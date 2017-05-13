نتيجة الصف الاول الابتدائى 2017

نتيجة الصف اولى ابتدائي 2017

نتائج اولى ابتدائي 2017 نتيجة الصف الاول الابتدائي

مصريات – تظهر بجميع مدارس مصر نتيجة امتحانات الصف الاول الابتدائي  وذلك لتلاميذ المدارس التجريبية و الحكومية اللغات و الخاصة وذلك بعد الانتهاء من تصحيحها واعتمادها.

هذا ويجري عادة اعلان نتائج الصف الاول الابتدائي ( اولى ابتدائي ) بالاسم بكل محافظة ومدرسة حسب الجدول المقرر للادارات التعليمية في الجمهورية كل من : محافظة القاهرة , الدقهلية ، الاسكندرية ، الشرقية ، المنوفية ، البحيرة ، كفر الشيخ ، محافظة القليوبية ، الغربية ، بني سويف ، المنيا، الاقصر ، قنا ، مطروح ، شمال سيناء و العريش ، البحر الاحمر ، جنوب سيناء ، اسوان ، سوهاج ، اسيوط، الاسماعيلية ، السويس ، بورسعيد ، البحر الاحمر ، الوادي الجديد ، القليوبية ، محافظة الجيزة ، دمياط ، الفيوم.

وقد كانت نسبة نجاح التلاميذ في نتائج الصف الاول الابتدائي الترم الاول تقترب من نسبة 100% ولمعرفة درجات تلاميذ اول ابتدائي يرجى مراجعة المدرسة للحصول على النتيجة بشكل موثق او على موقع وزارة التربية والتعليم برقم الجلوس بحالة عرض النتائج لكل مدرسة من هنا: portal.moe.gov.eg/natiga

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نتيجة الصف الاول الابتدائى 2017 نتائج اولى إبتدائى بالاسم

13/05/2017 532 تعليق نتيجة الابتدائية , , , , , , , , , ,
532 comments
  1. وائل السيد المتولى الفرارجى 19/07/2017 15:43 -

    انا مقدم لبنتى على النت اولى ابتدائى عايز اعرف راحت اى مدرسة عشان اكمل الاوراق

  2. شروق رضا عبدالحميد عبدالرحيم يونس 07/07/2017 23:56 -

    نروج من سيادكم نتائج القبول فى الصف الاول الابتدائى

  3. ياسين احمد مظلوم الصغير عيسي 26/06/2017 13:42 -

    نتيجه سنه اولي ابتدائي

  4. ايمن مجدى 15/06/2017 04:44 -

    ممكن اعرف نتيجة جودى ايمن مجدى عبدالله
    مدرسة هشام بركات الرسمية لغات بالدقى
    الصف الاول الابتدائي

  5. حسين النجار 10/06/2017 23:46 -

    قدمت لبنتي عن طريق النت وأعاود اعرف النتيجه
    وهل التقديم عن طريق كافي ولا لازم اروح المدرسه

  6. حسين محمد نصر محمد حسين 09/06/2017 15:31 -

    اريد ان اعرف النتيجة الصف الاول الابتدائى

  7. عمرو 01/06/2017 16:37 -

    عايز اعرف نتيجة تيام حمدي عطية عبدالمنعم
    الصف الاول الابتدائي المنيب
    ضروري ضروري

  8. محمود سامح محمود عبد العزيز 24/05/2017 07:40 -

    ارجو معرفه النتيجه مدرسه مستورد الاعداديه بني رقم جلوسي 382

  9. عصام محمد احمد 21/05/2017 23:56 -

    شادي عصام محمد احمد رقم جلوس 39 محافظه السويس

  10. فيروز محمود عبد السميع شمس الدين غلوش 19/05/2017 16:14 -

    يرجى معرفة نتيجه الصف الأول الابتدائى مدرسة طارق بن زايد بحلوان ..

  11. فيروز محمود عبد السميع شمس الدين غلوش 19/05/2017 16:08 -

    يرجى معرفة نتيجه الصف الأول الابتدائى

  12. زياد عمرو سعد علي 18/05/2017 21:35 -

    نتيجة زياد عمرو سعد علي مظرسه الرياض اولي ابتدائي

  13. تامر علم 11/05/2017 01:07 -

    ممكن اعرف نتيجة فاطمة تامر علم إبراهيم إدارة الخانكه رقم الجلوس 420

  14. تامر علم 11/05/2017 01:05 -

    ممكن نعرف نتيجة محمد تامر علم إدارة الخانكه أولا ابتدائي 105

  15. سلمه فرج عبد اللرسول فرج 08/05/2017 09:31 -

    ممكن نتيجه اولى ابتدائى سلمه فرج عبج الرسول فرج مدرسه القويري

  17. رنا صبري محمد محمد داوود 06/05/2017 23:05 -

    الاسم /رنا صبري محمد محمد داوود
    رقم الجلوس/243
    الصف الثالث الابتدائي
    مدرسه عمرو بن العاص التجريبية لغات
    محافظه الغربيه.. مركز زفتي

  18. يوسف منصور قبيل عبد الباقى 03/05/2017 21:54 -

    ممكن نعرف نتيجة اولى ابتدائى

  19. جني احمد محمد حسن 31/01/2017 19:47 -

    نتيجة مدرسه الوفاء الخاصه ابو يوسف العجمي.

  20. شروق ابراهيم على فرج 27/01/2017 19:33 -

    مدرسة عرب كفر العلو القديم

  21. جمعه العادلي 26/01/2017 13:51 -

    نتيجة الابتدائية بحيره

  22. خالد محمد عبد المبدى غريب 25/01/2017 18:40 -

    عاوزين نعرف نتيجة الصف الأول الابتدائي لمدرسة طارق بن زياد التجريبية

  23. نادين عبدالله محمد علي 25/01/2017 11:08 -

    عيزه اعرف النتيجه
    نادين عبدالله محمد على
    مدرسه الجولف المتكامله العبور
    الصف الاول

  24. محمد اشرف محمد عبد الحميد خربوس 23/01/2017 11:50 -

    عاوزه اعرف النتيجه

  25. احمد واحمد 19/01/2017 14:59 -

    اريد ان تنزلة النتيجة للصف الاول لاعدادى

  26. محمد محمد محمد محروس 11/01/2017 03:59 -

    اعوذة اعرف نتيجة اولى ابتدائي

  27. محمود ابراهيم السخاوى 04/01/2017 19:25 -

    عاوز نتيجه اولى ابتدائى مدرسه منصور حسين الاسكندريه الاسم
    محمود ابراهيم محمود ابراهيم السخاوى

  28. محمدناصر طلحة 29/11/2016 05:29 -

    لو سمحتوا انا محمد ناصر وعاوز اعرف نتيجتي في مدرسة العلياء الخاصة فهي بانت ولا لا

  29. سما عباس محمد عباس 22/05/2016 00:10 -

    نتية اولى اعدادى مدرسة الشهيد احمد حمدى التجريبيه للغات  رقم جلوس  7179

  30. آمر اسامه محمد صبري 31/01/2016 14:30 -

    مطلوب معرفه النتيجه

  31. السيد عاطف السيد 28/01/2016 18:19 -

    انا عايز اعرف نتيجة اولى ابتدائى

  32. يوسف احمد عبد الغني 26/07/2015 11:49 -

    عاوز اعرف النتيجة 
    بأسرع مايمكن

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