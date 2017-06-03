نتيجة الشهادة الاعدادية 2018/2017 نتائج الطلاب للجميع الآن

نتيجة الشهادة الاعدادية 2018/2017

مصريات – كتبت هيام رجب: مازلنا نتابع معكم اخبار ظهور نتائج الصف الثالث الاعدادى اخر العام الدراسي 2017، وكيفية الاطلاع عليها على الانترنت باسهل واسرع الطرق.

خصوصاً، وبعد ان اصبح البحث عن نتيجة الاعدادية امراً متعباً، بسبب التخبط الذي تعاني منه سياسة وزارة التربية والتعليم في السنوات الاخيرة، حيث توقف موقع بوابة وزارة التربية والتعليم الرسمي عن نشر نتائج الطلاب في الصف الثالث الاعدادي لجميع محافظات مصر، بل اوكلت الى مديريات التربية والتعليم مهمة نشر النتيجة الاعدادية على مواقع متفرقة حكومية وخاصة، تتبع غالبا الى مديرية التربية والتعليم في هذه المحافظة او تلك.

ونظراً لعدم توفر موقع الكتروني تعليمي خاص لكل مديرية من مديريات التربية والتعليم فقد قامت بعض الادارات برفع نتيجة الشهادة الاعدادية على موقع المحافظة الحكومي الرسمي كما حدث مثلا في حالة محافظة القاهرة وكذا الامر في محافظتي الجيزة والاسكندرية وقمنا في وقت سابق بتقديم روابط نتيجة الصف الثالث الاعدادى مباشرة لهذه المحافظات باخبار سابقة يمكن مشاهدتها في قسم نتائج الامتحانات الاعدادية اعلاه.

من ناحية اخرى، مازالت بقية الادارات التعليمية في غالبية المحافظات، لم تنتهي بعد من اعمال تصحيح وتجميع نتيجة الاعدادية، وينتظر ان تظهر اليوم او غدا، وينطبق هذا على محافظة الدقهلية ، الشرقية ، المنوفية ، محافظة اسوان ، سوهاج ، محافظة اسيوط، الاسماعيلية ، السويس ، بورسعيد ، البحيرة ، كفر الشيخ ، القليوبية ، محافظة الغربية ، محافظة بني سويف ، محافظة المنيا ، الوادي الجديد ، محافظة القليوبية ، دمياط ، الفيوم ، الاقصر ، قنا ، مطروح ، شمال سيناء، ، البحر الاحمر ، جنوب سيناء، البحر الاحمر.

اخيراً لمتابعة ومشاهدة نتيجة الشهادة الاعدادية الترم الثاني 2017 من خلال موقع وزارة التربية والتعليم لحظة اعتمادها وظهورها على النت اضغط على هذا الرابط المختصر: http://portal.moe.gov.eg/natiga_preparatory

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