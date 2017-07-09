نتيجة الشهادة الصحية

مصريات – كتبت منى المصري: يتيح موقع الادارة المركزية للمعامل التابع لوزارة الصحة والسكان في مصر، معرفة نتيجة تحليل الشهادة الصحية والكشف الطبي، لجميع المصريين الراغبين بالسفر الى الخارج، من اجل العمل او الحج والعمرة  الى المملكة العربية السعودية، وكافة الدول العربية والاجنبية، التي تطلب شهادات الكشف الطبي للعمال او السياحة، بما فيها الكويت، قطر، عمان الامارات العربية المتحدة وغيرها.

نتائج الشهادة الصحية الكشف الطبي للسفر الى الخارج

نتيجة تحليل الشهادة الصحية

اما كيفية وطريقة التعرف على نتائج الشهادات الصحية، فهي الدخول على رابط الموقع الموضح ادناه، وذلك بعد اجراء التحليل باحد المراكز الطبية المعتمدة من وزارة الصحة.

يرجى الملاحظة بانه يجب وضع رقم جواز السفر بدون اول حرف او الصفر الموجود في بداية الرقم.

وتستمر صلاحية نتيجة الشهادة الصحية لمدة شهر في الاغلب، لكن لن يكون اي شخص مطالب بعمل تحليل طبي اخر اذا تم اعتماد التأشيرة الخاصة به بالشهادة الصحية ويطالب فقط بتقديم نتيجة الشهادة الصحية في حالة طلبه تجديد التأشيرة.

ويمكن معرفة نتيجة الكشف الطبى والاستعلام بالضغط على الرابط التالي: http://www.healthlabs.net

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نتيجة الشهادة الصحية، موقع نتائج الكشف الطبي للسفر للخارج

09/07/2017 1534 تعليق عيادة مصريات , , , , , , , , , , ,
1534 comments
  1. عبدالعزيز مسعود 14/07/2017 01:48 -

    السلام عليكم ورحمة أريد بارك الله فيكم معرفه نتيجه تحاليل الطبي السفر لسلطنة عمان رقم الجواز A19294531 ومستشفى التي تم عمل بها الكشف هي مستشفى كلينيك مدينه نصر ورقم 4636 ارجو الإفادة بارك الله فيكم عبدالعزيز مسعود

  2. مصطفى جعفر محمد عبدالرحمن 13/06/2017 23:31 -

    ارجو الافادة أريد ان أعرف نتيجة تحليل مستشفى الجلالة

  3. alielking 08/05/2017 03:09 -

    يجماعه انا مراتي كشفت من 19/4/2017 ولغايه دلوقتي مظهرتش النتيجه وبتتصل علي الارقام الي علي الايصال محدش بيرد والمشوار بيعييييد بينها وبين الحجر الصحي وعاوز اعرف النتيجه بتاعت الكشف وهل بعد ما تاخد النتيجه احجز ليها علطول ولا فيه اجرائات تاني ارجو المساعده وشكرااا

  4. محسن عدلي رومان عطاله 05/03/2017 21:24 -

    لو امكن نتيجة التحليل بغرض التعرف علي نسبة السكر

  5. مصطفى السيد احمدصالح 22/02/2017 23:08 -

    السلام عليكم الرجاء اخبار ى بنتيجة التحاليل الكشف الطبى للسعوديه يوم15 2 2017

  6. هناء محمود محمد 02/02/2017 01:06 -

    لو سمحتم اريد معرفة نتيجة الكشف الطبي ضروري بسرعة
    رقم الطلب210131771
    رقم الجوازA18582653
    ولكم جزيل الشكر

  7. محمد عبد الغنى محمد عبدربه 08/01/2017 18:18 -

    8787768 نتيجه الكشف للكويت

  8. بدر رجب محمد ابراهيم احمد 13/12/2016 19:05 -

    ارجو معرفه نتيجه الكشف الطبي لاتمام باقي الاوراق لو سمحتو وده رقم الجواز A19632426

  9. على حسن السيد 30/10/2016 09:22 -

    لو سمحتو انا اخر سمه الدخول 7/12 محتاج اعرف النتيجه عشان الحق اخلص باقى الاوراق ورقم الجواز 11976496

  10. لبنه إبراهيم انور إبراهيم 26/10/2016 16:22 -

    السلام عليكم اريد ان اعرف نتيجة الكشف الطبي

  11. لبنه إبراهيم انور إبراهيم 26/10/2016 16:17 -

    عاوزة اعرف نتيجة الكشف الطبي

  12. احمد فوزي خاطر 09/10/2016 18:52 -

    برجاء معرفة نتيجة الكشف الطبى جوازa19230454 وطلب رقم e225044588

  13. مصطفى عطية محسوب إسماعيل 20/09/2016 18:09 -

    السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
    ارجو من سيادتكم إرسال نتيجة الفحص الطبي الخاص بي
    رقم الجواز 19100398

  14. هيثم عبد الله مالك ابو الوفا 19/09/2016 16:22 -

    من فضلك ارجو بضرورة سرعة ارسال نتيجة الكشف الطبي لفيروس C الي الحجر الصحي
    لعدم انتهاء سمة الدخول ( التأشيره) الخاصه بي
    تاريخ الانتهاء : 20/10/2016
    وهذه المده لاتكفي لأستخلاص باقية الاجراءت الأخرى
    رقم الجواز هو : 16815418
    رقم المتقدم : 210113132
    تاريخ الكشف : 18/9/2016
    ارجو من حضراتكم سرعه الانتهاء من ظهور نتيجة الكشف وارسالها للحجر الصحي فورا ظهورها مباشرة

    ولحضراتكم فائق الشكر والاحتراام .

  15. عماد محمود حسين 31/08/2016 19:32 -

    بعد زهابى الى الحجر الصحى للاستفسار افادنى بان مدة صلحية الشهادة الصحية الخاصة بى وهى شهرين 60 يوم من تاريخ الفحص وشكرا

  16. عماد محمود حسين 30/08/2016 23:40 -

    السلام عليكم ارجو ارسال كشف الخاص بشهادة فيروس c الى الحجر الصحى -الكويت
    بما ان نتيجة الكشف الحمد للة تمام برجاء الارسال باسرع وقت لعدم انتهاء مدة صلحية الشهادة
    تاريخ الكشف16-8-2016 وهزة المدة لاتكفى لانهاء اجراءت باقى الاوراق ارجووووووووووووووو سرعة الارسال

    وهى رقم الجواز-17375189

    ورقم اطلب-210109479
    برجاء سرعة الارسال الشهادة للحجر الصحى وشكرا

  17. Mostafa samahy 24/08/2016 15:08 -

    لو سمحتم ممكن نتيجه الكشف
    رقم الجوازA 18079897
    E210110462

  18. احمد محمود حسن 07/08/2016 18:45 -

    عايز اعر النتيجه لو سمحت

  19. yasserfarouk 01/08/2016 17:00 -

    ياسرفاروق ابوالنجاعبدالله الجوازA18762928ورق
    م الطلب E223137933 ارجو ارسال نتيجة التحليل

  20. محمد سعد جميل السيد 25/07/2016 16:48 -

    عايز اعرف نتيجة الكشف الطبي وده رقم الجواز18673769

  21. محمد طه ابراهيم محمدين 23/07/2016 18:57 -

    نتيجتي من فضلكم اخي رقم جوازي 18469533

  22. ايمن حجازي 29/06/2016 12:49 -

    انا عملت تحليل فيروسات والنتيجه كانت …رجاء الاتصال او الحضور للمعامل ..ه معناه ابه ان عندي مشكله في التحليل ارجو ان حد منكم يرد عليا

  24. شريف التميمي مسعد الطناحى 29/06/2016 02:03 -

    نتيجه تحليل يوم 27/6/2016

  25. عاصم فوزي مصطفي حسين 23/06/2016 23:46 -

    انا عيز اعرف نتيحة التحاليل بتريخ 29/5/2016

  26. احمد السيد محمد 15/06/2016 11:22 -

    توجد مشكله فى اشعه الصدر الخاص بالجواز رقم A01343756 وتم الاتصال امس من جانبكم يرجى تزويدنا بالاجراءت التى يتم اتباعها للحصول على الشهاده الصحيه
    رقم انجاز E222170007

  27. مؤمن محمد فوزى عبد الموجود 14/06/2016 12:11 -

    عاوز اعرف نتيجة تحليلى السفر بتا ريخ 30/5/2016 ورقم الجواز A16687009

  28. شريف محمد سمير 22/04/2016 01:13 -

    انا ظهرت النتيجه غير لائق  ايه الحل دلوقتى 

  29. عبدالله محمد إبراهيم حسن 02/04/2016 19:00 -

    لو سمحت عايز اعرف نتيجه التحاليل 
    كود المريض : 1041293 في تاريخ الكشف 21/03/2016

    رقم الجواز  A11514020
    برجاء الإفادة.

  30. سلطان عبد العظيم 17/03/2016 15:50 -

    اريد معرفة نتيجة التحليل ؤقم جواز
    A17680813

  31. عبده كمال محمد 14/03/2016 13:14 -

    hkh uh,. انا عاوز اعرف الكشف انا مسافر الى الكويت

  32. عصام عبدالرحمن خليفة 23/02/2016 09:57 -

    السلام عليكم عاوز اعرف نتيجه الكشف الطبي رقم الجواز 16253613 رقم الطلب 16786098

  33. عمر 29/01/2016 21:32 -

    السلام عليكم انا عبد الحميد من الفيوم انا عندى أصاب في راجلي اليمين والحمد لله البقى كل سليم ومش عارف اعمل ايه ممكن الإفادة وشكرا

  34. رحمه محمد عبد الرحيم حسن 29/01/2016 16:22 -

    السلام عليكم ورحمة الله وبركاته .الرجاء اخبارى بنتيجة التحاليل الكشف الطبى للسفر للسعوديه .انا عملت الكشف يوم21/1/2015 ولم يظهر لى أى نتائج حتى الآن والمفروض أسلم الجواز لتساهيل سوهاج يوم الأحد القادم .الرجاء الإفادة رقم الجوازA11632218 ورقم الطلب E215501409 

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