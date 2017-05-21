نتيجة الشهادة الاعدادية 2017 محافظة الفيوم

مصريات – الفيوم – كتبت رجاء احمد: بعد ان سارت الامتحانات على قدم وساق، ودون حدوث اي مشاكل تذكر، ودون اي عوائق واجهها الطلبة، سوف يقوم محافظ الفيوم باعتماد نتيجة الصف الثالث الاعدادى 2017 لجميع المدارس بمحافظة الفيوم اليوم، وذلك بعد ان تم اعتماد نتيجة الشهادة الابتدائية بالفيوم البارحة، وسوف يتم ادراجها على موقع وزارة التربية والتعليم او موقع مديرية التربية والتعليم بالفيوم مباشرة.

ويجب على الطلاب بعد اطلاعهم على نتيجة الثالث الاعدادى بمحافظة الفيوم، الذهاب الى المدارس لسحب اوراقهم، وذلك للتقدم الى تنسيق الشهادة الاعدادية، وسوف يتم الاعلان عن الحد الادنى بجميع مدارس الثانوية لقبول الناجحين طبقاً لدرجات نتيجة الشهادة الاعدادية حسب مجموع الترم الاول والترم الثاني.

وسوف يتم عرض نتائج الامتحانات برقم الجلوس وتحصل على الدرجات والتقدير العام بالاسم في موقع وزارة التربية والتعليم او على موقع بوابة الفيوم التعليمية.

وفيما رابط نتيجة اعدادية الفيوم 2017 يؤدي الى موقع وزارة التربية والتعليم ريثما يتم عرضها على موقع محافظة الفيوم التعليمي: http://www.fayoum.gov.eg

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نتيجة الشهادة الاعدادية 2017 موقع محافظة الفيوم التعليمي