نتيجة الصف الاول الثانوى الازهرى 2017 نتائج الترم الثانى

نتيجة الصف الاول الثانوى الازهرى
مصريات – الازهر الشريف – كتبت ميادة الغيطاني: مع انتهاء الامتحانات، وبداية اجازة اخر العام 2017 وخلال الاسبوع القادم عند الانتهاء من تصحيح ورصد الدرجات لطلاب المرحلة الثانوية الازهرية، سوف تعلن نتيجة امتحانات الصف الاول والصف الثاني الثانوى الازهرى برقم الجلوس في النصف الثانى من شهر مايو 2017 بجميع المعاهد الازهرية وفي كل محافظات الجمهورية معاهد الازهر الشريف مثل:
محافظة القاهرة ، محافظة السويس ، بورسعيد ، البحر الاحمر ، الوادي الجديد ، القليوبية , الدقهلية ، الاسكندرية ، الشرقية ، محافظة المنوفية ، البحيرة ، كفر الشيخ ، القليوبية ، محافظة الغربية ، بني سويف ، المنيا، الاقصر ، قنا ، مطروح ، شمال سيناء و العريش ، البحر الاحمر ، جنوب سيناء ، اسوان ، سوهاج ، اسيوط، الاسماعيلية ، الجيزة ، دمياط ، محافظة الفيوم ، وذلك بالنسبة لنتائج الصف الاول الثانوي الازهري للقسم علمي وقسم ادبي وقسم الدراسات الاسلامية عام 2017.
ويتم اعتماد نتيجة الصف الاول الثانوى الازهرى من مدير موقع المعهد والادارة التعليمية التابع لها وليس معروفا ان كان سيجري نشر نتيجة الصف الاول الثانوى للمعاهد الثانوية الازهرية 2017 يذكر انه لم ترد شكاوى من الطلاب من امتحانات آخر العام الترم الثانى بالمواد الشرعية ولكن كانت هناك شكاوي متعددة من المواد العلمية من بينها الفيزياء و الاحياء في بعض المحافظات.
تابعوا معنا نتيجة الصف الاول الثانوى الازهرى 2017 وكذلك الصف الثانى الثانوي الازهرى الفصل الدراسي الثانى من موقع الازهر الشريف التعليمي على هذا الرابط >> http://www.alazhar.gov.eg/learn/student/results
انا اسمي يوسف منصور حمام عايز نتيجة الصف الاول الثانوي رقم جلوسي113
محتاجة اعرف النتيجة اولي ثانوي 164
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ممكن تسعدون على درجات اول ثانوى أزهري الترم الثانى معهدقنا النموذجي قسم ادبى رقم الجلوس 49 أحمد محمد محروص على سليم
رقم الجلوس/120
رقم الجلوس :154 معهد فتيات فارسكور الازهري
نتيجة الصف الأول الثانوى الأزهر الشريف محافظة الفيوم الترم الثانى 2017 رقم الجلوس 468
عايزة اعرف نتيجة ابنى رقم الجلوس 277 بالثانوية العسكرية الازهرية بالصف الاول الثانوي بخلفية المأمون
انااعصابى تعبت واللة ممكن تسعدون على الحصول على نتيجتى الصف الأول الثانوي الأزهر الشريف بمعهد قنا النموذجي قسم ادبى رقم الجلوس 49
لوسمحتو ممكن تسعدون على الحصول على نتيجتى الصف الأول الثانوي الأزهر الشريف بمعهد قنا النموذجي قسم ادبى معهدقنا النموذجي رقم الجلوس 49
رقم الجلوس 334 الاسم وائل زيان سليمان
الصف الأول الثانوي الادبي
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ممكن تسعدون على الحصول على نتيجتى الصف الأول الثانوى ادبى الازهر الشريف محافظة قنا رقم الجلوس 49
عاوز اعرف نتيجة ابنى احمد خالد سالمان بالصف الاول الثانوى الأزهرى أدبى بمعهد سموحة النموذجى بالاسكندرية ورفم جلوسه 705
عايزة نتيجة اول ثانوى الازهر كفر الشيخ (41)
انا رقم جلوسي 228
في مدرسة اللواءيحيي
بالقليوبيه
نتيجه الصف الاول الثانوى قسم علمى محافظه كفر الشيخ مركذ سيدى سالم معهد منشأه عباس الثانوى بنين رقم الجلوس 450
حسين محمد علي حسن الصف الاول الثانوي ادبي محافظة الاقصر رقم الجلوس 154
رقم الجلوس 102 معهد بنين ميت النحال الاعدادي الثانوي عايز اعرف النتيجة
عايز اعرف نتيجة…..
الصف/الاول الثانوي
القسم/العلمي
رقم الجلوس/282
الاسم/عبدالعزيز تهامي محمود محمد
اريد ان اعرف نتيجة الصف الاول الثانوي العلمي رقم الجلوس 282 محافظة قنا معهد بنين قنا الثانوي
ارجو ابلاغي بنتيجه الصف الاول الثانوي ادبي
رقم الجلوس403
معهد اعدادي وثانوي بنين القليوبيه الخصوص
انا عايز نتيجة الصف الاول الثانوي الازهري محافظه القاهرة
رقم الجلوس 1165
رقم الجلوس 161 معهد فنيات قنا الديني الصف الثاني الثانوي
ورقم الجلوس 111 معهد قنا بنين الثانوي الازهري الصف الأول الثانوي
رقم الجلوس 200 مدرسة الازهر الشريف بالمنشاة العمارى بالاقصر
محمد أبو الحارث عديده عثمان رقم الجلوس 70
انا عبدالله احمد كامل شفيق معهد بنين كفر الدوار بالبحيرة
الاسم احمد محمد احمد من معهد منقباد بنين الازهرى باسيوط اريد معرفة النتيجة وشكرا