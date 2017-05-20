نتائج الشهادة الاعدادية مديرية التربية والتعليم بالبحيرة 2017

نتيجة الشهادة الاعدادية بالبحيرة

مصريات – البحيرة – كتبت رجاء يونس: يبذل المعلمون اقصى جهدهم في سبيل انجاح واتمام هذه المرحلة للطلاب والطالبات، الذين انهوا دراسة الصفوف الاعدادية الثلاثة، وتقدموا للامتحانات للحصول على الشهادة التي ستؤهلهم لدخول مرحلة تالية جديدة في حياتهم التعليمية وهي الثانوية العامة او الثانويات الفنية المهنية بفروعها المختلفة.

هذا وتعلن مديرية محافظة البحيرة باشراف وزارة التربية والتعليم نتائج امتحانات الصف الثالث الاعدادى لطلاب المدارس وفق توجيهات السيد المحافظ، بعد تصحيح اوراق نتائج امتحانات الشهادة الاعدادية بكل المراكز التعليمية التابعة للمحافظة.

حيث يمكن لطلاب : كفر الدوار، كوم حمادة، ادكو، مدينة بدر، مديرية التحرير، دمنهور، وادي النطرون، حوش عيسى، رشيد، ايتاي البارود، ابو حمص، المحمودية، شبراخيت، التعرف على نتيجة الشهادة الاعدادية للسنة الدراسية 2017/2016 من خلال موقع نتائج الشهادة الاعدادية مديرية التربية والتعليم بالبحيرة بادارة وزارة التربية والتعليم وعلى الرابط المبين ادناه، وبعد اختيار الادارة ووضع رقم الجلوس سوف تظهر نتيجة الشهادة الاعدادية 2017 بالبحيرة الترم  الاول و الترم الثاني اخر العام بالاسم  او برقم الجلوس .

ولا يتطلب ذلك ان تحمل كشوف نتائج الامتحانات الخاصة بالادارة التعليمية في محافظة البحيرة التي تتبع لها مدرستك، كما كان في العام المنصرم، بل تحصل على  النتيجة برقم الجلوس فقط لتظهر النتيجة بالاسم ، وذلك بعد ان تم رفعها على موقع مديرية التربية والتعليم بالبحيرة على الرابط التالي: إضغط هنا لمعرفة نتيجة الاعدادية بالبحيرة

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نتيجة الشهادة الاعدادية بالبحيرة مديرية التربية والتعليم 2017

20/05/2017 1160 تعليق نتيجة الاعدادية , , , , , , , , , , , , , , ,
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  1. ايهاب توفيق محمد توفيق 06/02/2017 14:55 -

    نتيجة الابتدائية متى

  2. مصطفي منصور ذكى الاحمر 04/06/2016 15:24 -

    رقم الجلوس 498

  3. مصطفي منصور ذكى الاحمر 04/06/2016 15:23 -

    النتيجه مش باينه مدرسه عاشور العبد الاعداديه

  5. سهيله 46379 11/02/2016 13:19 -

    عايزه اعرف. نتيجة. شهادة الاعدادي

  6. عبدالرحمن 12/06/2015 15:54 -

    الاسم:عبدالرحمن خالد سعيد محمد محمود المحص
    رقم الجلوس:626 
    المحافظه:البحيره 

  7. احمد محمد ابراهيم صابر 11/06/2015 18:44 -

    انا عايز اعرف النتيجه بتاعتي انا في الصف السادس الابتدائي الازهري بالبحيره

  8. روان محمد سيداحمد زايد 08/06/2015 10:21 -

    رقم الجلوس 24144

  9. محمد محمود عبدالفتاح احمد غندور 07/06/2015 16:46 -

    مدرسة عبدالخالق الدماطي – رقم الجلوس 56741

  10. محمد أيمن حسنى على الصياد 07/06/2015 15:12 -

    اريد معرفة نيجتى للصف الثالث الاعدادى
    رقم الجلوس /٥٦٨٣٥

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