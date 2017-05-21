نتيجة الشهادة الاعدادية 2017 بوابة محافظة أسوان التعليمية

نتيجة الشهادة الاعدادية محافظة اسوان
مصريات – اسوان – كتبت نجاة طاهر: ليس غريباً ان ترى عدداً لا بأس به من طلاب محافظة اسوان متفوقين دراسياً على مستوى الجمهورية، ومع انها تعتبر من المحافظات النائية، الا ان الاهتمام بالتعليم عموما سواء من قبل القائمين على الادارة التعليمية او حتى من الاهالي انفسهم.
وسوف يقوم السيد محافظ اسوان باعتماد نتائج الصف الثالث الاعدادى لجميع مراكز محافظة اسوان التابعة الى مديرية التربية والتعليم مثل ادفو ، نصر النوبة، مركز اسوان.
وتظهر نتيجة الشهادة الاعدادية لمركز اسوان و نصر النوبة و ادفو وكذلك نتيجة الشهادة الاعدادية في القرى الاخرى الخاصة بالترم الثاني للطلبة المنتظمين والفصل الدراسي الاول والثاني للمتخلفين.
وسوف يتم لاحقا تحديد موعد تكريم اوائل نتيجة الشهادة الاعدادية باسوان في حفل تقيمه المحافظة وبحضور وكلاء الادارات التعليمية.
ويجري نشر نتائج الشهادة الاعدادية، على موقع وزارة التربية والتعليم في بوابة محافظة اسوان التعليمية الذي يتخصص في الستنين الاخيرتين بعرض نتيجة الاعدادية باسوان وتجدون رابطاُ له في نهاية هذا الخبر.
وسوف يتم فرز الطلاب بعد اعلان نتيجة تنسيق الشهادة الاعدادية التي تقوم بتحديدها وزارة التربية والتعليم ويتم على اساسها تحديد معدل القبول في المدارس الثانوية العامة او الثانوية المهنية الفنية وذلك بعد انتهاء امتحانات الدور الثاني التي ستنتهي في نهاية يونيو 2017 حسب الجدول المعلن.
لمشاهدة وللاستعلام عن النتيجة برقم الحلوس وبالاسم على موقع بوابة مديرية وزارة التربية والتعليم باسوان اضغط هنا: www.aswanedu.gov.eg
ملاحظة هامة: نتيجة الصف الثالث الاعدادي على بوابة محافظة اسوان الالكترونية التعليمية ستكون متوفرة على الرابط اعلاه بكل تأكيد ولكن لو رأيت موقع اعلانات بعد الضغط انتظر لثواني ريثما يظهر زر اصفر حتى تتخطى الاعلانات وتتوجه لوضع رقم الجلوس مباشرة وسوف تظهر لك بالاسم.
بتوفيق انشاء الله
امين يارب
هاجر عبدالله عبدالرسول مدكور 50298 مدرسة الناصرية بأسوان
رحاب محمود محمدحسين رقم الجلوس 9801مدرسه العبور وادى خريت2
رقم الجلوس محافظة أسوان 69
نتيجه الشهاده العداديه مدرسه الشلال الاعداديه باسوان ورقم الجلوس 1123
رقم الجلوس 737240
الرجاء معرفة نتيجة الاعدادية بمدرسة الشهيد عبد الخالق بدر باسوان رقم الجلوس 1426
1038مدرسه عمر بن الخطاب الاعداديه بنات باسوان
عاوزة اعرف نتيجة الشهادة الاعدادية والقم 15856
عاوزة اعرف نتيجة الشهادة الاعداديةوالرقم15856
عايزة اعرف نتيجة الفنية كوم امبو 214940 للرقم الجلوس دى
نتيجة امتحان الشهاده الاعداديه محمد بدرى محمد أحمد مدرسة عمر ابن الخطاب بنين
نتيجة امتحانات الشهاده الاعداديه مدرسة عمر ابن الخطاب بنين
مركز ادفو محافظه اسوان ورقم جلوسى 16132
رقم الجلوس 9596
مدرسه المساعيد والشطب الاعداديه المشتركه محافظه اسوان
محمد نور الدين يوسف رقم الجلوس 308 لمحافظه اسوان
محمد نور الدين يوسف رقم الجلوس 308 لمحافظة اسوان
ارجو ارسال النتيجة
رقم الجلوس 4205
عايزة اعرف نتيجة مينا وجية غطاس برقم جلوس 11285 مدرسة الشهيد فتحى بكوم امبو
عوزه النتيجه بتاعت رقم الجلوس ده 9727 من محافظة اسوان
ارجو الرد متى بالضبط ستظهر النتائج وليه التاخير دى كل المحافظات ظهرت النتائج ماعدا اسوان