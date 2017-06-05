نتيجة الشهادة الاعدادية بسوهاج 2017 مديرية التربية والتعليم

نتيجة الشهادة الاعدادية بسوهاج
مصريات- سوهاج – كتبت اسراء جمال: يسعى القائمون على الادارة التعليمية بهذه المحافظة الصعيدية الى التطوير الدائم، والارتقاء بمستوى التعليم، للحفاظ على مكانتها في اعلى المستويات على صعيد الجمهورية.
ويلاحظ بانه هناك خطوات ملموسة على هذا الصعيد وذلك بجهود مشكورة للمعلمات والمعلمين في الدرجة الاولى.
هذا ويمكنكم الان التعرف على نتائج الصف الثالث الاعدادى بمحافظة سوهاج اخر العام الترم الثانى 2017 لجميع الادارات التعليمية التابعة بالمحافظة، وذلك بعد ان اعتمدها السيد المحافظ ويتم توفيرها في جميع المدارس بكل المناطق في مديرية التربية والتعليم التابعة الى سوهاج.
ولمعرفة نتيجة الشهادة الاعدادية في محافظة سوهاج يجب ادخال رقم الجلوس بعد الضغط على الرابط المبين ادناه.
بحالة التعثر بالحصول على نتيجة الاعدادية يمكن كتابة تعليق في هذا الموضوع ووضع رقم الجلوس لمعرفة نتائج الاعدادية للصف الثالث.
تحديث نتيجة اعدادية سوهاج 2017 الترم الثانى
الف مبروك لكل الطلاب، حيث سيتم رفع نتائج الاعدادية على موقع وزارة التربية والتعليم او موقع مديرية التربية والتعليم التابع لديوان المحافظة الالكتروني التعليمي، وتستطيعون الان الاستعلام عن النتيجة بادخال رقم الجلوس بالمكان المخصص لذلك بعد الضغط على اللينك الآتي >> http://mahrous-001-site1.smarterasp.net/3rd.aspx
ملاحظة: فيما لو انبثقت لك صفحة اعلانية قم بتخطيها بعد انتظار لثواني وذلك عبر الزر في اعلى الصفحة ولونه اصفر.
لكل مجتهد نصيب وألف مبروك للناجحين وخاصة مدرسة السادات بأخميم
رقم الجلوس 25192 سوهاج مركز جرجا مدرسه الفتح الاعداديه بنين معرفه النتيجه الخاصه بى وشكرا
مطلوب نتيجة الشهادة الإعدادية
رقم الجلوس 24687
الإسم : بسمة محمد أحمد محمد
محافظة سوهاج
مدرسة الإعدادية المشتركة قرية الشيخ مكرم
رقم الجلوس 53727.سوهاج قرية بيت داود مدرسة بيت داود الابتدائية
رقم الجلوس 31410 سوهاج مركز اخميم السوامعة شرق مدرسة نجع هرماس
عايزة اعرف نتيجه الصف الثالث الاعدادي سوهاج مركز المنشاه رقم الجلوس 45070
انا عاوز اعرف نتيجة الشهادة الاعدادية سوهاج و رقم جلوسى 21175
النتيجه هتظهر امتا دي ظهرت ف جميع انحاء الجمهورية اشمعنا هنا
النتيجة هتظهر ميتة
57277 سوهاج
صفاء بدرى عبد النبى حسين
رقم الجلوس25520
أريد اعرف الشهادة الاعدادية الترم الاول الصف الثالث الاعدادى رقم الجلوس 71861
رقم الجلوس 27006 سوهاج مدرسه عثمان بن عفان جزيره شندويل
النتيجة لو تكرمتم
الاسم : أيه سراج محمد سراج
مدرسة الأعدادية بنات ب قرية مشطا مركز طما
محافظة سوهاج
ولكم جزيل الشكر
اريد ان اعرف النتيجه لو سمحتم رقم الجلوس 55339 بسوهاج المنشاه نجع القنطره الاعداديه المشتركه
شيماء خليفه محمد سوهاج المنشاه مدرسة الاعداديه المشتركه نجع القطره رقم الجلوس55339
وليد صلاح هاشم الاعداديه القديمه بنين رقم الجلوس ٣٤٥٣٦ اخميم
عايز اعرف النتيجه
نتيجه الاعداديه