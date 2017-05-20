نتيجة الشهادة الاعدادية محافظة بنى سويف 2017 برقم الجلوس

نتيجة الشهادة الاعدادية محافظة بنى سويف
مصريات – بني سويف – كتبت ندى عثمان: لكل طلاب الصف الثالث الاعدادى، يمكنكم الان مشاهدة ومعرفة نتائج الشهادة الاعدادية لجميع مدارس مديرية محافظة بنى سويف الخاصة بامتحانات الترم الثانى، للتلاميذ المنتظمين، وكذلك لطلبة المنازل ومدارس الصم والمكفوفين، وللمدارس الرياضية والمهنية بالادارات التعليمية المختلفة سواء الواسطى ، مركز ناصر ، اهناسيا ، الفشن ، سمسطا ،ومركز ببا.
هذا ويتم اعتماد نتيجة الصف الثالث الاعدادي في بني سويف اخر العام الدراسي 2017 ويمكن الاطلاع على درجات المواد المختلفة من اللغة العربية والخط والاملاء ، الجبر والاحصاء ، التربية الدينية ، الدراسات الاجتماعية ، اللغة الاجنبية ، الكمبيوتر وتكنولوجيا المعلومات ، التربية الفنية ، الهندسة ـ التربية الدينية والعلوم والمجموع الكلي بالضغط على موقع مديرية التربية والتعليم ببني سويف والمعتمد لاظهار نتيجة الشهادة الاعدادية برقم الجلوس يظهر الاسم الخاص بالطالب وتقديراته المختلفة.
وستتوفر نتائج الامتحانات الخاصة بدرجات الترم الاول والترم الثانى، وكذلك المجموع الكلي بالدرجات، اضافة الى اختبارات المتخلفين، وكل ذلك برقم الجلوس على موقع مديرية وزارة التربية والتعليم عبر الضغط على الرابط التالي الان: http://www.bns-edu.com
ملاحظة: رابط نتيجة الاعدادية المبين اعلاه صحيح ومؤكد فقط يجب عليك ان تلاحظ المستطيل الاصفر اعلى الصفحة الاعلانية، ثم تضغط عليه لتتخطى صفحة الاعلانات وتنتقل لصفحة نتائج بوابة محافظة بني سويف التعليمية ومن ثم تدخل رقم الجلوس في المكان المخصص.
نتيجة الصف الثالث
ارجو الرد بسرعة نتيجة الشهادة الاعدادية ببنى سويف الترم الأول مدرسة عمر بن الخطاب سربو ادارة سمسطا التعليميه
أحمد ناجح محمود المدرسة بني صالح الاعدادية المشتركة
رقم الجلوس 45736
الشهادة الاعدادية
اية احمد سيد حسن . مدرسة ام الابطال . الفشن . بني سويف . رقم الجلوس . 42033
عاوز النتيجه
رقم جلوسى ١٣٩٤٦
بدى النتيجه 2017
رقم جلوس٣٩٦٣١
مها محمد عمر حسن محمد رقم الجلوس 34 الفشن بني سويف الاول الاعدادي مدرسة الاعداديه بنات
عايز نتيجة الشهادة الاعدادية الترم الثاني رق جلوسي 20772
انا اسمى / سماح عيد محمد محافظة /بنى سويف
رقم جلوسى/1112
اريد نتيجة الشهادة الاعدادية انا رقم .جلوسى 621
رقم الجلوس 561 شهادة الصف الثاني الاعدادي محافظة بني سويف ارجو النتيجه سريعا