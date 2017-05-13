نتيجة الصف الاول الابتدائى 2017

مصريات – تظهر بجميع مدارس مصر نتيجة امتحانات الصف الاول الابتدائي وذلك لتلاميذ المدارس التجريبية و الحكومية اللغات و الخاصة وذلك بعد الانتهاء من تصحيحها واعتمادها.

هذا ويجري عادة اعلان نتائج الصف الاول الابتدائي ( اولى ابتدائي ) بالاسم بكل محافظة ومدرسة حسب الجدول المقرر للادارات التعليمية في الجمهورية كل من : محافظة القاهرة , الدقهلية ، الاسكندرية ، الشرقية ، المنوفية ، البحيرة ، كفر الشيخ ، محافظة القليوبية ، الغربية ، بني سويف ، المنيا، الاقصر ، قنا ، مطروح ، شمال سيناء و العريش ، البحر الاحمر ، جنوب سيناء ، اسوان ، سوهاج ، اسيوط، الاسماعيلية ، السويس ، بورسعيد ، البحر الاحمر ، الوادي الجديد ، القليوبية ، محافظة الجيزة ، دمياط ، الفيوم.

وقد كانت نسبة نجاح التلاميذ في نتائج الصف الاول الابتدائي الترم الاول تقترب من نسبة 100% ولمعرفة درجات تلاميذ اول ابتدائي يرجى مراجعة المدرسة للحصول على النتيجة بشكل موثق او على موقع وزارة التربية والتعليم برقم الجلوس بحالة عرض النتائج لكل مدرسة من هنا: portal.moe.gov.eg/natiga

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نتيجة الصف الاول الابتدائى 2017 نتائج اولى إبتدائى بالاسم