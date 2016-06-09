نتيجة الدور الثانى للشهادة الاعدادية 2017

مصريات – كتبت شهد قرني: تعتمد نتيجة ملاحق الصف الثالث الاعدادى الدور الثاني 2017 من وزير التعليم قبل نهاية الشهر الحالي، حيث يتقدم الطلاب الان الى الامتحانات وبجدول مختلف من محافظة لاخرى، ولا سيما ان هناك بعض المحافاظات التي لم تظهر نتائجها لامتحانات الدور الاول حتى تاريخ كتابة هذا الخبر، ومنها محافظات الصعيد باستثناء بني سويف، وكذلك محافظة كفر الشيخ التي يتأخر فيها ظهور النتيجة تقريباً كل عام.



هذا وسوف تظهر نتائج الشهادة الاعدادية 2017 الدور الثاني، لبعض المحافظات مثل القاهرة الاسكندرية الجيزة قبل صدور نتيجة الشهادة الاعدادية الدور الثانى للمناطق الاخرى لتأخير موعد الامتحانات التي يؤديها الطلبة في امتحانات الصف الثالث الاعدادي اي محافظة الدقهلية ،، الشرقية ، المنوفية ، البحيرة ، كفر الشيخ ، القليوبية ، الغربية ، بني سويف ، المنيا، الاقصر ، قنا ، مطروح ، شمال سيناء و العريش ، البحر الاحمر ، جنوب سيناء ، اسوان ، سوهاج ، اسيوط، الاسماعيلية ، السويس ، بورسعيد ، البحر الاحمر ، الوادي الجديد ، القليوبية ، الجيزة ، دمياط ، الفيوم.

ومن هنا يتمكن الطلبة من معرفة نتيجة الدور الثاني للشهادة الاعدادية 2017 ملاحق الصف الثالث الاعدادى عن طريق الاسم و برقم الجلوس وذلك بالضغط على هذا الرابط الان >>> http://portal.moe.gov.eg/natiga_prep

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نتيجة الدور الثانى للشهادة الاعدادية 2017 نتائج الملاحق