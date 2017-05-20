نتيجة الشهادة الاعدادية 2017 بالدرجات والمجموع الآن

موقع معرفة نتيجة الشهادة الاعدادية 2017

نتيجة الشهادة الاعدادية 2017

مصريات – كتبت رجاء خليل: تقوم الادارات التعليمية على مستوى الجمهورية، وبكل محافظات مصر، بمراجعة اخيرة لاوراق تصحيح الصف الثالث الاعدادى، ولكن وكما هو الحال من كل عام، لن تظهر نتائج الاعدادية بكل الادارات بنفس الوقت، وسوف يتأخر اعلان النتيجة بمحافظات الصعيد مثل قنا وسوهاج واسيوط، في الحين الذي يتم فيه اصدار نتائج الاعدادية بمحافظة القاهرة والاسكندرية وبالجيزة قبل جميع المحافظات الكبرى.

بينما يجري اعلان النتيجة للفصل الدراسي الثانى ببعض المدارس، بمجرد الانتهاء من عملية رصد درجات نتيجة الشهادة الاعدادية ليتمكن بعدها الطلبة من معرفة نتائج امتحانات الصف الثالث برقم الجلوس وبالدرجات، ومجموع كلا الترمين بالاسم من موقع وزارة التربية والتعليم والذي سوف يتم عليه تحميل قاعدة بيانات وكشوف الطلاب لعام 2017 كاملة.

نتائج الشهادة الاعدادية 2017

نتيجة امتحانات الصف الثالث الشهادة الاعدادية 2017

هذا وسوف نتابع معكم على موقع مصريات، ومثل كل عام اخبار اعتماد وكذلك موعد ظهور نتيجة امتحانات الشهادة الاعدادية بكل المحافظات سواء محافظة القاهرة ، الاسكندرية ، الجيزة . حلوان و ايضا نتيجة الشهادة الاعدادية بالاسم للمناطق التعليمية الاتية: محافظة القليوبية ,  السويس , بورسعيد . الاسماعيلية , الشرقية , الغربية , الدقهلية . دمياط ,  الفيوم ، المنوفية ، اسيوط ، سوهاج , المنيا ـ قنا ـ بني سويف ـ الاقصر  ـ اسوان ـ  و الوادي الجديد ، جنوب سيناء و شمال سيناء و البحر الاحمر ومحافظة مطروح.

كما سنقوم بنشر اسماء وصور اوائل نتيجة الاعدادية 2017 لكل محافظة وادارة تعليمية اضافة الى صور واسماء اوائل الاعدادية على مستوى جمهورية مصر العربية.

تابعوا معنا نتيجة الشهادة الاعدادية 2017 الترم الثاني، وشاركوا مع الجميع بالتعليقات وبدون تسجيل.

تحديث: نتيجة الشهادة الاعدادية 2017 الترم الثانى آخر العام

لمتابعة ظهور نتيجة الثالث الاعدادى 2017 في كل محافظة والادارة التعليمية التابعة لها حين ظهورها على موقع وزارة التربية والتعليم اضغط على هذا اللينك: http://moe.gov.eg/natiga_preparatory

بالنسبة للمحافظات التي لم تظهر على موقع الوزارة يمكن متابعتها حسب المحافظة من القسم بالاعلى او الروابط المشابهة.

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نتيجة الشهادة الاعدادية 2017 بالدرجات والمجموع الآن

20/05/2017 2367 تعليق نتيجة الاعدادية , , , , , , , , , , , , , , , , ,
2367 comments
  1. عبد الحميد حسن ابراهيم 24/07/2017 17:23 -

    خالد عبد العظيم حسين
    رقم الجلوس 456298
    محافظة القاهرة

  2. نانسى مجدى عبد الحليم 17/07/2017 01:55 -

    مدرسة محمد عبده الإعدادية بنات بعين شمس

  3. محسن 17/06/2017 13:30 -

    ارجوك يكون مجموع الثانوي بمحافظه سوهاج من 230 ذي ما هو ارجوكم نحن كده هنصقط لو زوتو بليززززز متذودوش ادرجات خلو ذي ما هو من 230 ارجوكم

  4. سماح أحمد محمد 15/06/2017 11:18 -

    نتيجه الاسم ذياد احمد محمد البرنس

  6. لينا ناهض النملة 12/06/2017 12:49 -

    نتييجة شهدات الاعدادية في محافظة رفح رقم الجلوس 0869

  7. nora mohaned 09/06/2017 14:41 -

    يوسف محمد عبدالعال محمد
    رقم الجلوس /11039

  8. شاطئ الذكريات 08/06/2017 21:59 -

    محمد محمود عبد الدايم رقم الجلوس10370

  10. علاء عبداللاه علي 07/06/2017 09:20 -

    رقم الجلوس ٥٨٣٥٨ سوهاج المنشأة
    اولاد الشيخ غرب

  11. علاء عبداللاه علي 07/06/2017 09:18 -

    رقم الجلوس ٥٨٣٥٨ سوهاج

  12. رافت الطنطاوى 07/06/2017 00:59 -

    نتيجة الاعداديه للطلاب المنازل الاسم / محمد رشدى محمد ابراهيم الطنطاوى

  13. جمال جابر احمد جادالله 05/06/2017 10:46 -

    نتيجة الاعدادية بالبحيرة
    رقم الجلوس 68092

  14. مهند محمد فتحى محمد 05/06/2017 04:27 -

    مهند محمد فتحى محمد نتيجة الشهادة الاعدادية محافظة طما رقم الجلوس 1647

  15. ياسمين طه حامد احمد 05/06/2017 01:06 -

    ياسمين طه حامد احمد رقم الجلوس 25559

  16. أنسام محمد احمد عيد 05/06/2017 00:26 -

    مني محمد السيد رمضان
    رقم الجلوس 92440
    القاهرة

  17. اسراء تامر سيد عبد المطلب 04/06/2017 22:58 -

    نتيجة الشهاده الاعدادية محافظه القليوبيه

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