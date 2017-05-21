نتائج الشهادة الاعدادية محافظة اسوان 2017

نتيجة الشهادة الاعدادية محافظة اسوان

مصريات – اسوان – كتبت نجاة طاهر: ليس غريباً ان ترى عدداً لا بأس به من طلاب محافظة اسوان متفوقين دراسياً على مستوى الجمهورية، ومع انها تعتبر من المحافظات النائية، الا ان الاهتمام بالتعليم عموما سواء من قبل القائمين على الادارة التعليمية او حتى من الاهالي انفسهم.

وسوف يقوم السيد محافظ اسوان باعتماد نتائج الصف الثالث الاعدادى لجميع مراكز محافظة اسوان التابعة الى مديرية التربية والتعليم مثل ادفو ، نصر النوبة، مركز اسوان.

وتظهر نتيجة الشهادة الاعدادية لمركز اسوان و نصر النوبة و ادفو وكذلك نتيجة الشهادة الاعدادية في القرى الاخرى الخاصة بالترم الثاني للطلبة المنتظمين والفصل الدراسي الاول والثاني للمتخلفين.

وسوف يتم لاحقا تحديد موعد تكريم اوائل نتيجة الشهادة الاعدادية باسوان في حفل تقيمه المحافظة وبحضور وكلاء الادارات التعليمية.

ويجري نشر نتائج الشهادة الاعدادية، على موقع وزارة التربية والتعليم في بوابة محافظة اسوان التعليمية الذي يتخصص في الستنين الاخيرتين بعرض نتيجة الاعدادية باسوان وتجدون رابطاُ له في نهاية هذا الخبر.

وسوف يتم فرز الطلاب بعد اعلان نتيجة تنسيق الشهادة الاعدادية التي تقوم بتحديدها وزارة التربية والتعليم ويتم على اساسها تحديد معدل القبول في المدارس الثانوية العامة او الثانوية المهنية الفنية وذلك بعد انتهاء امتحانات الدور الثاني التي ستنتهي في نهاية يونيو 2017 حسب الجدول المعلن.

لمشاهدة وللاستعلام عن النتيجة برقم الحلوس وبالاسم على موقع بوابة مديرية وزارة التربية والتعليم باسوان اضغط هنا: www.aswanedu.gov.eg

ملاحظة هامة: نتيجة الصف الثالث الاعدادي على بوابة محافظة اسوان الالكترونية التعليمية ستكون متوفرة على الرابط اعلاه بكل تأكيد ولكن لو رأيت موقع اعلانات بعد الضغط انتظر لثواني ريثما يظهر زر اصفر حتى تتخطى الاعلانات وتتوجه لوضع رقم الجلوس مباشرة وسوف تظهر لك بالاسم.

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نتيجة الشهادة الاعدادية 2017 بوابة محافظة أسوان التعليمية

21/05/2017 221 تعليق نتيجة الاعدادية , , , , , , , , , , ,
221 comments
  1. شيماء حمدي جبر 30/01/2017 10:25 -

    بتوفيق انشاء الله
    امين يارب

  2. أيمن فرج 07/06/2016 13:30 -

    هاجر عبدالله عبدالرسول مدكور  50298 مدرسة الناصرية بأسوان 

  3. رحاب محمود محمدحسين 06/06/2016 10:32 -

    رحاب محمود محمدحسين رقم الجلوس 9801مدرسه العبور وادى خريت2

  4. على محمد محمود محمد 05/06/2016 19:15 -

    رقم الجلوس محافظة أسوان 69

  5. بيشوي صموئيل رزيق 05/06/2016 13:58 -

    نتيجه الشهاده العداديه مدرسه الشلال الاعداديه باسوان ورقم الجلوس 1123

  7. عرفة الباشا 12/08/2015 02:24 -

    الرجاء معرفة نتيجة الاعدادية بمدرسة الشهيد عبد الخالق بدر باسوان  رقم الجلوس 1426

  8. رحاب صلاح ابراهيم على 09/08/2015 19:23 -

    1038مدرسه عمر بن الخطاب الاعداديه بنات باسوان

  9. محمدناصربكرى الموج 04/08/2015 14:52 -

    عاوزة اعرف نتيجة الشهادة الاعدادية والقم 15856

  10. محيةمدناصربكرى الموج 04/08/2015 14:51 -

    عاوزة اعرف نتيجة الشهادة الاعداديةوالرقم15856

  11. عبيرقاسم احمد 05/07/2015 19:17 -

    عايزة اعرف نتيجة الفنية كوم امبو 214940 للرقم الجلوس دى

  12. محمد بدرى محمد أحمد 11/06/2015 13:35 -

    نتيجة امتحان الشهاده الاعداديه محمد بدرى محمد أحمد مدرسة عمر ابن الخطاب بنين

  13. محمد بدرى محمد أحمد 11/06/2015 13:34 -

    نتيجة امتحانات الشهاده الاعداديه مدرسة عمر ابن الخطاب بنين

  14. عبد الوهاب عادل محمد عبدالوهاب 10/06/2015 21:05 -

    مركز ادفو محافظه اسوان ورقم جلوسى 16132

  15. محمد على محمد على 08/06/2015 11:30 -

    رقم الجلوس 9596 
    مدرسه المساعيد والشطب الاعداديه المشتركه محافظه اسوان

  16. نتيجة اسوان 07/06/2015 18:12 -

    محمد نور الدين يوسف رقم الجلوس 308 لمحافظه اسوان 

  17. نتيجة اسوان 07/06/2015 18:10 -

    محمد نور الدين يوسف رقم الجلوس 308 لمحافظة اسوان 

  18. هند جمعة سعدالدين 07/06/2015 14:19 -

    ارجو ارسال النتيجة

    رقم الجلوس 4205

  19. مينا وجيه غطاس 07/06/2015 14:17 -

    عايزة اعرف نتيجة مينا وجية غطاس برقم جلوس 11285 مدرسة الشهيد فتحى بكوم امبو

  20. سلمان جمال سلمان محمد 07/06/2015 01:18 -

    عوزه النتيجه بتاعت رقم الجلوس ده 9727 من محافظة اسوان

  21. mosadawad 06/06/2015 20:24 -

    ارجو الرد متى بالضبط ستظهر النتائج وليه التاخير دى كل المحافظات ظهرت النتائج ماعدا اسوان

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