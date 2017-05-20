نتائج الشهادة الاعدادية ببنى سويف 2017

نتيجة الشهادة الاعدادية محافظة بنى سويف

مصريات – بني سويف – كتبت ندى عثمان: لكل طلاب الصف الثالث الاعدادى، يمكنكم الان مشاهدة ومعرفة نتائج الشهادة الاعدادية لجميع مدارس مديرية محافظة بنى سويف الخاصة بامتحانات الترم الثانى، للتلاميذ المنتظمين، وكذلك لطلبة المنازل ومدارس الصم والمكفوفين، وللمدارس الرياضية والمهنية بالادارات التعليمية المختلفة سواء الواسطى ، مركز ناصر ، اهناسيا ، الفشن ، سمسطا ،ومركز ببا.

هذا ويتم اعتماد نتيجة الصف الثالث الاعدادي في بني سويف اخر العام الدراسي 2017 ويمكن الاطلاع على درجات المواد المختلفة من اللغة العربية والخط والاملاء ، الجبر والاحصاء ، التربية الدينية ، الدراسات الاجتماعية ، اللغة الاجنبية ، الكمبيوتر وتكنولوجيا المعلومات ، التربية الفنية ، الهندسة ـ التربية الدينية والعلوم والمجموع الكلي بالضغط على موقع مديرية التربية والتعليم ببني سويف والمعتمد لاظهار نتيجة الشهادة الاعدادية برقم الجلوس يظهر الاسم الخاص بالطالب وتقديراته المختلفة.

وستتوفر نتائج الامتحانات الخاصة بدرجات الترم الاول والترم الثانى، وكذلك المجموع الكلي بالدرجات، اضافة الى اختبارات المتخلفين، وكل ذلك برقم الجلوس على موقع مديرية وزارة التربية والتعليم عبر الضغط على الرابط التالي الان: http://www.bns-edu.com

ملاحظة: رابط نتيجة الاعدادية المبين اعلاه صحيح ومؤكد فقط يجب عليك ان تلاحظ المستطيل الاصفر اعلى الصفحة الاعلانية، ثم تضغط عليه لتتخطى صفحة الاعلانات وتنتقل لصفحة نتائج بوابة محافظة بني سويف التعليمية ومن ثم تدخل رقم الجلوس في المكان المخصص.

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نتيجة الشهادة الاعدادية محافظة بنى سويف 2017 برقم الجلوس

20/05/2017 663 تعليق نتيجة الاعدادية , , , , , , , , , , , , ,
663 comments
  1. عصام محمد عبد الغفار محمد 13/02/2017 20:25 -

    نتيجة الصف الثالث

  2. محمد شعبان أحمد محمود 38156 09/02/2017 12:26 -

    ارجو الرد بسرعة نتيجة الشهادة الاعدادية ببنى سويف الترم الأول مدرسة عمر بن الخطاب سربو ادارة سمسطا التعليميه

  3. أحمد ناجح 04/02/2017 16:11 -

    أحمد ناجح محمود المدرسة بني صالح الاعدادية المشتركة
    رقم الجلوس 45736
    الشهادة الاعدادية

  4. اية احمد سيد حسن 03/02/2017 00:01 -

    اية احمد سيد حسن . مدرسة ام الابطال . الفشن . بني سويف . رقم الجلوس . 42033

  9. مها محمد عمر حسن محمد 04/06/2016 17:04 -

    مها محمد عمر حسن محمد رقم الجلوس 34 الفشن بني سويف الاول الاعدادي مدرسة الاعداديه بنات

  10. محمود اشرف عبدالله 02/06/2016 15:08 -

    عايز نتيجة الشهادة الاعدادية الترم الثاني رق جلوسي 20772

  11. سماحة عيد محمد 31/05/2016 20:02 -

    انا اسمى / سماح عيد محمد      محافظة /بنى  سويف
    رقم جلوسى/1112

  12. داليا اشرف محمود احمد 24/01/2016 16:31 -

    اريد نتيجة الشهادة الاعدادية انا رقم .جلوسى 621

  13. ابانوب ممدوح عوض 22/01/2016 18:16 -

    رقم الجلوس 561 شهادة الصف الثاني الاعدادي محافظة بني سويف ارجو النتيجه سريعا

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