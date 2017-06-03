نتيجة الشهادة الاعدادية 2018/2017 نتائج الطلاب للجميع الآن

نتيجة الشهادة الاعدادية 2018/2017
مصريات – كتبت هيام رجب: مازلنا نتابع معكم اخبار ظهور نتائج الصف الثالث الاعدادى اخر العام الدراسي 2017، وكيفية الاطلاع عليها على الانترنت باسهل واسرع الطرق.
خصوصاً، وبعد ان اصبح البحث عن نتيجة الاعدادية امراً متعباً، بسبب التخبط الذي تعاني منه سياسة وزارة التربية والتعليم في السنوات الاخيرة، حيث توقف موقع بوابة وزارة التربية والتعليم الرسمي عن نشر نتائج الطلاب في الصف الثالث الاعدادي لجميع محافظات مصر، بل اوكلت الى مديريات التربية والتعليم مهمة نشر النتيجة الاعدادية على مواقع متفرقة حكومية وخاصة، تتبع غالبا الى مديرية التربية والتعليم في هذه المحافظة او تلك.
ونظراً لعدم توفر موقع الكتروني تعليمي خاص لكل مديرية من مديريات التربية والتعليم فقد قامت بعض الادارات برفع نتيجة الشهادة الاعدادية على موقع المحافظة الحكومي الرسمي كما حدث مثلا في حالة محافظة القاهرة وكذا الامر في محافظتي الجيزة والاسكندرية وقمنا في وقت سابق بتقديم روابط نتيجة الصف الثالث الاعدادى مباشرة لهذه المحافظات باخبار سابقة يمكن مشاهدتها في قسم نتائج الامتحانات الاعدادية اعلاه.
من ناحية اخرى، مازالت بقية الادارات التعليمية في غالبية المحافظات، لم تنتهي بعد من اعمال تصحيح وتجميع نتيجة الاعدادية، وينتظر ان تظهر اليوم او غدا، وينطبق هذا على محافظة الدقهلية ، الشرقية ، المنوفية ، محافظة اسوان ، سوهاج ، محافظة اسيوط، الاسماعيلية ، السويس ، بورسعيد ، البحيرة ، كفر الشيخ ، القليوبية ، محافظة الغربية ، محافظة بني سويف ، محافظة المنيا ، الوادي الجديد ، محافظة القليوبية ، دمياط ، الفيوم ، الاقصر ، قنا ، مطروح ، شمال سيناء، ، البحر الاحمر ، جنوب سيناء، البحر الاحمر.
اخيراً لمتابعة ومشاهدة نتيجة الشهادة الاعدادية الترم الثاني 2017 من خلال موقع وزارة التربية والتعليم لحظة اعتمادها وظهورها على النت اضغط على هذا الرابط المختصر: http://portal.moe.gov.eg/natiga_preparatory
عايز
ه نتيجه الصف الاول الاعدادي
ياسين السيد حسن عبود
محافظه سوهاج
رقم الجلوس 175
اريد نتيجتي محافظه الحسكه
رقم الجلوس ٢١٣٢١
اريد نتيجه الصف الثالث الاعدادى الاسم مصطفى اسماعيل محمد محمد رقم الجلوس 55075
نانسي سيد سعيد امام القليوبيه
43731
رقم جلوس هديل 67017
أريد معرفة نتيجتى . إدارة شبراخيت . مدرسة الشيخ محمد على أبو حرب الإعدادية
رقم الجلوس 36897 بمحافظة القليوبية غرب شبرا الخيمة مدرسة بيجام الأعدادية بنين
رقم الجلوس 36897
امال محمد حمدي مصطفي
رقم جلوس 39783 – القليوبيه
مطلوب معرفة نتيجة الشهادة الإعدادية ل
عماد حمدى عماد
من مدرسة الشيخ شلتوت من محافظة البحيرة
رقم الجلوس 30885
مطلوب معرفة نتيجة الشهادة الاعدادية ل
يوسف شعبان عمادالدين
من مدرسة الإمام مالك من محافظة البحيرة
رقم الجلوس 85339
نتيجة الشهادة الاعدادية محافظة الدقهلية
لو سمحتو انا ممكن اعرف النتيجه بتاعتى انا من محافظه الدقهليه
لو سمحت انا عايز اعرف نتيجتى رقم الجلوس اهو 7792
لو سمحتو عايز اعرف نتيجة الصف الثالث الاعدادي الترم الاول محافظة المنيا مدرسة سيف النصر الغربية الاعداديه الاسم/ميادة عابد عبداللاه عبدالقادر ولكم جزيل الشكر
انا عيزه اعرف نتجية تنسيق رياض الاطفال فى المرحله الثانى لى ابنتى ساره هانى محمد سيد ارقم القومى للطفل هو 31106200502044 انا من حلوان مساكن الزلزال بلوك 33 مدخل 1 واوريد ان اعرف اى مدرسه التحقت به ابنتى وارجو الافاده ولقم جزيل اشكر
محمد إيهاب محمد
المحافظه سوهاج
رقم جلوسي 65661
برجاء معرفه نتيجه الصف الثالث الاعدادى ورقم الجلوس 314496 بالقاهره واريد خفض التنسيق ارجوكم مستقبلى بيضيع
سالم عبدلله نتيجه الاعداديه لمدرسه الشهيد عبدالخالق نبيل
اريد معرفة نتيجة الصف الثالث الاعدادي بمحافظة الدقهلية رقم الجلوس 916
نتيجة الصف الثالث الاعدادى