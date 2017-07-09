نتيجة الشهادة الصحية، موقع نتائج الكشف الطبي للسفر للخارج

نتيجة الشهادة الصحية
مصريات – كتبت منى المصري: يتيح موقع الادارة المركزية للمعامل التابع لوزارة الصحة والسكان في مصر، معرفة نتيجة تحليل الشهادة الصحية والكشف الطبي، لجميع المصريين الراغبين بالسفر الى الخارج، من اجل العمل او الحج والعمرة الى المملكة العربية السعودية، وكافة الدول العربية والاجنبية، التي تطلب شهادات الكشف الطبي للعمال او السياحة، بما فيها الكويت، قطر، عمان الامارات العربية المتحدة وغيرها.
اما كيفية وطريقة التعرف على نتائج الشهادات الصحية، فهي الدخول على رابط الموقع الموضح ادناه، وذلك بعد اجراء التحليل باحد المراكز الطبية المعتمدة من وزارة الصحة.
يرجى الملاحظة بانه يجب وضع رقم جواز السفر بدون اول حرف او الصفر الموجود في بداية الرقم.
وتستمر صلاحية نتيجة الشهادة الصحية لمدة شهر في الاغلب، لكن لن يكون اي شخص مطالب بعمل تحليل طبي اخر اذا تم اعتماد التأشيرة الخاصة به بالشهادة الصحية ويطالب فقط بتقديم نتيجة الشهادة الصحية في حالة طلبه تجديد التأشيرة.
ويمكن معرفة نتيجة الكشف الطبى والاستعلام بالضغط على الرابط التالي: http://www.healthlabs.net
السلام عليكم ورحمة أريد بارك الله فيكم معرفه نتيجه تحاليل الطبي السفر لسلطنة عمان رقم الجواز A19294531 ومستشفى التي تم عمل بها الكشف هي مستشفى كلينيك مدينه نصر ورقم 4636 ارجو الإفادة بارك الله فيكم عبدالعزيز مسعود
ارجو الافادة أريد ان أعرف نتيجة تحليل مستشفى الجلالة
يجماعه انا مراتي كشفت من 19/4/2017 ولغايه دلوقتي مظهرتش النتيجه وبتتصل علي الارقام الي علي الايصال محدش بيرد والمشوار بيعييييد بينها وبين الحجر الصحي وعاوز اعرف النتيجه بتاعت الكشف وهل بعد ما تاخد النتيجه احجز ليها علطول ولا فيه اجرائات تاني ارجو المساعده وشكرااا
لو امكن نتيجة التحليل بغرض التعرف علي نسبة السكر
السلام عليكم الرجاء اخبار ى بنتيجة التحاليل الكشف الطبى للسعوديه يوم15 2 2017
لو سمحتم اريد معرفة نتيجة الكشف الطبي ضروري بسرعة
رقم الطلب210131771
رقم الجوازA18582653
ولكم جزيل الشكر
8787768 نتيجه الكشف للكويت
ارجو معرفه نتيجه الكشف الطبي لاتمام باقي الاوراق لو سمحتو وده رقم الجواز A19632426
لو سمحتو انا اخر سمه الدخول 7/12 محتاج اعرف النتيجه عشان الحق اخلص باقى الاوراق ورقم الجواز 11976496
السلام عليكم اريد ان اعرف نتيجة الكشف الطبي
عاوزة اعرف نتيجة الكشف الطبي
برجاء معرفة نتيجة الكشف الطبى جوازa19230454 وطلب رقم e225044588
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
ارجو من سيادتكم إرسال نتيجة الفحص الطبي الخاص بي
رقم الجواز 19100398
من فضلك ارجو بضرورة سرعة ارسال نتيجة الكشف الطبي لفيروس C الي الحجر الصحي
لعدم انتهاء سمة الدخول ( التأشيره) الخاصه بي
تاريخ الانتهاء : 20/10/2016
وهذه المده لاتكفي لأستخلاص باقية الاجراءت الأخرى
رقم الجواز هو : 16815418
رقم المتقدم : 210113132
تاريخ الكشف : 18/9/2016
ارجو من حضراتكم سرعه الانتهاء من ظهور نتيجة الكشف وارسالها للحجر الصحي فورا ظهورها مباشرة
ولحضراتكم فائق الشكر والاحتراام .
بعد زهابى الى الحجر الصحى للاستفسار افادنى بان مدة صلحية الشهادة الصحية الخاصة بى وهى شهرين 60 يوم من تاريخ الفحص وشكرا
السلام عليكم ارجو ارسال كشف الخاص بشهادة فيروس c الى الحجر الصحى -الكويت
بما ان نتيجة الكشف الحمد للة تمام برجاء الارسال باسرع وقت لعدم انتهاء مدة صلحية الشهادة
تاريخ الكشف16-8-2016 وهزة المدة لاتكفى لانهاء اجراءت باقى الاوراق ارجووووووووووووووو سرعة الارسال
وهى رقم الجواز-17375189
ورقم اطلب-210109479
برجاء سرعة الارسال الشهادة للحجر الصحى وشكرا
لو سمحتم ممكن نتيجه الكشف
رقم الجوازA 18079897
E210110462
عايز اعر النتيجه لو سمحت
ياسرفاروق ابوالنجاعبدالله الجوازA18762928ورق
م الطلب E223137933 ارجو ارسال نتيجة التحليل
عايز اعرف نتيجة الكشف الطبي وده رقم الجواز18673769
نتيجتي من فضلكم اخي رقم جوازي 18469533
انا عملت تحليل فيروسات والنتيجه كانت …رجاء الاتصال او الحضور للمعامل ..ه معناه ابه ان عندي مشكله في التحليل ارجو ان حد منكم يرد عليا
نتيجه الكشف الطبي
نتيجه تحليل يوم 27/6/2016
انا عيز اعرف نتيحة التحاليل بتريخ 29/5/2016
توجد مشكله فى اشعه الصدر الخاص بالجواز رقم A01343756 وتم الاتصال امس من جانبكم يرجى تزويدنا بالاجراءت التى يتم اتباعها للحصول على الشهاده الصحيه
رقم انجاز E222170007
عاوز اعرف نتيجة تحليلى السفر بتا ريخ 30/5/2016 ورقم الجواز A16687009
انا ظهرت النتيجه غير لائق ايه الحل دلوقتى
لو سمحت عايز اعرف نتيجه التحاليل
كود المريض : 1041293 في تاريخ الكشف 21/03/2016
رقم الجواز A11514020
برجاء الإفادة.
اريد معرفة نتيجة التحليل ؤقم جواز
A17680813
hkh uh,. انا عاوز اعرف الكشف انا مسافر الى الكويت
السلام عليكم عاوز اعرف نتيجه الكشف الطبي رقم الجواز 16253613 رقم الطلب 16786098
السلام عليكم انا عبد الحميد من الفيوم انا عندى أصاب في راجلي اليمين والحمد لله البقى كل سليم ومش عارف اعمل ايه ممكن الإفادة وشكرا
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته .الرجاء اخبارى بنتيجة التحاليل الكشف الطبى للسفر للسعوديه .انا عملت الكشف يوم21/1/2015 ولم يظهر لى أى نتائج حتى الآن والمفروض أسلم الجواز لتساهيل سوهاج يوم الأحد القادم .الرجاء الإفادة رقم الجوازA11632218 ورقم الطلب E215501409