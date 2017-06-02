نتيجة الشهادة الاعدادية بالشرقية

مصريات – محافظة الشرقية – كتبت نهى الراسي: كما كنا قد اعلنا في خبر سابق اليوم، عن موعد ظهور نتائج امتحانات طلاب شهادة الصف الثالث الاعدادى آخر العام 2017 والتي ستشمل حصيلة الفصلين الدراسيين الاول والثانى، وكشف بدرجات المجموع والتقدير العام، على موقع مديرية التربية والتعليم بالشرقية عصر الغد، وذلك بعد مصادقة المحافظ.

وسيمكن مشاهدة نتائج الصف الثالث الاعدادى للسنة الدراسية 2017 التابعة لاي من المراكز والادارات التعليمية في محافظة الشرقية التالية: الزقازيق ، منيا القمح ، كفر صقر ، الحسينية ، ههيا ، اولاد صقر .. وغيره

وعلى غير المعتاد لم يقم موقع وزارة التربية والتعليم المركزي باعلان نتائج اعدادية الشرقية على الموقع الرسمي.

لهذا فقد تكفل موقع مديرية التربية والتعليم التابع للمحافظة باتاحة النتيجة على النت من خلال موقع بوابة مديرية التربية والتعليم الالكتروني الرسمي ويمكن الوصول اليه عبر الرابط ادناه.

تحديث الترم الثانى لنتائج الشهادة الاعدادية بمحافظة الشرقية 2017



يمكنك مشاهدة نتيجة الشهادة الاعدادية برقم الجلوس للفصل الدراسي الثانى 2017 لجميع مدارس محافظة الشرقية حيث ستظهر بوقت متأخر ليلة اليوم.

وللاستعلام عن نتيجة الاعدادية بالشرقية اضغط على الرابط التالي: http://www.sharkia.gov.eg

اخبار ومواضيع ذات صلة:

Advertisement

نتيجة الشهادة الاعدادية بالشرقية مديرية التربية والتعليم 2017