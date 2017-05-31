نتيجة الشهادة الاعدادية والابتدائية محافظة جنوب سيناء 2017

نتيجة الشهادة الاعدادية جنوب سيناء
مصريات – جنوب سيناء – كتبت ليلى عبد الظاهر: اعتمد محافظ جنوب سيناء نتائج الصف الثالث الاعدادى الشهادة الاعدادية الصف الثالث 2017 وكذلك نتيجة الشهادة الابتدائية الصف السادس.
حيث بلغت نسبة النجاح في نتيجة السادس الابتدائى بجنوب سيناء 86.6% اما في عموم مدارس الصف الثالث الاعدادى في جنوب سيناء فقد بلغت نسبة النجاح 80.3% وهي اعلى نسبة من محافظة شمال سيناء.
وكان السيد وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة جنوب سيناء قد اعلن بان نسبة النجاح لتلاميذ الشهادة الابتدائية الصف السادس وايضاً نتيجة الشهادة الاعدادية الصف الثالث لا تختلف كثيرا عن الاعوام الثلاث السابقة.
هذا وجرى تقديم نتائج الشهادة الابتدائية ونتائج الاعدادية عبر المدارس وقد يتم نشرها على موقع وزارة التربية والتعليم على النت في وقت لاحق ويمكن الحصول على النتائج برقم الجلوس بالضغط هنا: http://moe.gov.eg/natiga_preparatory
عوزيييين نتيجة يسمين عوده رقم الجلوس ماحد عارفه
في مدرسة عمر بن الخطاب الابتدائي وشكرن
مدرسة علي بن ابي طالب الاعدادية
اريد نتيجة الشهادة الابتدائية الازهرية با الدقهلية
انا اريد معرفه درجات الصف السادس الابتدائي معهد اولاد صقر الشرقيه رقم الجلوس 25748
مدرسه عمر بن الخطاب ع فى نويبع بسرعه عاوزين النتيجه
نتيجة الشهادة الاعدادية مدرسة سعد زغلول جنوب سيناء ادارة راس سدر التعليمية
حسام حسن السيد حنفى ثالثة اعدادى رقم الجلوس 2667 ارجو النتيجة
نتيجة رامز على محمد عبدالله رقم٨٣٦٨
عاوز اعرفنتيجة رامزعلى محمد عبدالله المهدى رقم جلوس٨٣٦٨ مدرسةمحمدنجيب جنوب سيناء
ارجو معرفة نتيجة الصف الثالث الاعدادى بجنوب سيناء ادارة دهب رقم الجلوس 7625
انا اسمي أحمد سعيد من جنوب سيناء المدينه مدرسه بلال بن رباح الاعداديه ولو تسمح تبعتلي رساله ورقم الجلوس 7709 ويكون فيها النتيجه بتاعي وشكرا
انا عايزة نتجتى من شمال سيناء ورقم الجلوس 698
انا احمد من الغربية الموقع نتيجة الشهادة
الاعدادية
عوز نتيجة الشهادة الاعدادية بى مدرسة الحرية العسكرية بي جنوب سيناء
اريد معرفة الشهادة الابتدائية جنوب سيناء ورقم الجلوس 963
اريد نتيجة الشهادة الابتدائية جنوب سيناء 6ابتدائي براس سدر
ارجو معرفه النتيجه الابتدائيه محافظه جنوب سيناء مدرسه على مبارك الاسم رنا أميه عفيفى اسماعيل رقم الجلوس 222
I’m not esaliy impressed. . . but that’s impressing me! 🙂
اين نتيجة الشهادة الابتدئية جنوب سيناء ادارة دهب غير الاؤل