نتيجة الصف الاول الثانوى الازهرى 2017 نتائج الترم الثانى

نتيجة الصف الاول الثانوى الازهرى

مصريات – الازهر الشريف – كتبت ميادة الغيطاني: مع انتهاء الامتحانات، وبداية اجازة اخر العام 2017 وخلال الاسبوع القادم عند الانتهاء من تصحيح ورصد الدرجات لطلاب المرحلة الثانوية الازهرية، سوف تعلن نتيجة امتحانات الصف الاول والصف الثاني الثانوى الازهرى برقم الجلوس في النصف الثانى من شهر مايو 2017 بجميع المعاهد الازهرية وفي كل محافظات الجمهورية معاهد الازهر الشريف مثل:

محافظة القاهرة ، محافظة السويس ، بورسعيد ، البحر الاحمر ، الوادي الجديد ، القليوبية , الدقهلية ، الاسكندرية ، الشرقية ، محافظة المنوفية ، البحيرة ، كفر الشيخ ، القليوبية ، محافظة الغربية ، بني سويف ، المنيا، الاقصر ، قنا ، مطروح ، شمال سيناء و العريش ، البحر الاحمر ، جنوب سيناء ، اسوان ، سوهاج ، اسيوط، الاسماعيلية ، الجيزة ، دمياط ، محافظة الفيوم ، وذلك بالنسبة لنتائج الصف الاول الثانوي الازهري للقسم علمي وقسم ادبي وقسم الدراسات الاسلامية عام 2017.

ويتم اعتماد نتيجة الصف الاول الثانوى الازهرى من مدير موقع المعهد والادارة التعليمية التابع لها وليس معروفا ان كان سيجري نشر نتيجة الصف الاول الثانوى للمعاهد الثانوية الازهرية 2017 يذكر انه لم ترد شكاوى من الطلاب من امتحانات آخر العام الترم الثانى بالمواد الشرعية ولكن كانت هناك شكاوي متعددة من المواد العلمية من بينها الفيزياء و الاحياء في بعض المحافظات.

تابعوا معنا نتيجة الصف الاول الثانوى الازهرى 2017 وكذلك الصف الثانى الثانوي الازهرى الفصل الدراسي الثانى من موقع الازهر الشريف التعليمي على هذا الرابط >> http://www.alazhar.gov.eg/learn/student/results

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