نتيجة الشهادة الاعدادية 2017 بالدرجات والمجموع الآن

نتيجة الشهادة الاعدادية 2017
مصريات – كتبت رجاء خليل: تقوم الادارات التعليمية على مستوى الجمهورية، وبكل محافظات مصر، بمراجعة اخيرة لاوراق تصحيح الصف الثالث الاعدادى، ولكن وكما هو الحال من كل عام، لن تظهر نتائج الاعدادية بكل الادارات بنفس الوقت، وسوف يتأخر اعلان النتيجة بمحافظات الصعيد مثل قنا وسوهاج واسيوط، في الحين الذي يتم فيه اصدار نتائج الاعدادية بمحافظة القاهرة والاسكندرية وبالجيزة قبل جميع المحافظات الكبرى.
بينما يجري اعلان النتيجة للفصل الدراسي الثانى ببعض المدارس، بمجرد الانتهاء من عملية رصد درجات نتيجة الشهادة الاعدادية ليتمكن بعدها الطلبة من معرفة نتائج امتحانات الصف الثالث برقم الجلوس وبالدرجات، ومجموع كلا الترمين بالاسم من موقع وزارة التربية والتعليم والذي سوف يتم عليه تحميل قاعدة بيانات وكشوف الطلاب لعام 2017 كاملة.
هذا وسوف نتابع معكم على موقع مصريات، ومثل كل عام اخبار اعتماد وكذلك موعد ظهور نتيجة امتحانات الشهادة الاعدادية بكل المحافظات سواء محافظة القاهرة ، الاسكندرية ، الجيزة . حلوان و ايضا نتيجة الشهادة الاعدادية بالاسم للمناطق التعليمية الاتية: محافظة القليوبية , السويس , بورسعيد . الاسماعيلية , الشرقية , الغربية , الدقهلية . دمياط , الفيوم ، المنوفية ، اسيوط ، سوهاج , المنيا ـ قنا ـ بني سويف ـ الاقصر ـ اسوان ـ و الوادي الجديد ، جنوب سيناء و شمال سيناء و البحر الاحمر ومحافظة مطروح.
كما سنقوم بنشر اسماء وصور اوائل نتيجة الاعدادية 2017 لكل محافظة وادارة تعليمية اضافة الى صور واسماء اوائل الاعدادية على مستوى جمهورية مصر العربية.
تابعوا معنا نتيجة الشهادة الاعدادية 2017 الترم الثاني، وشاركوا مع الجميع بالتعليقات وبدون تسجيل.
تحديث: نتيجة الشهادة الاعدادية 2017 الترم الثانى آخر العام
لمتابعة ظهور نتيجة الثالث الاعدادى 2017 في كل محافظة والادارة التعليمية التابعة لها حين ظهورها على موقع وزارة التربية والتعليم اضغط على هذا اللينك: http://moe.gov.eg/natiga_preparatory
بالنسبة للمحافظات التي لم تظهر على موقع الوزارة يمكن متابعتها حسب المحافظة من القسم بالاعلى او الروابط المشابهة.
الشرقية رقم الجلوس 37131
رقم الجلوس 4182
حسن احمد حسن
رقم الجلوس 9236
محافظة المنيا
محمودعلاءاسماعيل رقم جلوسي79949
نتيجه طارق جلال سليم مدرسه الحمر و الجعافرة ——- قوص
عاوز نتيجه طارق جلال
محمد خالد محمود عبد المنعم
اريد معرفة نتيجتي أنا في الصف الثالث الاعدادي محافظة القاهرة مدرسة المعصرة المحطة بنين ورقم جلوسي 543099
الشرقيه رقم الجلوس80106
عااايز النتيجة
رقم الجلوس 4541
محافظة الغردقة بالبحر الاحمر
بسرعة
انجى شاهر لويز باخوم
41138
ده رقم جلوسى ٣٨٧٢٦٠
534383 رقم الجلوس
اريد نتيجة هبه خالد ابو بكر شوره من الاقصر اسنا
نتيجة الشهادة الاعدادية بقنا
نتيجه الشهاده الاعداديه القاهره..وده رقم الجلوس 543936
رقم الجلوس ١٣٨
مطلوب نتيجة حنين ابوبكر عبد العزيز عبد الغفار
77390 القليوبيه
نتيجة الاعدادية عايزة اعرفها القاهرة رقم الجلوس 317900 مدرسة جمال عبد الناصر بنين
اريد النتيجه
66175 رقم الجلوس
محمد ياسر فتحي عبد المجيد علي حسن
رقم الجلوس 536879
مطروح رقم الجلوس 5422
بسرعه
الاسكندريه – ادارة المنتزة
اريد ان اعرف نتائج الامتحانات رقم الجلوس هو 513986
الجيزه
44351
عبدالرحمن حسن محمود محمد
تلته اعدادي
اريد درجات الطالب عمر محمود سليم محافظة القليوبية ادارة شرق شبرا الخيمة التعليمية الترم التاني
اريدالشهادة لصف لاول لاعدادي
أريد النتيجة
رقم الجلوس 482909
رقم الجلوس 63420
ما هو ميعاد نتيجة الاعدادية بالاسكندرية
مدرسة الاعدادي في دنديط باقهلية 216
انا اريد نتيجة الشهاده الاعداديه
الاول الاعدادي
محافظ القليوبيه
رقم الجلوس 590
الاسم يوسف وائل حسن حسين
اريد معرفة نتائج الامتحانات واحصل على الشهادة بالبحيرة رقم جلوسى 202
اريد معرفة الشهادة
عاوز اعرف نتجة رقم 73053 محافظة بنى سويف ادارة سمسطا
اريد اعرف نتيجه الشهاده الاعدادية لمحافظه الشرقيه 2017
كيف احصل علي النتيجه الشهاده الاعداديه للترم الاول 2017 لرقم جلوس ابنتي بادارة ابو قرقاص التععليميه بمحافظة المنيا ورقم الجلوس هو77859
نتيجة الاعدادية بقرية العدلية بالادارة التعليمية بلبيس شرقية
رقم الجلوس 27689
شكرا لكم .. رقم الجلوس 403481 مدرسة السيدة عائشة ادارة السلام التعليمية محافظة القاهرة
مطلوب نتيجة سليم محمد رقم جلوس 448616
اعدادية القاهرة
عاوز اعرف نتيجتي انا بمحافظة الجيزة رقم جلوسي 121549
يوسف محمد ابراهيم يوسف
بمحافظة الاسكندرية
رقم الجلوس 62769
اريد النتيجة ودي رقم جلوسي 90979
نتيجه الشهاد الاعداديه با البحيره
رقم الجلوس 17
بسرعه