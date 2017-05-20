نتيجة الشهادة الاعدادية محافظة بنى سويف

مصريات – بني سويف – كتبت ندى عثمان: لكل طلاب الصف الثالث الاعدادى، يمكنكم الان مشاهدة ومعرفة نتائج الشهادة الاعدادية لجميع مدارس مديرية محافظة بنى سويف الخاصة بامتحانات الترم الثانى، للتلاميذ المنتظمين، وكذلك لطلبة المنازل ومدارس الصم والمكفوفين، وللمدارس الرياضية والمهنية بالادارات التعليمية المختلفة سواء الواسطى ، مركز ناصر ، اهناسيا ، الفشن ، سمسطا ،ومركز ببا.

هذا ويتم اعتماد نتيجة الصف الثالث الاعدادي في بني سويف اخر العام الدراسي 2017 ويمكن الاطلاع على درجات المواد المختلفة من اللغة العربية والخط والاملاء ، الجبر والاحصاء ، التربية الدينية ، الدراسات الاجتماعية ، اللغة الاجنبية ، الكمبيوتر وتكنولوجيا المعلومات ، التربية الفنية ، الهندسة ـ التربية الدينية والعلوم والمجموع الكلي بالضغط على موقع مديرية التربية والتعليم ببني سويف والمعتمد لاظهار نتيجة الشهادة الاعدادية برقم الجلوس يظهر الاسم الخاص بالطالب وتقديراته المختلفة.



وستتوفر نتائج الامتحانات الخاصة بدرجات الترم الاول والترم الثانى، وكذلك المجموع الكلي بالدرجات، اضافة الى اختبارات المتخلفين، وكل ذلك برقم الجلوس على موقع مديرية وزارة التربية والتعليم عبر الضغط على الرابط التالي الان: http://www.bns-edu.com

ملاحظة: رابط نتيجة الاعدادية المبين اعلاه صحيح ومؤكد فقط يجب عليك ان تلاحظ المستطيل الاصفر اعلى الصفحة الاعلانية، ثم تضغط عليه لتتخطى صفحة الاعلانات وتنتقل لصفحة نتائج بوابة محافظة بني سويف التعليمية ومن ثم تدخل رقم الجلوس في المكان المخصص.

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نتيجة الشهادة الاعدادية محافظة بنى سويف 2017 برقم الجلوس