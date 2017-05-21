نتائج الشهادة الاعدادية محافظة الفيوم 2017

نتيجة الشهادة الاعدادية 2017 محافظة الفيوم

مصريات – الفيوم – كتبت رجاء احمد: بعد ان سارت الامتحانات على قدم وساق، ودون حدوث اي مشاكل تذكر، ودون اي عوائق واجهها الطلبة، سوف يقوم محافظ الفيوم باعتماد نتيجة الصف الثالث الاعدادى 2017 لجميع المدارس بمحافظة الفيوم اليوم، وذلك بعد ان تم اعتماد نتيجة الشهادة الابتدائية بالفيوم البارحة، وسوف يتم ادراجها على موقع وزارة التربية والتعليم او موقع مديرية التربية والتعليم بالفيوم مباشرة.

ويجب على الطلاب بعد اطلاعهم على نتيجة الثالث الاعدادى بمحافظة الفيوم، الذهاب الى المدارس لسحب اوراقهم، وذلك للتقدم الى تنسيق الشهادة الاعدادية، وسوف يتم الاعلان عن الحد الادنى بجميع مدارس الثانوية لقبول الناجحين طبقاً لدرجات نتيجة الشهادة الاعدادية حسب مجموع الترم الاول والترم الثاني.

وسوف يتم عرض نتائج الامتحانات برقم الجلوس وتحصل على الدرجات والتقدير العام بالاسم في موقع وزارة التربية والتعليم او على موقع بوابة الفيوم التعليمية.

وفيما رابط نتيجة اعدادية الفيوم 2017 يؤدي الى موقع وزارة التربية والتعليم ريثما يتم عرضها على موقع محافظة الفيوم التعليمي: http://www.fayoum.gov.eg

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نتيجة الشهادة الاعدادية 2017 موقع محافظة الفيوم التعليمي

21/05/2017 420 تعليق نتيجة الاعدادية , , , , , , , , , , , , ,
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  1. جالد شعبان 18/05/2017 14:44 -

    نتيجة عبدالرحمن خالد شعبان رقم الجلوس 168 اولي اعدادي

  2. عبد الرحمن سيد عيد بليدي 07/02/2017 22:57 -

    عاوز النتيجة رقم الجلوس22503

  3. يمني مصطفي محمد عبدالحميد 23/01/2017 19:04 -

    عاوزه اعرف نتيجتي محافظه الفيوم.مركز طاميه.رقم جلوسي 716

  4. احمد محمود ربيع 09/06/2016 04:42 -

    عاوزه نتيجه اوله اعدادى الفيوم رقم الجلوس 80

  5. احمد محمود ربيع 09/06/2016 04:40 -

    عاوزه نتيجه اوله اعدادى الفيوم

    رقم الجلوس 80

  6. نجلاء مصطفى سعداوى سالم 05/06/2016 07:32 -

    نجلاء مصطفى سعداوى  سالم   مدرسة والى ميزار الاعدادية 
    رقم الجلوس 55455

  8. محمد 04/06/2016 21:36 -

    عايز اعرف نتيجه :ياسمين ايمن حسان حسن

  9. محمود وهبة مجدي وهبة 02/06/2016 11:49 -

    محمود وهبه مجدي وهبه محافظة القليوبيه شرق شبرا الخيمه رقم جلوس 57054

  10. كريم محمود احمد محمد 01/06/2016 15:09 -

    من فضلك اريد معرفة نتيجتي بالشهادة الاعدادية رقم الجلوس 14013

  11. دعاء ياسر ربيع محمد 13/01/2016 16:30 -

    نتيجة الشهادة الاعدادية

  12. احمد مكرم 19/06/2015 18:43 -

    اريد الشهاده رقم الجلوس22362

  13. اسلام شعبان زكريا محمود 10/06/2015 09:45 -

    نتيجة الشهاده الاعداديه

  14. اعدادي الفيوم 09/06/2015 23:31 -

    عايز اعرف نتيجت ثالثه اعدادي بالفيوم رقم الجلوس 36611

  15. آيه خالد عبدالعزيز 09/06/2015 20:28 -

    رقم الجلوس 12313 محافظة الفيوم

  16. شيرين يونس منصور 09/06/2015 00:47 -

    نتيجه الشهاده الاعداديه رقم الجلوس 39680

  17. مريم رضا اسحق سليمان 09/06/2015 00:33 -

    نتيجة مريم رضا رقم الجلوس64260

  18. ندا عادل زكي محمدرزق 08/06/2015 21:20 -

    معرفه نتيجه الشهاده الاعداديه حيث ان اسمي ندا عادل زكي محمد رزق ورقم جلوسي 30841

  19. اسماء 08/06/2015 19:19 -

    عايز نتيجه اسماء ربيع ورقم الجلوس 21916

  20. دينا جلال صلاح حجاج 08/06/2015 19:13 -

    رقم الجلوس 243772 ثالثة اعدادى ازهر

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