نتيجة الشهادة الاعدادية برقم الجلوس بالاسم لكل محافظة 2017

نتيجة الشهادة الاعدادية
مصريات – كتبت حورية ابو العزم: يجري نشر نتائج الصف الثالث الاعدادى لجميع المحافظات المصرية والادارات التعليمية، وتجدوها على صفحات موقع مصريات وذلك بارقام الجلوس او بالاسم في القسم المخصص لكل محافظة او عبر الرابط الموجود على هذا الصفحة كما هو مبين ادناه.
وكما عودناكم في كل عام، سنقوم بمتابعة اخبار نتيجة الشهادة الاعدادية 2017 وسيتم الاعلان عنها كي تعرفها قبل الكل لك ولاصدقائك نتائج امتحانات الثالث الاعدادي التي تقوم باشراف وزارة التربية والتعليم.
وبامكانكم الحصول على نتيجة الاعدادية الفصل الدراسي الثاني آخر العام الدراسي 2017 لكل محافظة من المحافظات المصرية وهي محافظة المنوفية، مطروح ، شمال سيناء ، البحر الاحمر ، جنوب سيناء ، السويس ، اسوان ، سوهاج ، اسيوط، الاسماعيلية ، محافظة القاهرة , الدقهلية ، الاسكندرية ، الشرقية ، بورسعيد ، الوادي الجديد ، القليوبية ، محافظة الجيزة ، دمياط ، الفيوم ، محافظة البحيرة ، كفر الشيخ ، القليوبية ، الغربية ، بني سويف ، المنيا، الاقصر ، محافظة قنا.
وتعكف اللجان حاليا في مختلف انحاء الجمهورية على تصحيح اوراق امتحانات الشهادة الاعدادية، ليتم تسليمها في اسرع وقت ممكن الى مديريات التربية والتعليم المعنية، حتى يتم لاحقاً جمع الدرجات الخاصة بحصيلة العام الدراسي، بما يتضمن نتيجة الترمين الاول والثاني، لتمكينهم من دخول تنسيق الثانوية، وذلك بعد فترة من اعلان نتائج الملاحق بالنسبة للمتخلفين في الدور الاول لهذه الامتحانات.
وايضاً سيفتح باب الشكاوي كما هو متبع وحسب الطريقة المعتمدة من قبل اللجان لاعادة النظر بحالة تظلم الطالب على تصحيح اوراقه.
هذا وسوف يجري اعداد قائمة باسماء اوئل نتيجة الشهادة الاعدادية لهذا العام، حيث سيحصلون على جوائز تم تخصيصها من قبل وزارة التربية والتعليم، كما سنقوم بنشر صورهم على صفحات الموقع فور حصولنا على نسخة منها ان شاء الله وباقرب وقت.
وسوف يمكن معرفة التقدير العام مع نتيجة الشهادة الاعدادية بالاسم او برقم الجلوس وبالدرجات التي حصلوا عليه فور اعتمادها تيسيراً وتسهيلاً علي الطلبة والطالبات.
كما يمكنكم التشارك حول نتائج الشهادة الاعدادية سواء عبر الفيس بوك من خلال زر لايك على هذه الصفحة، او من خلال نظام التعليقات وهي لا تحتاج الى تسجيل بل يكفي وضع الاسم والاميل.
تحديث نتيجة الشهادة الاعدادية الترم الثانى 2017
يجري اعلان نتيجة الاعدادية للصف الثالث الاعدادى ببعض المحافظات وهي محافظة القليوبية ومحافظة الغربية، وذلك على موقع نتائج الامتحانات مديرية وزارة التربية والتعليم لكل منهما، ويمكنكم مشاهدتها بالقسم اعلاه، كذلك سيصبح الان الاستعلام والحصول على نتيجتكم برقم الجلوس بالضغط على هذا اللينك: moe.gov.eg/natiga_preparatory
عايز اعرف ظهرت ولا لا
اريد معرفة نتيجة الصف الثالث الإعداد بني سويف
27220 الفيوم
عماد محمدخلف احمد
اريد معرفة النتيجه الصف الثالث الاعدادي محافظة سوهاج
رقم الجلوس33380
سندس إبراهيم محمد بيومى
محافظة القليوبية
إدارة طوخ التعليمية
درس أجهور الكبرى الإعدادية بنات
٨٨٢٦١
ولاء شعبان عبدالعظيم
القاهرة
الاسم سلمى نصر الله سلامه غالب. محافظة الشرقيه ادارة غرب مدرسة الاعدادية بنات ٢. رقم الجلوس ١٠٦٢٢
نتيجة مدرسة جزيرة ابوعمر الاعداديه ابوكبير شرقيه
إدارة الخانكة
65854
محمد أحمد حمدى
ادارة اولاد صقرالتعليميه رقم جلوس 79346
رقم الجلوس 1992
انا عاوز نتيجتى انا من اسوان الترم الثانى للصف الثالث الاعدادى رقم جلوسى 311
٢٠٥٧٥٥
انجي احمد عبدالواحد
سوهاج
41520
إدارة الخانكة محافظة القليوبية
65854
محمد أحمد حمدى
شيماء محجوب السيد
رقم الجلوس ٨٤٤٨١
رقم جلوسى 67017 مدرسة الشيخ محمد على أبو حرب ع إدارة شبراخيت
لقد تأخرت نتيجة مدرستنا
انا من الشرقيه ورقم جلوسى 105940
شهاده الصف الثالث الاعدادي محافظه القليوبيه
66531 دا رقم الجلوس محافظه القليوبيه
لو سمحت عايزه اعرف النتيجه
الاسم ايه محمد محمود
رقم الجلوس 390669
بني سويف
بدي النتيجه محافظه بني سويف محمد عيد توفيق 44454
ارجو معرفه نتيجه الصف الثالث الاعدادي الترم الثانى رقم الجلوس 33380
عاوز اعرف نتيجه اختي باسورد 16004
ندى احمد محمدي رقم الجلوس 50304 ارجو سرعه الرد
عايزة اعرف نتيجتى و كل عام وانتم بخير رقم الجلوس هو 7309
عيزة نتيجة الشهادة الاعدادية لندا اشرف الازهرية
الاسم \دعاء سامى السيد رقم الجلوس23571
اريد معرفة النتيجة
رقم الجلوس 14879
لوسمحت عاوزه اعرف نتيجه الشهاده الاعدادية
بمحافظه الجيزه ورقم جلوسي ٤١٩١٦
رقم الجلوس ٧١٨١٥
الاسم: دينا خالد حسين محمد
تالته إعدادي
رقم الجلوس…..2359
عايز اعرف نتيجتي ٤٢٢ محمد خالد محمد
محمود احمد زبير شرق شبرا الخيمة 53668 القليوبية
رقم جلوسى 125195
محافظة الاسكندريه الترم الثاني الاعداديه للبنات 58510
نتائج الامتحانات الاعدادية بنات بمحافظة سوهاج
عايزة اعرف نتيجتي الصف الاول الاعدادي ترم تاني القليوبية
عايز اعرف نتيجة الترم الاول ورقم جلوسى 125195 الاسكندرية
88707مدرسه خالد بن الوليد اداره التحرير محافظه البحيره
عايزة اعرف نتيجي للدور الاول ورقم الجلوس 28214 بمحافظة سوهاج
االاسم/ احمد عادل سعد حسن علي
المدرسة/ الشيخ الشعراوي
رقم الجلوس/ 27703
محافظة/الجيزة
الاسم اشرقت محمد سيد محمد
المحافظه الاسكندريه
رقم الجلوس 83039
معتز علي محمد29621الاسكندريه