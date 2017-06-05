نتيجة الشهادة الاعدادية بسوهاج

مصريات- سوهاج – كتبت اسراء جمال: يسعى القائمون على الادارة التعليمية بهذه المحافظة الصعيدية الى التطوير الدائم، والارتقاء بمستوى التعليم، للحفاظ على مكانتها في اعلى المستويات على صعيد الجمهورية.

ويلاحظ بانه هناك خطوات ملموسة على هذا الصعيد وذلك بجهود مشكورة للمعلمات والمعلمين في الدرجة الاولى.

هذا ويمكنكم الان التعرف على نتائج الصف الثالث الاعدادى بمحافظة سوهاج اخر العام الترم الثانى 2017 لجميع الادارات التعليمية التابعة بالمحافظة، وذلك بعد ان اعتمدها السيد المحافظ ويتم توفيرها في جميع المدارس بكل المناطق في مديرية التربية والتعليم التابعة الى سوهاج.

ولمعرفة نتيجة الشهادة الاعدادية في محافظة سوهاج يجب ادخال رقم الجلوس بعد الضغط على الرابط المبين ادناه.

بحالة التعثر بالحصول على نتيجة الاعدادية يمكن كتابة تعليق في هذا الموضوع ووضع رقم الجلوس لمعرفة نتائج الاعدادية للصف الثالث.

تحديث نتيجة اعدادية سوهاج 2017 الترم الثانى

الف مبروك لكل الطلاب، حيث سيتم رفع نتائج الاعدادية على موقع وزارة التربية والتعليم او موقع مديرية التربية والتعليم التابع لديوان المحافظة الالكتروني التعليمي، وتستطيعون الان الاستعلام عن النتيجة بادخال رقم الجلوس بالمكان المخصص لذلك بعد الضغط على اللينك الآتي >> http://mahrous-001-site1.smarterasp.net/3rd.aspx

ملاحظة: فيما لو انبثقت لك صفحة اعلانية قم بتخطيها بعد انتظار لثواني وذلك عبر الزر في اعلى الصفحة ولونه اصفر.

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نتيجة الشهادة الاعدادية بسوهاج 2017 مديرية التربية والتعليم