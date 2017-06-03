نتيجة الشهادة الاعدادية برقم الجلوس بالاسم لكل محافظة 2017

نتيجة الشهادة الاعدادية

نتيجة الشهادة الاعدادية

مصريات – كتبت حورية ابو العزم: يجري نشر نتائج الصف الثالث الاعدادى لجميع المحافظات المصرية والادارات التعليمية، وتجدوها على صفحات موقع مصريات وذلك بارقام الجلوس او بالاسم في القسم المخصص لكل محافظة او عبر الرابط الموجود على هذا الصفحة كما هو مبين ادناه.

وكما عودناكم في كل عام، سنقوم بمتابعة اخبار نتيجة الشهادة الاعدادية 2017 وسيتم الاعلان عنها كي تعرفها قبل الكل لك ولاصدقائك نتائج امتحانات الثالث الاعدادي التي تقوم باشراف وزارة التربية والتعليم.

وبامكانكم الحصول على نتيجة الاعدادية الفصل الدراسي الثاني آخر العام الدراسي 2017 لكل محافظة من المحافظات المصرية وهي محافظة المنوفية، مطروح ، شمال سيناء ، البحر الاحمر ، جنوب سيناء ، السويس ، اسوان ، سوهاج ، اسيوط، الاسماعيلية ، محافظة القاهرة , الدقهلية ، الاسكندرية ، الشرقية ، بورسعيد ، الوادي الجديد ، القليوبية ، محافظة الجيزة ، دمياط ، الفيوم ، محافظة البحيرة ، كفر الشيخ ، القليوبية ، الغربية ، بني سويف ، المنيا، الاقصر ، محافظة قنا.

نتائج الشهادة الاعدادية لعام 2017

نتيجة الشهادة الاعدادية لعام 2017

وتعكف اللجان حاليا في مختلف انحاء الجمهورية على تصحيح اوراق امتحانات الشهادة الاعدادية، ليتم تسليمها في اسرع وقت ممكن الى مديريات التربية والتعليم المعنية، حتى يتم لاحقاً جمع الدرجات الخاصة بحصيلة العام الدراسي، بما يتضمن نتيجة الترمين الاول والثاني، لتمكينهم من دخول تنسيق الثانوية، وذلك بعد فترة من اعلان نتائج الملاحق بالنسبة للمتخلفين في الدور الاول لهذه الامتحانات.

وايضاً سيفتح باب الشكاوي كما هو متبع وحسب الطريقة المعتمدة من قبل اللجان لاعادة النظر بحالة تظلم الطالب على تصحيح اوراقه.

هذا وسوف يجري اعداد قائمة باسماء اوئل نتيجة الشهادة الاعدادية لهذا العام، حيث سيحصلون على جوائز تم تخصيصها من قبل وزارة التربية والتعليم، كما سنقوم بنشر صورهم على صفحات الموقع فور حصولنا على نسخة منها ان شاء الله وباقرب وقت.

وسوف يمكن معرفة التقدير العام مع نتيجة الشهادة الاعدادية بالاسم او برقم الجلوس وبالدرجات التي حصلوا عليه فور اعتمادها تيسيراً وتسهيلاً علي الطلبة والطالبات.

كما يمكنكم التشارك حول نتائج الشهادة الاعدادية سواء عبر الفيس بوك من خلال زر لايك على هذه الصفحة، او من خلال نظام التعليقات وهي لا تحتاج الى تسجيل بل يكفي وضع الاسم والاميل.

تحديث نتيجة الشهادة الاعدادية الترم الثانى 2017

يجري اعلان نتيجة الاعدادية للصف الثالث الاعدادى ببعض المحافظات وهي محافظة القليوبية ومحافظة الغربية، وذلك على موقع نتائج الامتحانات مديرية وزارة التربية والتعليم لكل منهما، ويمكنكم مشاهدتها بالقسم اعلاه، كذلك سيصبح الان الاستعلام والحصول على نتيجتكم برقم الجلوس بالضغط على هذا اللينك: moe.gov.eg/natiga_preparatory

اخبار ومواضيع ذات صلة:

Advertisement

نتيجة الشهادة الاعدادية برقم الجلوس بالاسم لكل محافظة 2017

03/06/2017 2398 تعليق نتيجة الاعدادية , , , , , , , , , , , , , , ,
2398 comments
  2. محمد حسن عبدالله حسن محمد جهمي 14/06/2017 22:30 -

    اريد معرفة نتيجة الصف الثالث الإعداد بني سويف

  4. عمادمحمدخلف احمد 10/06/2017 22:10 -

    عماد محمدخلف احمد
    اريد معرفة النتيجه الصف الثالث الاعدادي محافظة سوهاج
    رقم الجلوس33380

  5. Ibrahim mohammed 07/06/2017 13:24 -

    سندس إبراهيم محمد بيومى
    محافظة القليوبية
    إدارة طوخ التعليمية
    درس أجهور الكبرى الإعدادية بنات

  6. غاده رجب محمد 06/06/2017 14:20 -

    ٨٨٢٦١
    ولاء شعبان عبدالعظيم

  8. امل فكرى 05/06/2017 00:58 -

    الاسم سلمى نصر الله سلامه غالب. محافظة الشرقيه ادارة غرب مدرسة الاعدادية بنات ٢. رقم الجلوس ١٠٦٢٢

  9. احم السيد بركات 04/06/2017 23:36 -

    نتيجة مدرسة جزيرة ابوعمر الاعداديه ابوكبير شرقيه

  10. أحمد شبرا 04/06/2017 22:27 -

    إدارة الخانكة
    65854
    محمد أحمد حمدى

  11. شروق صلاح علوان 04/06/2017 20:47 -

    ادارة اولاد صقرالتعليميه رقم جلوس 79346

  13. محمد عبد الوهاب فهمى 04/06/2017 19:47 -

    انا عاوز نتيجتى انا من اسوان الترم الثانى للصف الثالث الاعدادى رقم جلوسى 311

  15. انجى احمد عبد الواحد 04/06/2017 12:01 -

    انجي احمد عبدالواحد
    سوهاج
    41520

  16. أحمد شبرا 04/06/2017 08:57 -

    إدارة الخانكة محافظة القليوبية
    65854
    محمد أحمد حمدى

  17. محمد 04/06/2017 00:45 -

    شيماء محجوب السيد
    رقم الجلوس ٨٤٤٨١

  18. هديل وجيه أحمد جاب الله 03/06/2017 23:06 -

    رقم جلوسى 67017 مدرسة الشيخ محمد على أبو حرب ع إدارة شبراخيت

  19. هديل وجيه أحمد جاب الله 03/06/2017 23:05 -

    لقد تأخرت نتيجة مدرستنا

  20. مدام فاطمه 03/06/2017 21:07 -

    انا من الشرقيه ورقم جلوسى 105940

  21. احمد ناصر منصور بركات 03/06/2017 18:23 -

    شهاده الصف الثالث الاعدادي محافظه القليوبيه

  22. ايه محمد عبد القادر 03/06/2017 15:51 -

    66531 دا رقم الجلوس محافظه القليوبيه

  23. ايه محمد محمود 03/06/2017 13:24 -

    لو سمحت عايزه اعرف النتيجه
    الاسم ايه محمد محمود
    رقم الجلوس 390669
    بني سويف

  24. محمد عيد توفيق حسين 03/06/2017 11:43 -

    بدي النتيجه محافظه بني سويف محمد عيد توفيق 44454

  25. عمادمحمدخلف احمد 03/06/2017 04:13 -

    ارجو معرفه نتيجه الصف الثالث الاعدادي الترم الثانى رقم الجلوس 33380

  26. محمود 02/06/2017 05:24 -

    عاوز اعرف نتيجه اختي باسورد 16004

  27. هاله 01/06/2017 23:45 -

    ندى احمد محمدي رقم الجلوس 50304 ارجو سرعه الرد

  28. منار محمد محمد محمد الديك 01/06/2017 00:19 -

    عايزة اعرف نتيجتى و كل عام وانتم بخير رقم الجلوس هو 7309

  29. ندا اشرف ناجى 31/05/2017 00:49 -

    عيزة نتيجة الشهادة الاعدادية لندا اشرف الازهرية

  30. sherifsabry 30/05/2017 15:21 -

    الاسم \دعاء سامى السيد رقم الجلوس23571

  31. رانا حمدى رضا محمود 30/05/2017 10:23 -

    اريد معرفة النتيجة

  33. علياء عاطف 28/05/2017 02:03 -

    لوسمحت عاوزه اعرف نتيجه الشهاده الاعدادية
    بمحافظه الجيزه ورقم جلوسي ٤١٩١٦

  34. دينا خالد 27/05/2017 22:32 -

    رقم الجلوس ٧١٨١٥
    الاسم: دينا خالد حسين محمد

  35. محمد مصطفي عبدالله شريف سيد 26/05/2017 03:14 -

    تالته إعدادي

  37. محمد خالد محمد 24/05/2017 13:24 -

    عايز اعرف نتيجتي ٤٢٢ محمد خالد محمد

  38. محمود احمد زبيرمحمود 23/05/2017 22:33 -

    محمود احمد زبير شرق شبرا الخيمة 53668 القليوبية

  40. هبه الله رمضان عبدالنبي رمضان حسن سيف 22/05/2017 13:22 -

    محافظة الاسكندريه الترم الثاني الاعداديه للبنات 58510

  41. طارق عشرى 21/05/2017 10:14 -

    نتائج الامتحانات الاعدادية بنات بمحافظة سوهاج

  42. مريم ماجد 18/05/2017 08:33 -

    عايزة اعرف نتيجتي الصف الاول الاعدادي ترم تاني القليوبية

  43. محمد بكر النحاس بكر 17/05/2017 18:14 -

    عايز اعرف نتيجة الترم الاول ورقم جلوسى 125195 الاسكندرية

  44. نورهان مصطفى محمد السيد خالد 02/02/2017 16:54 -

    88707مدرسه خالد بن الوليد اداره التحرير محافظه البحيره

  45. سارة عاصم خطاب 01/02/2017 23:20 -

    عايزة اعرف نتيجي للدور الاول ورقم الجلوس 28214 بمحافظة سوهاج

  46. AHMED 01/02/2017 19:39 -

    االاسم/ احمد عادل سعد حسن علي
    المدرسة/ الشيخ الشعراوي
    رقم الجلوس/ 27703
    محافظة/الجيزة

  47. shosho mohmed 30/01/2017 18:33 -

    الاسم اشرقت محمد سيد محمد
    المحافظه الاسكندريه
    رقم الجلوس 83039

  48. معتز علي 30/01/2017 18:17 -

    معتز علي محمد29621الاسكندريه

أضف تعليقاً