نتيجة الشهادة الاعدادية الصف الثالث محافظة كفر الشيخ 2017

نتيجة الشهادة الاعدادية الصف الثالث بكفر الشيخ

مصريات – كفر الشيخ – كتبت انوار بسيوني: يعاني دائما طلاب محافظتنا، وفي كل عام سواء في الترم الاول او الترم الثانى اخر العام، من صعوبة الحصول على نتيجة الشهادات الابتدائية والاعدادية في الوقت المحدد لها، وكثيراً ما يتأخر صدور ونشر النتائج على موقع معرفة النتيجة الكترونياً.

ورغم الجهود التي يبذلها المعلمون والمعلمات والقائمون على التعليم عامة في المحافظة، والتقدم الملحوظ والمحقق في السنتين الاخيرتين في عمل مديرية التربية والتعليم بكفر الشيخ، إلا انه مازالت هناك عقبات ذات طابع اداري تنظيمي، تحول دون الاسراع واللحاق في تقديم نتيجة الصف الثالث الاعدادى بنفس مواعيد المحافظات الاخرى التي تسبقها عادة باعلان النتائج على مواقعها، مثل محافظة الجيزة والقاهرة والاسكندرية التي قامت بنشر النتائج منذ عدة ايام مضت.

واذا كنت من طلاب وطالبات الصف الثالث الاعدادي في احدى مدارس محافظة كفر الشيخ، او اي من اداراتها التعليمية، ولم تحصل بعد على نتيجة الشهادة الاعدادية لهذا العام 2017، يمكنك الان الاستعلام عن نتائج اعدادية كفر الشيخ وذلك بادخال رقم الجلوس بعد الضغط على هذا الرابط: http://kfsedu.gov.eg

وبحال مواجهتك لاي مشاكل في معرفة النتيجة من اللينك المبين اعلاه، يمكنك كتابة تعليق يحتوي على رقم الجلوس واسم المدرسة والادارة التعليمية التي تتبع لها، كي نتمكن من مساعدتك في معرفة النتيجة.

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نتيجة الشهادة الاعدادية الصف الثالث محافظة كفر الشيخ 2017

30/05/2017 450 تعليق نتيجة الاعدادية , , , , , , , , , , ,
450 comments
  1. ايمان عبد السلام 11/06/2013 12:47 -

    انا ايمان من مركز بيلا رقم جلوسي 34029 

  2. ايمو مودي 08/06/2013 22:12 -

    انا عايزه نتيجة الشهادة الاعداديه محافظه كفر الشيخ مركز دسوق قريه سنهور المديه مدرسه الاعداديه المشتركه الجديده   

  3. ليث جمال شمس ابو يوسف 08/06/2013 22:03 -

    اريد معرفه النتيجه رقم جلوسي 10584

  4. زينب عبدالعزيز عبدالمجيد عبدالعزيز بدر 04/06/2013 11:17 -

    اريد ان اعرف نتيجة الشهادة الاعدادية والدرجات ورقم جلوسى 19463

  5. فؤاد محمد فؤاد 10/02/2013 20:49 -

    اريد النتيجة
    لهذا السم

  6. محمدبليغ مدرسة علي عبدالشكور 06/02/2013 22:05 -

    رقم الجلوس :1455

  7. حنان عبد الغنى كمال سلمان 06/02/2013 14:47 -

    اسمى حنان عبد الغنى كمال سلمان

  8. حنان عبد الغنى كمال سلمان 06/02/2013 14:47 -

    اريد ان اعرف النتيجة

  10. ياسر عزت 01/02/2013 12:53 -

    اريد معرفه نتيجه الاعداديه رقم جلوس 17266

  11. محمود محمد سليمان 10/07/2012 19:08 -

    اريد نتيجتى رقم الجلوس 15788

  12. محمد أحمد محمد 05/06/2012 01:59 -

    اريد معرفه النتيجه باداره بيلا التعليميه
    رقم الجلوس 31839

  13. احمد عبدالرازق محمد متولى 04/06/2012 22:16 -

    رقم الجلوس بمحافظة كفرالشيخ36534

  14. شيماء رجب احمد 04/06/2012 21:14 -

    اريد النتجة بسرعة 30855

  15. نورهان عبد الصمد علي خضر 04/06/2012 16:23 -

    محافظه كفر الشيخ رقم الجلوس 18755

  16. ابن بلطيم 04/06/2012 15:49 -

    أريد معرفة نتيجتي محافظة كفر الشيخ

    رقم جلوسي 37348 و 37536

  17. azza 03/06/2012 23:52 -

    عايزة اعرف النتيجة الاعدادية بنين لمحافظة كفر الشيخ ورقم الجلوس29237واسمى رانيا ابراهيم محمد غالى

  18. على سيداحمد حمدى الشهاوى 03/06/2012 22:39 -

    ارجو مساعدتى فى الحصول على النتيجة لو سمحتو اسمى على سيداحمد حمدى الشهاوى ورقم جلوسى 1771

  19. منة اللة مختار حسين 03/06/2012 19:33 -

    اريد معرفت النتيجة الصف الثالث
    11925

  20. منار ابراهيم محمود عبدالونيس 01/06/2012 08:08 -

    نتيجة الاعدادية بمدرسة كوم الحجر الاعدادية

  21. عبدالله فرج على احمد شاهين 01/06/2012 03:05 -

    اريد معرفة النتيجة لهذا الاسم

  22. azza 31/05/2012 22:35 -

    انا اسمى رانيا ابراهيم محمد غالى ورقم الجلوس29237وعايزة اعرف النتيجة بسرعة لو سمحتو وشكرا

  23. ايمان محمد الهوارى 30/05/2012 19:16 -

    ارجو النتيجه رقم جلوسى 24808

  24. اميرةمحمد على سعيد 30/05/2012 18:20 -

    معرفة نتجةالشهادةالاعداديه رقم الجلوس 10176

  26. احلام جمال الجبالى 30/05/2012 13:44 -

    انا اسمى احلام جمال الجبالى رقم الجلوس 10398 من محافظة كفر الشيخ مركز دسوق اريد معرفة نتيجة الشهادة الاعدادية

  27. صفي 30/05/2012 11:51 -

    عايز اعرف النتيجه رقم الجلوس 10283 ادارة دسوق التعليميه

  28. محمد ابراهيم السيد الصعيدى 29/05/2012 23:43 -

    ارجو النتيجة فورا 15428

  29. سارة احمد على عوض 29/05/2012 22:52 -

    رقم الجلوس26242ارجو الرد سريعا

  30. انا اسمى سارة 29/05/2012 17:07 -

    انا عاوزة النتيجة بسرعةورقم الجلوس 26242مدرسة مطوبس الاعدادية بنات لو سمحتم عاوزة الرد بسرعة

  31. سارة عادل احمد 29/05/2012 03:47 -

    عايزة اعرف نتيجتى رقم الجلوس 20030 مركز سيدى سالم

  33. محمدفخرالدين 27/05/2012 01:08 -

    عاوز نتيجة دينا الشحات رقم الجلوس 20263

  34. نورا علاء 26/05/2012 02:25 -

    اريد معرفه نتيجتى انا اسمى نورا علاء الدين من محافظه كفر الشيخ مركز بيلا ورقم الجلوس 29774

  35. عمر سالم محمد سالم 21/05/2012 21:37 -

    ونعلم سيدتكم انهو فى مدرسه بلطيم . الشيخ مبارك ولكم جزيل الشكر .

  36. عمر سالم محمد سالم 21/05/2012 21:34 -

    السلام عليكم . نرجوا من سيدتكم ان تعلمونا بنتيجه ابن اختى عمر وهذا البريد بتعى انا واعلونى عليه بعد اذنكم ولكم جزيل الشكر . وهذا رقم الجلوس الخاص به . 37958

  37. سامح محمد بسيونى النجار 16/05/2012 23:32 -

    برجاء النتيجة لان انا ابن عم نائب وزير التربية والتعليم

  38. جمال ابراهيم حمدى 05/05/2012 15:48 -

    انا رقم جلوسي 250 وا اريد نتيجتا حلا

  39. احمد فؤاد عبد الرحمن الخلال 05/05/2012 02:05 -

    ده رقم جلوسى 398

  40. محمد رمضان حسين أحمد عفيفى 13/03/2012 20:09 -

    نتيجة امتحان الترم الأول فى الشهادة الإعدادية2011/2012

  41. احمد عبد اللطيف عبد الحميد الصاةى 11/02/2012 23:57 -

    الاسم \ احمد عبد اللطيف عبد الحميد الصاوى
    رقم جلوسى 35371

  42. اماني احمد محمود اللواتي 05/02/2012 01:49 -

    انا اماني احمد اريد النتيجة رقم جلوسي 1887

  43. احمد 05/02/2012 00:20 -

    انا اسمى احمد محمد البدرى ابو اليزيد محمد البشبيشى من محافظة كفر الشيخ مركز دسوق ممكن اعرف نتيجتى وانا رقم جلوسى 9923

  44. هناء عبدالرحمن جبر 04/02/2012 08:56 -

    انا من مركز الرياض محافظه كفرالشيخ ورقم جلوسي 9494 وموقع التربيه والتعليم مفيش عليه غير السادس الابتدائي

  45. فاطمه شعبان 04/02/2012 08:53 -

    انا تابعه لمركز الرياض محافظه كفرالشيخ ورقم جلوسي 9490

  46. انا محمد جمال 03/02/2012 19:46 -

    رقم الجلوس بتاعي 31844 من محافظة كفر الشيخ مدرسة العلامية

  47. سارة مصطفى 03/02/2012 19:11 -

    أنا عاوزة النتيجة ممكن رقم جلوسى 15059 محافظة كفرالشيخ ادارة دسوق

  48. ايهاب عبد الجواد عبد العليم حجاج 03/02/2012 14:14 -

    ممكن اعرف نتيجتى اسمى ايهاب عبد الجواد حجاج ورقم جلوسى 16997

  49. rana 01/02/2012 15:01 -

    انا رقم جلوسي 10227 ياريت تبعتولي النتيجه علي الايميل بسرعه

  50. مجدى صابر على عبد الحميد خفاجى 31/01/2012 22:36 -

    انا رقم جلوسى3779 ياريت بسرعه الله يخليكم

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