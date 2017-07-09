نتيجة الشهادة الصحية

مصريات – كتبت منى المصري: يتيح موقع الادارة المركزية للمعامل التابع لوزارة الصحة والسكان في مصر، معرفة نتيجة تحليل الشهادة الصحية والكشف الطبي، لجميع المصريين الراغبين بالسفر الى الخارج، من اجل العمل او الحج والعمرة الى المملكة العربية السعودية، وكافة الدول العربية والاجنبية، التي تطلب شهادات الكشف الطبي للعمال او السياحة، بما فيها الكويت، قطر، عمان الامارات العربية المتحدة وغيرها.

اما كيفية وطريقة التعرف على نتائج الشهادات الصحية، فهي الدخول على رابط الموقع الموضح ادناه، وذلك بعد اجراء التحليل باحد المراكز الطبية المعتمدة من وزارة الصحة.

يرجى الملاحظة بانه يجب وضع رقم جواز السفر بدون اول حرف او الصفر الموجود في بداية الرقم.

وتستمر صلاحية نتيجة الشهادة الصحية لمدة شهر في الاغلب، لكن لن يكون اي شخص مطالب بعمل تحليل طبي اخر اذا تم اعتماد التأشيرة الخاصة به بالشهادة الصحية ويطالب فقط بتقديم نتيجة الشهادة الصحية في حالة طلبه تجديد التأشيرة.

ويمكن معرفة نتيجة الكشف الطبى والاستعلام بالضغط على الرابط التالي: http://www.healthlabs.net

اخبار ومواضيع ذات صلة:

Advertisement

نتيجة الشهادة الصحية، موقع نتائج الكشف الطبي للسفر للخارج