نتيجة الدور الثانى للشهادة الاعدادية الصف الثالث 2017

نتيجة الدور الثانى للصف الثالث للشهادة الاعدادية 2017 – 2018

نتيجة الدور الثانى للشهادة الاعدادية 2017

مصريات – كتبت شهد قرني: تعتمد نتيجة ملاحق الصف الثالث الاعدادى الدور الثاني 2017 من وزير التعليم قبل نهاية الشهر الحالي، حيث يتقدم الطلاب الان الى الامتحانات وبجدول مختلف من محافظة لاخرى، ولا سيما ان هناك بعض المحافاظات التي لم تظهر نتائجها لامتحانات الدور الاول حتى تاريخ  كتابة هذا الخبر، ومنها محافظات الصعيد باستثناء بني سويف، وكذلك محافظة كفر الشيخ التي يتأخر فيها ظهور النتيجة تقريباً كل عام.

هذا وسوف تظهر نتائج الشهادة الاعدادية 2017 الدور الثاني، لبعض المحافظات مثل القاهرة  الاسكندرية الجيزة قبل صدور نتيجة الشهادة الاعدادية الدور الثانى للمناطق الاخرى لتأخير موعد الامتحانات التي يؤديها الطلبة في امتحانات الصف الثالث الاعدادي اي محافظة الدقهلية ،، الشرقية ، المنوفية ، البحيرة ، كفر الشيخ ، القليوبية ، الغربية ، بني سويف ، المنيا، الاقصر ، قنا ، مطروح ، شمال سيناء و العريش ، البحر الاحمر ، جنوب سيناء ، اسوان ، سوهاج ، اسيوط، الاسماعيلية ، السويس ، بورسعيد ، البحر الاحمر ، الوادي الجديد ، القليوبية ، الجيزة ، دمياط ، الفيوم.

ومن هنا يتمكن الطلبة من معرفة نتيجة الدور الثاني للشهادة الاعدادية 2017 ملاحق الصف الثالث الاعدادى عن طريق الاسم و برقم الجلوس وذلك بالضغط على هذا الرابط الان >>> http://portal.moe.gov.eg/natiga_prep

اخبار ومواضيع ذات صلة:

Advertisement

نتيجة الدور الثانى للشهادة الاعدادية 2017 نتائج الملاحق

09/06/2016 904 تعليق نتيجة الاعدادية , , , , , , , , , , , , , ,
904 comments
  1. نورهان محفوظ شحاته الحلفاوي 29/07/2017 22:08 -

    عايزة نتيجة ملاحق الشهادة الاعدادية رقم جلوسي ٣٤٨٥٥

  2. ملك محمد سيد احمد عبد الكريم 17/05/2017 23:54 -

    498 رقم الجلوس
    ملك محمد سيد احمد عبد الكريم

  3. ملك محمد سيد احمد عبد الكريم 17/05/2017 23:52 -

    عاوز نتيجه الصف الثالث مدرسه عمر مكرم صباحي

  4. يسى ناجح معوض رزقالله 11/05/2017 11:49 -

    عايز نتيجة الصف الثاني الاعداديه رقم الجلوس 630

أضف تعليقاً