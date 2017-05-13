نتيجة الصف الاول الابتدائى 2017 نتائج اولى إبتدائى بالاسم

نتيجة الصف الاول الابتدائى 2017
مصريات – تظهر بجميع مدارس مصر نتيجة امتحانات الصف الاول الابتدائي وذلك لتلاميذ المدارس التجريبية و الحكومية اللغات و الخاصة وذلك بعد الانتهاء من تصحيحها واعتمادها.
هذا ويجري عادة اعلان نتائج الصف الاول الابتدائي ( اولى ابتدائي ) بالاسم بكل محافظة ومدرسة حسب الجدول المقرر للادارات التعليمية في الجمهورية كل من : محافظة القاهرة , الدقهلية ، الاسكندرية ، الشرقية ، المنوفية ، البحيرة ، كفر الشيخ ، محافظة القليوبية ، الغربية ، بني سويف ، المنيا، الاقصر ، قنا ، مطروح ، شمال سيناء و العريش ، البحر الاحمر ، جنوب سيناء ، اسوان ، سوهاج ، اسيوط، الاسماعيلية ، السويس ، بورسعيد ، البحر الاحمر ، الوادي الجديد ، القليوبية ، محافظة الجيزة ، دمياط ، الفيوم.
وقد كانت نسبة نجاح التلاميذ في نتائج الصف الاول الابتدائي الترم الاول تقترب من نسبة 100% ولمعرفة درجات تلاميذ اول ابتدائي يرجى مراجعة المدرسة للحصول على النتيجة بشكل موثق او على موقع وزارة التربية والتعليم برقم الجلوس بحالة عرض النتائج لكل مدرسة من هنا: portal.moe.gov.eg/natiga
انا مقدم لبنتى على النت اولى ابتدائى عايز اعرف راحت اى مدرسة عشان اكمل الاوراق
نروج من سيادكم نتائج القبول فى الصف الاول الابتدائى
نتيجه سنه اولي ابتدائي
ممكن اعرف نتيجة جودى ايمن مجدى عبدالله
مدرسة هشام بركات الرسمية لغات بالدقى
الصف الاول الابتدائي
قدمت لبنتي عن طريق النت وأعاود اعرف النتيجه
وهل التقديم عن طريق كافي ولا لازم اروح المدرسه
اريد ان اعرف النتيجة الصف الاول الابتدائى
عايز اعرف نتيجة تيام حمدي عطية عبدالمنعم
الصف الاول الابتدائي المنيب
ضروري ضروري
ارجو معرفه النتيجه مدرسه مستورد الاعداديه بني رقم جلوسي 382
شادي عصام محمد احمد رقم جلوس 39 محافظه السويس
يرجى معرفة نتيجه الصف الأول الابتدائى مدرسة طارق بن زايد بحلوان ..
يرجى معرفة نتيجه الصف الأول الابتدائى
نتيجة زياد عمرو سعد علي مظرسه الرياض اولي ابتدائي
ممكن اعرف نتيجة فاطمة تامر علم إبراهيم إدارة الخانكه رقم الجلوس 420
ممكن نعرف نتيجة محمد تامر علم إدارة الخانكه أولا ابتدائي 105
ممكن نتيجه اولى ابتدائى سلمه فرج عبج الرسول فرج مدرسه القويري
نتيجة اولى ابتدائى
الاسم /رنا صبري محمد محمد داوود
رقم الجلوس/243
الصف الثالث الابتدائي
مدرسه عمرو بن العاص التجريبية لغات
محافظه الغربيه.. مركز زفتي
ممكن نعرف نتيجة اولى ابتدائى
نتيجة مدرسه الوفاء الخاصه ابو يوسف العجمي.
مدرسة عرب كفر العلو القديم
نتيجة الابتدائية بحيره
عاوزين نعرف نتيجة الصف الأول الابتدائي لمدرسة طارق بن زياد التجريبية
عيزه اعرف النتيجه
نادين عبدالله محمد على
مدرسه الجولف المتكامله العبور
الصف الاول
عاوزه اعرف النتيجه
اريد ان تنزلة النتيجة للصف الاول لاعدادى
اعوذة اعرف نتيجة اولى ابتدائي
عاوز نتيجه اولى ابتدائى مدرسه منصور حسين الاسكندريه الاسم
محمود ابراهيم محمود ابراهيم السخاوى
لو سمحتوا انا محمد ناصر وعاوز اعرف نتيجتي في مدرسة العلياء الخاصة فهي بانت ولا لا
نتية اولى اعدادى مدرسة الشهيد احمد حمدى التجريبيه للغات رقم جلوس 7179
مطلوب معرفه النتيجه
انا عايز اعرف نتيجة اولى ابتدائى
عاوز اعرف النتيجة
بأسرع مايمكن