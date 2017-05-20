نتيجة الشهادة الاعدادية 2017

مصريات – كتبت رجاء خليل: تقوم الادارات التعليمية على مستوى الجمهورية، وبكل محافظات مصر، بمراجعة اخيرة لاوراق تصحيح الصف الثالث الاعدادى، ولكن وكما هو الحال من كل عام، لن تظهر نتائج الاعدادية بكل الادارات بنفس الوقت، وسوف يتأخر اعلان النتيجة بمحافظات الصعيد مثل قنا وسوهاج واسيوط، في الحين الذي يتم فيه اصدار نتائج الاعدادية بمحافظة القاهرة والاسكندرية وبالجيزة قبل جميع المحافظات الكبرى.

بينما يجري اعلان النتيجة للفصل الدراسي الثانى ببعض المدارس، بمجرد الانتهاء من عملية رصد درجات نتيجة الشهادة الاعدادية ليتمكن بعدها الطلبة من معرفة نتائج امتحانات الصف الثالث برقم الجلوس وبالدرجات، ومجموع كلا الترمين بالاسم من موقع وزارة التربية والتعليم والذي سوف يتم عليه تحميل قاعدة بيانات وكشوف الطلاب لعام 2017 كاملة.



هذا وسوف نتابع معكم على موقع مصريات، ومثل كل عام اخبار اعتماد وكذلك موعد ظهور نتيجة امتحانات الشهادة الاعدادية بكل المحافظات سواء محافظة القاهرة ، الاسكندرية ، الجيزة . حلوان و ايضا نتيجة الشهادة الاعدادية بالاسم للمناطق التعليمية الاتية: محافظة القليوبية , السويس , بورسعيد . الاسماعيلية , الشرقية , الغربية , الدقهلية . دمياط , الفيوم ، المنوفية ، اسيوط ، سوهاج , المنيا ـ قنا ـ بني سويف ـ الاقصر ـ اسوان ـ و الوادي الجديد ، جنوب سيناء و شمال سيناء و البحر الاحمر ومحافظة مطروح.

كما سنقوم بنشر اسماء وصور اوائل نتيجة الاعدادية 2017 لكل محافظة وادارة تعليمية اضافة الى صور واسماء اوائل الاعدادية على مستوى جمهورية مصر العربية.



تابعوا معنا نتيجة الشهادة الاعدادية 2017 الترم الثاني، وشاركوا مع الجميع بالتعليقات وبدون تسجيل.

تحديث: نتيجة الشهادة الاعدادية 2017 الترم الثانى آخر العام



لمتابعة ظهور نتيجة الثالث الاعدادى 2017 في كل محافظة والادارة التعليمية التابعة لها حين ظهورها على موقع وزارة التربية والتعليم اضغط على هذا اللينك: http://moe.gov.eg/natiga_preparatory

بالنسبة للمحافظات التي لم تظهر على موقع الوزارة يمكن متابعتها حسب المحافظة من القسم بالاعلى او الروابط المشابهة.

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نتيجة الشهادة الاعدادية 2017 بالدرجات والمجموع الآن