نتيجة الشهادة الاعدادية محافظة الجيزة

مصريات – الجيزة – كتبت حنان حمدي: لن تلبث طويلاً، حتى تصدر جميع ادارات الجيزة التعليمية وهي: امبابة ، اوسيم ، الوراق ، كرداسة ، البدرشين ، الحوامدية ، العياط ، اطفيح ، الواحات البحرية، نتائج شهادة الصف الثالث الاعدادى لكافة مدارس محافظة الجيزة الفصل الدراسي الثانى اخر العام 2017 بعد ان يتم ادراجها بقاعدة بيانات وزارة التربية والتعليم على موقع بوابة الجيزة التعليمية الذي بدوره سيقوم بتقديم نتائج الامتحانات لطلاب كافة المراحل.



خصوصاً، وان تصحيح المواد كان يتم اولا باول، بحيث تصدر نتائج الامتحانات للشهادة الاعدادية 2017 لطلاب محافظة الجيزة مباشرة الاسبوع الحالي، وتبين العينات الاولية ان نسب النجاح في مدارس اعدادية الجيزة مرتفعة، وخاصة مع عدم وجود اي شكاوى من مستوى الاختبارات التي اداها الطلبة، وكانت عموماً في مستوى الطالب المتوسط.

كذلك لم يتم الحديث عن اي تسريب للامتحانات كما جرى في العام الماضي والذي قبله.

وسوف يستطيع الطلاب مشاهدة نتائج الصف الثالث بعد اعتمادها من وزارة التربية والتعليم لطلبة محافظة الجيزة، وذلك برقم الجلوس على الموقع المخصص لعرض نتائج طلاب الابتدائية والاعدادية، وهو موقع مديرية التربية والتعليم بالجيزة ويمكن الوصول اليه عبر الرابط المبين ادناه.



تحديث نتائج الاعدادية بالجيزة أخر العام 2017:

هذا ويمكن معرفة نتائج امتحانات الصف الثالث الاعدادي بالجيزة بجميع المناطق ومن بينهما ادارة العمرانية والخوجة وغيرها برقم الجلوس لتظهر بالاسم بالضغط على هذا اللينك: http://gizaedu.gov.eg

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نتيجة الشهادة الاعدادية محافظة الجيزة 2017 برقم الجلوس