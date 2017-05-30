نتيجة الشهادة الاعدادية الصف الثالث محافظة كفر الشيخ 2017

نتيجة الشهادة الاعدادية الصف الثالث بكفر الشيخ
مصريات – كفر الشيخ – كتبت انوار بسيوني: يعاني دائما طلاب محافظتنا، وفي كل عام سواء في الترم الاول او الترم الثانى اخر العام، من صعوبة الحصول على نتيجة الشهادات الابتدائية والاعدادية في الوقت المحدد لها، وكثيراً ما يتأخر صدور ونشر النتائج على موقع معرفة النتيجة الكترونياً.
ورغم الجهود التي يبذلها المعلمون والمعلمات والقائمون على التعليم عامة في المحافظة، والتقدم الملحوظ والمحقق في السنتين الاخيرتين في عمل مديرية التربية والتعليم بكفر الشيخ، إلا انه مازالت هناك عقبات ذات طابع اداري تنظيمي، تحول دون الاسراع واللحاق في تقديم نتيجة الصف الثالث الاعدادى بنفس مواعيد المحافظات الاخرى التي تسبقها عادة باعلان النتائج على مواقعها، مثل محافظة الجيزة والقاهرة والاسكندرية التي قامت بنشر النتائج منذ عدة ايام مضت.
واذا كنت من طلاب وطالبات الصف الثالث الاعدادي في احدى مدارس محافظة كفر الشيخ، او اي من اداراتها التعليمية، ولم تحصل بعد على نتيجة الشهادة الاعدادية لهذا العام 2017، يمكنك الان الاستعلام عن نتائج اعدادية كفر الشيخ وذلك بادخال رقم الجلوس بعد الضغط على هذا الرابط: http://kfsedu.gov.eg
وبحال مواجهتك لاي مشاكل في معرفة النتيجة من اللينك المبين اعلاه، يمكنك كتابة تعليق يحتوي على رقم الجلوس واسم المدرسة والادارة التعليمية التي تتبع لها، كي نتمكن من مساعدتك في معرفة النتيجة.
انا ايمان من مركز بيلا رقم جلوسي 34029
انا عايزه نتيجة الشهادة الاعداديه محافظه كفر الشيخ مركز دسوق قريه سنهور المديه مدرسه الاعداديه المشتركه الجديده
اريد معرفه النتيجه رقم جلوسي 10584
اريد ان اعرف نتيجة الشهادة الاعدادية والدرجات ورقم جلوسى 19463
اريد النتيجة
لهذا السم
رقم الجلوس :1455
اسمى حنان عبد الغنى كمال سلمان
اريد ان اعرف النتيجة
1415
اريد معرفه نتيجه الاعداديه رقم جلوس 17266
اريد نتيجتى رقم الجلوس 15788
اريد معرفه النتيجه باداره بيلا التعليميه
رقم الجلوس 31839
رقم الجلوس بمحافظة كفرالشيخ36534
اريد النتجة بسرعة 30855
محافظه كفر الشيخ رقم الجلوس 18755
أريد معرفة نتيجتي محافظة كفر الشيخ
رقم جلوسي 37348 و 37536
عايزة اعرف النتيجة الاعدادية بنين لمحافظة كفر الشيخ ورقم الجلوس29237واسمى رانيا ابراهيم محمد غالى
ارجو مساعدتى فى الحصول على النتيجة لو سمحتو اسمى على سيداحمد حمدى الشهاوى ورقم جلوسى 1771
اريد معرفت النتيجة الصف الثالث
11925
نتيجة الاعدادية بمدرسة كوم الحجر الاعدادية
اريد معرفة النتيجة لهذا الاسم
انا اسمى رانيا ابراهيم محمد غالى ورقم الجلوس29237وعايزة اعرف النتيجة بسرعة لو سمحتو وشكرا
ارجو النتيجه رقم جلوسى 24808
معرفة نتجةالشهادةالاعداديه رقم الجلوس 10176
19539
انا اسمى احلام جمال الجبالى رقم الجلوس 10398 من محافظة كفر الشيخ مركز دسوق اريد معرفة نتيجة الشهادة الاعدادية
عايز اعرف النتيجه رقم الجلوس 10283 ادارة دسوق التعليميه
ارجو النتيجة فورا 15428
رقم الجلوس26242ارجو الرد سريعا
انا عاوزة النتيجة بسرعةورقم الجلوس 26242مدرسة مطوبس الاعدادية بنات لو سمحتم عاوزة الرد بسرعة
عايزة اعرف نتيجتى رقم الجلوس 20030 مركز سيدى سالم
20249
عاوز نتيجة دينا الشحات رقم الجلوس 20263
اريد معرفه نتيجتى انا اسمى نورا علاء الدين من محافظه كفر الشيخ مركز بيلا ورقم الجلوس 29774
ونعلم سيدتكم انهو فى مدرسه بلطيم . الشيخ مبارك ولكم جزيل الشكر .
السلام عليكم . نرجوا من سيدتكم ان تعلمونا بنتيجه ابن اختى عمر وهذا البريد بتعى انا واعلونى عليه بعد اذنكم ولكم جزيل الشكر . وهذا رقم الجلوس الخاص به . 37958
برجاء النتيجة لان انا ابن عم نائب وزير التربية والتعليم
انا رقم جلوسي 250 وا اريد نتيجتا حلا
ده رقم جلوسى 398
نتيجة امتحان الترم الأول فى الشهادة الإعدادية2011/2012
الاسم \ احمد عبد اللطيف عبد الحميد الصاوى
رقم جلوسى 35371
انا اماني احمد اريد النتيجة رقم جلوسي 1887
انا اسمى احمد محمد البدرى ابو اليزيد محمد البشبيشى من محافظة كفر الشيخ مركز دسوق ممكن اعرف نتيجتى وانا رقم جلوسى 9923
انا من مركز الرياض محافظه كفرالشيخ ورقم جلوسي 9494 وموقع التربيه والتعليم مفيش عليه غير السادس الابتدائي
انا تابعه لمركز الرياض محافظه كفرالشيخ ورقم جلوسي 9490
رقم الجلوس بتاعي 31844 من محافظة كفر الشيخ مدرسة العلامية
أنا عاوزة النتيجة ممكن رقم جلوسى 15059 محافظة كفرالشيخ ادارة دسوق
ممكن اعرف نتيجتى اسمى ايهاب عبد الجواد حجاج ورقم جلوسى 16997
انا رقم جلوسي 10227 ياريت تبعتولي النتيجه علي الايميل بسرعه
انا رقم جلوسى3779 ياريت بسرعه الله يخليكم