نتيجة الشهادة الاعدادية محافظة مطروح

مصريات – مطروح – كتبت منة حسب الله: قد لا تعتبر مرسى مطروح من المحافظات النائية، رغم بعدها الجغرافي عن العاصمة ومركز القاهرة الكبرى، وذلك قياساً بمستوى التعليم عموماً، ومرحلة التعليم الاساسي خصوصاً، وعلى مستوى الجمهورية.

ولا تتخلف ايضاً عن غيرها من المحافظات والمديريات التعليمية بعدد المتفوقين ومتوسط نسبة النجاح، بل على العكس هناك عدد كبير من الطلاب والطالبات الذين يحصلون على الدرجات التامة بالامتحانات سواء للشهادة الابتدائية الصف السادس او الشهادة الاعدادية الصف الثالث.

واخيراً وبعد طول انتظار صدرت نتيجة الصف الثالث الاعدادى لطلاب محافظة مطروح للفصل الثانى اخر العام الدراسي، حيث سيقوم السيد المحافظ صباح اليوم، وبحضور وكيل وزارة التربية والتعليم بالمحافظة الى جانب عدد من العاملين في ادارة الامتحانات التابعة الى مديرية التربية والتعليم بمطروح باعتماد النتيجة الاعدادية لجميع الادارات التعليمية في محافظة مرسى مطروح.

وسيمكن الان معرفة نتائج امتحانات الشهادة الاعدادية للعام 2017 بمطروح وذلك بعد ان يتم رفعها على موقع وزارة التربية والتعليم او موقع مديرية محافظة مرسى مطروح التعليمية.

وللاستعلام عن نتائج تلاميذ الصف الثالث الاعدادى بمرسى مطروح برقم الجلوس من خلال موقع وزارة التربية والتعليم حال توفرها اضغط على هذا الرابط: http://mersa.matrouh.gov.eg

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نتيجة الشهادة الاعدادية محافظة مرسى مطروح الصف الثالث 2017