نتيجة الشهادة الاعدادية 2017 بقنا الترم الثانى كل المحافظة

نتيجة الشهادة الاعدادية بقنا

مصريات – محافظة قنا – كتبت ميساء السلمي: جاري الاعلان عن صدور نتائج الصف الثالث الاعدادى، وذلك بعد ان تم الانتهاء من تصحيح اوراق الامتحانات وتسليمها للمحافظ والذي قام باعتمادها البارحة.

هذا ويمكن للجميع الان الاطلاع على نتائج الامتحانات لمواد الفصل الدراسي الثانى واخر اخبار ظهور نتيجة الشهادة الاعدادية بقنا من خلال الرابط الموجود ادناه.

وبلغت نسبة النجاح 65,6% حسب نتائج الصف الثالث الاعدادي، واحتلت ادارة قفط التعليمية المركز الأول بنسبة نجاح 81.19% يليها قوص بنسبة نجاح 76.22% اما في المركز الثالث فقد جاءت فرشوط بنسبة نجاح 74.4%.

اما اسماء اوائل نتيجة اعدادية قنا في العام السابق فهي كالتالي:

مارك جرجس بسمارك “قنا الاعدادية الحديثة” سلمى عادل احمد “جنوب قنا الاعدادية بنات”

أمنية ياسر مختار “قوص الاعدادية بنات” مارينا ماجد جرجس “قنا الإعدادية بنات”

تحديث صدور نتيجة الشهادة الاعداددية بقنا 2017 الترم الثانى



لمشاهدة نتائج الصف الثالث لاعدادية قنا في جميع الادارات التعليمية التابعة لمحافظة قنا وذلك بعد ان يتم اتاحتها على موقع وزارة التربية والتعليم اضغط على الرابط التالي: http://www.qena.gov.eg

اذا خرجت لك صفحة اعلانية ستستطيع تخطيها بالضغط على زر اصفر اعلى يمين الصفحة ثم اختر بعد دخولك نتيجة الشهادة الاعدادية ثم ستجد اسم محافظة قنا عند ظهورها يرجى الانتباه بانه وبسبب من الضغط الشديد على موقع وزارة التربية والتعليم قد تضطر للمحاولة اكثر من مرة بحالة حصول صفحة خطأ ويمكنك حينها معرفة النتيجة برقم الجلوس فقط لتظهر لك الدرجات والتقدير العام بالاسم.

كما يمكن للجميع مساعدة البعض عبر نظام التعليقات اسفل هذه الصفحة بتقديم معلومات.

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