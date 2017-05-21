نتيجة الشهادة الاعدادية محافظة بورسعيد

مصريات – بورسعيد – كتبت اسراء الجمالي: يعتزم محافظ بورسعيد وكما هو متبع اعلان واعتماد نتيجة الصف الثالث الاعدادى 2017 بعد تصحيحها وتدقيقها من قبل الادارة التعليمية، وذلك قبل بدء امتحانات الثانوية العامة .

وصرح مدير مديرية التربية والتعليم لمحافظة بورسعيد ان نسبة النجاح 76% المقدرة عينياً، وذلك حسب النتيجة على مستوى المحافظة.

وكنا قد نشرنا اسماء الاوئل في العام الماضي ببورسعيد في الحفل التعليمي الذي حضره وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة بورسعيد وكانوا حسب الترتيب:

آلاء فويلة (مدرسة القناة) بانسيه أسامة (مدرسة القناة) محمد الخضري(مدرسة سانت ماري) وريهام أحمد (مدرسة الزهور) حنان محمد(مدرسة القناة) مهند المخزنجي (مدرسة سانت ماري) أحمد غناوي(مدرسة سانت ماري) أيمن مردان (مدرسة الخلفاء الراشدين) سلمى العيوطي (مدرسة هيئة قناة السويس) نيفين سندوب (مدرسة ليسيه الحرية) روان المرسي (مدرسة الراعي الصالح ) آلاء حسان (مدرسة الراعي الصالح) نادين الموجي (مدرسة سانت ماري) آلاء الغماز(مدرسة القناة).

هذا وسوف نقوم بنشر اسماء وصور الاوائل لهذا العام على صفحات مصريات فور اعلان نتيجة الشهادة الاعدادية اخر العام 2017 في محافظة بورسعيد.

كما سننشر تنسيق الحد الادنى للقبول في الثانوي العام بالمحافظة بعد اقرارها رسمياً.

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تحديث نتيجة اعدادية بورسعيد الترم الثاني 2017

سيتم ظهور نتائج آخر العام الدراسي 2017، حيث اعلنت مديرية التربية والتعليم ببورسعيد ان لجان الامتحانات قد انتهت منذ يومين من تدقيق النتيجة الاعدادية، وجاري الان رفعها على الموقع المبين في هذه الصفحة.

ولمشاهدة نتيجة الشهادة الاعدادية الصف الثالث في الادارات التعليمية: بورفؤاد ،، حي شرق ،، المناخ ،، الضواحي ،، الزهور، يجب ادخال رقم الجلوس الخاص بكل طالب على موقع نتائج الامتحانات في مديرية التربية والتعليم من هنا: http://natega.eduports.org

ملحوظة: نلفت انتباه الطلاب بانه قد تظهر لك صفحة اعلانية وعليك الانتظار لبضع ثواني حيث ترى عداداً باللون الاصفر في الاعلى ومن ثم يمكنك الضغط عليه للتخطي والدخول للموقع.

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نتيجة الشهادة الاعدادية 2017 محافظة بورسعيد مديرية التعليم