نتيجة الشهادة الاعدادية والابتدائية محافظة جنوب سيناء 2017

نتيجة الشهادة الاعدادية جنوب سيناء

مصريات – جنوب سيناء – كتبت ليلى عبد الظاهر: اعتمد محافظ جنوب سيناء نتائج الصف الثالث الاعدادى الشهادة الاعدادية الصف الثالث 2017 وكذلك نتيجة الشهادة الابتدائية الصف السادس.

حيث بلغت نسبة النجاح في نتيجة السادس الابتدائى بجنوب سيناء 86.6% اما في عموم مدارس الصف الثالث الاعدادى في جنوب سيناء فقد بلغت نسبة النجاح 80.3% وهي اعلى نسبة من محافظة شمال سيناء.

وكان السيد وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة جنوب سيناء قد اعلن بان نسبة النجاح لتلاميذ الشهادة الابتدائية الصف السادس وايضاً نتيجة الشهادة الاعدادية الصف الثالث لا تختلف كثيرا عن الاعوام الثلاث السابقة.

هذا وجرى تقديم نتائج الشهادة الابتدائية ونتائج الاعدادية عبر المدارس وقد يتم نشرها على موقع وزارة التربية والتعليم على النت في وقت لاحق ويمكن الحصول على النتائج برقم الجلوس بالضغط هنا: http://moe.gov.eg/natiga_preparatory

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