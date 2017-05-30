نتيجة الشهادة الاعدادية الصف الثالث بكفر الشيخ

مصريات – كفر الشيخ – كتبت انوار بسيوني: يعاني دائما طلاب محافظتنا، وفي كل عام سواء في الترم الاول او الترم الثانى اخر العام، من صعوبة الحصول على نتيجة الشهادات الابتدائية والاعدادية في الوقت المحدد لها، وكثيراً ما يتأخر صدور ونشر النتائج على موقع معرفة النتيجة الكترونياً.

ورغم الجهود التي يبذلها المعلمون والمعلمات والقائمون على التعليم عامة في المحافظة، والتقدم الملحوظ والمحقق في السنتين الاخيرتين في عمل مديرية التربية والتعليم بكفر الشيخ، إلا انه مازالت هناك عقبات ذات طابع اداري تنظيمي، تحول دون الاسراع واللحاق في تقديم نتيجة الصف الثالث الاعدادى بنفس مواعيد المحافظات الاخرى التي تسبقها عادة باعلان النتائج على مواقعها، مثل محافظة الجيزة والقاهرة والاسكندرية التي قامت بنشر النتائج منذ عدة ايام مضت.



واذا كنت من طلاب وطالبات الصف الثالث الاعدادي في احدى مدارس محافظة كفر الشيخ، او اي من اداراتها التعليمية، ولم تحصل بعد على نتيجة الشهادة الاعدادية لهذا العام 2017، يمكنك الان الاستعلام عن نتائج اعدادية كفر الشيخ وذلك بادخال رقم الجلوس بعد الضغط على هذا الرابط: http://kfsedu.gov.eg

وبحال مواجهتك لاي مشاكل في معرفة النتيجة من اللينك المبين اعلاه، يمكنك كتابة تعليق يحتوي على رقم الجلوس واسم المدرسة والادارة التعليمية التي تتبع لها، كي نتمكن من مساعدتك في معرفة النتيجة.

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نتيجة الشهادة الاعدادية الصف الثالث محافظة كفر الشيخ 2017