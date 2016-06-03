نتيجة الصف الثالث الاعدادى 2017 وزارة التربية والتعليم

مصريات – كتبت ندى المصري: يشتكي بعض الطلاب في محافظات مصر المختلفة من تأخر اعلان نتائج الامتحانات للشهادة الاعدادية الصف الثالث 2017 حتى اليوم.

وصرحت مصادر مطلعة في اروقة وزارة التربية والتعليم بان سبب عدم وضع درجات نتيجة الاعدادية 2017 لبعض لمناطق التعليمية في المحاظات الى الان هو عدم الانتهاء من عملية تصحيح الامتحانات وتجميع الدرجات في باقي المحافظات.

نتيجة الصف الثالث الاعدادى برقم الجلوس موقع وزارة التربية والتعليم 2017

نتيجة الصف الثالث الاعدادى 2017 موقع وزارة التربية والتعليم

ويعود ذلك بشكل اساسي الى قلة عدد المعلمين العاملين على اعداد نتائج الامتحانات النهائية واوراق طلاب الصف الثالث الاعدادي للعام الدراسي 2017.

ومن ناحية اخرى ظهرت نتيجة الصف الثالث الاعدادي على موقع وزارة التربية والتعليم نتائج الامتحانات بشكل متأخر وذلك للمدن التابعة للمحافظات الكبرى مثل محافظة القاهرة ، او محافظة الاسكندرية و الجيزة لاتفاقهم مع شركات الاتصال من اجل نشر نتيجة امتحانات الصف الثالث الاعدادى عبر خدمة المحمول بالاسم او برقم الجلوس على مواقع مديريات التربية والتعليم الخاصة بكل محافظة بشكل منفصل وهي محافظة الدقهلية ، محافظة الشرقية ، محافظة المنوفية ، محافظة البحيرة ، كفر الشيخ ، القليوبية ، الغربية ، بني سويف ، المنيا، الاقصر ، قنا ، مطروح ، شمال سيناء و العريش ، البحر الاحمر ، جنوب سيناء ، اسوان ، محافظة سوهاج ، اسيوط، الاسماعيلية ، السويس ، بورسعيد ، البحر الاحمر ، الوادي الجديد ، محافظة القليوبية ، دمياط ، الفيوم.

وقد قمنا بتوفير روابط تؤدي الى هذه المواقع لكل محافظة من المحافظات المذكورة اعلاه وتجدونها اسفل هذا الخبر او في قسم نتائج الامتحانات الخاصة بطلبة نتيجة الشهادة الاعدادية تحت مسمى مكتب التنسيق بالاعلى.

اما فيما يتعلق بمشاهدة النتائج لبقية المحافظات الترم الثانى فتستطيعون الوصول اليها ومتابعتها فور اعلانها برقم الجلوس بعد الضغط على الرابط التالي: http://portal.moe.gov.eg/natiga-prep-results

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نتيجة الصف الثالث الاعدادى 2017 موقع وزارة التربية والتعليم

03/06/2016 2284 تعليق نتيجة الاعدادية , , , , , , , , , , , , , , ,
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  2. انس اوعتو 30/06/2017 00:22 -

    اريد ان اعرف نتيجتي و انا في الصف الثالث اعدادي بمدرسة جابر بن الحيان بطنجة بوخالف

  3. احمد ابو الحسن على 13/06/2017 23:24 -

    عايز اعرف الشهاده الصف الثانى الاعدادى 63

  4. محمد احمد عرفه الشربيني 02/06/2017 11:26 -

    محمد احمد عرفه الشربيني رقم الجلوس47150

  5. جمال محمود جمعه 01/06/2017 05:00 -

    ارجو معرفة النتيجه رقم الجلوس 50 660

  7. محمد فاضل محمد دياب محمد 31/05/2017 07:58 -

    مدرسة اشمون الرمان الاعدادية ادارة دكرنس محافظة الدقهلية رقم الجلوس 79061

  8. سهيلة اشرف فتح الله ابراهيم 30/05/2017 16:42 -

    محافظة كفرالشيخ ادارة بيلامدرسة حازق

  9. اسراء شعبان محمد مصطفى سعداوى 29/05/2017 15:12 -

    اسراء شعبان محمد مصطفى سعداوي

    مدرسة دار السلام الاعداديه الجديده
    رقم الجلوس ٤٧٤٤٥

  10. عمرومحمدعلى السيد على الغرى 29/05/2017 08:46 -

    المدرسة الحبارى الاعدادية القديمة بادفو رقم الجلوس 22074

  12. انس محمد 26/05/2017 13:19 -

    نتيجة الصف الثالث الاعدادي 2017 ترم ثاني محافظة المنيا قطاع جنوب ملوي مدرسة المحرص الاعدادية المشتركة رقم الجلوس 89034

  13. فاطمه محمد شرف 26/05/2017 03:10 -

    محافظه القاهره رقم الجلوس 336193 الصف الثالث الاعدادي

  14. اميرة عماد السيد عبد الحميد 17/05/2017 13:32 -

    اميرة عماد السيد عبد الحميد رقم الجلوس 39 محافظة القليوبية مدرسة الخلفاء الراشدين

  15. شيماء عبد التواب علي 15/05/2017 14:17 -

    نتيجهً الصف التاني اعدادي محافظه المنيا

  16. القبطان شقاوة 09/05/2017 22:32 -

    عوز اعرف نتيجة امتحنات ابتدائي

  17. سمر عبداللطيف حامد 13/02/2017 23:12 -

    شهادة نجاح الصف الثالث الاعدادي

  18. حسن على احمد طه 10/02/2017 12:50 -

    بمدرسة العصاره الاعداديه بمحافظة قنا

  19. مروره ابراهيم محمدى مشعل 08/02/2017 20:59 -

    الشهاده الاعداديه الصف الثالث الترم الاول

  20. محمداحمدمحمد احمد 02/02/2017 22:47 -

    محافظة القاهره رقم الجلوس 356743

  21. عز الدين شعبان عبدالرحيم 31/01/2017 13:48 -

    رقم الجلوس 12904 محافظه اسوان مدينه كوم امبو المدرسه السلام الاعداديه بنين

  22. عبد الرحمان سيد طة محمود 31/01/2017 11:06 -

    الاسم– عبد الرحمن سيد طه محمود رقم الجلوس77721 مدرسة الشهيد عمر سيد شعبان الاعدادية بنين محافظة القليوبية برجاء معرفة النتيجة

  23. محمد حسني عبدالعزيز 31/01/2017 10:01 -

    اريد نتيجة الصف الثالث الاعدادي انا اسمي محمد حسني من محافظة الجيزة مركز ومدينة اطفيح

  24. عماد رجب عبدالحفيظ عبيد 26/01/2017 15:51 -

    رقم الجلوس 34258

  26. فاطمه انور شاشة 31/07/2016 18:49 -

    فاطمه انور شاشة رقم الجلوس12632
    مدرسة عبد المنعم رياض الاعدادية بزناره تلا

  28. احمد ممدوح بخيت 10/07/2016 00:40 -

    عايز اعرف النتيجه رقم الجلوس ٤٣٩٧١

  30. mahmoud salah zain 19/06/2016 03:58 -

    الاسم/ عمرو ايمن صلاج محمد
    الصف الثالث الاعدادي .
    محافظة البحيرة.

  31. مؤمن عماد الدين حجاجي محمد علي 11/06/2016 09:40 -

    شهادة تالته اعدادي محافظة السويس 6659 رقم الجلوس

  32. نسمه مكرم احمد عبدالمقصود 09/06/2016 18:05 -

    معرفه نتيجه الصف الثالث الاعدادى بسوهاج

  33. فؤاد توفيق فؤاد 07/06/2016 16:20 -

    زادكم الله علما    رقم الجلوس4973 محافظة القليوبيه مركز شبين القناطر

  34. محمد حسين الحسيني شاكر 02/06/2016 13:36 -

    مدرسه ابو الجهور الاعداديه المشتركه

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