نتيجة الشهادة الثانوية الازهرية 2017

مصريات – كتبت رجاء عمر: جاءت نتائج امتحانات الشهادة الثانوية الازهرية لطلبة الصف الثالث الثانوى الازهرى، شبيهة بالسنوات الثلاثة الماضية، حيث بلغت نسبة النجاح حوالي 42%، رغم تصريحات الشيخ احمد الطيب بعدم الاسراف في وضع درجات رأفة لتحسين نسب النجاح، لكن سهولة الامتحان، توضح ان اوائل الثانوية الازهرية 2017 تم اختيارهم بعناية لان الامتحانات اتت في مستوى الطالب المتوسط.

هذا وكان طلاب الشهادة الثانوية الازهرية بقسميها العلمي والأدبي قد وقفوا أمام لجنة امتحانات عقبة بن نافع بشبرا بعد خروجهم من امتحان البلاغة لشيخ الازهر د. أحمد الطيب مرددين هو الطيب بس.. مفيش غيره حد..

أرجع الطلاب سبب الهتاف لسهولة امتحان البلاغة الذي جاء خالياً من الألغاز مثلما كانوا يسمعون السنوات الماضية..

كما أشاد الطلاب بالانضباط في اللجان بالحضور المبكر لأعضاء اللجان وتسليم الطلاب أوراق الاجابة وعدم ازعاجهم واحترام كونهم طلابا يؤدون الامتحان. ورفض الغش.

ورغم التسريبات التي تداولت عن الثانوية الازهرية، الا انه يمكن القول، بانها كانت معدومة، وكذلك امتحانات الثانوية العامة التي حرصت وزارة التربية والتعليم على عدم تسربها كما حدث في العامين الماضيين.

تحديث اعلان صدور نتائج امتحانات طلاب الشهادة الثانوية الازهرية 2017:

صرح رئيس كنترول قطاع الامتحانات لمعاهد الازهر الشريف بانه سيتم اتاحة نتيجة الثانوية الازهرية 2017 برقم الجلوس على الانترنت اواسط شهر يوليو، على موقع الازهر الشريف التعليمي وذلك قبل موعد صدور نتيجة الثانوية العامة 2017 التي يترقب ظهورها بين يوم واخر.

ولمشاهدة نتيجة الثانوية الازهرية للعام الدراسي 2017 من موقع الازهر التعليمى برقم الجلوس بعد ان اصبحت متاحة لجميع الطلاب اليوم اضغط على هذا الرابط : http://www.alazhar.gov.eg/learn/student/results.aspx

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ظهور نتيجة الشهادة الثانوية الازهرية 2017 موقع معرفتها الآن