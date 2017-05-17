نتيجة الشهادة الاعدادية 2017 بالاسم فقط وحصرياً على مصريات

نتيجة الشهادة الاعدادية 2017 بالاسم

مصريات – كتبت سارة عثمان: ستستمر الادارات التعليمية في انهاء تصحيح الاوراق، وكل يوم تعلن هذه المحافظة، او تلك، عن المصادقة على نتائج الترم الثانى لطلاب الصف الثالث الاعدادى 2017.

ويجري الاستعلام عن النتيجة عادة برقم الجلوس، غير اننا وبرغم الغاء خدمة معرفة نتيجة الشهادة الاعدادية بالاسم في هذا العام 2017 والاعوام التي سبقته، على موقع وزارة التربية والتعليم الرسمي، سوف نحاول في موقع مصريات ان نستمر بتقديم نتائج ثالث اعدادى باسم الطالب الثلاثي، وبشكل مجاني، وبجهود فردية لبعض الطلبة المتطوعين معنا، كما فعلنا في العامين السابقين.

ونسعى حالياً كي تصبح هذه الخدمة اكثر يسراً وسهولة مما كانت عليه سابقاً، وذلك يايجاد حلول برمجية لمعرفة نتائج امتحانات الشهادة الاعدادية بالاسم فقط، بحالة فقدان رقم الجلوس، وذلك تسهيلاً على الطلاب واولياء امورهم بالحصول على نتيجة الشهادة الاعدادية 2017 من سائر محافظات ومدن مصر بالاسم.

هذا، وسيجري ادراج نتيجة الاعدادية بمصر لجميع طلبة الصف الثالث الاعدادي مع درجات المواد التي ادى فيها الطالب الامتحانات، بالاضافة الى المجموع الكلي في الترمين الاول والثاني.

وتشمل نتيجة الاعدادية 2017 طلاب المحافظات والمدن المصرية الآتية: محافظة القاهرة ، حلوان ، الجيزة ، 6 اكتوبر ، محافظة القليوبية ، بنها ، بورسعيد ، محافظة الاسماعيلية ، السويس ، شمال سيناء ، العريش ، البحر الاحمر ، الغردقة ، جنوب سيناء ، مطروح ، جنوب سيناء ، الوادي الجديد ، الاقصر ، اسوان، قنا ، بني سويف ، سوهاج ، المنيا ، اسيوط ، محافظة المنوفية ، الفيوم ، دمياط ، الدقهلية ، المنصورة ، الشرقية ، الزقازيق ، الغربية ، طنطا ـ شبين الكوم ، الاسكندرية ، البحيرة ، دمنهور ، محافظة كفر الشيخ.

الجدير بالذكر، بانه وحتى وقت كتابة هذا الخبر، لم تصدر اي نتائج بعد، وتنتظر نتيجة الاعدادية في محافظة الاسكندرية ومحافظة الجيزة فقط خلال اليومين القادمين، اما باقي المحافظات فينتظر ان تعلن خلال الاسبوع الحالي.

قم باضافة تعليق تذكر فيه الاسم كاملاً او رقم الجلوس، مع تبيان المحافظة او الادارة التعليمية التي تتبع لها مدرستك.



كذلك يمكنكم الوصول الى نتائج الامتحانات برقم الجلوس من خلال موقع وزارة التربية والتعليم حين اعلانها عبر رابط موقع الاستعلام عن النتائج بالضغط هنا: http://portal.moe.gov.eg/natiga_preparatory

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نتيجة الشهادة الاعدادية 2017 بالاسم فقط وحصرياً على مصريات