نتيجة الصف الثالث الاعدادى 2017 محافظة اسيوط

نتيجة الصف الثالث الاعدادى محافظة اسيوط

مصريات – اسيوط – كتبت رجاء منتصر: ادى طلاب شهادة المرحلة الاعدادية في جميع مدارس اسيوط الامتحانات، وذلك بوقت مقارب لمواعيد الامتحانات في بقية انحاء الجمهورية، بناء على الجدول المقترح من وزارة التربية والتعليم والذي اصدرته مديرية التربية والتعليم باسيوط كما هو متبع.

نتائج الصف الثالث الاعدادي محافظة اسيوط 2017 بالاسم برقم الجلوس

نتيجة الصف الثالث الاعدادي محافظة اسيوط 2017 بالاسم

واصدرت وزارة التربية والتعليم توجيهاها بسرعة الانتهاء من كشوف الامتحانات، حتى يتمكن الطلاب من الحصول على نتائجهم باسرع وقت، للتقدم من بعدها الى تنسيق الشهادة الاعدادية، ودخول الثانوية العامة او الثانوية الصناعية الفنية.

وكان السيد المحافظ قد قام بالاطلاع على التقارير الخاصة حول نتائج الشهادة الاعدادية محافظة اسيوط والتي تبين نسب النجاح آخر العام 2017.

وذلك بعد ان انهت لجان تصحيح نتائج امتحانات الصف الثالث الاعدادى اعمالها، واستكملت تحديد التقدير والدرجات كي يتم نشر نتيجة اعدادية اسيوط خلال اليومين القادمين.

هذا ويتم اعلان اسماء اوائل نتيجة الشهادة الاعدادية محافظة اسيوط  بنين وبنات وسوف يخصص يوم لطلبة مدن ديروط ابو تيج ، الغنايم ، الفتح ، ساحل سليم ، ابنوب ، القوصية ، منفلوط ، البداري ، صدفا المتفوقين لتكريمهم وذلك بمناسبة انتهاء اخر العام الدراسي الترم الثاني.

تحديث الترم الثانى نتيجة الشهادة الاعدادية في اسيوط 2017

لمشاهدة نتائج الاعدادية بمحافظة اسيوط 2017 الترم الثانى آخر العام الدراسي مباشرة بعد التصديق عليها من مديرية التربية والتعليم او موقع وزارة التربية والتعليم فور توفرها  الان اضغط هنا: http://exam.assiut.gov.eg

اخبار ومواضيع ذات صلة:

Advertisement

نتيجة الصف الثالث الاعدادى محافظة اسيوط 2017 برقم الجلوس

01/06/2017 1061 تعليق نتيجة الاعدادية , , , , , , , , , , ,
1061 comments
  1. حسام قدري 10/06/2017 00:50 -

    أريد معرفة النتيجة رقم الجلوس 153ديروط

  2. عبدالعزيز حسن 07/06/2017 15:09 -

    ارجو اظهار النتيجه رقم الجلوس 63747

  4. منتصر توفيق علي 06/06/2017 19:01 -

    نتيجه الصف الثالث الاعدادي رقم جلوس٨٣٢٦-٨٣٥٧

  5. احمد جمال عبدالمالك 06/06/2017 14:02 -

    الاسم/ احمد جمال عبدالمالك
    المركز / ابوتيج
    رقم الجلوس /٤٠٤٠٥

  6. محمد رجب سعد 06/06/2017 11:46 -

    محمد رجب سعد. رقم الجلوس 019320منفلوط

  7. محمد نتعي مصطفى محمود 03/06/2017 12:08 -

    محمد نتعي مصطفي محمود مدرسه الطليعه رقم الجلوس 22354 اسيوط مركز منفلوط

  8. اميرة احمد حماد 03/06/2017 12:03 -

    اريد معرفة النتيجة
    الصف الثالث الاعدادى الترم الثانى ورقم الجلوس 54802

  9. محمد نتعي مصطفى محمود 02/06/2017 21:12 -

    محمد نتعي مصطفي مدرسه الطليه بالعتامنه رقم الجلوس22354

  10. أروي عاطف سليمان 24/05/2017 02:11 -

    اريد معرفه النتيجة

  11. حسام عبد المنعم 21/05/2017 18:18 -

    اريد معرفة النتيجه رقم الجلوس٧١٥٤٥ منفلوط

أضف تعليقاً