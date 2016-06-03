نتيجة الصف الثالث الاعدادى 2017 موقع وزارة التربية والتعليم

نتيجة الصف الثالث الاعدادى 2017 وزارة التربية والتعليم
مصريات – كتبت ندى المصري: يشتكي بعض الطلاب في محافظات مصر المختلفة من تأخر اعلان نتائج الامتحانات للشهادة الاعدادية الصف الثالث 2017 حتى اليوم.
وصرحت مصادر مطلعة في اروقة وزارة التربية والتعليم بان سبب عدم وضع درجات نتيجة الاعدادية 2017 لبعض لمناطق التعليمية في المحاظات الى الان هو عدم الانتهاء من عملية تصحيح الامتحانات وتجميع الدرجات في باقي المحافظات.
ويعود ذلك بشكل اساسي الى قلة عدد المعلمين العاملين على اعداد نتائج الامتحانات النهائية واوراق طلاب الصف الثالث الاعدادي للعام الدراسي 2017.
ومن ناحية اخرى ظهرت نتيجة الصف الثالث الاعدادي على موقع وزارة التربية والتعليم نتائج الامتحانات بشكل متأخر وذلك للمدن التابعة للمحافظات الكبرى مثل محافظة القاهرة ، او محافظة الاسكندرية و الجيزة لاتفاقهم مع شركات الاتصال من اجل نشر نتيجة امتحانات الصف الثالث الاعدادى عبر خدمة المحمول بالاسم او برقم الجلوس على مواقع مديريات التربية والتعليم الخاصة بكل محافظة بشكل منفصل وهي محافظة الدقهلية ، محافظة الشرقية ، محافظة المنوفية ، محافظة البحيرة ، كفر الشيخ ، القليوبية ، الغربية ، بني سويف ، المنيا، الاقصر ، قنا ، مطروح ، شمال سيناء و العريش ، البحر الاحمر ، جنوب سيناء ، اسوان ، محافظة سوهاج ، اسيوط، الاسماعيلية ، السويس ، بورسعيد ، البحر الاحمر ، الوادي الجديد ، محافظة القليوبية ، دمياط ، الفيوم.
وقد قمنا بتوفير روابط تؤدي الى هذه المواقع لكل محافظة من المحافظات المذكورة اعلاه وتجدونها اسفل هذا الخبر او في قسم نتائج الامتحانات الخاصة بطلبة نتيجة الشهادة الاعدادية تحت مسمى مكتب التنسيق بالاعلى.
اما فيما يتعلق بمشاهدة النتائج لبقية المحافظات الترم الثانى فتستطيعون الوصول اليها ومتابعتها فور اعلانها برقم الجلوس بعد الضغط على الرابط التالي: http://portal.moe.gov.eg/natiga-prep-results
ظهرت ؟.
اريد ان اعرف نتيجتي و انا في الصف الثالث اعدادي بمدرسة جابر بن الحيان بطنجة بوخالف
عايز اعرف الشهاده الصف الثانى الاعدادى 63
محمد احمد عرفه الشربيني رقم الجلوس47150
ارجو معرفة النتيجه رقم الجلوس 50 660
رقم الجلوس 50660
مدرسة اشمون الرمان الاعدادية ادارة دكرنس محافظة الدقهلية رقم الجلوس 79061
محافظة كفرالشيخ ادارة بيلامدرسة حازق
اسراء شعبان محمد مصطفى سعداوي
مدرسة دار السلام الاعداديه الجديده
رقم الجلوس ٤٧٤٤٥
المدرسة الحبارى الاعدادية القديمة بادفو رقم الجلوس 22074
العيسوية
نتيجة الصف الثالث الاعدادي 2017 ترم ثاني محافظة المنيا قطاع جنوب ملوي مدرسة المحرص الاعدادية المشتركة رقم الجلوس 89034
محافظه القاهره رقم الجلوس 336193 الصف الثالث الاعدادي
اميرة عماد السيد عبد الحميد رقم الجلوس 39 محافظة القليوبية مدرسة الخلفاء الراشدين
نتيجهً الصف التاني اعدادي محافظه المنيا
عوز اعرف نتيجة امتحنات ابتدائي
شهادة نجاح الصف الثالث الاعدادي
بمدرسة العصاره الاعداديه بمحافظة قنا
الشهاده الاعداديه الصف الثالث الترم الاول
محافظة القاهره رقم الجلوس 356743
رقم الجلوس 12904 محافظه اسوان مدينه كوم امبو المدرسه السلام الاعداديه بنين
الاسم– عبد الرحمن سيد طه محمود رقم الجلوس77721 مدرسة الشهيد عمر سيد شعبان الاعدادية بنين محافظة القليوبية برجاء معرفة النتيجة
اريد نتيجة الصف الثالث الاعدادي انا اسمي محمد حسني من محافظة الجيزة مركز ومدينة اطفيح
رقم الجلوس 34258
رجاء نتيجه 2ع 2017
فاطمه انور شاشة رقم الجلوس12632
مدرسة عبد المنعم رياض الاعدادية بزناره تلا
الرجاء النتيجه
عايز اعرف النتيجه رقم الجلوس ٤٣٩٧١
الاسم امال اودعو
الاسم/ عمرو ايمن صلاج محمد
الصف الثالث الاعدادي .
محافظة البحيرة.
شهادة تالته اعدادي محافظة السويس 6659 رقم الجلوس
معرفه نتيجه الصف الثالث الاعدادى بسوهاج
زادكم الله علما رقم الجلوس4973 محافظة القليوبيه مركز شبين القناطر
مدرسه ابو الجهور الاعداديه المشتركه