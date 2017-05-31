نتيجة الصف السادس الابتدائي والصف الثالث الاعدادى بجنوب سيناء

نتيجة الشهادة الاعدادية جنوب سيناء

مصريات – جنوب سيناء – كتبت ليلى عبد الظاهر: اعتمد محافظ جنوب سيناء نتائج الصف الثالث الاعدادى الشهادة الاعدادية الصف الثالث 2017 وكذلك نتيجة الشهادة الابتدائية الصف السادس.

نتيجة الشهادة الاعدادية ونتيجة الابتدائية 2017 محافظة جنوب سيناء

نتيجة الشهادة الاعدادية ونتيجة الابتدائية محافظة جنوب سيناء

حيث بلغت نسبة النجاح في نتيجة السادس الابتدائى بجنوب سيناء 86.6% اما في عموم مدارس الصف الثالث الاعدادى في جنوب سيناء فقد بلغت نسبة النجاح 80.3% وهي اعلى نسبة من محافظة شمال سيناء.

وكان السيد وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة جنوب سيناء قد اعلن بان نسبة النجاح لتلاميذ الشهادة الابتدائية الصف السادس وايضاً نتيجة الشهادة الاعدادية الصف الثالث لا تختلف كثيرا عن الاعوام الثلاث السابقة.

هذا وجرى تقديم نتائج الشهادة الابتدائية ونتائج الاعدادية عبر المدارس وقد يتم نشرها على موقع وزارة التربية والتعليم على النت في وقت لاحق ويمكن الحصول على النتائج برقم الجلوس بالضغط هنا: http://moe.gov.eg/natiga_preparatory

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نتيجة الشهادة الاعدادية والابتدائية محافظة جنوب سيناء 2017

31/05/2017 19 تعليق نتيجة الاعدادية , , , , , , , , , , , , , ,
19 comments
  1. حسين أبو سبيل 18/05/2017 14:37 -

    عوزيييين نتيجة يسمين عوده رقم الجلوس ماحد عارفه
    في مدرسة عمر بن الخطاب الابتدائي وشكرن

  2. جمعه محمد علاوي جبلي 17/07/2015 20:30 -

    مدرسة علي بن ابي طالب الاعدادية

  3. محمد هانى ابراهيم ابراهيم 11/06/2015 12:18 -

    اريد نتيجة الشهادة الابتدائية الازهرية با الدقهلية 

  4. محمد صالح محمد محمد 10/06/2015 23:30 -

    انا اريد معرفه درجات الصف السادس الابتدائي  معهد اولاد صقر الشرقيه رقم الجلوس 25748

  5. محمد 05/06/2015 18:44 -

    مدرسه عمر بن الخطاب ع فى نويبع بسرعه عاوزين النتيجه

  6. احمد حسين هليل 02/06/2015 09:28 -

    نتيجة الشهادة الاعدادية مدرسة سعد زغلول جنوب سيناء ادارة راس سدر التعليمية

  7. حسام حسن السيد حنفى 01/06/2015 20:56 -

    حسام حسن السيد حنفى ثالثة اعدادى رقم الجلوس 2667 ارجو النتيجة

  8. محمد حسن 01/06/2015 16:02 -

    نتيجة رامز على محمد عبدالله  رقم٨٣٦٨

  9. محمد حسن 01/06/2015 16:00 -

    عاوز اعرفنتيجة رامزعلى محمد عبدالله المهدى رقم جلوس٨٣٦٨ مدرسةمحمدنجيب جنوب سيناء 

  10. hazem 29/05/2015 16:47 -

    ارجو معرفة نتيجة الصف الثالث الاعدادى بجنوب سيناء ادارة دهب رقم الجلوس 7625 

  11. أحمد سعيد حشاد 26/05/2015 23:05 -

    انا اسمي أحمد سعيد من جنوب سيناء  المدينه مدرسه بلال بن رباح الاعداديه  ولو  تسمح تبعتلي رساله ورقم الجلوس 7709 ويكون فيها النتيجه بتاعي وشكرا 

  12. شروق سليم محمد 10/05/2015 15:11 -

    انا عايزة نتجتى من شمال سيناء ورقم الجلوس 698

  13. احمد 03/02/2015 18:35 -

    انا احمد من الغربية الموقع نتيجة الشهادة
    الاعدادية

  14. محمد كمال جمعة على ابراهيم 01/02/2015 16:06 -

    عوز نتيجة الشهادة الاعدادية بى مدرسة الحرية العسكرية بي جنوب سيناء

  15. فيرينا وجيه انور 03/06/2013 10:55 -

    اريد معرفة الشهادة الابتدائية جنوب سيناء ورقم الجلوس 963

  16. حسام فضل مصطفي محمد 30/05/2013 20:03 -

    اريد نتيجة الشهادة الابتدائية جنوب سيناء 6ابتدائي براس سدر

  17. رنا اميه عفيفى اسماعيل 29/05/2013 02:28 -

    ارجو معرفه النتيجه الابتدائيه محافظه جنوب سيناء مدرسه على مبارك الاسم رنا أميه عفيفى اسماعيل رقم الجلوس 222

  18. Marsue 22/04/2011 13:32 -

    I’m not esaliy impressed. . . but that’s impressing me! 🙂

  19. على محمد السيد محمد السيد 26/06/2010 22:50 -

    اين نتيجة الشهادة الابتدئية جنوب سيناء ادارة دهب غير الاؤل

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