نتيجة الصف الثالث الاعدادى 2017 وزارة التربية والتعليم

مصريات – كتبت ندى المصري: يشتكي بعض الطلاب في محافظات مصر المختلفة من تأخر اعلان نتائج الامتحانات للشهادة الاعدادية الصف الثالث 2017 حتى اليوم.

وصرحت مصادر مطلعة في اروقة وزارة التربية والتعليم بان سبب عدم وضع درجات نتيجة الاعدادية 2017 لبعض لمناطق التعليمية في المحاظات الى الان هو عدم الانتهاء من عملية تصحيح الامتحانات وتجميع الدرجات في باقي المحافظات.

ويعود ذلك بشكل اساسي الى قلة عدد المعلمين العاملين على اعداد نتائج الامتحانات النهائية واوراق طلاب الصف الثالث الاعدادي للعام الدراسي 2017.

ومن ناحية اخرى ظهرت نتيجة الصف الثالث الاعدادي على موقع وزارة التربية والتعليم نتائج الامتحانات بشكل متأخر وذلك للمدن التابعة للمحافظات الكبرى مثل محافظة القاهرة ، او محافظة الاسكندرية و الجيزة لاتفاقهم مع شركات الاتصال من اجل نشر نتيجة امتحانات الصف الثالث الاعدادى عبر خدمة المحمول بالاسم او برقم الجلوس على مواقع مديريات التربية والتعليم الخاصة بكل محافظة بشكل منفصل وهي محافظة الدقهلية ، محافظة الشرقية ، محافظة المنوفية ، محافظة البحيرة ، كفر الشيخ ، القليوبية ، الغربية ، بني سويف ، المنيا، الاقصر ، قنا ، مطروح ، شمال سيناء و العريش ، البحر الاحمر ، جنوب سيناء ، اسوان ، محافظة سوهاج ، اسيوط، الاسماعيلية ، السويس ، بورسعيد ، البحر الاحمر ، الوادي الجديد ، محافظة القليوبية ، دمياط ، الفيوم.

وقد قمنا بتوفير روابط تؤدي الى هذه المواقع لكل محافظة من المحافظات المذكورة اعلاه وتجدونها اسفل هذا الخبر او في قسم نتائج الامتحانات الخاصة بطلبة نتيجة الشهادة الاعدادية تحت مسمى مكتب التنسيق بالاعلى.

اما فيما يتعلق بمشاهدة النتائج لبقية المحافظات الترم الثانى فتستطيعون الوصول اليها ومتابعتها فور اعلانها برقم الجلوس بعد الضغط على الرابط التالي: http://portal.moe.gov.eg/natiga-prep-results



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نتيجة الصف الثالث الاعدادى 2017 موقع وزارة التربية والتعليم