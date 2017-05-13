نتيجة الصف الاول الثانوى 2017

مصريات – اخبار التعليم تكتبها اماني عيد: يتم اعتماد نتيجة طلاب مدارس الثانوية العامة للصفين الاول والثاني، وذلك بعد تغيير نظام امتحانات الثانوية العامة لتصبح على ترمين بالنسبة لطلاب الصف الثاني الثانوي، وبهذا ينضم طلاب الثاني الثانوي الى طلاب الصف الاول الثانوي للعام الدراسي 2017 الترم الثانى، الذي ستظهر نتيجتهم معاً في شهر مايو الحالي، وسوف يتمكن الطلاب من معرفة نتائج امتحانات الاول الثانوي 2017 العام او نتيجة الصف الاول الثانوي الفني المهني، وتضم نتيجة الصف الاول الثانوي الزراعي و الصناعي و التجاري نصف العام واخر العام الترم الثاني 2017 لمدارس الحكومية واللغات بالاسم او برقم الجلوس، من خلال الرابط الموجود في الاسفل برقم الجلوس وذلك بحالة قرار نشرها على الانترنت.

هذا وتشمل نتائج الثانوية العامة نتيجة الاول الثانوي اضافة الى نتيجة الصف الثانى الثانوى حيث اصبحت نتائج امتحانات صفي اولى ثانوي وكذلك ثانية ثانوي العام بنظام الترمين، بعد جعل نظام الثانوية العامة لسنة واحدة اعتبارا من 2014 في محافظة القاهرة , الدقهلية ، الاسكندرية ، محافظة ،سوهاج ، اسيوط، الاسماعيلية ، السويس ، بورسعيد ، البحر الاحمر ، الوادي الجديد ، القليوبية ، محافظة الجيزة ، دمياط ، الفيوم ، الشرقية ، المنوفية ، البحيرة ، كفر الشيخ ، القليوبية ، الغربية ، محافظة بني سويف ، المنيا، الاقصر ، قنا ، مطروح ، شمال سيناء و العريش ، البحر الاحمر ، جنوب سيناء ، اسوان.

من ناحية اخرى جرى تحديد امتحانات المتخلفين عن الفصل الدراسي الاول وتم تأديتها مع اختبارات نهاية العام الترم الثاني، وسوف تكون اجازة نصف العام لمدة اسبوعين تستمر بعدها الدراسة في المدارس ما لم يحدث اي جديد على الساحة وليس هناك صحة لما اشيع عن الغاء او تأجيل الدراسة بعد الترم الاول والاكتفاء بنتيجته لهذا العام لكن من المحتمل اجراء تعديلات على المناهج بحيث يتم ازالة الحشو والتكرار بجميع المواد.

تحديث نتيجة الصف الاول الثانوي 2017 الفصل الدراسي الثانى:

لمعرفة نتيجة الصف الاول او الصف الثاني ثانوي 2017 برقم الجلوس، وذلك بحالة اتاحتها على موقع الانترنت الخاصة بالثانوية العامة اضغط على هذا الرابط: http://thanwya.moe.gov.eg

اخبار ومواضيع ذات صلة:

Advertisement

نتيجة الصف الاول والثانى الثانوى 2017 بالاسم برقم الجلوس