نتيجة الصف الاول الثانوى الازهرى

مصريات – الازهر الشريف – كتبت ميادة الغيطاني: مع انتهاء الامتحانات، وبداية اجازة اخر العام 2017 وخلال الاسبوع القادم عند الانتهاء من تصحيح ورصد الدرجات لطلاب المرحلة الثانوية الازهرية، سوف تعلن نتيجة امتحانات الصف الاول والصف الثاني الثانوى الازهرى برقم الجلوس في النصف الثانى من شهر مايو 2017 بجميع المعاهد الازهرية وفي كل محافظات الجمهورية معاهد الازهر الشريف مثل:

نتائج الصف الاول الثانوي الازهري والصف الثانى برقم الجلوس 2017

نتيجة الصف الاول والصف الثانى الثانوى الازهرى 2017

محافظة القاهرة ، محافظة السويس ، بورسعيد ، البحر الاحمر ، الوادي الجديد ، القليوبية , الدقهلية ، الاسكندرية ، الشرقية ، محافظة المنوفية ، البحيرة ، كفر الشيخ ، القليوبية ، محافظة الغربية ، بني سويف ، المنيا، الاقصر ، قنا ، مطروح ، شمال سيناء و العريش ، البحر الاحمر ، جنوب سيناء ، اسوان ، سوهاج ، اسيوط، الاسماعيلية ، الجيزة ، دمياط ، محافظة الفيوم ، وذلك بالنسبة لنتائج الصف الاول الثانوي الازهري للقسم علمي وقسم ادبي وقسم الدراسات الاسلامية عام 2017.

ويتم اعتماد نتيجة الصف الاول الثانوى الازهرى من مدير موقع المعهد والادارة التعليمية التابع لها وليس معروفا ان كان سيجري نشر نتيجة الصف الاول الثانوى للمعاهد الثانوية الازهرية 2017 يذكر انه لم ترد شكاوى من الطلاب من امتحانات آخر العام الترم الثانى بالمواد الشرعية ولكن كانت هناك شكاوي متعددة من المواد العلمية من بينها الفيزياء و الاحياء في بعض المحافظات.

تابعوا معنا نتيجة الصف الاول الثانوى الازهرى 2017 وكذلك الصف الثانى الثانوي الازهرى الفصل الدراسي الثانى من موقع الازهر الشريف التعليمي على هذا الرابط >> http://www.alazhar.gov.eg/learn/student/results

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نتيجة الصف الاول الثانوى الازهرى 2017 نتائج الترم الثانى

13/05/2017 326 تعليق نتائج الازهر الشريف 2017 , , , , , , , , , , , , , ,
326 comments
  1. يوسف منصور حمام 20/07/2017 22:00 -

    انا اسمي يوسف منصور حمام عايز نتيجة الصف الاول الثانوي رقم جلوسي113

  2. محمود احمد 07/07/2017 18:58 -

    محتاجة اعرف النتيجة اولي ثانوي 164

  3. احمد محمد محروص على سليم 17/06/2017 03:28 -

    السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ممكن تسعدون على درجات اول ثانوى أزهري الترم الثانى معهدقنا النموذجي قسم ادبى رقم الجلوس 49 أحمد محمد محروص على سليم

  4. حسن عبدالعليم عبدالعزيز 03/06/2017 11:12 -

    رقم الجلوس/120

  5. مريم ضياءابوالسعود 02/06/2017 20:18 -

    رقم الجلوس :154 معهد فتيات فارسكور الازهري

  6. أحمد رمضان عيد محمد 29/05/2017 12:04 -

    نتيجة الصف الأول الثانوى الأزهر الشريف محافظة الفيوم الترم الثانى 2017 رقم الجلوس 468

  7. NOGA 26/05/2017 01:36 -

    عايزة اعرف نتيجة ابنى رقم الجلوس 277 بالثانوية العسكرية الازهرية بالصف الاول الثانوي بخلفية المأمون

  8. احمد محمد محروص على سليم 25/05/2017 08:21 -

    انااعصابى تعبت واللة ممكن تسعدون على الحصول على نتيجتى الصف الأول الثانوي الأزهر الشريف بمعهد قنا النموذجي قسم ادبى رقم الجلوس 49

  9. احمد محمد محروص على سليم 24/05/2017 12:01 -

    لوسمحتو ممكن تسعدون على الحصول على نتيجتى الصف الأول الثانوي الأزهر الشريف بمعهد قنا النموذجي قسم ادبى معهدقنا النموذجي رقم الجلوس 49

  10. وائل زيان سليمان 24/05/2017 11:31 -

    رقم الجلوس 334 الاسم وائل زيان سليمان
    الصف الأول الثانوي الادبي

  11. احمد محمد محروص على سليم 22/05/2017 22:53 -

    السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ممكن تسعدون على الحصول على نتيجتى الصف الأول الثانوى ادبى الازهر الشريف محافظة قنا رقم الجلوس 49

  12. خالد سالمان سالم احمد 22/05/2017 21:06 -

    عاوز اعرف نتيجة ابنى احمد خالد سالمان بالصف الاول الثانوى الأزهرى أدبى بمعهد سموحة النموذجى بالاسكندرية ورفم جلوسه 705

  13. سارة على ممدوح 22/05/2017 10:48 -

    عايزة نتيجة اول ثانوى الازهر كفر الشيخ (41)

  14. احمد سمير 21/05/2017 18:58 -

    انا رقم جلوسي 228
    في مدرسة اللواءيحيي
    بالقليوبيه

  15. shak shak 20/05/2017 09:56 -

    نتيجه الصف الاول الثانوى قسم علمى محافظه كفر الشيخ مركذ سيدى سالم معهد منشأه عباس الثانوى بنين رقم الجلوس 450

  16. حسين محمد علي حسن 19/05/2017 18:24 -

    حسين محمد علي حسن الصف الاول الثانوي ادبي محافظة الاقصر رقم الجلوس 154

  17. ahmed aldsoky 18/05/2017 13:11 -

    رقم الجلوس 102 معهد بنين ميت النحال الاعدادي الثانوي عايز اعرف النتيجة

  18. عبدالعزيز تهامي 18/05/2017 11:33 -

    عايز اعرف نتيجة…..

    الصف/الاول الثانوي

    القسم/العلمي

    رقم الجلوس/282

    الاسم/عبدالعزيز تهامي محمود محمد

  19. عبدالعزيز تهامي 18/05/2017 11:29 -

    اريد ان اعرف نتيجة الصف الاول الثانوي العلمي رقم الجلوس 282 محافظة قنا معهد بنين قنا الثانوي

  20. عمرسلامة 17/05/2017 19:47 -

    ارجو ابلاغي بنتيجه الصف الاول الثانوي ادبي
    رقم الجلوس403
    معهد اعدادي وثانوي بنين القليوبيه الخصوص

  21. عبدالرحمن طارق فتحي علي 17/05/2017 02:31 -

    انا عايز نتيجة الصف الاول الثانوي الازهري محافظه القاهرة
    رقم الجلوس 1165

  22. محمد سيد 16/05/2017 19:58 -

    رقم الجلوس 161 معهد فنيات قنا الديني الصف الثاني الثانوي
    ورقم الجلوس 111 معهد قنا بنين الثانوي الازهري الصف الأول الثانوي

  23. فرحة محمد جاد الطاهر 16/05/2017 15:51 -

    رقم الجلوس 200 مدرسة الازهر الشريف بالمنشاة العمارى بالاقصر

  24. محمدأبو الحارث عديسه 15/05/2017 18:38 -

    محمد أبو الحارث عديده عثمان رقم الجلوس 70

  25. حيام كامل 15/05/2017 11:32 -

    انا عبدالله احمد كامل شفيق معهد بنين كفر الدوار بالبحيرة

  26. احمد محمد احمد 14/05/2017 16:15 -

    الاسم احمد محمد احمد من معهد منقباد بنين الازهرى باسيوط اريد معرفة النتيجة وشكرا

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