نتيجة الصف الثالث للشهادة الاعدادية 2017 محافظة الدقهلية

نتيجة الشهادة الاعدادية 2017 محافظة الدقهلية
مصريات – الدقهلية – كتبت اسراء حسين: طالب السيد محافظ الدقهلية بسرعة الانتهاء من رصد الدرجات وتحضير الكشوف النهائية لامتحانات طلاب شهادة الصف الثالث الاعدادي 2017 لمدارس مديرية التربية والتعليم بالدقهلية، تمهيداً لاعتمادها اليوم.
وذلك لجميع الادارات التعليمية التابعة لها في كل من: المنصورة ، دكرنس ، ميت غمر ، المطرية ، بلقاس ، السنبلاوين ، المنزلة ، طلخا ، الجمالية ، منية النصر ، شربين ، تمي الامديد ، اجا.
هذا ومن المقرر ان تظهر نتيجة الشهادة الاعدادية محافظة الدقهلية اليوم او غداً ، كون امتحانات الثانوية العامة قد اوشكت على البدء، مما يتطلب التفرغ لغالبية المعلمين والمعلمات والقائمين على قطاع الامتحانات في المديرية.
وسوف يكون بإمكان جميع الطلاب مشاهدة نتائج الصف الثالث الاعدادى 2017 بمحافظة الدقهلية اخر العام الترم الثانى من هنا، عبر الرابط المدرج ادناه.
تحديث نتيجة الصف الثالث الاعدادى محافظة الدقهلية 2017
يتم نشر نتيجة اعدادية الدقهلية الترم الثانى 2017 ويمكن مشاهدتها بالاسم عبر ادخال رقم الجلوس لحظة اعتمادها رسمياً بالضغط على الرابط التالي>>> http://natiga4dk.com
رقم الجلوس 45954 احمد السيد مصطفي مدرسة عبد المنعم عوض الإعدادية ادارة شربين التعليميه
عاوزه نتيجه الشهاده الاعداديه مدرسه الجماليه المهنيه
الاسم : الاء صالح كمال صالح حسن القاضي
مدرسه الشهيد جمال عبد النبي السعودي الابتدائية الإعدادية
إدارة غرب المنصورة
رقم الجلوس : 7811
رقم الجلوس84887
مدرسة عثمان ابن عفان المطريه دقهليه
اسم الطالب سعد محمد عطوه الوصيف رقم الجلوس 92795
ممكن اعرف النتيجه
انا عوزه نتيجة الاعداديه اول اعدادي محافظة الدقهليه مدينة اجا مديحه ابراهيم امبابي رقم الجلوس ١١٦
نتجه امتحان الصف الثانى الاعدادى مدرسه عثمان بن عفان بالمطريه دقهليه اسم الطلب مؤمن السيد محمد الهنيدى بعيله
لو سمحت عوز اعرف نتيجة ملاحق الصف الثانى الاعدادى مدرسه عثمان بن عفان بالمطريه دقهليه
لو سمحت عوز اعرف نتيجة الصف الثالث الاعدادى الزهرة
اريد النتيجه الصف الثالث الإعدادي السنبلاوين الدقهليه
رقم الجلوس ٤١٢٩٧
نتيجة الشهاده الاعداديه
5778
بيرس
الدقهلية
البرامون
انا عيز نتيجة الصف الثالث العدادى
نتيجه الشهاده الاعداديه
بمحافظه الدقهليه بمركز اجا
ورقم الجلوس 58838
مطلوب نتيجة الشهادة الاعدادية بمحافظة الدقهلية مدرسة اﻻتحاد المشتركة رقم الجلوس 82190
شهادة الصف الثانى الاعدادى
لو سمحت انا عايز درجات الصف الثالث الاعدادى الترم الثانى
نتيجه امتحانات الصف الثالث الاعدادي
رقم الجلوس 49558
عايزة اعرف نتيجتي في الاعدادي ورقم جلوسي 48875
نعرف نتائج الاعداديه مدرسه شنفاس
نتيجه الطالبه دينا جمعه اسماعيل عبد الرحمن رقم الجلوس 76641
محمد ايمن حمودة على
مدرسة برج النور الاعدادية بنين
رقم 53524
نتيجة الشهادة الاعدادية فى الدقهلية ادارة شربين التعليمية مدرسة العيادية الصف الثالث رقم الجلوس 39129
المنصورة مدرسه جديله المهنيه رقم الجلوس 265
رقم جلوسي ٢٦٤٧٧ مركز نبروة محافظة الدقهليه الاسم نورهان احمد
اريد معرفه النتيجه
انا جلال مصطفى واريد نتيجه المتحانات
مركز بلقاس شركه بسنديله
مدرسة الزهراء الاسلاميه المنصورة
اريد النتيجه مدرسه احمد ابو بكر امين بالسنيطه -56055
اريد نتيجة الشهاده الاعداديه رقم الجلوس 16463
رقم الجلوس4713 مدرسة على بن ابى طالب
ابراهيم محمد 47274
مدرسة منشأة ادهم السنبلاوين
انا من مديرية غرب المنصوره التعليمية
اريد نتيجة الصف الثالث الاعدادى الترم الثانى
يا جمااااعة مستقبلنا متعلق بهذه الشهادة
انا من الدقهلية قرية طناح مركز المنصورة رقمى 8294
انا من الدقهلية ياريت اعرف نتيجتى والرقم8294
السلام عليكم والله حرام اللي بتعملوه في الطلبه واولياء الامور حددو وقت معين لظهور النتيجه ايه السبب ديما نتيجة محافظة الدقهليه متاخر عن المحافظات كلها
اريد النتيجه 3 اعدادي محافظه الدقهليه رقم جلوسي 36987
رقم الجلوس 56866
البهو فريك اجا دقهليه
اريد الشهاده لمدرسه الاتحاد الاعداديه المشتركه محافظة الدقهليه رقم الجلوس 82226 ارجو معرفته