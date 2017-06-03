نتيجة الشهادة الاعدادية 2018

نتيجة الشهادة الاعدادية 2018/2017

مصريات – كتبت هيام رجب: مازلنا نتابع معكم اخبار ظهور نتائج الصف الثالث الاعدادى اخر العام الدراسي 2017، وكيفية الاطلاع عليها على الانترنت باسهل واسرع الطرق.

خصوصاً، وبعد ان اصبح البحث عن نتيجة الاعدادية امراً متعباً، بسبب التخبط الذي تعاني منه سياسة وزارة التربية والتعليم في السنوات الاخيرة، حيث توقف موقع بوابة وزارة التربية والتعليم الرسمي عن نشر نتائج الطلاب في الصف الثالث الاعدادي لجميع محافظات مصر، بل اوكلت الى مديريات التربية والتعليم مهمة نشر النتيجة الاعدادية على مواقع متفرقة حكومية وخاصة، تتبع غالبا الى مديرية التربية والتعليم في هذه المحافظة او تلك.

نتيجة امتحانات الشهادة الاعدادية 2017 - 2018

نتيجة طلاب الصف الثالث الاعدادى الشهادة الاعدادية 2017 – 2018

ونظراً لعدم توفر موقع الكتروني تعليمي خاص لكل مديرية من مديريات التربية والتعليم فقد قامت بعض الادارات برفع نتيجة الشهادة الاعدادية على موقع المحافظة الحكومي الرسمي كما حدث مثلا في حالة محافظة القاهرة وكذا الامر في محافظتي الجيزة والاسكندرية وقمنا في وقت سابق بتقديم روابط نتيجة الصف الثالث الاعدادى مباشرة لهذه المحافظات باخبار سابقة يمكن مشاهدتها في قسم نتائج الامتحانات الاعدادية اعلاه.

من ناحية اخرى، مازالت بقية الادارات التعليمية في غالبية المحافظات، لم تنتهي بعد من اعمال تصحيح وتجميع نتيجة الاعدادية، وينتظر ان تظهر اليوم او غدا، وينطبق هذا على محافظة الدقهلية ، الشرقية ، المنوفية ، محافظة اسوان ، سوهاج ، محافظة اسيوط، الاسماعيلية ، السويس ، بورسعيد ، البحيرة ، كفر الشيخ ، القليوبية ، محافظة الغربية ، محافظة بني سويف ، محافظة المنيا ، الوادي الجديد ، محافظة القليوبية ، دمياط ، الفيوم ، الاقصر ، قنا ، مطروح ، شمال سيناء، ، البحر الاحمر ، جنوب سيناء، البحر الاحمر.

اخيراً لمتابعة ومشاهدة نتيجة الشهادة الاعدادية الترم الثاني 2017 من خلال موقع وزارة التربية والتعليم لحظة اعتمادها وظهورها على النت اضغط على هذا الرابط المختصر: http://portal.moe.gov.eg/natiga_preparatory

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نتيجة الشهادة الاعدادية 2018/2017 نتائج الطلاب للجميع الآن

03/06/2017 1271 تعليق نتيجة الاعدادية , , , , , , , , , , , ,
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  1. ياسين السيد حسن 07/08/2017 15:55 -

    عايز
    ه نتيجه الصف الاول الاعدادي
    ياسين السيد حسن عبود
    محافظه سوهاج
    رقم الجلوس 175

  2. ندى رمضان حسين 10/06/2017 12:39 -

    اريد نتيجتي محافظه الحسكه
    رقم الجلوس ٢١٣٢١

  3. مصطفى اسماعيل محمد محمد 08/06/2017 02:09 -

    اريد نتيجه الصف الثالث الاعدادى الاسم مصطفى اسماعيل محمد محمد رقم الجلوس 55075

  4. نانسي سيد سعيد امام 03/06/2017 23:00 -

    نانسي سيد سعيد امام القليوبيه
    43731

  5. هديل وجيه أحمد جاب الله 03/06/2017 22:52 -

    رقم جلوس هديل 67017

  6. هديل وجيه أحمد جاب الله 03/06/2017 22:51 -

    أريد معرفة نتيجتى . إدارة شبراخيت . مدرسة الشيخ محمد على أبو حرب الإعدادية

  7. محمد ربيع عبد البصير سليمان 03/06/2017 15:59 -

    رقم الجلوس 36897 بمحافظة القليوبية غرب شبرا الخيمة مدرسة بيجام الأعدادية بنين

  8. محمد ربيع عبد البصير سليمان 03/06/2017 15:57 -

    رقم الجلوس 36897

  9. مني 03/06/2017 15:55 -

    امال محمد حمدي مصطفي
    رقم جلوس 39783 – القليوبيه

  10. عماد حمدى عماد 03/06/2017 11:01 -

    مطلوب معرفة نتيجة الشهادة الإعدادية ل

    عماد حمدى عماد

    من مدرسة الشيخ شلتوت من محافظة البحيرة

    رقم الجلوس 30885

  11. يوسف شعبان عمادالدين 03/06/2017 10:58 -

    مطلوب معرفة نتيجة الشهادة الاعدادية ل
    يوسف شعبان عمادالدين
    من مدرسة الإمام مالك من محافظة البحيرة
    رقم الجلوس 85339

  12. ساميه عبده منصور الشربيني 01/06/2017 02:02 -

    نتيجة الشهادة الاعدادية محافظة الدقهلية

  13. خلود محمود عبد الحميد امين 31/05/2017 04:01 -

    لو سمحتو انا ممكن اعرف النتيجه بتاعتى انا من محافظه الدقهليه

  14. مروان ابراهيم عبدالله عبدالسلام 28/05/2017 00:51 -

    لو سمحت انا عايز اعرف نتيجتى رقم الجلوس اهو 7792

  15. ياسر عابد 08/02/2017 07:04 -

    لو سمحتو عايز اعرف نتيجة الصف الثالث الاعدادي الترم الاول محافظة المنيا مدرسة سيف النصر الغربية الاعداديه الاسم/ميادة عابد عبداللاه عبدالقادر ولكم جزيل الشكر

  16. هند احمد محمد محمد عثمان 31/08/2016 11:28 -

    انا عيزه اعرف نتجية تنسيق رياض الاطفال فى المرحله الثانى لى ابنتى ساره هانى محمد سيد ارقم القومى للطفل هو 31106200502044 انا من حلوان مساكن الزلزال بلوك 33 مدخل 1 واوريد ان اعرف اى مدرسه التحقت به ابنتى وارجو الافاده ولقم جزيل اشكر

  17. محمد إيهاب محمد 10/06/2016 00:09 -

    محمد إيهاب محمد
    المحافظه سوهاج
    رقم جلوسي 65661

  18. عبدالرحمن احمد مصطفى حافظ 02/06/2016 18:53 -

    برجاء معرفه نتيجه الصف الثالث الاعدادى ورقم الجلوس 314496 بالقاهره واريد خفض التنسيق ارجوكم مستقبلى بيضيع 

  19. سالم عبدلله سالم 25/05/2016 20:58 -

    سالم عبدلله نتيجه الاعداديه لمدرسه الشهيد عبدالخالق نبيل

  20. احمد جمال 31/01/2016 23:23 -

    اريد معرفة نتيجة الصف الثالث الاعدادي بمحافظة الدقهلية رقم الجلوس 916

  21. عبدالله محمد عزب 18/01/2016 14:51 -

    نتيجة الصف الثالث الاعدادى 

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