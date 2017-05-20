نتيجة الشهادة الاعدادية بالبحيرة

مصريات – البحيرة – كتبت رجاء يونس: يبذل المعلمون اقصى جهدهم في سبيل انجاح واتمام هذه المرحلة للطلاب والطالبات، الذين انهوا دراسة الصفوف الاعدادية الثلاثة، وتقدموا للامتحانات للحصول على الشهادة التي ستؤهلهم لدخول مرحلة تالية جديدة في حياتهم التعليمية وهي الثانوية العامة او الثانويات الفنية المهنية بفروعها المختلفة.

هذا وتعلن مديرية محافظة البحيرة باشراف وزارة التربية والتعليم نتائج امتحانات الصف الثالث الاعدادى لطلاب المدارس وفق توجيهات السيد المحافظ، بعد تصحيح اوراق نتائج امتحانات الشهادة الاعدادية بكل المراكز التعليمية التابعة للمحافظة.

حيث يمكن لطلاب : كفر الدوار، كوم حمادة، ادكو، مدينة بدر، مديرية التحرير، دمنهور، وادي النطرون، حوش عيسى، رشيد، ايتاي البارود، ابو حمص، المحمودية، شبراخيت، التعرف على نتيجة الشهادة الاعدادية للسنة الدراسية 2017/2016 من خلال موقع نتائج الشهادة الاعدادية مديرية التربية والتعليم بالبحيرة بادارة وزارة التربية والتعليم وعلى الرابط المبين ادناه، وبعد اختيار الادارة ووضع رقم الجلوس سوف تظهر نتيجة الشهادة الاعدادية 2017 بالبحيرة الترم الاول و الترم الثاني اخر العام بالاسم او برقم الجلوس .

ولا يتطلب ذلك ان تحمل كشوف نتائج الامتحانات الخاصة بالادارة التعليمية في محافظة البحيرة التي تتبع لها مدرستك، كما كان في العام المنصرم، بل تحصل على النتيجة برقم الجلوس فقط لتظهر النتيجة بالاسم ، وذلك بعد ان تم رفعها على موقع مديرية التربية والتعليم بالبحيرة على الرابط التالي: إضغط هنا لمعرفة نتيجة الاعدادية بالبحيرة

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نتيجة الشهادة الاعدادية بالبحيرة مديرية التربية والتعليم 2017