نتيجة الشهادة الاعدادية 2017 محافظة الدقهلية

مصريات – الدقهلية – كتبت اسراء حسين: طالب السيد محافظ الدقهلية بسرعة الانتهاء من رصد الدرجات وتحضير الكشوف النهائية لامتحانات طلاب شهادة الصف الثالث الاعدادي 2017 لمدارس مديرية التربية والتعليم بالدقهلية، تمهيداً لاعتمادها اليوم.



وذلك لجميع الادارات التعليمية التابعة لها في كل من: المنصورة ، دكرنس ، ميت غمر ، المطرية ، بلقاس ، السنبلاوين ، المنزلة ، طلخا ، الجمالية ، منية النصر ، شربين ، تمي الامديد ، اجا.

هذا ومن المقرر ان تظهر نتيجة الشهادة الاعدادية محافظة الدقهلية اليوم او غداً ، كون امتحانات الثانوية العامة قد اوشكت على البدء، مما يتطلب التفرغ لغالبية المعلمين والمعلمات والقائمين على قطاع الامتحانات في المديرية.

وسوف يكون بإمكان جميع الطلاب مشاهدة نتائج الصف الثالث الاعدادى 2017 بمحافظة الدقهلية اخر العام الترم الثانى من هنا، عبر الرابط المدرج ادناه.

تحديث نتيجة الصف الثالث الاعدادى محافظة الدقهلية 2017



يتم نشر نتيجة اعدادية الدقهلية الترم الثانى 2017 ويمكن مشاهدتها بالاسم عبر ادخال رقم الجلوس لحظة اعتمادها رسمياً بالضغط على الرابط التالي>>> http://natiga4dk.com

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نتيجة الصف الثالث للشهادة الاعدادية 2017 محافظة الدقهلية