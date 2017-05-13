نتيجة الصف الثالث الابتدائى

مصريات – كتبت منى حطاب: لجميع التلاميذ واولياء الامور يمكنهم معرفة درجات ابنائهم ومعرفة نتيجة الصف الثالث الابتدائي من موقع وزارة التربية والتعليم المخصص لعرض نتائج الامتحانات وذلك عبر الرابط المبين ادناه.

هذا ويمكن متابعة الاخبار المتعلقة بموعد ظهور نتيجة ثالثة ابتدائي في جميع محافظات مصر وتشمل نتائج الشهادة الابتدائية الصف الثالث للعام الدراسي 2016 – 2017 محافظة القاهرة محافظة الجيزة وكذلك الدقهلية ، الاسكندرية ، الشرقية ـ الغربية ، اسوان ، اسيوط ، سوهاج ، محافظة شمال و جنوب سيناء اضافة الى محافظة المنوفية ، البحيرة ، كفر الشيخ ، القليوبية، دمياط ، الفيوم ، البحر الاحمر ، الوادي الجديد، بني سويف ، المنيا، الاقصر ، قنا ، الاسماعيلية ، السويس ، ومحافظة بورسعيد.

ومن المقرر ان تصدر نتيجة الصف الثالث الابتدائي 2017 والتي تظهر خلال اسبوع او اقل، ولكن، وباستثناء بعض المديريات والمدارس، فان النتيجة لا يجري نشرها عادة على الانترنت، بل يتم تقديمها مع الدرجات من خلال الذهاب للمدرسة نفسها.

تابعوا معنا نتائج الصف الثالث الشهادة الابتدائية و اسماء اوائل نتيجة الثالث الابتدائى بالفصل الدراسي الثاني من خلال الروابط على هذه الصفحة او بالضغط على هذا الرابط: لمشاهدة نتيجة ثالثة ابتدائي 2017 فور ظهورها اضغط هنا

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نتيجة الصف الثالث الابتدائى 2017 نتائج سنة ثالثة إبتدائي الآن