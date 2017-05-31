نتيجة الصف الثالث الاعدادى 2017 محافظة مرسى مطروح

نتيجة الشهادة الاعدادية محافظة مطروح

مصريات – مطروح – كتبت منة حسب الله: قد لا تعتبر مرسى مطروح من المحافظات النائية، رغم بعدها الجغرافي عن العاصمة ومركز القاهرة الكبرى، وذلك قياساً بمستوى التعليم عموماً، ومرحلة التعليم الاساسي خصوصاً، وعلى مستوى الجمهورية.

نتائج الشهادة الاعدادية بمحافظة مطروح 2017

نتيجة الشهادة الاعدادية الصف الثالث محافظة مرسى مطروح 2017

ولا تتخلف ايضاً عن غيرها من المحافظات والمديريات التعليمية بعدد المتفوقين ومتوسط نسبة النجاح، بل على العكس هناك عدد كبير من الطلاب والطالبات الذين يحصلون على الدرجات التامة بالامتحانات سواء للشهادة الابتدائية الصف السادس او الشهادة الاعدادية الصف الثالث.

واخيراً وبعد طول انتظار صدرت نتيجة الصف الثالث الاعدادى لطلاب محافظة مطروح للفصل الثانى اخر العام الدراسي، حيث سيقوم السيد المحافظ صباح اليوم، وبحضور وكيل وزارة التربية والتعليم بالمحافظة الى جانب عدد من العاملين في ادارة الامتحانات التابعة الى مديرية التربية والتعليم بمطروح باعتماد النتيجة الاعدادية لجميع الادارات التعليمية في محافظة مرسى مطروح.

وسيمكن الان معرفة نتائج امتحانات الشهادة الاعدادية للعام 2017 بمطروح وذلك بعد ان يتم رفعها على موقع وزارة التربية والتعليم او موقع مديرية محافظة مرسى مطروح التعليمية.

وللاستعلام عن نتائج تلاميذ الصف الثالث الاعدادى بمرسى مطروح برقم الجلوس من خلال موقع وزارة التربية والتعليم حال توفرها اضغط على هذا الرابط: http://mersa.matrouh.gov.eg

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نتيجة الشهادة الاعدادية محافظة مرسى مطروح الصف الثالث 2017

31/05/2017 167 تعليق نتيجة الاعدادية , , , , , , , , , ,
167 comments
  1. محمد عبد السلام صابر قنفود 31/05/2017 12:27 -

    رقم الجلوس1643

  2. هيما بدر 20/05/2017 20:35 -

    اريد نتيجة الصف الاول اعدادي
    مدرسة وادي ماجد محافظة مرسى مطروح
    الاسم . سيف رمضان ابو سيف
    رقم الجلوس ١١٧

  3. وائل العذيذاة 10/05/2017 20:56 -

    الاسم رحمة وائل محمد ناجى اريد النتيحة الاعدادية بنات بمطروح رقم الجلوس82

  4. عبد الرحمن رمضان عبده محمود 12/02/2017 22:15 -

    نتيجة الشهاده الاعدادى لمرسى مطروح

  5. عبداللة محمد 27/08/2015 11:53 -

    النتيجة لس ما ظهرتشى والااية رقم الجلوس 49477

  6. مني 14/08/2015 23:23 -

    عايز اعرف نتيجة الملاحق الشهادة الاعدادية الاسم مني نصيف رقم الجلوس 442 مدرسة عقبة ابن نافع  محافظة مطروح مركز الحمام

  8. يوسف حماد 12/06/2015 21:37 -

    اريد نتيجة الصف الثالث الاعدادي محافظة مرسي مطروح مدرسة محمد متولي الشعراوي  الاسم جمال عبدالله جمعه حماد رقم الجلوس 827

  9. ريان بلاشك 10/06/2015 06:10 -

    عبدالله خالد مهيدى عوض موس مدرسة مكارم الاخلاق بمرسى مطروح

  10. حسن سعد عبدالرحمن عوض 09/06/2015 16:55 -

    اريد نتيجه الصف الثالث الاعداي رقم جلوس 710

  11. حسن سعد عبدالرحمن عوض 09/06/2015 16:54 -

    اريد نتيجه الصف الثالث الاعداي رقم جولوس 710

  12. محمد ربيع فتحي عبد الرحيم 09/06/2015 16:46 -

    نتيجه الشهاده الاعداديه الازهريه بمحافظة الاسكندريه رقم الجلوس ٤٩١٥٦

  13. شادي سعيد عوض 08/06/2015 23:36 -

    شادي سعيد عوض
    ادارة فوكا
    مدرسه فوكا ااعداديه بنين
    رقم الجلوس راح منه

  14. خالد عبد الكريم 08/06/2015 20:07 -

    انا عاوز شهاده عزة عبد الكريم محمد رقم الجلوس 117

    بمدينه الحمام مدرسة خديجه بنت خويلد بنات

  15. احمد محمد 07/06/2015 21:16 -

    نتيجة الشهادة الاعداديه مديريه سيوة رقم جلوس5579

  16. حمدي وصفي سعيد عبدالرحيم 06/06/2015 19:15 -

    الشهاده الاعداديه محافظه مطروح

  17. عبدالرحمن احمد محمد 04/06/2015 23:05 -

    اريد نتيجة الشهادة الاعدادية 
    محافظة:مرسى مطروح
    الاسم :عبدالرحمن احمد محمد 
    المدرسة:كيلو 7 الاعدادية بنين
    رقم الجلوس:2484

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