نتيجة الشهادة الاعدادية 2017 موقع محافظة الفيوم التعليمي

نتيجة الشهادة الاعدادية 2017 محافظة الفيوم
مصريات – الفيوم – كتبت رجاء احمد: بعد ان سارت الامتحانات على قدم وساق، ودون حدوث اي مشاكل تذكر، ودون اي عوائق واجهها الطلبة، سوف يقوم محافظ الفيوم باعتماد نتيجة الصف الثالث الاعدادى 2017 لجميع المدارس بمحافظة الفيوم اليوم، وذلك بعد ان تم اعتماد نتيجة الشهادة الابتدائية بالفيوم البارحة، وسوف يتم ادراجها على موقع وزارة التربية والتعليم او موقع مديرية التربية والتعليم بالفيوم مباشرة.
ويجب على الطلاب بعد اطلاعهم على نتيجة الثالث الاعدادى بمحافظة الفيوم، الذهاب الى المدارس لسحب اوراقهم، وذلك للتقدم الى تنسيق الشهادة الاعدادية، وسوف يتم الاعلان عن الحد الادنى بجميع مدارس الثانوية لقبول الناجحين طبقاً لدرجات نتيجة الشهادة الاعدادية حسب مجموع الترم الاول والترم الثاني.
وسوف يتم عرض نتائج الامتحانات برقم الجلوس وتحصل على الدرجات والتقدير العام بالاسم في موقع وزارة التربية والتعليم او على موقع بوابة الفيوم التعليمية.
وفيما رابط نتيجة اعدادية الفيوم 2017 يؤدي الى موقع وزارة التربية والتعليم ريثما يتم عرضها على موقع محافظة الفيوم التعليمي: http://www.fayoum.gov.eg
نتيجة عبدالرحمن خالد شعبان رقم الجلوس 168 اولي اعدادي
عاوز النتيجة رقم الجلوس22503
عاوزه اعرف نتيجتي محافظه الفيوم.مركز طاميه.رقم جلوسي 716
عاوزه نتيجه اوله اعدادى الفيوم رقم الجلوس 80
عاوزه نتيجه اوله اعدادى الفيوم
رقم الجلوس 80
نجلاء مصطفى سعداوى سالم مدرسة والى ميزار الاعدادية
رقم الجلوس 55455
محافظة الفيوم
عايز اعرف نتيجه :ياسمين ايمن حسان حسن
محمود وهبه مجدي وهبه محافظة القليوبيه شرق شبرا الخيمه رقم جلوس 57054
من فضلك اريد معرفة نتيجتي بالشهادة الاعدادية رقم الجلوس 14013
نتيجة الشهادة الاعدادية
اريد الشهاده رقم الجلوس22362
نتيجة الشهاده الاعداديه
عايز اعرف نتيجت ثالثه اعدادي بالفيوم رقم الجلوس 36611
رقم الجلوس 12313 محافظة الفيوم
نتيجه الشهاده الاعداديه رقم الجلوس 39680
نتيجة مريم رضا رقم الجلوس64260
معرفه نتيجه الشهاده الاعداديه حيث ان اسمي ندا عادل زكي محمد رزق ورقم جلوسي 30841
عايز نتيجه اسماء ربيع ورقم الجلوس 21916
رقم الجلوس 243772 ثالثة اعدادى ازهر