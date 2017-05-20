نتيجة الشهادة الاعدادية 2017 بالدرجات والمجموع الآن

موقع معرفة نتيجة الشهادة الاعدادية 2017

نتيجة الشهادة الاعدادية 2017

مصريات – كتبت رجاء خليل: تقوم الادارات التعليمية على مستوى الجمهورية، وبكل محافظات مصر، بمراجعة اخيرة لاوراق تصحيح الصف الثالث الاعدادى، ولكن وكما هو الحال من كل عام، لن تظهر نتائج الاعدادية بكل الادارات بنفس الوقت، وسوف يتأخر اعلان النتيجة بمحافظات الصعيد مثل قنا وسوهاج واسيوط، في الحين الذي يتم فيه اصدار نتائج الاعدادية بمحافظة القاهرة والاسكندرية وبالجيزة قبل جميع المحافظات الكبرى.

بينما يجري اعلان النتيجة للفصل الدراسي الثانى ببعض المدارس، بمجرد الانتهاء من عملية رصد درجات نتيجة الشهادة الاعدادية ليتمكن بعدها الطلبة من معرفة نتائج امتحانات الصف الثالث برقم الجلوس وبالدرجات، ومجموع كلا الترمين بالاسم من موقع وزارة التربية والتعليم والذي سوف يتم عليه تحميل قاعدة بيانات وكشوف الطلاب لعام 2017 كاملة.

نتائج الشهادة الاعدادية 2017

نتيجة امتحانات الصف الثالث الشهادة الاعدادية 2017

هذا وسوف نتابع معكم على موقع مصريات، ومثل كل عام اخبار اعتماد وكذلك موعد ظهور نتيجة امتحانات الشهادة الاعدادية بكل المحافظات سواء محافظة القاهرة ، الاسكندرية ، الجيزة . حلوان و ايضا نتيجة الشهادة الاعدادية بالاسم للمناطق التعليمية الاتية: محافظة القليوبية ,  السويس , بورسعيد . الاسماعيلية , الشرقية , الغربية , الدقهلية . دمياط ,  الفيوم ، المنوفية ، اسيوط ، سوهاج , المنيا ـ قنا ـ بني سويف ـ الاقصر  ـ اسوان ـ  و الوادي الجديد ، جنوب سيناء و شمال سيناء و البحر الاحمر ومحافظة مطروح.

كما سنقوم بنشر اسماء وصور اوائل نتيجة الاعدادية 2017 لكل محافظة وادارة تعليمية اضافة الى صور واسماء اوائل الاعدادية على مستوى جمهورية مصر العربية.

تابعوا معنا نتيجة الشهادة الاعدادية 2017 الترم الثاني، وشاركوا مع الجميع بالتعليقات وبدون تسجيل.

تحديث: نتيجة الشهادة الاعدادية 2017 الترم الثانى آخر العام

لمتابعة ظهور نتيجة الثالث الاعدادى 2017 في كل محافظة والادارة التعليمية التابعة لها حين ظهورها على موقع وزارة التربية والتعليم اضغط على هذا اللينك: http://moe.gov.eg/natiga_preparatory

بالنسبة للمحافظات التي لم تظهر على موقع الوزارة يمكن متابعتها حسب المحافظة من القسم بالاعلى او الروابط المشابهة.

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نتيجة الشهادة الاعدادية 2017 بالدرجات والمجموع الآن

20/05/2017 2343 تعليق نتيجة الاعدادية , , , , , , , , , , , , , , , , ,
2343 comments
  3. حسن احمد حسن على 31/05/2017 01:19 -

    حسن احمد حسن
    رقم الجلوس 9236
    محافظة المنيا

  4. محمودعلاء اسماعيل 30/05/2017 20:36 -

    محمودعلاءاسماعيل رقم جلوسي79949

  5. جلال سليم 30/05/2017 10:51 -

    نتيجه طارق جلال سليم مدرسه الحمر و الجعافرة ——- قوص

  7. محمد خالد محمود 29/05/2017 20:49 -

    محمد خالد محمود عبد المنعم
    اريد معرفة نتيجتي أنا في الصف الثالث الاعدادي محافظة القاهرة مدرسة المعصرة المحطة بنين ورقم جلوسي 543099

  8. احمد محمد ذكي 29/05/2017 18:17 -

    الشرقيه رقم الجلوس80106

  9. محمد اشرف السيد عبد الرحمن السيد 28/05/2017 20:04 -

    عااايز النتيجة
    رقم الجلوس 4541
    محافظة الغردقة بالبحر الاحمر
    بسرعة

  10. انجى شاهر لويز 27/05/2017 22:13 -

    انجى شاهر لويز باخوم
    41138

  13. هبه خالد رمضان 26/05/2017 17:12 -

    اريد نتيجة هبه خالد ابو بكر شوره من الاقصر اسنا

  14. مصطفى احمد ايوب 26/05/2017 00:36 -

    نتيجة الشهادة الاعدادية بقنا

  15. ندا خالد محمد عيد 25/05/2017 21:08 -

    نتيجه الشهاده الاعداديه القاهره..وده رقم الجلوس 543936

  16. Sabrine 25/05/2017 19:48 -

    رقم الجلوس ١٣٨
    مطلوب نتيجة حنين ابوبكر عبد العزيز عبد الغفار

  18. زياد منصور احمد محمد على 25/05/2017 16:55 -

    نتيجة الاعدادية عايزة اعرفها القاهرة رقم الجلوس 317900 مدرسة جمال عبد الناصر بنين

  19. اسلام حسين محمود محمد 25/05/2017 16:38 -

    اريد النتيجه
    66175 رقم الجلوس

  20. محمد ياسر 25/05/2017 15:13 -

    محمد ياسر فتحي عبد المجيد علي حسن
    رقم الجلوس 536879

  21. محمد كريم 25/05/2017 01:23 -

    مطروح رقم الجلوس 5422
    بسرعه

  22. عصام محمد ابراهيم العشماوى 24/05/2017 21:41 -

    الاسكندريه – ادارة المنتزة

  23. طه محمد 24/05/2017 17:05 -

    اريد ان اعرف نتائج الامتحانات رقم الجلوس هو 513986

  24. عبدالرحمن حسن محمود محمد 24/05/2017 13:16 -

    الجيزه
    44351
    عبدالرحمن حسن محمود محمد
    تلته اعدادي

  25. علي محمد 24/05/2017 12:48 -

    اريد درجات الطالب عمر محمود سليم محافظة القليوبية ادارة شرق شبرا الخيمة التعليمية الترم التاني

  26. صلاح ابراهيم حفنى على 23/05/2017 09:35 -

    اريدالشهادة لصف لاول لاعدادي

  28. انجي رافت دسوقي عبد الخالق حسن 22/05/2017 01:10 -

    رقم الجلوس 63420

  29. نسرين عبد المنعم علي 16/05/2017 15:24 -

    ما هو ميعاد نتيجة الاعدادية بالاسكندرية

  30. سيفالدين وائل محمودبصل 15/05/2017 21:40 -

    مدرسة الاعدادي في دنديط باقهلية 216

  31. يوسف وائل حسن حسين 14/05/2017 10:39 -

    انا اريد نتيجة الشهاده الاعداديه
    الاول الاعدادي
    محافظ القليوبيه
    رقم الجلوس 590
    الاسم يوسف وائل حسن حسين

  32. محى الدين محمد عبد السلام عبد العاطى الرومى 12/05/2017 08:03 -

    اريد معرفة نتائج الامتحانات واحصل على الشهادة بالبحيرة رقم جلوسى 202

  33. نورهان عبدالة عبداة حامد 10/05/2017 15:00 -

    اريد معرفة الشهادة

  34. اسلام سعد نصر 10/02/2017 14:18 -

    عاوز اعرف نتجة رقم 73053 محافظة بنى سويف ادارة سمسطا

  35. احمد محمد جمعه محمد 09/02/2017 09:39 -

    اريد اعرف نتيجه الشهاده الاعدادية لمحافظه الشرقيه 2017

  36. محمد اسماعيل حسن 07/02/2017 21:27 -

    كيف احصل علي النتيجه الشهاده الاعداديه للترم الاول 2017 لرقم جلوس ابنتي بادارة ابو قرقاص التععليميه بمحافظة المنيا ورقم الجلوس هو77859

  37. ناصر احمد 03/02/2017 00:30 -

    نتيجة الاعدادية بقرية العدلية بالادارة التعليمية بلبيس شرقية
    رقم الجلوس 27689

  38. صفوة شعبان محمود عبد العزيز 31/01/2017 15:08 -

    شكرا لكم .. رقم الجلوس 403481 مدرسة السيدة عائشة ادارة السلام التعليمية محافظة القاهرة

  39. سليم محمد اسحاق 31/01/2017 13:03 -

    مطلوب نتيجة سليم محمد رقم جلوس 448616
    اعدادية القاهرة

  40. يوسف عاطف محمد عبدالعال 27/01/2017 17:05 -

    عاوز اعرف نتيجتي انا بمحافظة الجيزة رقم جلوسي 121549

  41. يوسف محمد ابراهيم يوسف 26/01/2017 22:04 -

    يوسف محمد ابراهيم يوسف
    بمحافظة الاسكندرية
    رقم الجلوس 62769

  42. عبدالله محمد مهني 25/01/2017 11:34 -

    اريد النتيجة ودي رقم جلوسي 90979

  43. احمد عبد الله عبد العاطي فوده 19/01/2017 23:01 -

    نتيجه الشهاد الاعداديه با البحيره
    رقم الجلوس 17
    بسرعه

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