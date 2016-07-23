نتيجة الشهادة الثانوية العامة 2017 بالاسم برقم الجلوس مجاناً

نتيجة الشهادة الثانوية العامة 2017

مصريات – كتبت ندى صلاح زيان: بعد مرور حوالي 20 يوماً على موعد انتهاء الامتحانات والتي تمت اعادة بعض المواد فيها بسب التسريبات ، قررت وزارة التربية والتعليم، اغلاق جميع كنترولات الثانوية العامة، في انحاء الجمهورية، اعتباراً من مساء يوم السبت، والبدء بتسليم نتيجة التصحيح تباعاً، الى ادارة الامتحانات بالوزارة، والتي ستقوم بدورها برصد درجات الطلاب على الكومبيوتر الرئيسي، تمهيداً لاعلان النتيجة رسمياً خلال يوم او يومين على ابعد تقدير.

ويبدو بانه هناك مخاوف بالوزارة من تسرب نتيجة الثانوية العامة قبل الموعد المحدد لها، لهذا يلاحظ عدم اعلان موعد محدد لظهورها حتى اليوم، مما يعني بانه قد يجري الاعلان عنها باي وقت وبشكل مفاجئ، من خلال الدعوة الى مؤتمر صحفي يعقده وزير التربية والتعليم يعلن فيه اسماء الاوائل ونسب النجاح في الفرعين العلمي والادبي، وطريقة الحصول على نتيجة الشهادة الثانوية لجميع الطلاب.

وفي نفس السياق، نفى الدكتور وزير التعليم العالي والدولة للبحث العلمي، ما تردد حول تحديد الحد الأدني لقبول الحاصلين على الشهادة الثانوية العامة بالجامعات لهذا العام 2017 مسبقاً.

وقال الوزير إنه لا يمكن تحديد الحد الأدنى للقبول بالجامعات بالنسبة لطلاب الصف الثالث الثانوى الناجحين في نتيجة الثانوية العامة 2017 إلا بعد ظهور نتائج الامتحانات الثانوية العامة فعلياً ومن ثم إعلان بداية تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد.

أضاف أن المجلس الأعلى للجامعات وافق في بجلسته المنعقدة الاخيرة على أن يكون القبول للطلاب بعد اعلان نتائج شهادة الثانوية العامة 2017 بشعبتيها العلمي والادبي، وفقاً للقواعد والضوابط التي قررها المجلس للدفعات السابقة، وذلك لتحقيق مبدأ العدالة وتكافؤ الفرص، وعدد الطلاب بكل قطاع بنفس النسب التي اتبعت في السنوات السابقة وقد تزيد عنها، وهي نسبة عدد الطلاب بكل قطاع الى نسبة عدد الطلاب الناجحين والحاصلين على الشهادة الثانوية العامة 2017 وفي حدود الحد الأدنى للقبول طبقاً لمعدل القبول واستيعاب الجامعات والمعاهد وأن يتم قبول الطلاب الحاصلين على الشهادات المعادلة في العام 2017/2016 بنفس اعداد العام السابق وتم إبلاغ مكتب التنسيق بهذا الشأن.

من جهته اعلن مصدر في قطاع الامتحانات في وزارة التربية والتعليم المصرية عن موعد اعلان اوائل الثانوية العامة 2017 لجميع المحافظات المصرية، وهو يوم الاحد او الاثنين، وذلك في مؤتمر صحفي سيعقده وزير التربية والتعليم خصيصاً للمصادقة على نتيجة الشهادة الثانوية 2016، لجميع طلاب الشعبتين الادبي والعلمي، وقد تظهر النتيجة على موقع وزارة التربية والتعليم صباح الاثنين، وسيمكن الاستعلام عنها مجاناً برقم الجلوس فقط وليس بالاسم، ومن ثم سيتمكن الطلاب من الحصول عليها بالاسم في المدارس في اليوم التالي.

كما سيقدم موقع التنسيق الالكتروني التابع لوزارة التعليم العالي ابتداءاً من يوم الخميس خدمات التقدم للجامعات الخاصة والحكومية لطلاب الثانوية العامة والازهرية والدبلومات الفنية.

للاستعلام عن نتيجتك بالنظام القديم والحديث برقم الجلوس اضغط هنا: thanwya.moe.gov.eg

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نتيجة الشهادة الثانوية العامة 2017 بالاسم برقم الجلوس مجاناً