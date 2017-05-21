نتيجة الشهادة الاعدادية محافظة اسوان

مصريات – اسوان – كتبت نجاة طاهر: ليس غريباً ان ترى عدداً لا بأس به من طلاب محافظة اسوان متفوقين دراسياً على مستوى الجمهورية، ومع انها تعتبر من المحافظات النائية، الا ان الاهتمام بالتعليم عموما سواء من قبل القائمين على الادارة التعليمية او حتى من الاهالي انفسهم.

وسوف يقوم السيد محافظ اسوان باعتماد نتائج الصف الثالث الاعدادى لجميع مراكز محافظة اسوان التابعة الى مديرية التربية والتعليم مثل ادفو ، نصر النوبة، مركز اسوان.

وتظهر نتيجة الشهادة الاعدادية لمركز اسوان و نصر النوبة و ادفو وكذلك نتيجة الشهادة الاعدادية في القرى الاخرى الخاصة بالترم الثاني للطلبة المنتظمين والفصل الدراسي الاول والثاني للمتخلفين.

وسوف يتم لاحقا تحديد موعد تكريم اوائل نتيجة الشهادة الاعدادية باسوان في حفل تقيمه المحافظة وبحضور وكلاء الادارات التعليمية.

ويجري نشر نتائج الشهادة الاعدادية، على موقع وزارة التربية والتعليم في بوابة محافظة اسوان التعليمية الذي يتخصص في الستنين الاخيرتين بعرض نتيجة الاعدادية باسوان وتجدون رابطاُ له في نهاية هذا الخبر.

وسوف يتم فرز الطلاب بعد اعلان نتيجة تنسيق الشهادة الاعدادية التي تقوم بتحديدها وزارة التربية والتعليم ويتم على اساسها تحديد معدل القبول في المدارس الثانوية العامة او الثانوية المهنية الفنية وذلك بعد انتهاء امتحانات الدور الثاني التي ستنتهي في نهاية يونيو 2017 حسب الجدول المعلن.

لمشاهدة وللاستعلام عن النتيجة برقم الحلوس وبالاسم على موقع بوابة مديرية وزارة التربية والتعليم باسوان اضغط هنا: www.aswanedu.gov.eg

ملاحظة هامة: نتيجة الصف الثالث الاعدادي على بوابة محافظة اسوان الالكترونية التعليمية ستكون متوفرة على الرابط اعلاه بكل تأكيد ولكن لو رأيت موقع اعلانات بعد الضغط انتظر لثواني ريثما يظهر زر اصفر حتى تتخطى الاعلانات وتتوجه لوضع رقم الجلوس مباشرة وسوف تظهر لك بالاسم.

اخبار ومواضيع ذات صلة:

Advertisement

نتيجة الشهادة الاعدادية 2017 بوابة محافظة أسوان التعليمية