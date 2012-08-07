نتيجة الشهادة الثانوية

مصريات – كتبت ايمان الصالح: حددت ادارة شئون الامتحانات التابعة لوزارة التربية والتعليم في ليبيا موعد اعتماد والانتهاء من تصحيح وفحص ومسح وتدقيق ومراجعة اوراق الاجابة للطلاب ليتم اعلان نتيجة الشهادة الثانوية 2017 في بداية الشهر القادم ، واعتذرت في نفس الوقت عن عدم تمكنها من اجراء الامتحانات في بلدة الكفرة بسبب ما تعرضت له من احداث عنف بالفترة الاخيرة .

وسوف يحدد اسماء الطلاب اوائل نتائج الثانوية العامة 2017 ليبيا ودرجاتهم وبعده يتم تكريم المتفوقين والاحتفال بهم داخل الوزارة بحضور جميع المسئولين .

ويمكن لجميع الطلاب واولياء امورهم المنتمين للمناطق التالية ( العزيزية،، طبرق ، سبها ، بنغازي ، سرت ، البيضاء ، زليتن ، مصراتة ، القطرون ،وادي الشاطئ ، وادي الآجال ، مرزق ، ، اجدابيا ، نالوت ، قصربن غشير ، جنزور، بني وليد ، الجفرة ، المرقب ، غات ) معرفة نتيجة الثانوية العامة 2017 من موقع وزارة التربية والتعليم لجميع التخصصات في مرحلة اتمام التعليم بالثانوية وهي : العلوم الهندسية ، العلوم الاتصادية ، علوم الحياة ، واخيرا علوم أساسية .

كما قرر المسئولون عن تصحيح الامتحانات وبعد استشارة ومراجعة الوزي عدم احتساب درجات اي سؤال جاء خارج المقرر الدراسي الذي تم تحديده واعتباره ملغيا وتوزيع درجاته على بقية الاسئلة .

للحصول على نتائج شهادة الصف الثالث الثانوي في ليبيا 2017 عند اعلانها اضغط على الرابط المختصر التالي ثم ادخل رقم الجلوس لتحصل على النتيجة بالاسم

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نتيجة الشهادة الثانوية العامة 2017 في ليبيا نتائج الامتحانات