30/05/2017 22:12 -

    اريد ان اعرف الشهادة
    ورقم الجلوس
    38094

  8. سليمان محمد سليمان داود 27/05/2017 16:08 -

    نتيجة الصف الثالث الاعدادى المشتركة

  9. محمد عادل 07/02/2017 13:46 -

    عايز الشهادة الصف الثالث الاعدادى رقم الجلوس 19124 الاسم محمدج عادل عيد محمد محمد

  10. الشبراوى جميل الشبراوى السيد 03/02/2017 14:53 -

    عايز اعرف نتيجة الصف الثاني الاعدادي

    رقم جلوسي 544

  11. الشبراوى جميل الشبراوى السيد 03/02/2017 14:50 -

    544 2 اعدادي

  12. ahmed seleem 02/02/2017 14:02 -

    عايز اعرف الشهاده بتعتي علي رقم الجلوس ده 71588

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