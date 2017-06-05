نتيجة الشهادة الاعدادية 2017 بسوهاج

نتيجة الشهادة الاعدادية بسوهاج

مصريات- سوهاج – كتبت اسراء جمال: يسعى القائمون على الادارة التعليمية بهذه المحافظة الصعيدية الى التطوير الدائم، والارتقاء بمستوى التعليم، للحفاظ على مكانتها في اعلى المستويات على صعيد الجمهورية.

نتيجة الشهادة الاعدادية بسوهاج الترم الاول والترم الثاني2017 مديرية التربية والتعليم

نتيجة الشهادة الاعدادية 2017 في محافظة سوهاج

ويلاحظ بانه هناك خطوات ملموسة على هذا الصعيد وذلك بجهود مشكورة للمعلمات والمعلمين في الدرجة الاولى.

هذا ويمكنكم الان التعرف على نتائج الصف الثالث الاعدادى بمحافظة سوهاج اخر العام الترم الثانى 2017 لجميع الادارات التعليمية التابعة بالمحافظة، وذلك بعد ان اعتمدها السيد المحافظ ويتم توفيرها في جميع المدارس بكل المناطق في مديرية التربية والتعليم التابعة الى سوهاج.

ولمعرفة نتيجة الشهادة الاعدادية في محافظة سوهاج يجب ادخال رقم الجلوس بعد الضغط على الرابط المبين ادناه.

بحالة التعثر بالحصول على نتيجة الاعدادية يمكن كتابة تعليق في هذا الموضوع ووضع رقم الجلوس لمعرفة نتائج الاعدادية للصف الثالث.

تحديث نتيجة اعدادية سوهاج 2017 الترم الثانى

الف مبروك لكل الطلاب، حيث سيتم رفع نتائج الاعدادية على موقع وزارة التربية والتعليم او موقع مديرية التربية والتعليم التابع لديوان المحافظة الالكتروني التعليمي، وتستطيعون الان الاستعلام عن النتيجة بادخال رقم الجلوس بالمكان المخصص لذلك بعد  الضغط على اللينك الآتي >> http://mahrous-001-site1.smarterasp.net/3rd.aspx
ملاحظة: فيما لو انبثقت لك صفحة اعلانية قم بتخطيها بعد انتظار لثواني وذلك عبر الزر في اعلى الصفحة ولونه اصفر.

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نتيجة الشهادة الاعدادية بسوهاج 2017 مديرية التربية والتعليم

05/06/2017 919 تعليق نتيجة الاعدادية , , , , , , , , , , ,
919 comments
  1. أ/الكومي 05/06/2017 07:45 -

    لكل مجتهد نصيب وألف مبروك للناجحين وخاصة مدرسة السادات بأخميم

  2. الامير منتصر ابوالحسن محمد 05/06/2017 07:44 -

    رقم الجلوس 25192 سوهاج مركز جرجا مدرسه الفتح الاعداديه بنين معرفه النتيجه الخاصه بى وشكرا

  3. مطلوب النتيجة 05/06/2017 07:44 -

    مطلوب نتيجة الشهادة الإعدادية
    رقم الجلوس 24687
    الإسم : بسمة محمد أحمد محمد
    محافظة سوهاج
    مدرسة الإعدادية المشتركة قرية الشيخ مكرم

  4. عبير حسن مرعي 05/06/2017 07:43 -

    رقم الجلوس 53727.سوهاج قرية بيت داود مدرسة بيت داود الابتدائية

  5. صباح رزق عبد اللاه السيد 05/06/2017 07:42 -

    رقم الجلوس 31410 سوهاج مركز اخميم السوامعة شرق مدرسة نجع هرماس

  6. تهاني خالد مرعي 05/06/2017 07:41 -

    عايزة اعرف نتيجه الصف الثالث الاعدادي سوهاج مركز المنشاه رقم الجلوس 45070

  7. اسامة محمد عبد اللاه 05/06/2017 07:39 -

    انا عاوز اعرف نتيجة الشهادة الاعدادية سوهاج و رقم جلوسى 21175

  8. علي حسن مانو 03/06/2017 17:36 -

    النتيجه هتظهر امتا دي ظهرت ف جميع انحاء الجمهورية اشمعنا هنا

  9. زهراء شرف الدين سعد محمد 03/06/2017 12:35 -

    النتيجة هتظهر ميتة

  11. صفاء بدرى عبد النبى حسين 30/01/2017 09:14 -

    صفاء بدرى عبد النبى حسين
    رقم الجلوس25520

  12. محمود 28/01/2017 00:39 -

    أريد اعرف الشهادة الاعدادية الترم الاول الصف الثالث الاعدادى رقم الجلوس 71861

  13. علي محمدفراج 13/06/2016 08:43 -

    رقم الجلوس 27006 سوهاج مدرسه عثمان بن عفان جزيره شندويل

  14. أيه سراج محمد سراج 11/06/2016 17:47 -

    النتيجة لو تكرمتم 
    الاسم : أيه سراج محمد سراج
    مدرسة الأعدادية بنات ب قرية مشطا مركز طما
    محافظة سوهاج
    ولكم جزيل الشكر

  15. شيماء خليفه محمد ابو العدب 11/06/2016 13:49 -

    اريد ان اعرف النتيجه لو سمحتم رقم الجلوس 55339 بسوهاج المنشاه نجع القنطره الاعداديه المشتركه

  16. شيماء خليفه 11/06/2016 13:34 -

    شيماء خليفه محمد سوهاج المنشاه مدرسة الاعداديه المشتركه نجع القطره رقم الجلوس55339

  17. روكا رودي 11/06/2016 03:20 -

    وليد صلاح هاشم الاعداديه القديمه بنين رقم الجلوس ٣٤٥٣٦ اخميم

  18. حنين ممدوح السيد ابوضيف 11/06/2016 02:23 -

    عايز اعرف النتيجه

  19. يوسف علاء الدين يوسف 10/06/2016 21:44 -

    نتيجه الاعداديه

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