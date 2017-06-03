نتيجة الشهادة الاعدادية برقم الجلوس بالاسم لكل محافظة 2017

نتيجة الشهادة الاعدادية

مصريات – كتبت حورية ابو العزم: يجري نشر نتائج الصف الثالث الاعدادى لجميع المحافظات المصرية والادارات التعليمية، وتجدوها على صفحات موقع مصريات وذلك بارقام الجلوس او بالاسم في القسم المخصص لكل محافظة او عبر الرابط الموجود على هذا الصفحة كما هو مبين ادناه.

وكما عودناكم في كل عام، سنقوم بمتابعة اخبار نتيجة الشهادة الاعدادية 2017 وسيتم الاعلان عنها كي تعرفها قبل الكل لك ولاصدقائك نتائج امتحانات الثالث الاعدادي التي تقوم باشراف وزارة التربية والتعليم.

وبامكانكم الحصول على نتيجة الاعدادية الفصل الدراسي الثاني آخر العام الدراسي 2017 لكل محافظة من المحافظات المصرية وهي محافظة المنوفية، مطروح ، شمال سيناء ، البحر الاحمر ، جنوب سيناء ، السويس ، اسوان ، سوهاج ، اسيوط، الاسماعيلية ، محافظة القاهرة , الدقهلية ، الاسكندرية ، الشرقية ، بورسعيد ، الوادي الجديد ، القليوبية ، محافظة الجيزة ، دمياط ، الفيوم ، محافظة البحيرة ، كفر الشيخ ، القليوبية ، الغربية ، بني سويف ، المنيا، الاقصر ، محافظة قنا.

وتعكف اللجان حاليا في مختلف انحاء الجمهورية على تصحيح اوراق امتحانات الشهادة الاعدادية، ليتم تسليمها في اسرع وقت ممكن الى مديريات التربية والتعليم المعنية، حتى يتم لاحقاً جمع الدرجات الخاصة بحصيلة العام الدراسي، بما يتضمن نتيجة الترمين الاول والثاني، لتمكينهم من دخول تنسيق الثانوية، وذلك بعد فترة من اعلان نتائج الملاحق بالنسبة للمتخلفين في الدور الاول لهذه الامتحانات.

وايضاً سيفتح باب الشكاوي كما هو متبع وحسب الطريقة المعتمدة من قبل اللجان لاعادة النظر بحالة تظلم الطالب على تصحيح اوراقه.

هذا وسوف يجري اعداد قائمة باسماء اوئل نتيجة الشهادة الاعدادية لهذا العام، حيث سيحصلون على جوائز تم تخصيصها من قبل وزارة التربية والتعليم، كما سنقوم بنشر صورهم على صفحات الموقع فور حصولنا على نسخة منها ان شاء الله وباقرب وقت.

وسوف يمكن معرفة التقدير العام مع نتيجة الشهادة الاعدادية بالاسم او برقم الجلوس وبالدرجات التي حصلوا عليه فور اعتمادها تيسيراً وتسهيلاً علي الطلبة والطالبات.

كما يمكنكم التشارك حول نتائج الشهادة الاعدادية سواء عبر الفيس بوك من خلال زر لايك على هذه الصفحة، او من خلال نظام التعليقات وهي لا تحتاج الى تسجيل بل يكفي وضع الاسم والاميل.

تحديث نتيجة الشهادة الاعدادية الترم الثانى 2017

يجري اعلان نتيجة الاعدادية للصف الثالث الاعدادى ببعض المحافظات وهي محافظة القليوبية ومحافظة الغربية، وذلك على موقع نتائج الامتحانات مديرية وزارة التربية والتعليم لكل منهما، ويمكنكم مشاهدتها بالقسم اعلاه، كذلك سيصبح الان الاستعلام والحصول على نتيجتكم برقم الجلوس بالضغط على هذا اللينك: moe.gov.eg/natiga_preparatory

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نتيجة الشهادة الاعدادية برقم الجلوس بالاسم لكل محافظة 2017