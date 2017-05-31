نتيجة الصف الثالث الاعدادى 2017 محافظة الدقهلية

نتيجة الشهادة الاعدادية 2017 محافظة الدقهلية

مصريات – الدقهلية – كتبت اسراء حسين: طالب السيد محافظ الدقهلية بسرعة الانتهاء من رصد الدرجات وتحضير الكشوف النهائية لامتحانات طلاب شهادة الصف الثالث الاعدادي 2017 لمدارس مديرية التربية والتعليم بالدقهلية، تمهيداً لاعتمادها اليوم.

نتائج الشهادة الاعدادية 2017 محافظة الدقهلية بالاسم وبرقم الجلوس

نتيجة الشهادة الاعدادية الصف الثالث 2017 بالاسم محافظة الدقهلية

وذلك لجميع الادارات التعليمية التابعة لها في كل من: المنصورة  ، دكرنس ، ميت غمر ، المطرية ، بلقاس ، السنبلاوين ،  المنزلة ، طلخا ، الجمالية ، منية النصر ، شربين ، تمي الامديد ، اجا.

هذا ومن المقرر ان تظهر نتيجة الشهادة الاعدادية محافظة الدقهلية اليوم او غداً ، كون امتحانات الثانوية العامة قد اوشكت على البدء، مما يتطلب التفرغ لغالبية المعلمين والمعلمات والقائمين على قطاع الامتحانات في المديرية.

وسوف يكون بإمكان جميع الطلاب مشاهدة نتائج الصف الثالث الاعدادى 2017 بمحافظة الدقهلية اخر العام الترم الثانى من هنا، عبر الرابط المدرج ادناه.

تحديث نتيجة الصف الثالث الاعدادى محافظة الدقهلية 2017

يتم نشر نتيجة اعدادية الدقهلية الترم الثانى 2017 ويمكن مشاهدتها بالاسم عبر ادخال رقم الجلوس لحظة اعتمادها رسمياً بالضغط على الرابط التالي>>>  http://natiga4dk.com

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نتيجة الصف الثالث للشهادة الاعدادية 2017 محافظة الدقهلية

31/05/2017 1093 تعليق نتيجة الاعدادية , , , , , , , , , , , , , , ,
1093 comments
  1. Pretty Deroo 30/05/2017 02:00 -

    رقم الجلوس 45954 احمد السيد مصطفي مدرسة عبد المنعم عوض الإعدادية ادارة شربين التعليميه

  2. خلود 03/06/2016 21:14 -

    عاوزه نتيجه الشهاده الاعداديه مدرسه الجماليه المهنيه

  3. الاء صالح كمال صالح حسن القاضي 01/06/2016 21:24 -

    الاسم : الاء صالح كمال صالح حسن القاضي
    مدرسه الشهيد جمال عبد النبي السعودي الابتدائية الإعدادية 
    إدارة غرب المنصورة 
    رقم الجلوس : 7811

  5. منى سعد 01/06/2016 14:06 -

    مدرسة عثمان ابن عفان المطريه دقهليه

  6. منى سعد 01/06/2016 14:05 -

    اسم الطالب سعد محمد عطوه الوصيف رقم الجلوس 92795

  7. سارة مصطفى اسماعيل على البيلى 22/05/2016 08:49 -

    ممكن اعرف النتيجه

  8. احمد 25/01/2016 15:42 -

    انا عوزه نتيجة الاعداديه اول اعدادي محافظة الدقهليه مدينة اجا مديحه ابراهيم امبابي رقم الجلوس ١١٦

  9. عادل تويج ابو ياسين 22/07/2015 20:36 -

    نتجه امتحان الصف الثانى الاعدادى مدرسه عثمان بن عفان بالمطريه دقهليه اسم الطلب مؤمن السيد محمد الهنيدى بعيله

  10. عادل تويج ابو ياسين 22/07/2015 20:35 -

    لو سمحت عوز اعرف نتيجة ملاحق الصف الثانى الاعدادى مدرسه عثمان بن عفان بالمطريه دقهليه

  11. فاطمة شعبان حامد 11/06/2015 16:17 -

     لو سمحت عوز اعرف نتيجة الصف الثالث الاعدادى الزهرة

  12. رشاد شريف 06/06/2015 13:31 -

    اريد النتيجه الصف الثالث الإعدادي السنبلاوين الدقهليه 
    رقم الجلوس ٤١٢٩٧

  13. هشام أنور عبد الواحد 05/06/2015 23:14 -

    نتيجة الشهاده الاعداديه

  15. محمد موسى 05/06/2015 21:49 -

    انا عيز نتيجة الصف الثالث العدادى 

  16. محمد خالد عبد المنعم احمد محمد 05/06/2015 19:30 -

    نتيجه الشهاده الاعداديه
    بمحافظه الدقهليه بمركز اجا

    ورقم الجلوس 58838

  17. ابو احمد 05/06/2015 18:15 -

    مطلوب نتيجة الشهادة الاعدادية بمحافظة الدقهلية مدرسة اﻻتحاد المشتركة رقم الجلوس 82190

  18. محمد نصر محمد عاطف النحاس 05/06/2015 17:20 -

    شهادة الصف الثانى الاعدادى

  19. أحمد إبراهيم العدل السيد 05/06/2015 16:28 -

    لو سمحت انا عايز درجات الصف الثالث الاعدادى الترم الثانى

  20. هبه السيد طه 05/06/2015 15:09 -

    نتيجه امتحانات الصف الثالث الاعدادي 
    رقم الجلوس 49558

  21. منار رمضان جمعة 05/06/2015 14:28 -

    عايزة اعرف نتيجتي في الاعدادي ورقم جلوسي 48875

  22. رضا صلاح محمد محمد هيكل 05/06/2015 12:41 -

    نعرف نتائج الاعداديه مدرسه شنفاس

  23. بكاء امراءه 05/06/2015 11:34 -

    نتيجه الطالبه دينا جمعه اسماعيل عبد الرحمن رقم الجلوس 76641

  24. محمد ايمن حمودة على 05/06/2015 11:06 -

    محمد ايمن حمودة على 
    مدرسة برج النور الاعدادية بنين 
    رقم 53524 

  25. احمد عبد الحليم احمد البدوى جاد 05/06/2015 10:27 -

    نتيجة الشهادة الاعدادية فى الدقهلية ادارة شربين التعليمية مدرسة العيادية الصف الثالث رقم الجلوس 39129

  26. أحمد خالد احمد حسن 05/06/2015 08:55 -

    المنصورة مدرسه جديله المهنيه رقم الجلوس 265 

  27. نورهان احمد 05/06/2015 05:39 -

    رقم جلوسي ٢٦٤٧٧ مركز نبروة محافظة الدقهليه الاسم نورهان احمد

  28. شروق جمال المتولي 05/06/2015 00:01 -

    اريد معرفه النتيجه

  29. جلال مصطفى السيد العشري 05/06/2015 00:01 -

    انا جلال مصطفى واريد نتيجه المتحانات

  30. مي جمال المتولي 05/06/2015 00:00 -

    مركز بلقاس شركه بسنديله

  31. آية محمد جمال عثمان شاهين 04/06/2015 23:25 -

    مدرسة الزهراء الاسلاميه  المنصورة

  32. اميرة صلاح السيد حسن احمد شرف 04/06/2015 23:04 -

    اريد النتيجه مدرسه احمد ابو بكر امين بالسنيطه -56055

  33. احمد رضا نعمة الله المتولى 04/06/2015 22:35 -

    اريد نتيجة الشهاده الاعداديه رقم الجلوس 16463

  34. محمود حموده محمودالجمل 04/06/2015 19:54 -

    رقم الجلوس4713 مدرسة على بن ابى طالب

  35. عوض محمد 04/06/2015 19:40 -

    ابراهيم محمد     47274
    مدرسة منشأة ادهم السنبلاوين 

  36. محمود محمد عبد العظيم 04/06/2015 17:23 -

    انا من مديرية غرب المنصوره التعليمية

  37. محمود محمد عبد العظيم 04/06/2015 17:22 -

    اريد نتيجة الصف الثالث الاعدادى الترم الثانى 
    يا جمااااعة مستقبلنا متعلق بهذه الشهادة

  38. محمد صابر عبد الغفار 04/06/2015 16:24 -

    انا من الدقهلية قرية طناح مركز المنصورة رقمى 8294

  39. محمد صابر عبد الغفار 04/06/2015 16:21 -

    انا من الدقهلية ياريت اعرف نتيجتى والرقم8294

  40. عبدالعال عبدالحميد 04/06/2015 16:08 -

    السلام عليكم والله حرام اللي بتعملوه في الطلبه واولياء الامور حددو وقت معين لظهور النتيجه ايه السبب ديما نتيجة محافظة الدقهليه متاخر عن المحافظات كلها

  41. محمود يازيد 04/06/2015 16:03 -

    اريد النتيجه 3 اعدادي محافظه الدقهليه رقم جلوسي 36987

  42. اسلام فهيم ماهر حسين 04/06/2015 15:33 -

    رقم الجلوس 56866
    البهو فريك اجا دقهليه

  43. حسن مسعد محمد على 04/06/2015 15:10 -

    اريد الشهاده لمدرسه الاتحاد الاعداديه المشتركه محافظة الدقهليه رقم الجلوس 82226 ارجو معرفته

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