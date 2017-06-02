نتيجة الشهادة الاعدادية بالشرقية مديرية التربية والتعليم 2017

نتيجة الشهادة الاعدادية بالشرقية
مصريات – محافظة الشرقية – كتبت نهى الراسي: كما كنا قد اعلنا في خبر سابق اليوم، عن موعد ظهور نتائج امتحانات طلاب شهادة الصف الثالث الاعدادى آخر العام 2017 والتي ستشمل حصيلة الفصلين الدراسيين الاول والثانى، وكشف بدرجات المجموع والتقدير العام، على موقع مديرية التربية والتعليم بالشرقية عصر الغد، وذلك بعد مصادقة المحافظ.
وسيمكن مشاهدة نتائج الصف الثالث الاعدادى للسنة الدراسية 2017 التابعة لاي من المراكز والادارات التعليمية في محافظة الشرقية التالية: الزقازيق ، منيا القمح ، كفر صقر ، الحسينية ، ههيا ، اولاد صقر .. وغيره
وعلى غير المعتاد لم يقم موقع وزارة التربية والتعليم المركزي باعلان نتائج اعدادية الشرقية على الموقع الرسمي.
لهذا فقد تكفل موقع مديرية التربية والتعليم التابع للمحافظة باتاحة النتيجة على النت من خلال موقع بوابة مديرية التربية والتعليم الالكتروني الرسمي ويمكن الوصول اليه عبر الرابط ادناه.
تحديث الترم الثانى لنتائج الشهادة الاعدادية بمحافظة الشرقية 2017
يمكنك مشاهدة نتيجة الشهادة الاعدادية برقم الجلوس للفصل الدراسي الثانى 2017 لجميع مدارس محافظة الشرقية حيث ستظهر بوقت متأخر ليلة اليوم.
وللاستعلام عن نتيجة الاعدادية بالشرقية اضغط على الرابط التالي: http://www.sharkia.gov.eg
مصطفي رفيق محمد صلاح محمد الجمل
18425
رقم الجلوس ١٦٠٩٠
عايز اعرف نتيجة الشهادة بتاعي
عايز اعرف الشهاده بتعت رقم الجلوس ده 60619
عبد الرحمن ناجي عبد الرؤف محمد القراط رقم جلوس 27822
نتيجة الشهادة الاعداديه الشرقيه
رقم الجلوس 57321
اريد ان اعرف الشهادة
ورقم الجلوس
38094
نتيجة الصف الثالث الاعدادى المشتركة
عايز الشهادة الصف الثالث الاعدادى رقم الجلوس 19124 الاسم محمدج عادل عيد محمد محمد
عايز اعرف نتيجة الصف الثاني الاعدادي
رقم جلوسي 544
544 2 اعدادي
عايز اعرف الشهاده بتعتي علي رقم الجلوس ده 71588